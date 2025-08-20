Lernen Sie Trumps CDC-Direktorin kennen: Susan Monarez

Von Max Jones

Ein genauerer Blick auf die Geschichte und die Verbindungen der CDC-Direktorin zeigt, dass ihre Karriere in der Regierung eng mit den Schnittstellen zwischen neu verpackter Eugenik, der Militarisierung des Gesundheitswesens und dem Ausbau des Bioüberwachungsstaates verbunden ist.

MAHAs „handverlesener“ Veteran für Biosicherheit

Während die Trump-Regierung ihre ersten Monate im Weißen Haus damit verbracht hat, die physische und digitale Infrastruktur für einen technokratischen Polizeistaat aufzubauen, der Verbrechen schon vor ihrer Begehung verhindert, wurde kaum beachtet, wie die Institutionen, die angeblich der „öffentlichen Gesundheit“ dienen, beim Aufbau dieses digitalen Kontrollnetzes mithelfen. Wie Unlimited Hangout seit vielen Jahren berichtet, hat sich im Zuge der COVID-19-Pandemie eine prominente Untergruppe des Überwachungsstaates an der Schnittstelle zwischen Big Tech, Big Pharma und dem militärisch-industriellen Komplex herausgebildet – eine Gruppe, die die Grundlagen für die Umsetzung der letzten Grenze der Massenüberwachung legt: den Bio-Überwachungsapparat.

Während seiner ersten Amtszeit führte Trump die berüchtigte Operation Warp Speed ein, den vom Pentagon geleiteten COVID-19-Reaktionsplan, der Notfallmaßnahmen zur Deregulierung und massive Finanzmittel für die mRNA-COVID-19-Impfstoffe vorsah. Nun ist es seiner zweiten Regierung gelungen, sich mit der Dissidenz der COVID-Ära zu verbinden. Dies wurde in erster Linie dadurch erreicht, dass Trump sich die Unterstützung von Persönlichkeiten sichern konnte, die der offiziellen Linie zu COVID-19 skeptisch gegenüberstanden, darunter vor allem der Komiker und Podcaster Joe Rogan und der langjährige Umweltanwalt und Gründer von Children’s Health Defense, Robert F. Kennedy Jr.

Seit ihrem Amtsantritt hat die zweite Trump-Regierung jedoch konsequent gegen diese inoffizielle Verpflichtung zum Geist der COVID-Ära, Dissens und einer institutionellen Reform des Gesundheitswesens verstoßen. Erst letzte Woche lobte der Präsident die Operation Warp Speed als eine der „unglaublichsten Leistungen, die jemals in diesem Land vollbracht wurden”. In der Woche zuvor kündigte er eine Initiative an, die den umfassenden Austausch von Gesundheitsdaten von Einzelpersonen über eine Vielzahl von „Gesundheitssystemen und Apps“ in Zusammenarbeit mit vom Pentagon beauftragten Big-Tech-Unternehmen ermöglichen soll. Etwas weniger Aufsehen erregte Trumps Nominierung einer erfahrenen Beamtin aus dem Bereich Biosicherheit, Susan Monarez, zur Direktorin der Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Monarez, deren Hintergrund perfekt zu diesem technokratischen Ansatz der Regierung im Gesundheitswesen passt, wurde von Kennedy „persönlich ausgewählt“, nachdem der vorherige Kandidat, Dave Weldon, seine Nominierung im März zurückgezogen hatte. Monarez war bereits seit mehreren Monaten amtierende Direktorin der CDC und wurde Ende Juli ohne großes Aufsehen bestätigt.

X posts that erroneously attribute Biden-era tweets supporting masks, lockdowns, vaccine mandates, etc. to my @CDCgov Director nominee, Susan Monarez, have understandably provoked agita within the MAHA movement. I handpicked Susan for this job because she is a longtime champion… — Secretary Kennedy (@SecKennedy) March 25, 2025

Übersetzung von „X“: X-Beiträge, die fälschlicherweise Tweets aus der Biden-Ära, die Masken, Lockdowns, Impfpflichten usw. befürworten, meiner @CDCgov, haben verständlicherweise für Unruhe innerhalb der MAHA-Bewegung gesorgt. Ich habe Susan persönlich für diese Aufgabe ausgewählt, weil sie sich seit langem für die Werte der MAHA einsetzt und eine fürsorgliche, mitfühlende und brillante Mikrobiologin sowie eine Technik-Expertin ist, die die CDC wieder auf die öffentliche Gesundheit und wissenschaftliche Spitzenleistungen ausrichten wird. Ich bin Präsident Trump sehr dankbar für diese Ernennung.

Susan Monarez ist eine Veteranin im Bereich Biosicherheit, die seit langem in einer Grauzone der öffentlichen Verwaltung tätig ist – einem Bereich, in dem nationale Sicherheit und Gesundheitswesen miteinander verschmelzen. Diese Verbindungen und ihr Lebenswerk lassen vermuten, dass Monarez, bewusst oder unbewusst, ein nützliches Instrument des Biosicherheits-/Überwachungsapparats ist, einer Gruppe, die unter dem Deckmantel von Wellness, psychischer Gesundheit und Innovation zum Ausbau des weitreichenden amerikanischen Massenüberwachungssystems beigetragen hat.

Obwohl es aufgrund fehlender detaillierter digitaler Spuren schwierig ist, ihre genaue Geschichte nachzuvollziehen, begann ihre Karriere in der militarisierten Wissenschaft wahrscheinlich an der Stanford University, wo sie als Postdoktorandin tätig war. Der Vorsitzende ihrer Abteilung rühmte sich insbesondere seiner engen Verbindungen zu einigen der führenden Persönlichkeiten des Genetikbooms in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – Persönlichkeiten, deren Forschung mit der Eugenik-Bewegung dieser Zeit und der zunehmenden Securitization der Wissenschaft inmitten des Kalten Krieges verflochten war.

Von Stanford aus gelangte Monarez in prestigeträchtige Positionen innerhalb des DHS, des HHS sowie im Weißen Haus selbst. Bemerkenswert ist, dass der Ebola-Ausbruch 2014 in Westafrika während Monarez‘ Amtszeit in der Exekutive auftrat und sie eine wichtige Rolle bei der Reaktion der Regierung spielte. Dieser Ausbruch war möglicherweise einer der ersten Fälle, in denen die USA das Unternehmen Palantir, das sich mit Präventivmaßnahmen und Massenüberwachung befasst, mit der Durchführung von Biosurveillance während einer Epidemie im Bereich der öffentlichen Gesundheit beauftragten. Dies war mit Sicherheit ein wichtiger Schritt in Richtung einer vollständigen Umwandlung des öffentlichen Gesundheitssystems der USA in einen militarisierten Ableger des Überwachungsstaates.

Durch ihre Tätigkeit in Behörden wie der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) und der Homeland Security Advanced Research Projects Agency (HSARPA) war Monarez die perfekte Kandidatin für die Position, die sie bis zu ihrer jüngsten Nominierung zur Direktorin der CDC innehatte: die stellvertretende Direktorin der Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H). Von Anfang an war die dem HHS unterstellte ARPA-H als „Gesundheitsversion” der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des Pentagon gedacht.

Die Ernennung von Monarez zur CDC deutet jedoch auf eine weitere Verschmelzung der amerikanischen Gesundheitsbehörden mit dem nationalen Sicherheitsapparat hin. Während es in den letzten Jahren mehr oder weniger selbstverständlich war, dass die meisten Leiter von Gesundheitsbehörden technokratische biotechnologische Maßnahmen unterstützen müssen, hat Monarez bedeutende Initiativen und Programme geleitet, die die Militarisierung des Gesundheitswesens vertieft haben. Sie wurde auch zur Direktorin der CDC ernannt, und zwar im Kontext der immer stärkeren Integration des Pre-Crime-Unternehmens Palantir, das einen Großteil des Massenüberwachungsprojekts „Total Information Awareness“ aus der Ära George Bush – einschließlich seiner „Bio-Überwachungskomponente“ – privatisiert und in die Regierung integriert hat.

Darüber hinaus könnte ihre Zeit als stellvertretende Direktorin von ARPA-H einen Vorgeschmack auf die Art von Initiativen geben, die sie bei der CDC leiten wird, nämlich die unverhohlene Digitalisierung des Gesundheitswesens und die Beschleunigung invasiver Biotechnologien, die darauf abzielen, die Komplexität der menschlichen Biologie in beobachtbare, konsumierbare und verwertbare Datenpunkte zu zerlegen.

Wie dieser Artikel deutlich machen wird, ist Monarez‘ Tätigkeit in der Regierung wahrscheinlich ein direktes Ergebnis der jahrzehntelangen Militarisierung der Wissenschaft. Ihre Stationen bei BARDA, dem Nationalen Sicherheitsrat, HSARPA, DHS und zuletzt ARPA-H sind beispielhaft für den umfassenden technokratischen, von Überwachung besessenen Wandel im Gesundheitswesen, der sich seit der COVID-19-Pandemie beschleunigt hat. Dieser Trend dürfte sich unter der zweiten Regierung von Donald Trump fortsetzen.

Um genauer zu verstehen, wie Monarez in diese Welt gelangt ist, lohnt es sich, zunächst die Verbindungen ihres Vorsitzenden an der Stanford University, Mark M. Davis,1 zu einigen der Branchen und Ideologen zu untersuchen, die im Laufe der Zeit zu einem Biokontrollstaat verschmolzen sind: Eugeniker und die oligarchischen Technokraten, die die Big Tech dominieren. Davis‘ Verbindungen spiegeln das auf Biosicherheit ausgerichtete akademische Umfeld wider, in dem die zukünftige CDC-Direktorin ihre berufliche Laufbahn begann, sowie die unheimliche Welt der militärnahen Wissenschaft, in die sie später eintrat.

Stanford University – Wo Wissenschaft und Verteidigung aufeinandertreffen

Fast fünf Jahrzehnte bevor Monarez sein Studium der Biologie und Immunologie an der Stanford University aufnahm, war das US-Militär in Aufruhr. Seine Verantwortlichen versuchten herauszufinden, wie sie auf den erfolgreichen Start des kleinen Satelliten Sputnik durch die Sowjetunion reagieren sollten.

Trotz seiner Größe, die eher einem Strandball glich, löste Sputnik in den Vereinigten Staaten Paranoia aus, wie Yasha Levine in seinem Buch Surveillance Valley ausführlich beschreibt: „[Sputnik] wurde mit Hilfe der weltweit ersten Interkontinentalrakete in die Umlaufbahn gebracht. Dies war sowohl eine Demonstration als auch eine Drohung. Wenn die Sowjetunion einen Satelliten ins All schicken konnte, konnte sie auch einen Atomsprengkopf an fast jeden Ort in den Vereinigten Staaten liefern.“

Die amerikanische Antwort auf diese „Bedrohung“ war der Start des Weltraumrennens und damit die Gründung der Advanced Research Projects Agency (ARPA, später DARPA) – der Behörde, die Pionierarbeit bei der heute bekannten militärischen Technologieentwicklungsmethode leistete, bei der Universitäten, private Forschungseinrichtungen und Rüstungsunternehmen finanziert werden, um Technologien für die US-Streitkräfte zu entwickeln. Stanford – Monarez‘ Alma Mater – gehörte zu den renommiertesten Universitäten, die von der ARPA ausgewählt wurden, um die Überwachungsmacht und militärische Stärke des US-Imperiums zu erhöhen, wodurch zumindest ein Teil der bedeutendsten Forschungsarbeiten der Universität mit den Interessen der nationalen Sicherheit verknüpft wurde. Diese Beziehung besteht bis heute fort.

Mark M. Davis – der Vorsitzende von Monarez‘ Fachbereich während ihrer Zeit in Stanford und somit wahrscheinlich derjenige, der Monarez‘ andere Professoren eingestellt hat – ist eine Persönlichkeit, deren Verbindungen die weitreichende dunkle Seite der militarisierten Wissenschaft mit großem Geldfluss prägnant verdeutlichen und deren Hintergrund Aufschluss darüber geben könnte, wie Monarez in die Schattenseiten des US-Gesundheitssystems geraten ist.

Mark M. Davis und Leroy Hood

Mark M. Davis‘ Eltern ließen sich scheiden, als er noch recht jung war. Seine Mutter war Architektin, wechselte jedoch zwischen Hausfrau und Berufstätigkeit. Sein Vater war während des Zweiten Weltkriegs bei der Marine und arbeitete nach seinem Dienst jahrzehntelang als Führungskraft bei der International Business Machines Corporation (IBM), einem Auftragnehmer des Pentagon.

Als Teenager war Davis ein etwas überdurchschnittlicher Schüler an einer unterdurchschnittlichen Highschool. Er schaffte es durch diese Phase seines Lebens, indem er sich auf seinen natürlichen Verstand und sein umfangreiches literarisches Wissen verließ, oft um der strengen Disziplin zu entgehen, die seine spätere akademische Laufbahn prägen sollte.

In der Highschool schenkte ihm seine Mutter jedoch ein Exemplar von „The Double Helix“ des legendären Genetikers James D. Watson. Der autobiografische Bericht über Watsons Entdeckung der DNA-Struktur hinterließ einen bleibenden Eindruck auf den jungen Davis, auch wenn ihm das damals vielleicht nicht bewusst war. Später, im Jahr 1973, begann Davis während seines Bachelor-Studiums an der John Hopkins University, sich mit DNA zu beschäftigen. Dort trat er dem Labor von Michael Beer bei. Beer war eine Art Pionier auf diesem Gebiet, da er zu dieser Zeit versuchte, die DNA zu sequenzieren – eine Aufgabe, die bis dahin noch nicht gelöst war.

