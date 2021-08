‚Liberté! Résistance!“: Hunderttausende protestieren weiter gegen Impfpflicht und Gesundheitspässe in Frankreich

Das neue französische System der medizinischen Segregation ist seit einer Woche in Kraft, und die Proteste scheinen nicht aufzuhören.

Die Zahl der Demonstrationen gegen die obligatorischen COVID-19-„Impfstoffe“ für Beschäftigte des Gesundheitswesens und die Pflicht zum Erwerb eines Gesundheitspasses für viele alltägliche Aktivitäten in Frankreich hat erneut zugenommen: Nicht weniger als 217 Demonstrationen fanden am vergangenen Samstag im ganzen Land statt, nach der ersten Woche unter dem neuen Regime der Segregation.

Offizielle Zahlen, die von den Mainstream-Medien unhinterfragt zitiert wurden, beziffern die landesweite Beteiligung auf 215.000 – etwa 20 Prozent weniger als die Regierungsstatistiken für den vorangegangenen Samstag.

Dutzende von Videos, die auf Twitter gepostet wurden, widerlegen die Darstellung der Machthaber: Sie zeigen zwar nur einen Bruchteil der mehr als 200 Kundgebungen, aber jedes zeigt die enormen, entschlossenen Menschenmassen, die sich am fünften Samstag in Folge sowohl in großen als auch in kleinen Städten versammelt haben, dieses Mal unter einer kanarischen Hitzewelle.

Wenn die Zahlen der Polizei so offensichtlich falsch sind, muss dies bedeuten, dass die Regierung nicht mit einem so weitreichenden Widerstand gegen ihr Projekt der sozialen Kontrolle gerechnet hat. Der Aufschrei derer, die für ihre Freiheit und ihr Recht kämpfen, ihre eigene Gesundheit zu schützen, ihren Arbeitsplatz zu behalten und ein normales Leben zu führen, kommt aus allen Teilen der Gesellschaft und stellt eine Bedrohung für alle etablierten Politiker dar, von denen die meisten nie ein Wort gegen die COVID-Beschränkungen seit März 2020 gesagt haben. Die Bewegung wird also so weit heruntergespielt, dass jeder ehrliche Bürger erkennen kann, dass die Regierung lügt.

PARIS, FRANKREICH – 17. JULI: Demonstranten, die gegen Impfungen protestieren (Foto: Kiran Ridley/Getty Images)

Trotz dieser massiven Versammlungen ohne Masken und ohne jegliche „soziale Distanzierung“ wurden keine COVID-Cluster beobachtet, da sich Bürger aller Altersgruppen, von denen viele, wenn nicht sogar die meisten, nicht geimpft waren, mischten. Die Zahl der auf COVID zurückzuführenden Todesfälle ist nach wie vor gering, während der Anteil der positiven Tests seit acht Tagen unter vier Prozent geblieben ist und nun unter 3,5 Prozent liegt.

Ich schloss mich dem Marsch in Vannes in der Bretagne an, wo die Menschenmenge seit dem ersten Marsch am 17. Juli sichtlich angeschwollen ist. Das Innenministerium zählte am Samstag 2.100 Demonstranten. Einen Ausschnitt der Kundgebung in Vannes können Sie hier in einem Twitter-Video sehen. Es waren so viele Menschen anwesend, darunter auch Neulinge, die bei den vier vorangegangenen Demonstrationen nicht dabei gewesen waren, dass es unmöglich war, während des Marsches alle seine Freunde wiederzufinden: ein sicheres Zeichen für den Erfolg.

Ich war jedoch angenehm überrascht, als ich unsere Nachbarin von nebenan traf. Immer mehr Menschen, die ich auf den Straßen unseres Dorfes treffe, äußern ihre Skepsis gegenüber der COVID-Darstellung und ihre Bedenken gegenüber dem experimentellen „Impfstoff“. Die Wirkung der monatelangen, unerbittlichen Medienhetze scheint nachzulassen. Die Lügen von Präsident Emmanuel Macron – im Dezember versprach er, dass es eine Impfpflicht „niemals“ geben würde, und später sagte er, dass für das tägliche Leben niemals ein Gesundheitspass erforderlich sein würde – werden aufgedeckt. Und während es bei COVID nur wenige Todesfälle gibt, ist das bei den „Impfstoff“-Nebenwirkungen nicht der Fall, von denen die Menschen von Freunden und Verwandten hören.

In vielen Küstenstädten in unserem Teil der Bretagne gibt es inzwischen wieder eine Maskenpflicht für den Außenbereich, aber auf der Kundgebung in Vannes trug fast niemand eine Maske, abgesehen von den vereinzelten Mitarbeitern des Gesundheitswesens, deren Beruf die Pflege gebrechlicher und älterer Menschen ist. Aus Gesprächen mit Leuten, die aus der Nachbarschaft zu der Kundgebung gekommen waren, erfuhr ich, dass die meisten Einwohner die jüngste Vermummungsvorschrift einfach ignorieren, während die örtliche Polizei offenbar anderes zu tun hat, als Strafzettel in Höhe von 135 Euro (150 Dollar) auszustellen, um Widerspenstige zu bestrafen.

