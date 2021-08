Spitzenarzt: Massenimpfung gegen COVID wird „eine der tödlichsten“ in der Geschichte sein

Der texanische Kardiologe und führende Medizinexperte Dr. Peter McCullough kritisierte kürzlich das COVID-Massenimpfprogramm in den USA mit den Worten, dass es „als eines der tödlichsten, schädlichsten und kostspieligsten in die Geschichte der Menschheit eingehen wird“.

Die erzwungene Massenimpfung der Amerikaner wird als einer der tödlichsten und kostspieligsten medizinischen Fehler in die Geschichte eingehen, so der renommierte Pionier in der Frühbehandlung von COVID-19, der texanische Kardiologe und Internist Dr. Peter McCullough.

Unter Berufung auf jüngste Daten des U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) sowie aus Israel und Großbritannien, wo sich COVID-Fälle unter den Geimpften häufen, sagte McCullough, der Chefredakteur zweier medizinischer Fachzeitschriften und Autor von über 600 von Experten begutachteten Studien ist, darunter 46, die sich mit COVID-19 befassen, er sei „zutiefst besorgt“ über die Zukunft Amerikas.

„Die Amerikaner werden die Hauptlast eines gescheiterten Massenimpfprogramms tragen müssen, das als eines der tödlichsten, schädlichsten und kostspieligsten in die Geschichte der Menschheit eingehen wird“, sagte McCullough kürzlich in einem Podcast.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gaben im April bekannt, dass sie die Verfolgung von COVID-Fällen unter Geimpften, die nicht zu Krankenhausaufenthalten oder Todesfällen führen, eingestellt haben. Die Behörde geht nun davon aus, dass neue Fälle bei Ungeimpften auftreten, sofern keine anderen Angaben gemacht werden, was die Zahlen verzerrt und die Ungeimpften als Verbreiter der Krankheit darstellt.

„Diese absichtliche Fehlinformation und Propaganda wurde benutzt, um eine unglaubliche Wut von Impfvorschriften“ für Regierungsbehörden, Veteranenverwaltungen und Hunderte von Schulen und Colleges anzutreiben, obwohl es an diesen Orten keine Ausbrüche gab, sagte McCullough.

Israel war das erste Land, das seine Bevölkerung im Rahmen eines Abkommens mit Pfizer massenhaft geimpft hat, um Impfstofflieferungen gegen Daten über die öffentliche Gesundheit auszutauschen, und zwar in einem Experiment an der Bevölkerung, um zu bewerten, ob während der Einführung des Produktimpfprogramms ein Schutz durch Herdenimmunität besteht.

Achtzig Prozent der Erwachsenen sind dort vollständig geimpft, dennoch sind die COVID-Fälle und schweren Krankenhausaufenthalte seit Anfang Juli um das Zwanzigfache gestiegen. In den Medien wurde hervorgehoben, dass die meisten schweren neuen Fälle unter den Ungeimpften auftraten, während vergessen wurde, dass die Mehrheit (mehr als 80 Prozent) der vom israelischen Gesundheitsministerium gemeldeten neuen Fälle unter geimpften Personen auftraten.

Als Reaktion darauf hat Israel eine dritte „Auffrischungsimpfung“ des Impfstoffs von Pfizer eingeführt, die bis zum 16. August mehr als einer Million Menschen verabreicht wurde.

Im Vereinigten Königreich haben mehr als drei Viertel der erwachsenen Bevölkerung (76 Prozent) zwei Dosen des Impfstoffs erhalten, und fast 90 Prozent der Erwachsenen haben mindestens eine Dosis erhalten. Dennoch ist die Zahl der COVID-Patienten, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, seit Anfang Juni dieses Jahres um das Siebenfache gestiegen.

Der jüngste britische Bericht über „besorgniserregende Varianten“ zeigt, dass 54 Prozent der COVID-Todesfälle unter den vollständig Geimpften zu verzeichnen sind. Weitere 12 % der Todesfälle sind auf Teilgeimpfte zurückzuführen, die nur eine Dosis erhalten haben.