Tatsächlich scheint es, dass es gerade die Unbearbeitbarkeit dieses Themas war, die Davis in dieses Fachgebiet zog, denn wie er selbst sagte: „[Beer] machte mir klar, als er mir erklärte, dass dies wirklich eine zentrale Frage war, die von [James D.] Watson und [Francis H.C.] Crick noch nicht vollständig geklärt worden war – was sie [hypothetisch] zu Geschichte gemacht hätte und somit nicht mehr mein Anliegen gewesen wäre. Aber [in Wirklichkeit] gab es wirklich noch viel Unbekanntes, das von großer Bedeutung sein könnte.“

Mark M. Davis in seinem Labor in Stanford, Quelle: Stanford

Dies führte Davis schließlich in das Labor von Leroy Hood am Caltech. Während Beer eine führende Persönlichkeit in der DNA-Forschung war, revolutionierte Hood dieses Gebiet auf bahnbrechende Weise, die bis heute spürbar ist. Vor allem war er für die Entwicklung des automatisierten DNA-Sequenzierers verantwortlich, der „zeigte, dass Sequenzierungsdaten direkt auf einem Computer erfasst werden können … [und] Programme entwickelte, um die Daten automatisch zu interpretieren und eine tatsächliche Sequenz zu erstellen.“ In den Jahren vor der Entwicklung des automatisierten DNA-Sequenzierers von Hood war Davis Mitautor mehrerer Studien mit Hood – darunter eine mit James D. Watson, dem Autor von „The Double Helix“.

Diese computergestützte technologische Erfindung von Hood machte den einst mühsamen und langwierigen Prozess der DNA-Sequenzierung zu einem realisierbaren Unterfangen – was letztendlich die Gründung des Human Genome Project (HGP) ermöglichte, einem vom NIH finanzierten Projekt zur Entschlüsselung des gesamten menschlichen Genoms.

Das Humangenomprojekt erreichte dieses Ziel fast vollständig, indem es 92 % des menschlichen Genoms entschlüsselte, und hatte anschließend großen Einfluss auf die Weiterentwicklung der Biotechnologie und der prädiktiven Medizin – ein passender Beitrag, wenn man bedenkt, dass Hoods Labor am Caltech als erstes „Biologie und Ingenieurwesen kombinierte und biologisches Wissen nutzte, um zu bestimmen, welche Technologien entwickelt werden sollten, um bestimmte biologische Probleme zu lösen“. Tatsächlich führte ein Proteinsequenzierer, den Hood zu Beginn seiner Karriere entwickelt hatte, zur Gründung des Unternehmens Applied Molecular Genetics und zur Entwicklung des Blockbuster-Medikaments Erythropoetin, das zufällig „das erste Biotech-Produkt war, das einen Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar erzielte“.

Diese Errungenschaften werden, zu Recht oder zu Unrecht, in den Mainstream-Darstellungen mit Ehrfurcht und Bewunderung betrachtet – doch wenn man diese Ära der Wissenschaft durch eine rosarote Brille betrachtet, kann man die dunklere Ideologie nicht erkennen, die sich still und leise mit der damals aufkommenden Genforschung und Biotechnologie entwickelte und diese wohl auch vorantrieb.

Der erste Aufruf zum Humangenomprojekt wurde 1986 veröffentlicht, im selben Jahr, in dem Hoods automatisierter DNA-Sequenzer erfunden wurde, und zwar von einem in Deutschland geborenen Genetiker namens Walter Bodmer. Bodmer, der einen wesentlichen Beitrag zur Populationsgenetik leistete, wurde zum Fellow der Eugenics Society gewählt, die später in Galton Institute und 1961 schließlich in Adelphi Genetics Forum umbenannt wurde (S. 971). Die Organisation wurde mit dem Ziel gegründet, die Erforschung und Untersuchung der Eugenik zu fördern – einer rassistischen Pseudowissenschaft, die sich mit der Frage befasst, wie die menschliche Fortpflanzung am besten gestaltet werden kann, um den Anteil „wünschenswerter” Merkmale innerhalb einer Population zu erhöhen. Im selben Jahr führte Bodmer seine Postdoktorandenforschung im Labor von Joshua Lederberg an der Stanford University durch (S. 3). Lederberg, Mentor des Pioniers der biologischen Verteidigung Robert Kadlec, war auch ehemaliger Präsident der Rockefeller University und fungierte unter anderem als wichtiger Berater des Pentagon in Fragen biologischer Waffen.

Walter Bodmer spricht auf einem Seminar im Jahr 2015 über die Entwicklung der Humangenomkartierung im Vereinigten Königreich, Quelle: ResearchGate

Bodmers Verbindungen zum Bereich der Eugenik und der nationalen Sicherheit existieren nicht in einem Vakuum. Wie das Humangenomprojekt und die späteren Verbindungen von Hood und Davis zeigen, ist das Zusammentreffen von Eugenik und Genetik tatsächlich ein Hinweis auf eine symbiotische Beziehung zwischen den beiden Bereichen, die bis heute fortbesteht. Wie David Galton, Mitglied der Eugenics Society, in seinem Buch „Eugenics: The Future of Human Life in the 21st Century“ feststellte, ermöglichte das Humangenomprojekt neben anderen Technologien Fortschritte wie die Möglichkeit für Eltern, künstlich auszuwählen, welche Gene ihr Kind erhält, um „Designer-Babys“ zu zeugen, und er merkt an, dass das Humangenomprojekt neben anderen Fortschritten „den Anwendungsbereich der Eugenik enorm erweitert“ habe.

Tatsächlich war es James D. Watson – ein rassistischer Eugeniker und Autor des Buches „The Double Helix“, das Mark M. Davis Jahre zuvor inspiriert hatte –, den das NIH 1990 zum Leiter des Humangenomprojekts ernannte. Watson, der unter anderem der Überzeugung ist, dass Schwarze genetisch minderwertiger sind als andere Rassen, begegnete Leroy Hood erstmals 1967 im Cold Spring Harbor Laboratory, dessen Leiter er anschließend sechzehn Jahre lang war. Während seiner Zeit in Cold Spring Harbor traf Watson das Mitglied der Eugenics Society Bodmer (S. 986) und verfasste sogar gemeinsam mit Mark M. Davis und Leroy Hood eine Forschungsarbeit.

Watsons Führungsrolle am Cold Spring Harbor Laboratory war für einen Eugeniker wie ihn sehr passend. Fast sechzig Jahre vor seiner Zeit dort wurde der Eugeniker Charles Davenport dessen Direktor und gründete das Eugenics Record Office (ERO). Wie James Corbett in seinem Buch Reportage feststellt, stellte sich Davenport das ERO als einen Ort vor, an dem „ein umfassendes Register mit den ‚Stammbäumen’ aller Amerikaner …” aufbewahrt werden sollte.

Laut Davenport selbst sammelte das Amt diese Daten über „unsere zahlreichen Wohltätigkeitsorganisationen, unsere 42 Einrichtungen für Schwachsinnige, unsere 115 Schulen und Heime für Taubstumme, unsere 350 Krankenhäuser für Geisteskranke, unsere 1.200 Zufluchtsheime, unsere 1.300 Gefängnisse, unsere 1.500 Krankenhäuser und unsere 2.500 Armenhäuser. Unsere großen Versicherungsgesellschaften und unsere College-Turnhallen verfügen über Zehntausende von Aufzeichnungen über die Charaktere menschlicher Blutlinien …“ Während Davenports Idee einen besonders rassistischen Beigeschmack hatte, starb sein Ziel, Institutionen nach Gesundheitsdaten zu durchforsten und diese an einem einzigen Ort zu sammeln, um sie unter der Aufsicht von Elite-Bürokraten zu beobachten, nie – tatsächlich herrscht es heute in den Hallen von ARPA-H vor und wurde von Susan Monarez selbst weiterverfolgt.

Darauf wird jedoch später in dieser Untersuchung eingegangen. Kehren wir zunächst zu Watson zurück, dessen Arbeit für die Regierung über die National Institutes for Health hinausging – insbesondere im Zusammenhang mit dem Pentagon und biologischen Waffen. Präsident John F. Kennedy, der durch seine Unterstützung der DARPA ein prominenter Befürworter der technologischen Modernisierung des Militärs war, berief Watson von 1961 bis 1964 in seinen Beratungsausschuss für chemische und biologische Kriegsführung.

Laut der Harvard Crimson sagte der Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh, dass Watson „in einem offenen Brief an ihn zugab, dass er viel Zeit in dem Gremium damit verbracht habe, nach einem ‚zufriedenstellenden Kampfstoff‘ zu suchen“. Watsons Tätigkeit für das Pentagon im Bereich der Biowaffenforschung während des Kalten Krieges verdeutlicht ein weiteres Element der Revolution, die sich zu dieser Zeit in der Genetik vollzog: die für beide Seiten vorteilhafte Beziehung zwischen diesem Forschungsgebiet und der nationalen Sicherheit.

Ein ehemaliger hochrangiger Pentagon-Beamter erklärte Hersh in seinem 1968 erschienenen Buch „Chemical and Biological Warfare“ (Chemische und biologische Kriegsführung): „In den Biowissenschaften findet derzeit eine Revolution statt, ähnlich wie in den Naturwissenschaften in den 1920er Jahren. Die Genetik ist vergleichbar mit der Quantentheorie. Ein riesiger Bereich der Wissenschaft befindet sich im Umbruch – und das könnte militärische Auswirkungen und Vorteile für uns haben.“

Ein weiterer Beleg für diese konvergierenden Interessen war Hoods nächster Schritt nach Caltech, als er an die Medizinische Fakultät der University of Washington wechselte, um dort die erste interdisziplinäre Biologieabteilung, das Department of Molecular Biotechnology, zu gründen – ein Schritt, der mit 12 Millionen Dollar von niemand Geringerem als Bill Gates finanziert wurde, einem langjährigen Auftragnehmer des Pentagon. Gates finanzierte das Projekt, weil er und Hood „eine große Vision“ teilten, nämlich mithilfe von Computertechnologie „die gesamte riesige genetische Enzyklopädie … von vorne bis hinten, drei Milliarden Nukleotide lang, zu lesen und zu manipulieren: das Humangenomprojekt“ (Hervorhebung hinzugefügt).

Die Finanzierung durch Gates ist besonders bemerkenswert, da er auch Verbindungen zur Eugenik-Bewegung hat, auch wenn diese vielleicht nicht so offensichtlich sind wie die von Watson und Bodmer, einem Mitglied der Eugenics Society. Die Gates Foundation hat in der Vergangenheit in Projekte wie globale „Familienplanungsinitiativen” investiert, die sich auf die Bereitstellung von Verhütungsmitteln in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen konzentrieren, teilweise in Zusammenarbeit mit der Rockefeller Foundation. Unheimlicherweise gehörten die Rockefellers vor dem Zweiten Weltkrieg zu den prominentesten Geldgebern der Eugenikforschung und finanzierten sogar Abteilungen, die (wenn auch nach der bekannten Zeit der Rockefeller-Finanzierung) in den 1920er Jahren Persönlichkeiten wie Ernst Rüdin beschäftigten, der später zu einem der wichtigsten Architekten des Eugenikprogramms der Nazis wurde und an der Sterilisationspolitik des Dritten Reiches mitarbeitete. Der Geldfluss der Rockefellers in die Eugenikforschung blieb jedoch nicht auf Deutschland beschränkt – zusammen mit anderen Raubrittern finanzierte John D. Rockefeller Davenports Eugenik-Forschungsbüro im Cold Spring Harbor Laboratory in New York.

James Corbett, der sich intensiv mit der Geschichte der Eugenik befasst hat, erzählte mir, wie das Gebiet der Eugenik nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Nazis in Verbindung gebracht wurde und „daher in den Untergrund gehen musste”. Dies sei „eine explizite und bewusste Entscheidung” gewesen, sagte Corbett unter Berufung auf das Memorandum des Generalsekretärs der British Eugenics Society aus dem Jahr 1968. In dem Memorandum wurde vorgeschlagen, dass die Gesellschaft angesichts des seit 1946 nachlassenden Erfolgs ihrer Rekrutierungskampagne „die Eugenik mit weniger offensichtlichen Mitteln, nämlich durch eine Politik der Krypto-Eugenik, weiterverfolgen sollte“, um, wie Corbett es ausdrückte, „den Traum der Eugenik unter einem anderen Namen weiterzuführen“.

Ein Auszug aus einem Buch, das Julian Huxley von der Eugenics Society unmittelbar nach dem Krieg verfasst hat, scheint Corbetts Behauptung zu bestätigen, dass Eugeniker in dieser Zeit tatsächlich die politische Unmöglichkeit ihrer Agenda erkannt hatten und die Notwendigkeit sahen, sie in irgendeiner Form wiederzubeleben. Das Buch wurde im Auftrag der neu gegründeten Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) verfasst, der die Rockefellers seit ihrer Gründung angeschlossen sind. In seiner Rede beklagt Huxley: „Auch wenn es ganz richtig ist, dass jede radikale eugenische Politik für viele Jahre politisch und psychologisch unmöglich sein wird, ist es für die UNESCO wichtig, dafür zu sorgen, dass das eugenische Problem mit größter Sorgfalt untersucht wird und dass die Öffentlichkeit über die damit verbundenen Fragen informiert wird, damit vieles, was heute undenkbar ist, zumindest denkbar wird.“8

Corbett spekuliert, dass seit diesem Memorandum von 1968 die Eugenikpolitik „umbenannt“ und „als Mittel verkauft wurde, um arme Länder und Völker vor der Geißel der Überbevölkerung zu retten“. Vor diesem Hintergrund und unabhängig davon, ob Gates sich selbst als Eugeniker betrachtet oder sich dieser Zusammenhänge überhaupt bewusst ist, sind einige seiner auf „Gesundheit“ ausgerichteten Bemühungen – wie beispielsweise ein implantierbares Verhütungsmittel, das „mit einer Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden kann“, seine Idee, die Gesundheitsversorgung auf der Grundlage des wahrgenommenen Wertes eines Individuums für die Gesellschaft zu rationieren, oder seine Bemühungen, langwirksame reversible Verhütungsmittel in Afrika mit einem Unternehmen zu fördern, dessen ursprüngliche Mission darin bestand, „den biologischen Bestand der Menschheit zu verbessern“ – stehen in einem düstereren Kontext als ihre scheinbar harmlosen, technokratischen Motive.

