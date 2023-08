Linda Yaccarino, CEO von X, traf sich in den Wochen vor der Klage von X gegen CCDH mit einer Pro-Zensur-Gruppe.

Berichten zufolge bat X darum, die Details des Treffens geheim zu halten.

Das Center for Countering Digital Hate (CCDH), eine Gruppe, die sich mit einer Klage, einer Untersuchung durch den Kongress und wachsenden Vorwürfen konfrontiert sieht, in Absprache mit der US-Regierung an der Zensur von Internetnutzern beteiligt zu sein, versucht sich zu verteidigen.

Die Klage wurde von Elon Musk, dem Eigentümer von X (Twitter), eingereicht. In der Klageschrift wird behauptet, CCDH habe das Social-Media-Unternehmen durch „Panikmache“ um Werbekunden gebracht und damit gegen dessen Nutzungsbedingungen verstoßen.

Kurz darauf reagierte der Kongressabgeordnete Jim Jordan, Vorsitzender des Justizausschusses im Repräsentantenhaus, und kündigte eine Untersuchung der in Großbritannien ansässigen Non-Profit-Organisation an, die nach eigenen Angaben „Fehlinformationen“ aufspürt – Kritiker behaupten jedoch, sie habe Bidens Weißem Haus dabei geholfen, sogenannte „missliebige Äußerungen“ in den sozialen Medien zu zensieren.

Die CCDH reagiert nun mit der Behauptung, der Kongressabgeordnete sei über die Aktivitäten der Gruppe „verwirrt“, während sie gleichzeitig das verteidigt, was viele als geheime Absprachen mit der Regierung ansehen.

Die Washington Post schreibt, dass sie exklusiven Zugang zu Dokumenten hatte, die zeigen, dass CCDH mit beiden Parteien in den USA zusammengearbeitet hat, d.h. mit denjenigen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Regierung waren (Mike Pompeo wird in diesem Zusammenhang erwähnt).

Die Zeitung behauptet auch, dass sie Zugang zu E-Mails zwischen CCDH und X hatte – insbesondere zu E-Mails zwischen dem CEO von CCDH, Imran Ahmed, und der CEO von X, Linda Yaccarino, im Juni dieses Jahres, kurz bevor die Klage eingereicht wurde. Aus den E-Mails soll hervorgehen, dass sich die beiden getroffen haben.

In einer der E-Mails von Ahmed an Yaccarino wird um ein „Folgetreffen“ gebeten – anscheinend, um sich ihre Präsentation über Trust and Safety at Twitter im Juli anzuhören.

Es ist unklar, was dies beweist, insbesondere als Argument zur Widerlegung der Vorwürfe gegen CCDH – aber ein Anwalt der belagerten „Desinformationskreuzritter“ sagte, es zeige, dass die Organisation bereit sei, „robust und offen mit Social-Media-Unternehmen zu kommunizieren“.

Der Grund, warum diese Kommunikation von der CCDH überhaupt erwähnt wird, ist möglicherweise Ahmeds Behauptung in einem Interview, seine Organisation sei gebeten worden, diese Treffen geheim zu halten.

In Bezug auf die Forderung des Kongressabgeordneten Jordan, alle von der US-Regierung erhaltenen Zuschüsse oder Gelder offenzulegen, hat CCDH nun in einem Schreiben erklärt, dass sie „ausschließlich von privaten Spendern finanziert wird und niemals Zuschüsse, Verträge oder Spenden von der US-Regierung erhalten hat“.