Diese Daten, so McCullough, „zeigen im Grunde, dass die Impfstoffe versagen“. Geimpfte Personen können das pandemische Coronavirus erwerben und übertragen und an COVID-19 erkranken und sterben. „Vollständig geimpfte Personen übertragen es untereinander“, sagte McCullough.

Dennoch wird erwartet, dass die Regierung Biden unter Hinweis auf die neue, zirkulierende Delta-Variante dem Beispiel Israels folgt und für September eine dritte Auffrischungsimpfung für alle Bewohner von Pflegeheimen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen einführt.

Die Impfstoffe wurden nie auf die Delta-Variante getestet, und ihr Schutz hat nur wenige Monate angehalten. „Es ist klar, dass wir uns nicht herausimpfen können“, sagte McCullough.

COVID-19 ist unabhängig von der Variante mit einfachen, verfügbaren Medikamenten leicht zu Hause behandelbar, so McCullough, der erklärt hat, dass bei frühzeitiger Behandlung etwa 88 Prozent der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle vermieden werden können“.

Seit er sich öffentlich für eine frühzeitige Behandlung von COVID-Patienten ausgesprochen hat, wo das staatliche Protokoll vorsieht, sie nach Hause zu schicken und zu warten, bis sie krank werden, ist McCullough ins Visier von öffentlichen Gesundheitseinrichtungen und der Wissenschaft geraten.

Der Absolvent der Baylor University, der von Januar 2014 bis Februar 2021 als stellvertretender Lehrstuhlinhaber für Innere Medizin am Baylor University Medical Center tätig war, sprach kürzlich vor dem Ausschuss für Gesundheit und Humandienstleistungen des texanischen Senats über frühe COVID-19-Behandlungsprotokolle.

Sein Vertrag wurde daraufhin gekündigt, und vor kurzem wurde er von dem in Texas ansässigen Gesundheitssystem Baylor Scott & White verklagt, nachdem seine Zugehörigkeit zu diesem System in einem öffentlichen Interview erwähnt worden war.

Die Klage fällt mit einer Entscheidung von BSWH zusammen, die Impfung für seine 40.000 Mitarbeiter vorzuschreiben.

„Ich bin zutiefst besorgt über die Zukunft Amerikas und habe auch große Angst vor dem Verlust der Redefreiheit und des wissenschaftlichen Diskurses“, sagte McCullough.

„Es gibt große Bedrohungen für Ärzte, die wirklich ihr Bestes tun, um Patienten zu helfen und Leben zu retten“, sagte er.

Er zitierte eine Erklärung der Federation of State Medical Boards vom 29. Juli, in der Ärzten, die medizinische „Fehlinformationen“ über Impfstoffe verbreiten, mit dem Verlust ihrer ärztlichen Zulassung gedroht wird. Der Verband definiert wissenschaftliche Informationen als „konsensorientiert zum Wohle der öffentlichen Gesundheit“.

McCullough kritisierte offen den „totalitären“ Charakter der Impfvorschriften und verwies auf die Daten der Regierung zu unerwünschten Ereignissen bei Impfungen, wobei er feststellte, dass „bereits 11.221 Menschen aufgrund des Impfstoffs für behindert erklärt wurden.“ Diese Zahl ist inzwischen auf 16.044 gestiegen.

„Diese Sicherheitsereignisse sind völlig unangemessen. Dieser Impfstoff ist bei weitem nicht sicher. Jede Person, die sich impfen lässt, denkt an die Anzeigetafel.“

Stattdessen, sagte er, „fliegen die Amerikaner im Blindflug. Sie wissen nicht, welcher Impfstoff der sicherste ist“.

„Die Amerikaner erhalten keine Informationen darüber. Es ist für sie im Grunde unmöglich, sich bei dieser Impfstoffentscheidung zurechtzufinden. Sie sagen einfach: ‚Nimm den Impfstoff, und es ist egal, welchen.'“

„Nichts von alledem ergibt einen Sinn, wenn man bedenkt, dass es bei dem Programm um COVID-19 geht; es scheint fast so, als ginge es um Unterwürfigkeit oder Zwang oder Kontrolle. Die Bevölkerung wird im Grunde zu einer Massenimpfung gezwungen.“