Doch Hoods Zeit an der University of Washington sollte nicht die letzte sein, in der seine berufliche Arbeit massive Finanzmittel von Gates erhielt. Später gründete er das Institute for Systems Biology (ISB), eine Ausgründung seiner Arbeit in seinem Labor an der University of Washington. Wie schon während seiner Zeit an der UW konzentrierte sich das ISB auf Hoods gemeinsames Interesse mit Gates: Bioinformatik oder die „Nutzung von Informationstechnologie zur Speicherung und Analyse genetischer Informationen“. Gates hat das ISB im Laufe der Jahre mit Millionen von Dollar finanziert (siehe hier und hier).

Und um dieses Bündel aus Eugenik und nationaler Sicherheit, das sich bis zu Monarez‘ Zeit in Stanford erstreckt, abzurunden, wurde 2015 Mark M. Davis – Monarez‘ Fachbereichsleiter während ihrer Postdoc-Zeit – zum Leiter eines neuen Zentrums an der Stanford University ernannt, das „die Bemühungen in der Impfstoffentwicklung beschleunigen“ soll: das Stanford Human Systems Immunology Center. Wie kam es zur Gründung dieses Zentrums? Durch eine Zuwendung der Gates Foundation in Höhe von 50 Millionen Dollar. Der Stanford Report kündigte an, dass das Zentrum „auf ein Repertoire von Technologien zurückgreifen wird, von denen viele an der Stanford University entwickelt wurden, um ein detailliertes Profil der menschlichen Immunantwort zu erstellen“ (Hervorhebung hinzugefügt).

Davis spielte als Monarez‘ Fachbereichsleiter wahrscheinlich eine wichtige Rolle bei der Förderung der Mitarbeiter des Postdoktorandenprogramms für Biologie und Immunologie an der Stanford University. Zu den Professoren, denen Monarez wahrscheinlich begegnet ist oder bei denen sie Vorlesungen besucht hat, gehören Persönlichkeiten wie David Relman, ein langjähriger Regierungsbeamter, der Mitglied des National Science Advisory Board for Biosecurity war und einen fragwürdigen Bericht über das Havanna-Syndrom veröffentlicht hat, sowie Garry Nolan, ein Pentagon-Auftragnehmer und CIA-Ufologe, der selbst seltsame Verbindungen zum Havanna-Syndrom hat.

Diese Persönlichkeiten zeigen, dass das akademische Umfeld, in dem sie vor ihrer Regierungszeit tätig war, voller Verbindungen zur dunklen Seite der Wissenschaft war. Ob jemand aus Stanford Monarez in den Biosicherheitsapparat gebracht hat, ist unklar – doch nur wenige Monate nach ihrem Abschluss begann sie ihre Tätigkeit bei der Biomedical Advanced Research Projects Agency (BARDA) des HHS, einer neu gegründeten Regierungsbehörde, die nach den Anthrax-Anschlägen aus den Köpfen biosicherheitsbesessener Kalter Krieger hervorgegangen war.

Lagerhaltung im öffentlichen Sektor

BARDA wurde vor dem Hintergrund der Ereignisse nach den Anthrax-Anschlägen in den Vereinigten Staaten gegründet. Die falsche Behauptung, dass der Irak ohne Beweise mit Al-Qaida in Verbindung stehe, versetzte die amerikanische Bevölkerung in Panik, und in dieser Zeit der Verunsicherung begann der Leiter des Gesundheitsministeriums, Tommy Thompson, vor einer Grippepandemie und Impfstoffengpässen zu warnen und forderte die Finanzierung einer amerikanischen „Notvorratslagerung von Impfstoffen gegen Pocken und Anthrax”. In den folgenden Jahren wurde diese Finanzierung der Vorräte vor allem durch den Project Bioshield Act von 2004 erreicht und schließlich von der BARDA verwaltet. Die Geschichte der Vorräte und der Gründung der BARDA ist jedoch eng mit der Welt der nationalen Sicherheit und der Paranoia im Zusammenhang mit dem Krieg gegen den Terror verbunden.

Die Reserve war das Ergebnis jahrelanger Bemühungen von Biowaffen-Experten und mit der Pharmaindustrie verbundenen Kalten Kriegern – namentlich dem Luftwaffenarzt und Geheimdienstoffizier Robert Kadlec sowie einigen seiner Mentoren wie William Patrick III. Kadlec hatte sich bereits 1995 für diese Vorräte eingesetzt, insbesondere zwischen seinen Reisen in den Irak, die er zusammen mit Patrick unternahm, um das Programm der irakischen Regierung zur Herstellung von Anthrax-Waffen zu untersuchen. Obwohl die beiden nie Beweise für ein solches Programm fanden, entwarf Kadlec in den 90er Jahren am National War College hypothetische Szenarien, wie amerikanische Gegner Biowaffen einsetzen könnten, um Krieg gegen die USA zu führen, und Patrick nahm an privaten Treffen mit Clinton zum Thema Biowaffen teil. In diesen Treffen beschrieb Patrick deren Einsatz als unvermeidlich und betonte, dass Terroristen selbst die gefährlichsten Krankheitserreger in ihrer „Garage“ herstellen könnten.

Angesichts der Aussicht auf einen von Terroristen geführten Biowaffenkrieg, der Clinton nicht aus dem Kopf ging, behauptete der aus Arkansas stammende Präsident in dieser Zeit, Saddam Hussein würde „nukleare, chemische und biologische Waffen sowie die dazugehörigen Raketen entwickeln“, obwohl es keinerlei Geheimdienstinformationen gab, die dies belegten. Clintons Befürchtungen nahmen schließlich konkrete Gestalt an, als er 1998 einen Antrag auf eine zusätzliche Notfallfinanzierung stellte. Darin waren „51 Millionen Dollar für die Bevorratung von Medikamenten und Impfstoffen durch die CDC“ vorgesehen. Der Antrag wurde bald genehmigt, und die Strategische Arzneimittelreserve (SPS) war geboren.

Einige Jahre später verbreitete sich die Angst vor Bioterrorismus, die Clinton geschürt hatte, wie ein Virus in der gesamten amerikanischen Bevölkerung, nachdem es zu einem tatsächlichen „Bioterroranschlag“ gekommen war: Amerithrax. Während der 11. September zeigte, dass eine Anomalie wie eine Flugzeugentführung die kritische Infrastruktur der normalerweise gut geschützten Vereinigten Staaten zerstören kann, ließen die Anthrax-Anschläge die Amerikaner den Terrorismus als neues Element des täglichen Lebens wahrnehmen, als etwas, das durch einen so harmlosen Gegenstand wie einen Brief heimlich ausgelöst werden und durch unsichtbare Sporen und Kontamination Chaos und Tod verursachen kann.

Irgendwann vor den Anthrax-Anschlägen nach dem 11. September wurde Kadlec Sonderberater für biologische Kriegsführung von George W. Bushs Verteidigungsminister Donald Rumsfeld. Genau in diesem Monat verkündete Rumsfeld, dass er „erwarte, dass Amerikas Feinde versuchen würden, terroristischen Gruppen zu helfen, chemische und biologische Waffen zu beschaffen“ – und damit Patricks Befürchtungen aus dem vergangenen Jahrzehnt wiederholte. Ende November, mit Kadlec immer noch an seiner Seite, entwarfen Rumsfeld und sein stellvertretender Verteidigungsminister Paul Wolfowitz eine Strategie für einen Regimewechsel im Irak. Zu den Ideen, die sie zur Einleitung dieser Bemühungen in Betracht zogen, gehörte auch, dass die USA „Verbindungen Saddams zu den Anschlägen vom 11. September oder den Anthrax-Anschlägen“ aufdecken sollten. Tatsächlich stellte eine Gruppe von Beamten der Bush-Regierung in Washington nach den Anschlägen von Amerithrax und dem 11. September genau diese Verbindung her, wenn auch indirekt und oft durch Andeutungen und Hinweise statt durch offizielle Erklärungen der Exekutive.

Einer der Anthrax-Briefe, die nach den Anschlägen vom 11. September 2001 verschickt wurden, Quelle – Mira Safety

In diesem Klima der Massenparanoia und Angst vor einem unsichtbaren Feind – seien es Terroristen in Zivil oder versteckte Anthrax-Sporen – wurde der Vorrat erweitert und mit Milliarden von Steuergeldern finanziert. Während mehrere Gesetze die Mittel für diese Pandemiebekämpfungsmaßnahme aufstockten, genehmigte der Project Bioshield Act von 2004 mit 5,6 Milliarden Dollar den größten Teil der Mittel für die „fortgeschrittene Entwicklung und den Kauf von Sicherheitsmaßnahmen für die Strategic National Stockpile (SNS)“ – eine gigantische Subvention im Vergleich zu Clintons Gesetz von 1998. Und schließlich wurde 2006 mit dem Pandemic and All-Hazards Preparedness Act of 2006 der Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR) eingerichtet, um die Vorräte zu verwalten. Mit Hilfe von Kadlec wurde im Rahmen des Gesetzes die BARDA innerhalb des ASPR gegründet und die neue Behörde damit beauftragt, Verträge mit großen Pharmaunternehmen über die Entwicklung medizinischer Gegenmaßnahmen für Pandemien und Bioterroranschläge (einschließlich Gegenmaßnahmen für die Vorräte) zu vergeben.

Bei der von Kadlec und seinen Mitstreitern ins Leben gerufenen BARDA trat Monarez 2006 in den öffentlichen Dienst ein, wo sie unter der Leitung von Carol Linden arbeitete, einer Wissenschaftlerin, die seit langem im Pentagon tätig war und von 1979 bis 2000 als „Chief Research Plans and Programs” im Labor des U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) in Fort Detrick tätig war – zeitgleich mit William Patrick III., der als Plans and Programs Officer bei USAMRIID tätig war.

Im folgenden Jahr, 2007, entwarf Monarez die erste Strategie und den ersten Umsetzungsplan des HHS für medizinische Notfallmaßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die laut ihrem LinkedIn-Profil „den Beschaffungsplan für das medizinische Gegenmaßnahmenprogramm des Ministeriums unter Verwendung des 5,6 Milliarden Dollar schweren Project BioShield Special Reserve Fund festlegten”.

In dieser Funktion prägte Monarez die HHS-Finanzierung für die Pandemievorsorge für die kommenden Jahre und beeinflusste damit subtil die künftigen Reaktionen auf Pandemien. Sie formulierte auch eine Verpflichtung, die klarstellte, wie die Pandemievorsorge in einer Welt nach Amerithrax aussehen sollte, nämlich als Partnerschaft zwischen der Welt der Wissenschaft/öffentlichen Gesundheit und dem Pentagon:

„Das HHS [wird] weiterhin die Entwicklung und Beschaffung medizinischer Gegenmaßnahmen mit dem Verteidigungsministerium koordinieren …“

Eines der gemeinsamen Projekte des Verteidigungsministeriums und des Gesundheitsministeriums, das mit diesem Umsetzungsplan ins Leben gerufen wurde, war die Finanzierung der Ebola-Forschung und medizinischer Gegenmaßnahmen. Diese Mittel flossen an verschiedene Stellen: an das USAMRIID-Labor in Fort Detrick, an Mitglieder des Viral Hemorrhagic Fever Consortium (VHFC), die in Fort Detrick arbeiteten – der Organisation, die möglicherweise eine Rolle beim Ebola-Ausbruch 2014 gespielt hat – und an das Pharmaunternehmen Gilead. Von den 1 Milliarde US-Dollar, die zwischen 1997 und 2015 in die Forschung zu Ebola und Marburg-Viren flossen, stammten „758,8 Millionen US-Dollar aus öffentlichen Quellen” und „213,8 Millionen US-Dollar aus gemeinsamen öffentlich-privaten/philanthropischen Projekten”, was über 90 % der Gesamtmittel ausmachte.

Während die gängige Darstellung des Ebola-Ausbruchs von 2014 davon ausgeht, dass das Virus zoonotisch in Guinea ausgebrochen ist, haben der Journalist Sam Husseini und der Virologe Jonathan Latham 2022 einen ausführlichen Untersuchungsbericht verfasst, in dem sie argumentieren, dass der Ausbruch möglicherweise auf einen Laborunfall im einzigen permanenten Labor des VHFC in Sierra Leone zurückzuführen ist. Seit ihrem Bericht haben sich die Hinweise auf eine Laborleckage nur noch verstärkt, da Kristian Andersen, ein VHFC-Mitglied, das seit langem das Ebola-Virus erforscht, zugab, dass das VHFC-Labor in Sierra Leone vor dem Ausbruch Ebola-Forschung betrieben habe. Dies war zwar bereits zuvor von Forschern vermutet worden, konnte jedoch vor Andersens Aussage nicht bestätigt werden.

Wenn es stimmt, dass ein Leck aus dem VHFC-Labor in Sierra Leone den Ebola-Ausbruch 2014 verursacht hat, dann könnten einige der 5,6 Milliarden Dollar, die Bioshield investiert hat und die Monarez mitdefiniert hat, indirekt zu den verheerenden Folgen geführt haben, die Westafrika in diesem Jahr heimgesucht haben. Monarez führte das Ebola-Virus in ihrem Umsetzungsplan als oberste Priorität auf und definierte antivirale Medikamente, Diagnostika und Filovirus-Impfstoffe als „voraussichtlich künftige medizinische Gegenmaßnahmen mit höchster Priorität” zur Bekämpfung des Ebola-Virus.

