Geil auf Apartheid: Wie Israel Sex nutzt, um Völkermord reinzuwaschen

Von Alan Macleod

Inmitten anhaltender Angriffe auf seine Nachbarn versucht die israelische Armee (IDF) ihr Image zu verbessern, indem sie sexuell anzügliche Inhalte mit ihren Soldaten veröffentlicht und so die vorherrschende Stimmung der Betrachter von Empörung in Lust zu verwandeln.

Eine Vielzahl von IDF-Thirst-Trap-Accounts – viele mit Hunderttausenden, wenn nicht Millionen von Followern – verbreiten sich in den sozialen Medien. Diese Accounts werden stillschweigend von der israelischen Regierung geduldet, um, wie sie selbst sagt, junge männliche Zielgruppen anzusprechen.

MintPress News untersucht das Phänomen, dass Israel Sex einsetzt, um seine Handlungen zu beschönigen.

Babes, die Massaker verüben

Seit den Angriffen vom 7. Oktober 2023 ist praktisch jeder Nutzer sozialer Medien mit Bildern von israelischen Angriffen auf zivile Infrastruktur konfrontiert. Aber ein großer Teil der Internetnutzer – insbesondere junge Männer – sieht auch eine andere Seite des israelischen Militärs. Eine Vielzahl von IDF-Thirst-Trap-Accounts prägen ebenfalls das Internet. Seiten wie „IDF Babes“, „Hot IDF Girls“ und „Girls Defense“ – jede mit Hunderttausenden von Followern auf verschiedenen Plattformen – veröffentlichen Inhalte, die israelische Soldatinnen gleichermaßen sexualisieren und glorifizieren.

Die Bilder und Videos sind oft mit expliziten politischen Botschaften versehen. An diesem Wochenende beispielsweise postete IDF Babes ein Bild einer IDF-Soldatin, die nur einen Bikini trug, mit der Bildunterschrift: „Corporal Dina stieß in unseren Golanhöhen auf einen syrischen T-34/85-Panzer“, womit sie die Golanhöhen – seit 1968 illegal besetztes syrisches Gebiet – ausdrücklich als israelisch beanspruchte.

Ein weiteres gängiges Format für Beiträge ist das „On/Off“-Format, bei dem zwei Bilder derselben Frau nebeneinander gezeigt werden: eines in Kampfuniform und eines, auf dem sie wenig oder gar nichts trägt.

Einige israelische Soldaten haben ihre eigenen „Thirst Trap“-Accounts. Die bekannteste unter ihnen ist Natalia Fadeev, eine Reservistin der Militärpolizei, die auch unter dem Namen „Gun Waifu“ bekannt ist. Mit hochgradig sexuell anzüglichen Inhalten und leidenschaftlichen Verteidigungen Israels ist Fadeev die unangefochtene Königin der israelischen Militär-Social-Media-Szene und hat Millionen von Followern in den sozialen Medien. (Davon allein 2,7 Millionen auf TikTok, bevor ihr Account gesperrt wurde).

Ihre Inhalte vermischen offene Feindseligkeit gegenüber Muslimen mit einer nicht gerade subtilen Leugnung israelischer Gräueltaten. „Komm rein, Loser, wir werden ein paar Mohammeds gefangen nehmen!“, lautet eine Bildunterschrift. In einer anderen fragt sie ihr junges männliches Publikum: „Schau mir in die Augen, glaubst du wirklich, ich könnte Kriegsverbrechen begehen?“

Geil auf die Toten

Die Praxis, Bilder von spärlich bekleideten israelischen Soldatinnen zu veröffentlichen, ist nicht auf Accounts beschränkt, die darauf aus sind, Männer anzulocken. Auch etablierte Medien tun dies regelmäßig, selbst wenn sie den Tod dieser Frauen bekannt geben. Im Juli schrieb die pro-israelische Journalistin Mazelit Airaksinen einen Nachruf auf eine israelische Frau, die am 7. Oktober getötet wurde. „Karin Vernikov hatte gerade ihren Dienst in der IDF beendet und war von einem Reittrip in Südafrika nach Hause gekommen, als die Hamas am 7. Oktober angriff. Sie war erst 22 Jahre alt“, schrieb sie und fügte die Worte ihrer Mutter hinzu: „Meine kleine Tochter kommt nicht zurück, ich kann dich nicht umarmen. Wie soll ich weiterleben, wie soll ich ohne dich atmen?“

Das Bild, das Airaksinen zur Illustration der verstorbenen Vernikov verwendete, war jedoch so unangemessen anzüglich, dass der Beitrag viral ging. Auf dem Foto trägt Vernikov extrem eng anliegende orangefarbene Yogahosen und schaut über ihre Schulter auf den Fotografen, wobei sie ihr Gesäß der Kamera entblößt. „Mit ihrem Hintern um Mitleid zu buhlen, ist ein neuer Tiefpunkt“, antwortete ein Nutzer. „Was soll dieser Softcore-Porno-Nachruf, was soll das überhaupt?“, lautete eine weitere hoch bewertete Antwort.