Je mehr Beschränkungen die Regierung einführt, desto weniger scheinen sich die Menschen um COVID zu sorgen. Wenn man Glück hat, findet man jetzt Geschäfte, in denen die Angestellten einem sagen, dass man sich nicht um die Maske kümmern muss. Ein Anfang des Monats auf den französischen Antillen aufgetauchtes Video zeigt, wie ein lokaler Regierungsvertreter, der sich auf den offiziellen Dreh vorbereitet, den Direktor der regionalen Gesundheitsbehörde auf Guadeloupe auffordert, einen „ernsten und katastrophalen Ton“ in Bezug auf die COVID-Situation auf der Insel anzuschlagen. Letzte Woche sagte Macron zu den Mitgliedern der französischen Regierung, die ihr wöchentliches Treffen mit dem Präsidenten hatten: „Wir müssen ein bisschen dramatisieren, damit alle den Impfstoff bekommen.“ Diese Nachricht wurde von mehreren Regierungsquellen bestätigt und von der Mainstream-Presse zitiert: Sie scheint einen Teil der französischen Bevölkerung in ihrer Überzeugung bestätigt zu haben, dass die Schwere der Gesundheits-„Krise“ absichtlich übertrieben wird.

PARIS, FRANKREICH – 17. JULI: Demonstranten, die sich gegen Impfungen aussprechen, ziehen singend durch die Straßen von Paris. (Foto von Kiran Ridley/Getty Images)

Vielleicht ist es aus politischer Sicht sinnlos, mit Bannern und Fahnen durch die Straßen französischer Städte zu ziehen. Wird eine ideologisch geprägte Gruppe von Politikern wie Macron und seine Freunde den Maßnahmen ein Ende setzen, die offensichtlich darauf abzielen, Menschen ab 12 Jahren zu zwingen, die experimentelle Impfung zu erhalten? Seit einer Woche sind Menschen wie ich, die die Spike-Eiweißspritze nicht bekommen haben, von kulturellen und sportlichen Aktivitäten, von Berufs- und Freizeitreisen, von Besuchen bei Verwandten in Krankenhäusern und medizinisch versorgten Heimen sowie von nicht dringenden medizinischen Behandlungen, von Restaurant- und Barbesuchen und mancherorts sogar von Strandbesuchen ausgeschlossen. Wir sind in gewisser Weise „unrein“ geworden, wenn wir keine COVID-Negativität nachweisen können, was bedeutet, dass wir unaufhörliche COVID-Tests in Kauf nehmen müssen.

Für das Gesundheitspersonal – sowohl Pflegekräfte als auch Verwaltungspersonal – und Feuerwehrleute ist die Situation sogar noch schlimmer, da der „Impfstoff“ für sie obligatorisch sein wird. Als unsere Demonstration durch die Straßen von Vannes zog, sprach ich mit einer Mitarbeiterin eines Altenheims, die mir erzählte, dass sie sich entschieden hat: Sie hat eine Vorerkrankung, die die Teilnahme an dem experimentellen „Impfstoff“ besonders riskant macht, aber das wird sie nicht davon abhalten; sie wird Ende dieses Monats aufhören zu arbeiten. Einige ihrer Kollegen haben beschlossen, sich impfen zu lassen, obwohl sie dagegen sind, um die älteren Patienten nicht im Stich zu lassen, und aus keinem anderen Grund.

Eine andere Demonstrantin, Krankenschwester in einem örtlichen Krankenhaus, wurde aufgefordert, sich „impfen“ zu lassen oder nach ihrem Urlaub im August nicht mehr an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren, obwohl die Impfpflicht erst ab dem 15. September gesetzlich vorgeschrieben werden kann. Ihr droht die Entlassung ohne Abfindung und ohne Arbeitslosengeld.

Ein Arzt, der an der Demonstration teilnahm, bestätigte mir, dass von den Dutzenden von Kollegen aus verschiedenen Teilen Frankreichs, die er nach ihren persönlichen Erfahrungen mit dem Coronavirus befragt hatte, nur einer tatsächlich zwei Todesfälle unter seinen Patienten zu verzeichnen hatte. Alle anderen waren noch nicht mit tödlichen Fällen konfrontiert worden.

PARIS, FRANKREICH – 17. JULI: Tausende von Demonstranten, die gegen Impfungen protestieren, ziehen durch die Straßen von Paris, um gegen neue Beschränkungen zu protestieren (Foto von Kiran Ridley/Getty Images)

Eine andere Demonstrantin erzählte von einer Freundin, der Tochter eines örtlichen Bestattungsunternehmers, die sagte, dass ihr Vater wöchentlich mehrere Totenscheine mit dem Vermerk „COVID“ als Todesursache erhalte, während die Familie des Verstorbenen darauf bestehe, dass ihr Angehöriger an einer anderen Ursache gestorben sei.

Eine andere, die sich dem Marsch anschloss, obwohl sie die experimentelle Impfung erhalten hatte, um zu ihren Kindern zu reisen, erzählte mir, dass sie nach der „Impfung“ an einer Gürtelrose erkrankt war.

Vielleicht war der Marsch durch die Straßen von Vannes also doch nicht so sinnlos. Menschen treffen sich und tauschen ihre Erfahrungen aus erster Hand aus. Sie finden Gleichgesinnte, die ihnen bestätigen, dass sie nicht allein oder verrückt sind. Und wer weiß? Vielleicht bereiten diese Begegnungen sie darauf vor, Solidaritätsnetze in der „schönen neuen Welt“ zu schaffen, in der die Ungeimpften bereits als Bürger zweiter Klasse betrachtet werden.

In Vannes hat sich der Hauptslogan im Vergleich zu früheren Veranstaltungen etwas verändert. Damals war „Liberté“ das Schlagwort, heute lautet es: „Liberté! Résistance!“