Basierend auf Berichten von Ebola-Forschern, die Mitglieder des VHFC waren und Ebola in Fort Detrick untersuchten, hatte der vom HHS vorgelegte Finanzierungsplan konkrete Auswirkungen auf die Ebola-Forschung. Der ehemalige Fort-Detrick-Wissenschaftler Thomas Geisbert, der 2014 vom Time Magazine zu einem der „Ebola-Kämpfer” des Jahres gewählt wurde, hat detailliert beschrieben, wie Fort Detrick infolge der Hysterie nach dem 11. September und Amerithrax großzügige Mittel für die Ebola-Forschung erhielt:

„Es gab weder Geld noch Interesse oder Zeit, um diese Produkte zur Marktreife zu bringen. Aber nach dem 11. September 2001 änderte sich alles. Die Finanzmittel wurden aufgestockt. Das war ein Glücksfall für mich, denn Ebola war mein Hauptinteressengebiet. Als die Mittel zur Verfügung standen, begannen wir mit der Entwicklung eines Impfstoffs.“

Diese HHS-Finanzierung wurde in dem Buch „The Ebola Outbreak in West Africa” von Constantine Nana näher erläutert:

„[Geisbert] hat mehr als zwei Jahrzehnte lang das Ebola-Virus erforscht und mehrere Jahre bei USAMRIID in Fort Detrick gearbeitet. Im März 2014 erhielt er (zusammen mit Profectus Biosciences, Tekmira Pharmaceuticals und dem Vanderbilt University Medical Center) vom NIH 26 Millionen Dollar (die über fünf Jahre verteilt werden sollen) für die „Weiterentwicklung von Behandlungsmethoden für die hochgradig tödlichen hämorrhagischen Fieberviren Ebola und Marburg”.

Darüber hinaus wurde laut Crunchbase durch einen Auftrag in Höhe von 15 Millionen Dollar, den die HHS-eigene NIAID an die Tulane University vergab, das VHFC gegründet, was wiederum zur Einrichtung des Labors in Sierra Leone als ständiger Standort des VHFC führte. Wichtig ist, dass Robert Garry, Mitglied des VHFC, Professor an der Tulane University ist. Nur ein Jahr bevor das Virus Tausende Westafrikaner heimsuchte, verfasste Garry zusammen mit elf weiteren Autoren, die alle vom USAMRIID in Fort Detrick stammten, eine Studie über „eine neuartige Behandlung für Zaire-Ebola”. Die Studie wurde vom Pentagon finanziert, darunter auch von der Defense Threat Reduction Agency, die sich auf die Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen konzentriert.

Nach dem Ausbruch veröffentlichten Andersen, Garry und andere Artikel, die den Ursprung des Ausbruchs in Guinea lokalisierten und damit einen willkommenen wissenschaftlichen Konsens für diejenigen lieferten, die im Labor in Sierra Leone an der Ebola-Forschung arbeiteten. Wie Husseini und Latham jedoch feststellten, gab es erhebliche Überschneidungen bei den Autoren dieser Artikel:

„Mindestens einer von nur sechs Forschern ist in allen Publikationen vertreten: Robert Garry, Andrew Rambaut, Stephan Gunther, Kristian Andersen, Pardis Sabeti und Edward Holmes sind die Hauptautoren fast aller dieser Veröffentlichungen.“

Darüber hinaus stehen „die meisten der leitenden Autoren der Phylogenie-Artikel (insbesondere Robert Garry, Kristian Andersen, Pardis Sabeti, Erica Ollman Saphire, Daniel Park und Stephen Gire) sowie zahlreiche weniger bekannte Autoren in direkter Verbindung zum VHFC und dessen Labor in Kenema. Insbesondere diese Autoren haben einen karrierebezogenen Interessenkonflikt, den sie möglicherweise als geringfügig ansehen, da sie möglicherweise in 11.000 Todesfälle verwickelt sind.“ Mit anderen Worten: Wenn die Laborleck-Theorie stimmt, dann hatten viele der Wissenschaftler, die die Artikel verfasst haben, die angeblich bewiesen, dass das Virus aus Guinea stammt, einen direkten Interessenkonflikt bei der Aufstellung dieser Behauptungen. Wie Husseini und Latham in ihrer Untersuchung feststellen, haben diese Autoren eine Vielzahl von Beweisen gegen einen Ursprung in Guinea nicht berücksichtigt, um ihre Schlussfolgerungen zu ziehen.

Bemerkenswert ist, dass Andersen, Rambaut und Garry später zu den ersten Vertretern der Theorie wurden, dass die COVID-19-Pandemie das Ergebnis einer zoonotischen Übertragung sei, da sie alle Mitautoren des mittlerweile berüchtigten Artikels „The Proximal Origins of SARS-COV-2“ vom März 2020 sind. Der Artikel, der in der renommierten wissenschaftlichen Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, spielte das Potenzial eines Laborunfalls herunter – eine Theorie, die seitdem zunehmend Mainstream geworden ist.

Wichtig ist, dass viele dieser Wissenschaftler aufgrund ihrer Verbindungen zur VHFC und zur Ebola-Forschung des Konsortiums Zielscheibe der staatlichen Fördermittel waren, die Susan Monarez nach dem 11. September 2001 beim Aufbau der Biosicherheitsinfrastruktur mitgestaltet hatte.

Wo jedoch eine Krise herrscht, gibt es auch Chancen. Der Umsetzungsplan von Monarez scheint auch eine Rolle bei der Finanzierung des Medikaments gespielt zu haben, mit dem der Pharmariese Gilead erfolglos versucht hat, ein Gegenmittel gegen Ebola zu entwickeln – Remdesivir, das antivirale Medikament, das jetzt zur Behandlung von COVID-19 eingesetzt wird.

Remdesivir entstand aus einer Zusammenarbeit zwischen „Gilead, den US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC) und dem US-amerikanischen Militärforschungsinstitut für Infektionskrankheiten (USAMRIID)“. Im Jahr 2009 sahen die Entwickler das Medikament „als potenzielle Behandlung für Hepatitis C“, aber leider „wirkte es nicht wie erhofft“.

Zum Glück für Gilead war Susan Monarez zum Zeitpunkt des Ausbruchs in Westafrika Mitglied der Ebola-Taskforce des Weißen Hauses. Dort war sie für die „Bewertung von Investitionen in Ebola-bezogene Arzneimittel und Diagnostika“ zuständig. Zufälligerweise war das gescheiterte Hepatitis-C-Medikament Remdesivir eines der Ziele dieser Ebola-bezogenen Investitionen der Regierung.

Laut Public Citizen begann das Potenzial von Remdesivir als Ebola-Gegenmittel, als Wissenschaftler der Bundesregierung „tausend Verbindungen aus einer Bibliothek von Gilead auf der Suche nach einem Molekül gegen das Ebola-Virus“ untersuchten. Sie identifizierten Remdesivir als nützlich, und bald darauf „arbeiteten Wissenschaftler der US-Armee mit dem Unternehmen zusammen, um die Verbindung zu verfeinern, weiterzuentwickeln und zu evaluieren“. Dies war der Beginn einer jahrelangen öffentlich-privaten Zusammenarbeit zwischen dem HHS, dem DoD und Gilead, um Remdesivir als Behandlung für Ebola auf den Markt zu bringen.

Im Jahr 2014 begannen die CDC, das Verteidigungsministerium und Gilead mit „antiviralen Tests von Remdesivir gegen Ebola und andere Viren“, und 2016 begannen die NIH und Gilead mit „antiviralen Tests gegen Coronaviren und andere Viren“. Doch das Medikament schien keine Wirkung zu zeigen, und beim zweiten Ebola-Ausbruch im Jahr 2019 zeigte eine NIAID-Studie, dass das Medikament unwirksam war, woraufhin es schließlich aus der Studie genommen wurde.

Dennoch wurde diese öffentlich-private Zusammenarbeit fortgesetzt. Im Jahr 2020 finanzierte das NIH „eine mehrstufige klinische Studie mit Remdesivir gegen COVID-19”, und die FDA erteilte eine Notfallzulassung für das nicht zugelassene Medikament, sodass es auf den Markt kam, obwohl es sich nach den Ergebnissen einer Studie der Weltgesundheitsorganisation, die ergab, dass das Medikament „weder die Sterblichkeit noch die Genesungszeit von COVID-19-Patienten verringert”, als unwirksam erwiesen hatte. Diese Entscheidung „verblüffte Wissenschaftler”, die die Studien verfolgt hatten.

Noch seltsamer ist, dass die FDA den Antimicrobial Drugs Advisory Committee (AMDAC) nie konsultiert hat, um die Notfallzulassung von Remdesivir zu diskutieren. Der AMDAC ist eine „Gruppe externer Experten, die [die FDA] zur Verfügung hat, um sich zu komplizierten Fragen im Zusammenhang mit antiviralen Medikamenten zu äußern”. Hätte die FDA diese Gruppe konsultiert, hätten deren Vertreter alle verfügbaren Daten zu Remdesivir geprüft und auf dieser Grundlage eine Empfehlung abgegeben – doch zum Zeitpunkt der Notfallzulassung von Remdesivir „war sie während der Pandemie nicht ein einziges Mal zusammengetreten“.

Nichtsdestotrotz ebnete die EUA Gilead den Weg, 873 Millionen Dollar aus dem Verkauf von Remdesivir einzunehmen, was die damaligen Schätzungen der Wall Street um über 100 Millionen Dollar übertraf.

Eine weitere interessante Investition, die das Weiße Haus während der Ebola-Krise tätigte, war ein Impfstoffkandidat, der gemeinsam vom National Institute for Allergies and Infectious Diseases (NIAID) und einer Tochtergesellschaft des Pharmariesen Glaxosmithkline entwickelt wurde. Dieser Kandidat mit dem Namen ChAd3 wurde an mehreren Einrichtungen getestet, darunter das Oxford Jenner Institute, und erhielt 200 Millionen Euro von einer Organisation namens Wellcome Trust.

Der Wellcome Trust und das Jenner Institute sind eng miteinander verbunden, wie Unlimited Hangout bereits berichtet hat – am direktesten durch die Finanzierung, die Wellcome dem Institut gewährt. Außerdem leitet Adrian Hill, seit 2005 Direktor des Jenner Institute, eine Forschungsgruppe beim Wellcome Trust und war zuvor an der Gründung des Wellcome Trust Center for Human Genetics beteiligt.

Der Wellcome Trust hat insbesondere enge Verbindungen zur Eugenik-Bewegung über seine Verbindungen zu der Organisation, die früher als British Eugenics Society bekannt war und heute Adelphi Genetics Forum heißt, da mehrere Mitglieder des Vorstands von Adelphi aus dem Wellcome Trust stammen. Als Wellcome sein Contemporary Medical Archives Centre gründete, war das erste Archiv, das es erwarb, das der Eugenics Society. Die Unterlagen enthalten „eine Fülle von Material zu Themen wie der Behandlung von geistig und körperlich Behinderten, der Entwicklung von Methoden zur Geburtenkontrolle, der Legalisierung von Sterilisationen [und] der Anwendung künstlicher Befruchtung …“.

Francis Galton, der „Vater der Eugenik”, der „eine Rassenhierarchie aufstellte, in der Weiße als überlegen galten”, wurde vom Adelphi Genetics Forum als „herausragender Universalgelehrter des späten 19. Jahrhunderts” beschrieben, was eher unumstritten ist. Dies mag zum Teil daran liegen, dass Galton laut A Life of Sir Francis Galton: From African Exploration to the Birth of Eugenics Ehrenpräsident der ersten Inkarnation der Eugenics Society/Adelphi Genetics Forum war.

Darüber hinaus hat Adrian Hill – Direktor des Jenner Institute und Mitarbeiter von Wellcome – eine frühe Verbindung zu einem langjährigen Mitarbeiter der Eugenics Society, dem verstorbenen David Weatherall. Weatherall war Hills Doktorvater und hatte eine lange gemeinsame Vergangenheit mit Walter Bodmer, dem Mann, der 1986 den ersten Vorschlag für das Humangenomprojekt machte und zu diesem Zeitpunkt bereits seit Jahrzehnten mit der Eugenics Society verbunden war. Weatheralls Arbeit wurde um 1989 von Bodmer finanziert, und diese Beziehung bestand noch Jahrzehnte danach. Während Bodmers Präsidentschaft der Eugenics Society (damals Galton Institute) von 2008 bis 2014 hielt Weatherall 2014 eine Rede auf einer ihrer Konferenzen. Darüber hinaus trat Weatherall 2008, im selben Jahr, in dem Bodmer Präsident wurde, gemeinsam mit Bodmer als Redner beim Symposium zum 100-jährigen Jubiläum des Galton Institute auf, das unter dem Motto „100 Jahre medizinische Genetik” stand.

Der Glaxo-Jenner-Impfstoff kam zwar nie zum Einsatz, aber das Jenner Institute entwickelte einige Jahre später in Zusammenarbeit mit AstraZeneca einen Impfstoff gegen COVID-19. Dieser Impfstoff wurde im Rahmen einer Notfallzulassung auf den Markt gebracht und während der Pandemie als Impfstoff für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen angefragt, da er billiger in der Herstellung und leichter zu lagern war als seine mRNA-Alternativen. Doch die Verwendung des Impfstoffs wurde schließlich in mehreren Ländern eingestellt, nachdem „Befürchtungen aufkamen, dass die Impfung bei einigen Empfängern Blutgerinnsel verursacht haben könnte”, und schließlich von AstraZeneca vollständig zurückgezogen.

Wichtig ist, dass der Präzedenzfall für die Zulassung des nicht genehmigten AstraZeneca-Impfstoffs bereits während des Ebola-Ausbruchs 2014 teilweise geschaffen worden war. In der Hitze des Ebola-Ausbruchs in Westafrika wurde der Glaxo-Impfstoff – auf den Monarez‘ Finanzierung abzielte – auf „beispiellose“ Weise in die klinische Erprobung gebracht. Wie Science berichtete, war die frühzeitige Verabreichung des Glaxo-Impfstoffs an Menschen aufgrund der Schnelligkeit, mit der der Prozess vorangetrieben wurde, ein „außergewöhnliches, beispielloses Glücksspiel“. „Normalerweise dauert es viele Jahre, bis Impfstoffe aus kleinen Phase-I-Studien, in denen die Sicherheit und die Immunreaktionen untersucht werden, weiterentwickelt werden“, erklärte die Zeitschrift. Von dort aus gehen sie über zu „Phase-II-Studien, in denen dasselbe in größeren Gruppen untersucht wird, und schließlich zu Phase III, in der die Wirksamkeit an großen Bevölkerungsgruppen getestet wird, die von der Krankheit bedroht sind. In einer früheren Konsultation der WHO wurde am 5. September die überraschende Ankündigung gemacht, dass diese Krise eine Verkürzung des Zeitplans erforderlich mache, wodurch die traditionellen Phase-III-Studien praktisch wegfallen“ (Hervorhebung hinzugefügt).