Airaksinen ist jedoch bei weitem nicht die einzige journalistische Quelle, die in ihren Nachrufen Bilder verwendet, die eher für einen OnlyFans-Account geeignet wären. Die Times of Israel illustrierte ihren Artikel über die Ermordung von Romi Eliyahu Bernat mit einer äußerst anzüglichen Rückaufnahme. Und für den Nachruf auf Liraz Nisan, die auf der Flucht vor dem Supernova Music Festival ums Leben kam, wählte man ein Bild der 20-Jährigen, die nur einen BH trug.

Diese Art der Veröffentlichung wird offensichtlich vom Staat gebilligt, da die israelische Regierung selbst regelmäßig daran teilnimmt. Ein prominentes Beispiel dafür ist Shani Louk, eine weitere junge Israelin, die am 7. Oktober 2023 getötet wurde. Israel hat mehrere anzügliche Bilder von Louk auf seiner offiziellen Instagram-Seite gepostet, sogar als es ihren Tod bekannt gab. Es hat auch Kommentare zum Aussehen anderer israelischer Frauen abgegeben, die bei den Gewalttaten getötet wurden.

Darüber hinaus war die Idee, Thirst Traps zu posten und IDF-Frauen explizit als sexualisierte Kraft darzustellen, eine Schöpfung der israelischen Regierung selbst. Im Jahr 2017 startete sie eine PR-Kampagne, um das Image des Landes in den Vereinigten Staaten zu verbessern. Sie begann, nach US-Partnern zu suchen, um semi-pornografische Fotos ihrer Soldaten zu verbreiten. Das Ergebnis war eine Reihe von Kooperationen mit dem Männermagazin Maxim mit den Schlagzeilen: „Lernen Sie die sexy israelische Soldatin kennen, die das Internet in Aufruhr versetzt“, „Schauen Sie sich das heiße Instagram dieser israelischen Soldatin an, die zum Bademodenmodel wurde“, „Sehen Sie 12 weitere heiße Soldatinnen aus dem Instagram-Account ‚Hot Israeli Army Girls‘“ und „Gal Gadot, Bar Refaeli und 14 weitere heiße israelische Frauen“.

David Dorfman, Medienberater des israelischen Konsulats in den Vereinigten Staaten, erklärte gegenüber der BBC die Gründe für die Kampagne: „Männer in diesem Alter haben keine Meinung zu Israel, und wir sehen das als Problem. Deshalb haben wir uns etwas ausgedacht, das sie anspricht.“

Zu den weiteren Versuchen, das Image der IDF zu verbessern, gehörte die Einladung amerikanischer Prominenter, Zeit mit rein weiblichen Einheiten zu verbringen. Im Jahr 2017 reiste der Komiker Conan O’Brien nach Israel und drehte einen Beitrag, in dem er mit Soldatinnen der IDF trainierte. Zwei Jahre später reiste auch die Schauspielerin und Sängerin Hailee Steinfeld im Rahmen einer staatlich finanzierten PR-Reise dorthin.

Geburtsrecht als Sex-Tourismus

Nach israelischem Recht haben alle Juden das Recht auf einen israelischen Pass und auf Umzug nach Israel. Um diesen Prozess zu fördern, bietet die Regierung allen Juden in der Diaspora (nach einer Überprüfung auf pro-palästinensische Ansichten) kostenlose Reisen nach Israel im Wert von mehreren tausend Dollar an. Fast eine Million junge Menschen haben diese Birthright-Reisen unternommen.

Auf diesen Reisen wird Sex zwischen Einheimischen (Juden) und Besuchern laut Mitarbeitern aktiv „gefördert”. Die Organisatoren von Birthright erleichtern das, was sie als „hormonelle Begegnungen” bezeichnen, indem sie gutaussehende Soldaten der IDF anheuern, die die Gruppen überallhin begleiten. Diese Soldaten verstehen ihre Rolle sehr gut. Viele Gruppen übernachten nicht in Hotels, sondern gemeinsam in Zelten im Beduinenstil, „eine Umgebung, die erste Küsse begünstigt”, wie es in einem Bericht heißt. Viele Besucher berichten, dass sie sich zu Unzucht gedrängt fühlen, in einem Rahmen, der gemeinhin als kostenlose zehntägige „Sexferien“ beschrieben wird.

Für die Regierung liegt der Nutzen all dessen auf der Hand. Sie hat berechnet, dass beeindruckbare Teenager, die in Israel ihre Jungfräulichkeit verlieren, viel eher eine tiefere emotionale Bindung zum Staat Israel entwickeln. Birthright-Absolventen ziehen häufiger nach Israel als diejenigen, die keine kostenlose Reise erhalten haben, und heiraten mit einer um 160 % höheren Wahrscheinlichkeit einen jüdischen Partner. Dies trägt dazu bei, das demografische Problem des Landes zu lindern, d. h. einen jüdischen Vorherrschaftsstaat in einer Region aufzubauen, in der sie immer noch eine Minderheit sind. Zu diesem Zweck beschäftigt Birthright aufgeschlossene Personen, deren Dienste es ermöglichen, diese Aufgabe zu erfüllen.