Darüber hinaus plädierte Jeremy Farrar, der damals den Wellcome Trust leitete, für eine „Step-Wedge-Studie”, um eine randomisierte Kontrollstudie zu vermeiden. Bei der Step-Wedge-Studie erhalten alle Studienteilnehmer automatisch den Impfstoff (nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten). Diese Taktik „erschwert jedoch die Kontrolle von Verzerrungen wie Unterschieden in den Neuinfektionsraten, im Verhalten und in der Verfügbarkeit von Schutzanzügen” – wodurch die Studie weniger objektiv wird und ihre Daten weniger aussagekräftig für die Wirksamkeit des Impfstoffs sind. Farrars Befürwortung ist hier nicht überraschend; diese Missachtung gründlicher und langwieriger Tests von Medikamenten ist beim Wellcome Trust weit verbreitet. Die Organisation verfolgt seitdem Projekte, die darauf abzielen, pharmazeutische Produkte an im Labor gezüchteten menschlichen Organen zu testen, um Tierversuche vollständig zu ersetzen. Dennoch konnte diese beschleunigte Vorgehensweise die Aufgabe, den Glaxo-Impfstoff auf den Markt zu bringen, nicht erfüllen.

Trotz des Scheiterns des Ebola-Impfstoffs von Glaxo-Jenner war Remdesivir jedoch nicht das einzige Medikament, mit dem Big Pharma dank der Finanzierung der Ebola-Taskforce von Monarez im Jahr 2014 massive Gewinne erzielte. Ihre übrigen Investitionen, darunter Impfstoffe von Johnson & Johnson und Merck sowie monoklonale Antikörpertherapien von Regeneron und dem vom Verteidigungsministerium finanzierten Unternehmen Mapp Biopharmaceutical Inc., trugen 2017 Früchte, als sie mit einer Investition von 170,2 Millionen Dollar in die Project Bioshield-Vorräte aufgenommen wurden. Ein ganzes Jahrzehnt zuvor hatte Monarez den HHS-Investitionsplan verfasst, der 5,6 Milliarden Dollar aus BioShield-Mitteln für den öffentlichen und privaten Sektor vorsah, darunter auch für Impfstoffe und antivirale Medikamente gegen das Ebola-Virus. Mehr als zehn Jahre später, nachdem sie seit ihrer Zeit bei BARDA in zwei verschiedenen Regierungsbehörden gearbeitet hatte, hatte sie einen wichtigen Finanzierungsteil dieses Umsetzungsplans abgeschlossen. Es bedurfte jedoch eines möglichen Laborunfalls, einer tödlichen Epidemie und der Markteinführung eines nicht zugelassenen Medikaments, um dieses Ziel zu erreichen.

Die Rolle von Monarez bei der Bekämpfung von Ebola beschränkte sich jedoch wahrscheinlich nicht nur auf ihren Einfluss auf Investitionen in Medikamente. In ihrem LinkedIn-Profil gibt sie an, dass sie ein „maßgebliches Mitglied” der Task Force war und „für die Entwicklung der nationalen Gesundheitspläne zur Bekämpfung des Ebola-Ausbruchs in Westafrika verantwortlich” war. Über die Investitionen in die Pharmabranche hinaus startete die Nation auch eine massive Biosicherheitsüberwachungskampagne, um den Ausbruch des Virus zu überwachen.

Ein Großteil der Technologien, die in dieser Zeit sowohl von privaten Auftragnehmern als auch vom Pentagon zur Überwachung und Bekämpfung des Ebola-Virus eingesetzt wurden, sollte später während der COVID-19-Pandemie zum Einsatz kommen und wahrscheinlich zuvor weiterentwickelt werden. Die Ebola-Überwachungsoperation der US-Regierung nutzte eine Form der digitalen Überwachung, die auf der Sammlung einer Vielzahl von Daten aus verschiedenen Quellen beruhte, um diese umfangreichen Stichproben zu einem präzisen Bild zusammenzufügen, beispielsweise wo Ebola potenziell ausbrechen könnte und woher ein bestimmter Stamm stammen könnte. Diese Form der Überwachung ist eine altbewährte Methode des nationalen Sicherheitsstaates, und ihre Umsetzung in das Modell der öffentlichen Gesundheit/Pandemievorsorge ist nicht parallel zur Nutzung im Bereich der nationalen Sicherheit erfolgt, sondern in Symbiose mit dieser.

So stellte die Ebola-Taskforce dem Pentagon 60 Millionen Dollar für die Einrichtung eines Programms zur kooperativen Bedrohungsreduzierung zur Verfügung, um „dringende … Biosicherheitsbedürfnisse in den drei am stärksten von der Ebola-Epidemie betroffenen Ländern zu decken”. Das Verteidigungsministerium kam diesen Anforderungen zumindest teilweise nach, indem es ein System, das traditionell zur Aufspürung von Massenvernichtungswaffen eingesetzt wurde, umfunktionierte, um „stattdessen den Ausbruch von Ebola-Epidemien zu melden”. Das System, das 2014 als „Informationssystem der nächsten Generation für die Erfassung, den Austausch, die Analyse, die Zusammenarbeit und die Visualisierung“ beschrieben wurde, sammelte „interessante Daten aus dem gesamten Militär- und Geheimdienstbereich“. Sein Name, der seine Datenerfassung aus verschiedenen Quellen wie Satellitenbildern, sozialen Medien, Telefonstandorten, Krankenakten und mehr widerspiegelt, lautete „Constellation“ (Konstellation).

Obama während einer Pressekonferenz 2014 zur Ebola-Epidemie, Quelle: CNN

Der stellvertretende Verteidigungsminister für nukleare, chemische und biologische Verteidigungsprogramme, Andrew C. Weber, lobte Constellation im Jahr 2014 und sprach sich für „ein gemeinsames Biosicherheitsüberwachungssystem aus, das lokale Krankheitsdaten, zivile Krankheitsdaten und Informationen des Verteidigungsministeriums über seine eigenen Streitkräfte integriert“. Er forderte außerdem den Einsatz von Informationstechnologien wie sozialen Medien, um „eine Echtzeit-Erkennung von Krankheiten zu ermöglichen, mit der Länder Ausbrüche verhindern oder eindämmen können“.

Constellation entwickelte sich schnell zu einer öffentlich-privaten Partnerschaft, die von „Nichtregierungsorganisationen, den am stärksten von der Ebola-Epidemie betroffenen Regierungen und den an der Bekämpfung der Epidemie beteiligten Laboren des Verteidigungsministeriums“ genutzt wurde, wodurch sich sein Einsatzbereich und wahrscheinlich auch die Datenmenge, die das Programm sammeln und analysieren konnte, erweiterte.

Eine weitere Biosicherheitsmaßnahme, die während des Ebola-Ausbruchs zum Einsatz kam, war die Datenbank des GDELT-Projekts, die laut Defense One einst um Fördermittel der Intelligence Advanced Research Projects Agency (IARPA) konkurrierte. Unterstützt wurde das Projekt während des Ausbruchs 2014 von Google Jigsaw, einer Inkubatorfirma von Google und Kunde von Antony Blinkens Beratungsfirma WestExec. behauptete GDELT, einen Ebola-Ausbruch vorhergesagt zu haben, basierend auf „einem französischsprachigen Nachrichtenartikel, der erstaunlicherweise nicht das Stichwort Ebola enthielt, sondern ‚eine Krankheit, deren Natur noch nicht identifiziert wurde, hat 8 Menschen in der Präfektur Macenta im Südosten Guineas getötet … sie äußert sich als hämorrhagisches Fieber …‘“ Interessanterweise arbeitete Google Jigsaw im folgenden Jahr 2015 mit dem Außenministerium zusammen, um „Google-Nutzer zu identifizieren, die sich für islamistische Themen interessieren”, um sie zu „deradikalisieren” und so „digitale Aufstandsbekämpfung” zu betreiben. Im Jahr 2012 arbeiteten sie mit Hillary Clinton zusammen, um Bashar al-Assad in Syrien zu stürzen.

Es ist zwar nicht klar, in welcher Weise das von Peter Thiel gegründete Massenüberwachungsunternehmen Palantir die Regierung bei der Bekämpfung des Ebola-Ausbruchs 2014 unterstützt hat, aber das Unternehmen hat in zwei verschiedenen Pressemitteilungen seine Rolle bei der „Bekämpfung von Ebola“ zusammen mit den CDC angepriesen. In diesen Pressemitteilungen heißt es, dass diese Partnerschaft kurz nach der „ersten Zusammenarbeit“ zwischen Palantir und den CDC zustande kam, was darauf hindeutet, dass der Ebola-Ausbruch sehr wohl einer der ersten Vorstöße von Palantir in ein reales Biosicherheits-Szenario im Zusammenhang mit einer Pandemie gewesen sein könnte.

Während des Ebola-Ausbruchs führte die CDC in Westafrika eine direkte Biokontrolle durch, bei der sie die „ungefähre Standorte von Mobiltelefonbenutzern” verfolgte, die Notrufzentralen angerufen hatten, um Ausbrüche vorherzusagen und deren Ausbreitung zu verhindern. Es ist unklar, ob Palantir diese Bemühungen unterstützt hat, obwohl das Programm auffallende Ähnlichkeiten mit früheren Palantir-Projekten aufweist. Unabhängig davon, in welcher Funktion der Überwachungsdienstleister die Ebola-Bekämpfung unterstützt hat, war Monarez nicht weit davon entfernt.

Seitdem ist das Unternehmen durch umfangreiche Regierungsaufträge für verschiedene HHS-Behörden sowie durch die Einstellung ehemaliger Palantir-Mitarbeiter beim HHS zu einem wichtigen Bestandteil der Biosicherheitsinfrastruktur der US-Regierung geworden.

Bevor Monarez im Weißen Haus tätig war, trat sie jedoch 2009 in das Ministerium für Innere Sicherheit (DHS) ein, wo sie bis 2013 blieb. Dort war sie Abteilungsleiterin und wissenschaftliche Chefberaterin der Homeland Security Advanced Research Projects Agency (HSARPA), wo sie der Biosicherheitsexpertin Tara O’Toole unterstellt war.

HSARPA, DHS und Tara O’Toole

Tara O’Toole ist vielleicht am besten bekannt für das Verfassen einer Katastrophensimulation eines Bioterroranschlags mit Pocken, die sie nur wenige Monate vor Amerithrax verfasste, das in der amerikanischen Bevölkerung ein tiefes Gefühl der Paranoia und Kriegsbegeisterung auslöste. Die Simulation wurde am Johns Hopkins Center for Civilian Biodefense Studies durchgeführt, dessen Direktorin O’Toole zu dieser Zeit war. Der Name der Simulation war unheilvoll: „Dark Winter“ (Dunkler Winter).

Während O’Toole in ihrer Simulation Pocken als Erreger wählte, der die Amerikaner infizieren sollte, sagte die Übung auf unheimliche Weise wichtige Elemente der tatsächlichen Anthrax-Anschläge voraus, die nur wenige Monate später stattfanden. Wie bei den tatsächlichen Anschlägen sah O’Toole in ihrem Drehbuch vor, dass prominente Mitglieder der amerikanischen Medienlandschaft Drohbriefe mit waffenfähigen Sporen erhielten, und sagte voraus, dass ein solches Ereignis die Friedenssinn der Bevölkerung in Rachegelüste verwandeln würde. Am wichtigsten war vielleicht, dass Dark Winter die Erzählung etablierte, dass Al-Qaida und der Irak bei der Durchführung dieser Anschläge zusammenarbeiteten.

Die Simulation begann mit einer Einweisung in den geopolitischen Kontext, die einen Abschnitt mit dem Titel „Verdacht auf Biowaffenproduktion – Irak“ enthielt, in dem behauptet wurde, Saddam Hussein nutze eine Impfstofffabrik als Tarnung für die Produktion von Biowaffen, da Hussein „Ausrüstung und Materialien importiert habe, die zur Herstellung chemischer oder biologischer Waffen verwendet werden könnten“. Später in der Simulation kam der Nationale Sicherheitsrat in Dark Winter zu dem Schluss, dass der Bioterroranschlag „im Zusammenhang mit Entscheidungen [der USA] über die Entsendung von Truppen in den Nahen Osten“ stehe. Darüber hinaus behauptet ein Reporter in einem der fiktiven Nachrichtenberichte der Übung, dass „der Irak möglicherweise die Technologie hinter den Anschlägen an terroristische Gruppen in Afghanistan geliefert hat“.

Wie Robbie Martin und Abby Martin in ihrer Audio-Dokumentation „Schrodinger’s Super Patriots: The 2001 Anthrax Mystery“ berichteten, stellten mehrere Teilnehmer der „Dark Winter“-Simulation sowie ihnen nahestehende Beamte auffällige Verbindungen zwischen den Anschlägen vom 11. September, Anthrax und dem Irak her. Dazu gehörten die „Dark Winter“-Teilnehmer James Woolsey und Jerome Hauer, der Bush-Beamte Richard Perle und die „Dark Winter“-Teilnehmerin und in Ungnade gefallene New York Times-Reporterin Judith Miller. Miller veröffentlichte später zu Beginn der Amerithrax-Hysterie ein Buch, in dem sie laut Whitney Webb „behauptete, dass die USA einer beispiellosen bioterroristischen Bedrohung durch Terroristengruppen wie Al-Qaida und [Nationalstaaten wie] Russland ausgesetzt seien“. In ihrer Audio-Dokumentation gruben die Martin-Geschwister auch eine Reihe alter Nachrichtenberichte aus dieser Zeit aus, in denen anonyme US-Regierungsbeamte einen Zusammenhang zwischen den Anthrax-Anschlägen, dem 11. September, Al-Qaida und dem Irak suggerierten – was unheimlich an die simulierten Vorhersagen von O’Toole’s „Dark Winter“ erinnert. Später stellte sich heraus, dass das bei diesen Anschlägen verwendete Anthrax aus Stämmen stammte, die nur vom US-Militär aufbewahrt wurden.