Zwischen diesen hormonellen Begegnungen wird den Besuchern eine geschönte Geschichte des Landes präsentiert, sie werden zu wichtigen Gebäuden und Denkmälern geführt und haben oft die Möglichkeit, Premierminister Netanjahu zu treffen, der über 100 Millionen Dollar an staatlichen Mitteln zur Unterstützung des Projekts zugesagt hat.

Kriegsverbrechen als Profilbilder in Dating-Apps

Eine weitere Möglichkeit, wie israelische Soldaten das Militärleben mit Sex in Verbindung bringen, sind ihre Dating-Profile. Bilder von Soldaten, die in Gaza dienen, verbreiten sich in israelischen Dating-Apps. Eine Schätzung geht davon aus, dass über ein Drittel aller Profile Männer und Frauen in IDF-Uniformen zeigen.

Die Bilder auf diesen Profilen reichen von lächelnden Gesichtern in Uniformen, die Waffen schwingen, über Soldaten, die gestohlenes palästinensisches Eigentum zur Schau stellen, in zerbombten Gebäuden posieren und sich an der Zerstörung Gazas ergötzen, bis hin zu einigen, auf denen Personen offen Moscheen schänden.

Während dieses Phänomen viele internationale Beobachter schockiert hat, sind Soldaten auf dem israelischen Dating-Markt heiß begehrt. „Ich habe das Gefühl, dass sich die Mädchen mir seit Beginn meines Reservedienstes an den Hals werfen“, sagte ein Reservist gegenüber der israelischen Zeitung Haaretz. „Nachdem ich Fotos von mir in Uniform hochgeladen hatte, schienen die Mädchen mehr von mir angezogen und interessiert zu sein … Ich habe das Gefühl, dass ein Foto in meiner Uniform so etwas wie neben einem Ferrari zu stehen ist. Es ist ein Statussymbol“, fügte er hinzu.

Israel ist nicht das einzige Land, das versucht, die Unterstützung für sein Militär durch die Genehmigung der Veröffentlichung von „Thirst Traps“ zu stärken; auch die Vereinigten Staaten tun dies. Allerdings hat sich Israel in einer Weise, wie es die US-Armee nicht getan hat, stark und sehr öffentlich zu diesem Selbstbild bekannt.

Da die israelische Regierung erkannt hat, dass die Unterstützung des Westens für ihr Kolonisierungsprojekt von entscheidender Bedeutung ist, betreibt sie eine enorme PR-Kampagne. Das PR-Budget des Außenministeriums wurde um über 2.000 % erhöht und beläuft sich nun auf 150 Millionen Dollar. Ein Teil davon fließt in Kampagnen, die junge Menschen ansprechen und die Soldaten sexualisieren sollen.

Wie wirksam diese Kampagne ist, ist jedoch alles andere als klar. Nur neun Prozent der Amerikaner unter 35 Jahren befürworten Israels Vorgehen in Gaza, gegenüber 49 % der über 55-Jährigen. Diese Abneigung gegenüber Israel erstreckt sich auch auf junge amerikanische Juden, von denen die Mehrheit bereits vor dem 7. Oktober 2023 der Meinung war, dass Israel ein Apartheidstaat ist. Diese massive Meinungsverschiedenheit lässt sich teilweise durch die unterschiedlichen Medien erklären, die die verschiedenen Generationen konsumieren. Ältere Amerikaner, die nach wie vor auf Zeitungen und Kabelfernsehen angewiesen sind, unterstützen Israel weiterhin. Jüngere Generationen, die in den sozialen Medien einer größeren Vielfalt an Meinungen ausgesetzt sind, haben Israel jedoch den Rücken gekehrt. Jonathan Greenblatt, CEO der pro-israelischen Organisation Anti-Defamation League, erklärte: „Wir haben ein großes TikTok-Problem.“ Es war diese wahrgenommene antiisraelische Voreingenommenheit, die amerikanische Gesetzgeber im März dazu veranlasste, die Plattform zu verbieten.

Israel und seine Unterstützer sind zu kreativen Methoden gezwungen, um ihre Handlungen zu verteidigen und das Thema zu wechseln. Eine Methode besteht darin, stark sexualisierte Bilder seines Militärs in die Social-Media-Feeds junger Männer weltweit zu schicken. Doch diese „Thirst Traps“ haben es nicht geschafft, die Welle der negativen Stimmung gegenüber Israel und seiner Politik in Palästina, Syrien, Libanon und darüber hinaus einzudämmen. Trotz aller Bemühungen Israels zeigt sich, dass man einen Völkermord nicht mit Sperma weißwaschen kann.