Angesichts der Nähe von O’Toole’s Dark Winter-Simulation zur Bush-Regierung und der Art und Weise, wie sie offenbar die PR-Taktik inspirierte, die die Regierung später als Reaktion auf die Anthrax-Anschläge einsetzte, wurde die Frage aufgeworfen, ob jemand, der an der Dark Winter-Simulation teilgenommen hatte – oder mit dem darin dargestellten fiktiven Ablauf vertraut war –, die Person war, die Dick Cheney’s Mitarbeitern angeblich angewiesen hatte, mit der Einnahme von Cipro zu beginnen, das Antibiotikum zur Bekämpfung von Anthrax-Infektionen, in der Nacht der Anschläge vom 11. September anzusetzen. Aufgrund dieser scheinbar prophetischen Empfehlung scheint es, dass diese Person Vorwissen über die Anthrax-Anschläge hatte. Die Wahrscheinlichkeit dieser Möglichkeit wird noch wahrscheinlicher, wenn man bedenkt, dass O’Toole selbst, wie das New York Times Magazine berichtet, nur wenige Tage nach dem 11. September an einem Treffen mit Dick Cheney und dem ehemaligen Luftwaffenoberst, „Dark Winter“-Autor und Kollegen von Robert Kadlec, Randall Larsen, teilnahm, bei dem sie betonten, dass die USA auf einen biologischen Angriff nicht ausreichend vorbereitet seien. Um dies zu verdeutlichen, soll Larsen eine Probe des waffenfähigen Bacillus globigii, der „genetisch fast identisch mit Anthrax“ ist, in das Treffen geschmuggelt haben, um die mangelnde Sicherheit der Regierung im Umgang mit Biowaffen zu demonstrieren.

Einige Jahre später, im Jahr 2009, kurz nachdem Barack Obama Präsident wurde, wurde O’Toole Unterstaatssekretär für Wissenschaft und Technologie (S&T) im DHS, „der wichtigste Berater des Ministers in Fragen der Wissenschaft und Technologie“. Es ist anzumerken, dass sich die Amtszeiten von Monarez und O’Toole beim DHS scheinbar perfekt überschneiden, da beide 2009 in die Behörde eintraten und 2013 ausschieden. Die beiden arbeiteten eng zusammen, da Monarez eine wichtige Rolle bei der Zuweisung von Mitteln für die HSARPA spielte. Die HSARPA untersteht direkt dem Unterstaatssekretär für Wissenschaft und Technologie, der zu dieser Zeit O’Toole war.

Ein wesentlicher Schwerpunkt von O’Toole während ihrer Zeit bei der Behörde war die Entwicklung von „Apex-Initiativen“, die „neue Partnerschaften zwischen S&T und DHS-Operationen ins Leben riefen und erfolgreich innovative Technologien zur Deckung des dringenden operativen Bedarfs des DHS bereitstellten, darunter die Nutzung fortschrittlicher ‚Big Data‘-Analysen durch die ICE“. Die ICE kaufte während O’Toole’s Amtszeit insbesondere Palantir-Software, angeblich um Mitglieder eines Drogenkartells aufzuspüren und „Rache” an ihnen zu nehmen, die einen ICE-Agenten in Mexiko ermordet hatten.

Ein weiterer Teil von O’Toole’s Reformen betraf die Verlagerung des größten Teils der Forschung und Entwicklung (F&E) innerhalb von S&T zu HSARPA, wodurch die Behörde „den Großteil der F&E-Aktivitäten in der S&T-Direktion“ umfasste. Diese Änderung machte Monarez‘ Rolle für die S&T-Direktion offensichtlich unverzichtbar. Laut ihrem LinkedIn-Profil war sie für Bundesaufträge im Wert von 300 Millionen Dollar verantwortlich – vermutlich finanzierte sie damit den Großteil der gesamten Forschungsarbeiten der Direktion.

Monarez nutzte diese Mittel für die Forschung im Bereich Grenzsicherheit und Terrorismusbekämpfung. Eines der auffälligsten Programme, in das diese Gelder flossen, scheint die Erprobung einer „Echtzeit-Erkennungsfunktion für böswillige Absichten“ namens Future Attribute Screening Technology (FAST) gewesen zu sein. Reveal News beschrieb diesen Detektor für böswillige Absichten als „Maschine, die Dinge wie Herzfrequenz, Mikro-Gesichtsausdrücke, Atemmuster und Körperwärme messen kann, während eine Person durch ein Sicherheitsportal geht”. Anhand der mit dieser Technologie gesammelten Daten würden Software-Algorithmen dann „feststellen, ob eine Kombination aus Verhaltensweisen und physiologischen Eigenschaften darauf hindeutet, dass jemand Pläne für einen Terroranschlag hat”.

Laut dem National Defense Magazine wurden bei einem Test der Technologie im Jahr 2009 „die Herz- und Atemfrequenz der Teilnehmer mit einem Laser gemessen, ihre Blinzelrate und Pupillenerweiterung mit einem Eye-Tracker erfasst, ihre Hauttemperatur mit einer Wärmebildkamera gemessen und ihre Unruhe mit einem umgebauten Nintendo Wii Balance Board gemessen. In der Nähe befindliche Computer verarbeiteten die Daten, und die Software des Systems empfahl dem Sicherheitspersonal, welche Teilnehmer zur weiteren Befragung beiseite genommen werden sollten.“

In einem Haushaltspapier des DHS aus dem Jahr 2011 behauptete die Behörde, dass sie 2009 „bei einer simulierten Redeveranstaltung eine Echtzeit-Erkennung von böswilligen Absichten anhand von Indikatoren wie Herzschlag, Atmung und Porenzahl demonstriert habe, um eine Screening-Einrichtung und eine Reihe von nicht-invasiven Echtzeit-Sensortechnologien zu entwickeln, mit denen Indikatoren für böswillige Absichten schnell, zuverlässig und aus der Ferne erkannt werden können“. Im Jahr 2011 baute die HSARPA insbesondere auf dem FAST-Projekt auf, um „passive Reize“ in ihre Screening-Verfahren aufzunehmen, um böswillige Absichten besser erkennen zu können.

Monarez scheint auch ein von Lockheed Martin unterstütztes Grenzschutzprogramm namens „Tunnel Detection Project“ finanziert zu haben – ein invasives Überwachungsprojekt, bei dem „bodendurchdringende Radargeräte“ eingesetzt werden, um digitale Bilder von unterirdischen Tunneln zu erstellen. Das Projekt sollte dem DHS die Überwachungsmöglichkeiten zur Aufdeckung von Tunneln verschaffen, die von Kriminellen für den illegalen Handel mit Drogen, Menschen und anderen Schmuggelwaren gebaut wurden.

Folie aus einer Präsentation des DHS aus dem Jahr 2015, in der die Ziele des HSARPA beschrieben werden, Quelle: DHS

Die HSARPA scannte diese Tunnel mit „Radarantennen in einem Anhänger, der von einem Grenzschutzfahrzeug gezogen wurde“. Die Antennen sendeten „ein Signal direkt in den Boden und erstellten damit ein mehrfarbiges Bild der Erde“. Im Jahr 2011 berichtete das National Defense Magazine, dass das DHS und das Pentagon im Südwesten „Sensoren und Roboter“ einsetzten, um „illegale Tunnel, die unter der Grenze zwischen den USA und Mexiko gebaut werden“, aufzuspüren und zu kartieren.

Monarez verließ die Behörde 2013 und kehrte nach ihrer Tätigkeit im Weißen Haus drei Jahre später zum DHS zurück, diesmal als stellvertretende Staatssekretärin für Strategie und Analyse. Dort leitete sie einen technischen Beirat des DHS und war Mitglied der Homeland Security Advisory Group, wo sie Einfluss auf die Politik und Ressourcenplanung des „2 Milliarden Dollar schweren Wissenschafts- und Technologieportfolios“ des DHS nahm.

Bemerkenswert ist, dass die S&T-Direktion im Haushaltsentwurf des DHS für 2017 „94,9 Millionen Dollar für Forschung und Entwicklung im Bereich biologischer und chemischer Fähigkeiten für das BioWatch-Programm beantragte, einschließlich S&T-Mitteln zur Erprobung und Identifizierung technologischer Verbesserungen des bestehenden operativen Systems“ (Hervorhebung hinzugefügt). Das BioWatch-Programm ist eine öffentlich-private nationale Biowachungsinitiative, die „frühzeitige Warnungen vor bioterroristischen Angriffen in mehr als 30 großen Ballungsräumen im ganzen Land” liefert und vom Amt für die Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen des DHS verwaltet wird. Die Initiative „umfasst ein großes Netzwerk von Akteuren“ aus einer Vielzahl von Branchen, darunter Strafverfolgungsbehörden, „die zusammenarbeiten, um einen Bioterroranschlag zu erkennen und eine koordinierte Reaktion darauf vorzubereiten“. Zu den aktuellen Zielen von Biowatch gehören „die Bereitstellung von Echtzeitdaten für die gesamte Heimatschutzbehörde“ und „die Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen Bundes-, Landes- und lokalen Behörden“.

Um diese Ziele zu erreichen, hat Biowatch unter anderem gemeinsam mit dem Luft- und Raumfahrtunternehmen Northrop Grumman „autonome Biodetektionsinstrumente“ entwickelt. Diese autonomen Instrumente waren „rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr“ in Betrieb und nutzten in US-Bevölkerungszentren platzierte Biodetektoren, um „die Luft kontinuierlich auf biologisch bedenkliche Stoffe zu überwachen“ – und versorgten das DHS so mit einem ständigen Überwachungssystem zur Früherkennung.

Der Einfluss von Monarez auf einen Teil des DHS-Budgets, aus dem solche Maßnahmen finanziert wurden, schien einen späteren Karriereschritt vorwegzunehmen, für den sie heute am bekanntesten ist. Im Jahr 2022 wurde Monarez die erste offizielle stellvertretende Direktorin von ARPA-H, wo sie die Entwicklung invasiver Biotechnologien mit großem Potenzial für die Massenüberwachung vorantreiben sollte. Darüber hinaus wirft die Entstehungsgeschichte von ARPA-H als Programm zur Vorhersage von Straftaten anhand der „psychischen Gesundheit“, das sich zu einem Beschaffungsprogramm für Biotechnologie entwickelte, ein Licht auf die symbiotische Beziehung zwischen der technokratischen Natur der modernen öffentlichen Gesundheitsinfrastruktur und dem dystopischen, auf nationaler Sicherheit basierenden System der Massenüberwachung, das sich weltweit weiter ausbreitet. Monarez‘ Wurzeln sowie ihre Zeit bei ARPA-H machen deutlich, dass sie praktisch ihre gesamte Karriere an der Schnittstelle dieser beiden Bereiche verbracht hat.

ARPA-H

ARPA-H wurde zwar unter der Biden-Regierung gegründet, aber ursprünglich Donald Trump während seiner ersten Amtszeit vorgeschlagen. Nach zwei Massenerschießungen, bei denen 31 Menschen ums Leben kamen, umfasste das ARPA-H-Konzept für die Trump-Regierung ein Programm namens „Safe Home“ (Sicheres Zuhause) oder „Stopping Aberrant Fatal Events by Helping Overcome Mental Extremes“ (Verhinderung von tödlichen Ausreißern durch Hilfe bei der Überwindung psychischer Extreme).

Obwohl das Konzept einer auf „Gesundheit“ ausgerichteten Version der DARPA – das von der Suzanne Wright Foundation entwickelt und befürwortet wurde – ursprünglich als „Projekt zur Verbesserung der Sterblichkeitsrate bei Bauchspeicheldrüsenkrebs durch innovative Forschung zur besseren Erkennung und Heilung von Krankheiten“ gedacht war, hob dieser neue Vorschlag an die Trump-Regierung eine andere, weniger offensichtliche Funktion des Programms hervor.

Wie die Washington Post beschrieb, würde das Programm „freiwillig zur Verfügung gestellte Daten nutzen, um ‚neurobehaviorale Anzeichen‘ von ‚Personen, die zu gewalttätigen, explosiven Handlungen neigen‘ zu identifizieren“. Eine mit den Diskussionen um ARPA-H vertraute Person teilte der WaPo etwas Unheimliches mit, das die wahre Natur von ARPA-H offenbart: „Es besteht kein Zweifel, dass die Auseinandersetzung mit diesem Thema dem Präsidenten hilft, zwei Probleme anzugehen, bei denen er echte Erfolge erzielen muss: das eine ist das Gesundheitswesen, das andere ist die Waffengewalt.“ Diese Darstellung impliziert, dass unabhängig davon, unter welchem Vorwand das auf prädiktive Medizin ausgerichtete ARPA-H ins Leben gerufen wird, sein Zweck auch in Zukunft immer ein doppelter sein wird: sowohl „Gesundheit“ als auch nationale Sicherheit.

Zwar wurde Safe Home von ARPA-H nicht offiziell verfolgt, doch Monarez hat seitdem deutlich gemacht, dass eines ihrer Hauptziele bei der Behörde etwas Ähnliches war. In einem Interview mit One Mind fragte Monarez: „Was können wir mit all diesen Daten tun, die über Jahrzehnte hinweg generiert wurden und an so vielen verschiedenen Orten verstreut sind?“ Mit „generativen KI-Fähigkeiten“, so Monarez weiter, könnten wir „all diese Daten kombinieren“, um persönliche psychologische Untersuchungen von Patienten durch KI-generierte zu ersetzen – unter Verwendung einer Vielzahl von Datenpunkten über einen Patienten, um ihn zu diagnostizieren und eine Vielzahl von psychischen Erkrankungen zu behandeln, anstatt ihn persönlich von einem echten Arzt beraten und analysieren zu lassen. Dies werde, so Monarez, die traditionelle medizinische Erfahrung bequem „nach Hause bringen“ und Patienten, die mit „unüberwindbaren“ Problemen der „psychischen Gesundheit“ zu kämpfen haben, „Empowerment“ verschaffen.

Zum Zeitpunkt dieser Äußerungen war Monarez stellvertretende Direktorin von ARPA-H. In einer Pressemitteilung wurde ihre Ernennung zur stellvertretenden Direktorin von ARPA-H im Januar 2023 bekannt gegeben und darauf hingewiesen, dass sie unter der Leitung von Direktorin Renee Wegrzyn, einer ehemaligen Programmmanagerin im DARPA Biotechnologies Office, arbeiten werde. In dieser Funktion prägte Monarez „die strategische Vision“ und führte die Programme der Behörde durch. Außerdem beaufsichtigte sie „die Entwicklung und Verwaltung bahnbrechender Gesundheitsforschungsinitiativen“. Sie arbeitete auch mit „multidisziplinären Teams“ zusammen, um Forschungsvorschläge für ARPA-H zu „bewerten und auszuwählen“. Darüber hinaus förderte sie „enge Partnerschaften mit führenden akademischen Einrichtungen, Interessengruppen aus der Industrie und Regierungsbehörden, um Fachwissen und Ressourcen für gemeinsame Forschungsbemühungen zu nutzen“. Mit anderen Worten: Monarez prägte einen Großteil des Katalogs der ARPA-H im Bereich der biotechnologischen Forschung und Entwicklung und arbeitete direkt mit Auftragnehmern und „Interessengruppen“ zusammen, um die Umsetzung dieser Projekte zu erleichtern.

Um jedoch die Ziele und die Rolle von Monarez bei ARPA-H vollständig zu verstehen, muss bei der Analyse der von ihr mit ausgewählten und durchgeführten Programme die doppelte Verwendbarkeit der Behörde selbst – sowie die Arbeit von Monarez beim DHS – berücksichtigt werden.

Das REACT-Programm von ARPA-H entwickelt beispielsweise derzeit zwei Chips, die Patienten während einer Operation implantiert werden sollen und „mit einer einfachen Softwareplattform oder App verbunden sind, über die Nutzer ihren Zustand direkt verfolgen können“. Ein Chip würde als „lebender Wächter“ fungieren, der Daten von Patienten sammelt, um „wichtige Biomarker“ zu verfolgen und so „Marker für Krankheiten“ zu identifizieren. Der andere Chip würde als „lebende Apotheke“ fungieren und Patienten bei Bedarf „therapeutische Moleküle“ verabreichen – wobei die Einnahme von Medikamenten und vermutlich auch die medizinische Beratung zu den Medikamenten der KI-Technologie überlassen bliebe. Der Programmmanager von REACT war zuvor bei DARPA in derselben Position im Büro für Biotechnologien tätig. Vor seiner Tätigkeit bei DARPA arbeitete er am U.S. Naval Research Laboratory als Leiter des Bereichs „Oberflächen-Nanowissenschaften und Sensortechnologie“.

Um dieses Projekt voranzutreiben, vergab ARPA-H Millionen von Dollar an verschiedene „Teams“ an verschiedenen Institutionen, die sich jeweils auf die Entwicklung bestimmter Teile der Behandlungstechnologie konzentrierten. Die Aufträge erhielten die Mayo Clinic, die Carnegie Mellon University und die Columbia University.

Bemerkenswert ist, dass die Carnegie Mellon University im Jahr 1900 vom Stahlmagnaten Andrew Carnegie gegründet wurde – dem gleichen Mann, der auch Leiter des Carnegie Institute of Washington war, das Charles Davenport dazu überredete, sein Eugenics Records Office im Cold Spring Harbor Laboratory einzurichten. Um an REACT zu arbeiten, holte die Carnegie Mellon University über einen Unterauftrag ein externes Unternehmen zur Unterstützung ihrer Forschungsbemühungen hinzu: Ginkgo Bioworks, ein Partner des Weltwirtschaftsforums, der hauptsächlich durch eine von Bill Gates kontrollierte Investmentfirma finanziert wird. Angesichts der Rolle von Monarez bei der Förderung „starker Partnerschaften” mit externen Kooperationspartnern bei ARPA-H – sowie der früheren Tätigkeit von Renee Wegrzyn, der Direktorin von ARPA-H, unter der Monarez arbeitete, als Vizepräsidentin für Geschäftsentwicklung bei Ginkgo – ist es sehr wahrscheinlich, dass Monarez eine Rolle beim Aufbau dieser Partnerschaft gespielt hat.

Tatsächlich ist REACT nicht die einzige Partnerschaft zwischen Ginkgo Bioworks und ARPA-H. Seit Monarez die Behörde verlassen hat, um die CDC zu leiten, hat die Behörde einem von Ginkgo geführten Konsortium 29 Millionen Dollar für die Entwicklung „neuer und effizienter Bioproduktionsprozesse zur Stärkung der pharmazeutischen Lieferketten” unter Verwendung „zellfreier Expressionssysteme aus Weizenkeimen” gewährt.

Das Joint Venture zielt darauf ab, „die Geschwindigkeit, den Umfang und den Zugang zu medizinischen Behandlungen zu verbessern und die Gesundheitssicherheit in den USA zu erhöhen”, was die Rhetorik des ARPA-H-Programms CATALYST widerspiegelt, das die Zeit von der Entwicklung eines Medikaments bis zu seiner Markteinführung verkürzen will. Dies ist in diesem Zusammenhang wichtig zu beachten, da diese Partnerschaft mit Ginkgo zwar erst nach Monarez‘ Ausscheiden aus ARPA-H und ihrer Übernahme der Position als Interim-Direktorin der CDC geschlossen wurde, sie jedoch laut ihrem LinkedIn-Profil „die zukünftige Forschungsagenda von ARPA-H durch die Identifizierung neuer Trends und Lücken in der Gesundheitsinnovation mitgestaltet“ hat. Eine dieser „Lücken“ scheint, basierend auf dieser Partnerschaft und anderen ARPA-H-Projekten, das Fehlen einer regulatorischen und produktionstechnischen Infrastruktur zu sein, die eine schnelle Markteinführung von Medikamenten ermöglichen würde. Die Schaffung eines „beschleunigten“ Paradigmas für die Entwicklung bis zur Markteinführung ist ein wichtiges Ziel des biotechnologischen Industriekomplexes, der unter den derzeitigen regulatorischen Rahmenbedingungen oft erhebliche Verluste erleidet.

Diese Beziehung zwischen Ginkgo und ARPA-H ist jedoch wegen ihrer Verbindungen zu einem anderen Netzwerk erwähnenswert, das tief in den Biosicherheitsapparat eingebettet ist – Palantir und, im weiteren Sinne, das „Thielverse“. Mehrere Mitglieder des Vorstands von Ginkgo sind mit Thiels weitverzweigtem Geschäfts- und Investitionsimperium verbunden.

So gründete beispielsweise Vorstandsmitglied Ross Fubini eine Risikokapitalfirma, die massiv in das von Thiel unterstützte KI-Rüstungsunternehmen Anduril investierte, das vom Oculus-Gründer und Thiel-Stipendiaten Palmer Luckey gegründet wurde. Darüber hinaus hat Fubini laut Forbes „allein“ in bis zu 15 Start-ups von Palantir-Alumni investiert, was „ihn in alle drei jährlichen Ausgaben der Forbes Midas Seed List der weltweit besten Frühphaseninvestoren katapultierte“. Rubinis Investition in Anduril ist „nach der jüngsten Bewertung von Anduril nun mehrere zehn Millionen Dollar wert, genug Papiergewinne, um den ersten Fonds um ein Vielfaches zurückzuzahlen“.

Fubinis Aufnahme in dieses Netzwerk von Palantir-Mitarbeitern wurde nach seiner Unterstützung für Anduril weiter ausgebaut. Im Jahr 2020 investierte Fubini in ein „Medicare-fokussiertes” Start-up namens Chapter, und kurz darauf sprangen „zwei der drei größten Partnerinstitutionen von Chapter” auf den Fundraising-Zug auf – Peter Thiel selbst und JD Vances Narya Capital.

Fubinis Verbindungen zu Palantir reichen jedoch bis ins Jahr 2006 zurück, als er „Palantirs ersten Mitarbeiter seinem ersten Ingenieur vorstellte“. Dieser Ingenieur war Akash Jain, „ein ehemaliger Kollege von Fubini“, der heute CTO des Regierungsgeschäfts von Palantir ist. Der erste Angestellte war Shyam Sankar, der heute CTO und Executive Vice President von Palantir ist – und zusammen mit Fubini im Vorstand von Ginkgo Bioworks sitzt. Bei Ginkgo ist Sankar Vorsitzender des Nominierungs- und Corporate-Governance-Ausschusses, was bedeutet, dass er eine wichtige Rolle bei der Auswahl der Vorstandsmitglieder spielt. Sankars Einfluss scheint groß zu sein, da Fubini und er nicht die einzigen Thielverse-Mitarbeiter bei Ginkgo sind.

Ein weiteres Vorstandsmitglied ist Christian Henry, der zuvor COO und CFO des Biotechnologieunternehmens Illumina war. Obwohl Henry nicht mehr zur Unternehmensführung von Illumina gehört, ist er nach wie vor ein wichtiger Anteilseigner des Unternehmens. Vor kurzem ging Illumina eine Partnerschaft mit dem DNA-Testunternehmen Nucleus Genomics ein, das derzeit „den vor langer Zeit vom Humangenomprojekt ins Leben gerufenen Traum verwirklicht” – mit einer Anwendung, die „die Leistungsfähigkeit der Gesamtgenomsequenzierung nutzt”. Zwei Jahre vor dieser Zusammenarbeit sammelte Nucleus 14 Millionen Dollar an Finanzmitteln von einer Gruppe von Investoren, darunter Peter Thiels Founders Fund.

Und schließlich ist da noch Sri Kosuri, Mitglied des Vorstands von Ginkgo und CEO des Fintech-Unternehmens Octane, das mit 50 Millionen Dollar von Peter Thiels Epstein-finanziertem Unternehmen Valar Ventures finanziert wurde.

ARPA-H verfügt jedoch auch über direktere Verbindungen zu Palantir, da Palantir die zentrale Dateninfrastruktur der Behörde betreibt und ARPA-H so in die Lage versetzt, „Daten aus einer Vielzahl von Quellen schnell zu sammeln, zu synthetisieren, zu analysieren und Entscheidungen zu treffen …“ Diese Nähe zu Palantir – einem Unternehmen, das darauf spezialisiert ist, Daten aus unterschiedlichen Quellen nahtlos abzurufen und zu analysieren – sollte auch berücksichtigt werden, wenn wir uns näher mit den Projekten von ARPA-H befassen, die unter dem Vorwand von Gesundheit und Wellness Biodaten sammeln.

Eines dieser Programme erinnert an die HSARPA-Tunnel-Penetrationstechnologie, an der während Monarez‘ Zeit beim DHS gearbeitet wurde. Anstatt jedoch Tunnel zu scannen und dreidimensionale Konstrukte davon zu erstellen, zielt dieses ARPA-H-Projekt darauf ab, digitale Modelle des menschlichen Körpers zu scannen und zu erstellen. Unter dem Namen PSI soll eine detaillierte Bildgebungstechnologie entwickelt werden, die Bilder von „schwer sichtbaren Nerven, Blutgefäßen und anderen Strukturen, selbst wenn diese unter anderem Gewebe verborgen sind“, erstellen kann, um während Operationen eine 3D-Visualisierung „kritischer anatomischer Strukturen“ zu ermöglichen.

Das ARPA-H-Programm INDEX konzentriert sich hingegen darauf, wie Bilder, die mit Bildgebungstechnologien (wie denen, die PSI entwickeln will) erzeugt werden, gespeichert und für die spätere Verwendung genutzt werden können. INDEX basiert auf der Prämisse, dass KI- und maschinellen Lernalgorithmen derzeit die Bilddaten fehlen, die für ein ausreichendes Training ihrer Modelle erforderlich sind. Dies lässt offenbar ein enormes medizinisches Potenzial ungenutzt, da das Programm behauptet, dass diese Algorithmen „Radiologen und Pathologen helfen können, schnellere und bessere diagnostische Entscheidungen zu treffen”.

INDEX bietet eine Lösung für dieses Problem. Das Ziel ist die Schaffung einer riesigen, leicht zugänglichen Datenbank mit Bilddaten, die „Datenanbieter, Datennutzer und Dienstleister mit hochwertigen Bildern“ miteinander verbindet, um „die Entwicklung von KI-Tools für die Pathologie und Radiologie“ zu ermöglichen. Der Umfang der Daten, die bereitgestellt werden sollen, wird enorm sein, da das Programm darauf abzielt, „die Anzahl, Art und Qualität der für maschinelle Lernmodelle verfügbaren Bilder zu erhöhen und die geografische, rassische und ethnische Vielfalt der Bilder zu verbessern“.

Interessanterweise ist sich ARPA-H der regulatorischen Hürden bei der Sammlung dieses umfangreichen Datensatzes bewusst und arbeitet bereits mit der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zusammen, um „Hindernisse beim Zugang zu den für INDEX benötigten Daten abzubauen“. Es ist wahrscheinlich, dass Monarez direkt daran gearbeitet hat, diese regulatorischen Hindernisse zu beseitigen, die den uneingeschränkten Datenzugang des Programms einschränken. Laut ihrem LinkedIn-Profil war sie bei ARPA-H für „strategische Beratung in regulatorischen und Markteinführungsfragen in enger Zusammenarbeit mit der FDA, CMS, externen Investoren und anderen Interessengruppen“ zuständig.

So wie der duale Nutzen von ARPA-H die vorteilhaften und praktischen Aspekte der Biotechnologieentwicklung des Programms in einen größeren Zusammenhang stellt, so stellt INDEX Programme wie PSI ebenfalls in einen breiteren Kontext. Während verbesserte Bilddaten vermutlich unmittelbare positive Auswirkungen bei chirurgischen Eingriffen haben könnten, werfen Programme wie INDEX wichtige Fragen auf: Werden diese Bilder in Datenbanken gespeichert? Werden sie später verwendet, und wenn ja, von wem und zu welchen Zwecken?

Erst kürzlich wurde die riesige Datenbank des Center for Medicaid Services (CMS) mit Informationen zu mehr als 140 Millionen Amerikanern an die ICE, die von Palantir unterstützte Abschiebungsbehörde, übergeben. Die ICE baut derzeit, angeblich mit Palantir, eine Master-Datenbank auf, um Daten aus einer Vielzahl von Quellen zu sammeln und damit ihre Abschiebungen durchzuführen. Neben anderen Behörden wie der IRS wird diese „Master-Datenbank” auch Informationen aus dem HHS – der Mutterbehörde von ARPA-H – und dem CDC abrufen. Genauer gesagt: Werden Daten aus Programmen wie INDEX für andere Zwecke als die öffentliche Gesundheit verwendet?

Praktisch alle Programme im Katalog von ARPA-H werfen dieselbe Frage auf. Von PARADIGM, einem Projekt, das die über Satellit gesammelten Standortdaten von Patienten nutzen will, um ein de facto tragbares Krankenhaussystem aufzubauen, bis hin zu OCULAB, das Wearables einsetzen will, um ständig „Biomarker” von Patienten zu scannen, insbesondere in den Tränenkanälen, um Krankheiten vor ihrem Ausbruch vorherzusagen, über PRINT, das eine riesige Datenbank mit genetischen Informationen nutzen will, um lebenswichtige Organe für Patienten zu drucken, bis hin zu RAPID und POSEIDON, die planen, COVID-19-ähnliche Diagnosetests für zu Hause auf andere Erkrankungen wie Krebs auszuweiten – alle diese Programme verfolgen über ihr direktes medizinisches Potenzial hinaus innovative Methoden zur Erfassung von Biodaten.

POSEIDON strebt die „sichere Integration von Krebsvorsorgeuntersuchungen zu Hause in elektronische Gesundheitsakten“ an. RAPID verfolgt die Entwicklung einer KI-Technologie, die seltene Krankheiten zu Hause erkennen kann, und legt dabei den Schwerpunkt auf „Dateninteroperabilität und Integration in bestehende klinische Arbeitsabläufe“, um „Skalierbarkeit über Gesundheitsorganisationen hinweg“ zu gewährleisten. Damit diese KI-Technologie Diagnosen stellen kann, soll sie „Daten aus einer fragmentierten Landschaft integrieren“, um „den größten kuratierten Datensatz von … Daten seltener Krankheiten …“ aufzubauen. Die Prämisse von PRINT, das eine Biodatenbank zum Drucken von Organen nutzen will, würde naturgemäß eine riesige Menge detaillierter genetischer Daten erfordern, um sein Ziel zu erreichen. Werden die Biomarker, nach denen die Wearables von OCULAB suchen, auch zum Trainieren der KI-Diagnosetools verwendet, auf die das Unternehmen setzt? Es ist schwer vorstellbar, dass dies nicht der Fall sein wird.

Diese Frage des Datenschutzes wird umso wichtiger, wenn man all diese Programme vor dem Hintergrund der BDF Toolbox von ARPA-H betrachtet – einem Projekt, das die Vereinheitlichung unterschiedlicher Gesundheitsdatensätze anstrebt und durch Interoperabilität große Datenmengen leicht zugänglich macht.

Auf der Programmseite wird angemerkt, dass alle Forschungsdatensätze im Gesundheitsbereich „viel nützlicher sein könnten, wenn sie zusammengeführt würden…“. Datenschutzbeschränkungen und veraltete Technologien, die „unterschiedliche Plattformen zur Speicherung unterschiedlicher Datensätze“ verwenden, erschweren jedoch die Verwirklichung dieses Ziels. Die BDF Toolbox soll dieses Problem lösen, indem sie „die Verbindung von biomedizinischen Forschungsdaten aus Tausenden von Quellen erleichtert und Hindernisse aufgrund inkompatibler Datenformate überwindet“, beispielsweise durch „Abbau von Hindernissen für die zeitnahe Erfassung hochpräziser Daten in computerlesbarer Form“ und „Verbesserung des Zugangs für Interessengruppen unter Wahrung der Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen“. Wie das Programm die „Hindernisse“ für den Erhalt und die Erfassung dieser Daten „verringern“ und gleichzeitig „Datenschutzmaßnahmen aufrechterhalten“ will, wird nicht näher erläutert.

Die Toolbox soll diese Daten auch integrierbar machen, vermutlich sowohl in die Forschung als auch möglicherweise sogar in die Politik, da auf der Programmseite angegeben wird, dass die geplanten technologischen Innovationen „die Zeit für die Integration neuer Datenquellen verkürzen und die Nutzbarkeit der Daten für Community-Mitglieder verschiedener Disziplinen und mit unterschiedlichen biomedizinischen Kenntnissen verbessern“ sollen. Darüber hinaus werden die Analyse und Integration dieser Daten nicht nur von Menschen, sondern auch von KI-Algorithmen durchgeführt und in maschinelle Lernprogramme eingespeist. Ob durch Menschen oder KI, die Toolbox ermöglicht die Nutzung von Daten aus „Tausenden von Labors, Krankenhäusern und Zentren…“.

Das Konzept der BDF-Toolbox – die Schaffung eines einzigen Ortes für die Speicherung riesiger Datenmengen – ist nicht neu. Es geht zurück auf Charles Davenports Eugenics Records Office und das Total Information Awareness-Programm aus der Ära George W. Bush, mit dem riesige Datenmengen in einer einzigen „ultra-großen“ Datenbank gesammelt werden sollten. Zuletzt war diese Art von Bemühungen im Rahmen des von Elon Musk geleiteten Department of Government Efficiency (DOGE) zu beobachten, dessen Ziel es war, eine „Mega-API“ aufzubauen, die durch die „Kommunikation zwischen Softwaresystemen“ auf riesige Datenmengen zugreifen kann. Diese DOGE-Initiative setzt eine Anordnung von Präsident Trump um, „Informationssilos zu beseitigen”. Wichtig ist, dass die Trump-Regierung für den Aufbau dieser Massenüberwachungsinfrastruktur das Unternehmen Palantir beauftragt hat – dasselbe Unternehmen, das auch die zentrale Dateninfrastruktur von ARPA-H betreibt.

Diese Partnerschaften sowie die gleichzeitig stattfindenden Bemühungen zum Ausbau des Datenaustauschs lassen ernsthafte Zweifel an der von ARPA-H behaupteten Verpflichtung zum Schutz der Privatsphäre aufkommen. Darüber hinaus lässt die wesentliche Rolle von Monarez bei der Entwicklung dieser Programme in Verbindung mit ihrer vielschichtigen Vergangenheit im Bereich der Biosicherheit vermuten, dass sie die CDC – die derzeit bereits gemeinsam mit Palantir ein umfangreiches Biosicherheitsprogramm aufbaut – noch weiter in die undurchsichtige Welt der Überwachung und militarisierten Wissenschaft führen wird.

Den Weg zur Technokratie ebnen

Seit mindestens Monarez‘ Zeit in ihrem Postdoktorandenprogramm an der Stanford Biology haben die ständige Nähe zu verdächtigen Geldinteressen und mit Geheimdiensten verbundenen Wissenschaftlern die CDC-Direktorin lange auf eine Karriere an der Schnittstelle zwischen traditioneller wissenschaftlicher Akademie und dem militärisch-industriellen Komplex vorbereitet.

Der Vorsitzende ihrer Abteilung, Mark M. Davis, stand in Verbindung mit Veteranen der Genetik, die besorgniserregende Verbindungen zur Eugenik-Bewegung des 20. Jahrhunderts und zur Vereinnahmung der Wissenschaft durch den nationalen Sicherheitsapparat hatten. Davis besetzte Monarez‘ Abteilung mit Gleichgesinnten, von denen zwei auffällige Verbindungen zum Biosicherheitsapparat und zu US-Geheimdiensten haben. Sie begann ihre Karriere im öffentlichen Dienst bei der BARDA nach den Anthrax-Anschlägen, einer Behörde, die von Veteranen der modernen Biosicherheit wie Robert Kadlec und William Patrick III ins Leben gerufen wurde.

Dass Monarez ihre Laufbahn in der Regierung bei der BARDA begann und dort die politischen Ziele der Biosicherheitsfalken umsetzte, zeigt, dass ihre Karriere nicht nur eng mit diesem Netzwerk verbunden war, sondern auch ein Nebenprodukt seiner Ideen und des paranoiden, angstschürenden Klimas war, in dem es zu seiner Blüte gelangte. Auf einer eher technischen Ebene ist Monarez eine klassische Organisationsbürokratin mit Erfahrung im Umgang mit riesigen Regierungsausgaben über mehrere Behörden hinweg, aber es sind die Ziele dieser Gelder und der Einfluss dieser Ziele, die uns letztendlich einen Hinweis darauf geben, wer sie hinter dieser beeindruckenden Fassade ist.

In einem kürzlich geführten Interview über ARPA-H betonte Monarez die Bedeutung von Gesundheit und Wohlbefinden, während sie eine stilvolle Brille und handgefertigten Schmuck zu ihrer schlanken Figur trug. Doch diese äußere Erscheinung verschleiert ihre direkten Erfahrungen bei der DHS, wo sie mit Randall Larsen und Tara O’Toole, Autorin von „Dark Winter“, zusammengearbeitet hat, sowie ihre Verwendung von Geldern für invasive Technologien zur Terrorismusbekämpfung und Grenzsicherung – von tunnelpenetrierenden Wärmescannern bis hin zum weitreichenden Biowatch-Programm zur biologischen Überwachung und dystopischen „Malintent“-Detektoren.

In ihrer ersten Position in der Regierung bei der BARDA leitete sie Pläne zur Finanzierung der Ebola-Forschung, die wahrscheinlich bis zum VHFC-Labor in Sierra Leone führten, aus dem das Virus möglicherweise entwichen ist und Tausende Menschen getötet hat. Jahre später half sie als Mitglied der Ebola-Taskforce des Weißen Hauses bei der Finanzierung potenzieller medizinischer Lösungen für den Ausbruch, indem sie „Investitionen in Ebola-bezogene Arzneimittel und Diagnostika evaluierte“ und große Pharmaunternehmen mit Milliarden von Dollar aus Bioshield-Mitteln subventionierte. Diese Ebola-Saga, in die Monarez verwickelt war, zeigt, dass sie sich in einem wichtigen Teil des Biosicherheitsapparats wohlfühlt und sich darin auskennt: der zyklischen Finanzierung, die potenziell Probleme (Laborlecks) verursacht, die Tausende Menschenleben kosten und Chaos anrichten, gefolgt von der Finanzierung der medizinischen Maßnahmen, die die großen Pharmaunternehmen und ihre Investoren bereichern.

Bei ARPA-H kam ihr Talent als Leiterin riesiger Budgets und Beschafferin von offensichtlich invasiver Überwachungstechnologie zum Tragen, und sie beaufsichtigte ein Programm mit Technologien, die direkt aus einem dystopischen Science-Fiction-Film stammen könnten. Das vielleicht wichtigste Programm von ARPA-H ist jedoch die BDF Toolbox – eine Initiative, die die Massenüberwachung durch den massenhaften Austausch unterschiedlicher Datensätze ermöglichen soll. Dies, zusammen mit der Partnerschaft, die ARPA-H mit dem Präventionsüberwachungsunternehmen Palantir aufgebaut hat, verdeutlicht die wahre Natur von Monarez‘ Rolle in der Politik.

All dies macht es umso merkwürdiger, warum RFK Jr. – ein Mann, der in den letzten sechs Jahren durch seine Ablehnung der Biosicherheitsmaßnahmen in der COVID-Ära zu Ruhm gelangte – Monarez für diesen Posten „ausgewählt” hat. Zwar müssen wir letztlich abwarten, was Monarez tut, bevor wir Schlussfolgerungen darüber ziehen können, ob sie die von RFK Jr. politisch propagierte Reform des Gesundheitswesens umsetzen wird, doch ihre Vergangenheit lässt für alle, die sich mit der Instrumentalisierung der öffentlichen Gesundheit durch den Sicherheitsstaat befassen, eine unglückliche Zukunft befürchten.

Bislang scheint jedoch kaum jemand in den Mainstream-Medien oder der Politik Monarez‘ Zeit im Schatten des Biosicherheitsapparats in Frage gestellt zu haben. Es scheint, dass wie bei ihrem Kollegen Jim O’Neill – dem Thiel-Vertrauten, der kürzlich als stellvertretender Gesundheitsminister vereidigt wurde – die bedenklichen Aspekte ihrer Vergangenheit stillschweigend unter den Teppich gekehrt oder von allen Seiten des politischen Spektrums ignoriert wurden. Dies hat uns zum heutigen Tag geführt: Monarez ist nun Direktorin der CDC und wurde ohne Aufsehen oder kritische Analyse vereidigt. Infolgedessen tappt die amerikanische Öffentlichkeit im Dunkeln, was ihren Hintergrund und dessen Auswirkungen auf die Zukunft angeht.

Wenn die Zukunft so offensichtlich ist, wie sie scheint, wird Monarez von ihrem neuen einflussreichen Posten aus nur die technokratische Transformation des Gesundheitswesens vorantreiben, für die jahrzehntelang Sonderinteressen den Weg geebnet haben. Da Silicon Valley wohl mehr denn je mit der Regierung verflochten ist und Trump sich offenbar der Digitalisierung des Gesundheitswesens verschrieben hat, wird sie dafür bestens gerüstet sein.

Anmerkungen am Ende