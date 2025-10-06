Linke und Globalisten haben sich zu einer einzigen schrecklichen Einheit zusammengeschlossen

Von Brandon Smith

Amerika ist zutiefst gespalten. Es ist seit vielen Jahren gespalten und polarisiert. Wer glaubt, dies aufhalten oder beheben zu können, macht sich etwas vor. Wer glaubt, dieser Konflikt sei vermeidbar, gibt sich einer Illusion hin. Wer glaubt, diese Spaltung sei „künstlich“ oder ein „falsches Links-Rechts-Paradigma“, ist naiv. Sie ist sehr real, greifbar und unbestreitbar.

Viele würden argumentieren, dass das Kernproblem die globalistische Verschwörung ist, die die Bevölkerung aus dem Hintergrund beeinflusst, Gewalt durch nützliche Idioten schürt und jeden Aspekt der zivilen Unruhen kontrolliert. Diese Sozialingenieure existieren zwar tatsächlich und versuchen, beide Seiten des Schachbretts zu spielen, aber sie können Konflikte nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen.

Sie haben nicht die Bedingungen geschaffen, die den Konflikt möglich machen. Diese Bedingungen sind inhärent und ewig. Die Globalisten nutzen lediglich die bereits bestehenden Spaltungen aus. Linke WOLLEN die Macht, um Konservative zu vernichten. Sie wollen Kontrolle und sie wollen Blut sehen. Das ist es, was unbewusst jede politische Entscheidung, die sie treffen, antreibt.

Globalismus als Ideologie oder Verschwörung hat keine Macht ohne die divergierende und psychopathische Untergruppe, die in jeder einzelnen Gesellschaft auf der Erde vorhanden ist. Etwa 5 % jeder beliebigen Bevölkerung haben narzisstische, soziopathische und psychopathische Tendenzen.

Etwa 23 % der US-Bevölkerung geben an, mit mindestens einer psychischen Erkrankung zu kämpfen zu haben, und nehmen wahrscheinlich Medikamente ein. Viele dieser Menschen würden im Alltag immer noch als „funktionsfähig” gelten, sind aber nicht unbedingt in der Lage, ihre Emotionen zu kontrollieren oder reaktionäres Verhalten zu vermeiden.

Dann gibt es etwa 25 % der US-Bevölkerung mit einem IQ von 89 oder weniger (weit unter dem Durchschnitt). Dieser Teil der Bevölkerung verfügt über mangelnde Fähigkeiten zum kritischen Denken und lässt sich leichter manipulieren.

Dies sind nur die intrinsischen Probleme.

Was die Umweltfaktoren angeht, gibt es das weniger offensichtliche, aber immer vorhandene Element der Wissenschaft, das „so klug ist, dass es dumm ist”. Menschen, die gebildet sind, aber auch stark von einer Ideologie indoktriniert sind, die ihre Unsicherheiten und Vorurteile nährt. Viele dieser Aktivisten sind Menschen mit mentalen und emotionalen Defiziten, die versuchen, eine Leere in ihrem Leben zu füllen. Sie haben keine eigenen Ideen und verteidigen fanatisch und arrogant die Überzeugungen, mit denen sie programmiert wurden.

Leicht korrumpierbare Amerikaner gibt es im gesamten politischen Spektrum, links, rechts und in der Mitte. Heute findet man die meisten von ihnen jedoch eher am äußersten linken Rand.

Eine Reihe von Studien bringt die extrem linke Ideologie mit Psychopathie und Narzissmus in Verbindung, und die Mehrheit der Fälle von legitimer politisch motivierter Gewalt wird von Linken begangen (in meinem letzten Artikel habe ich dargelegt, wie Daten von linken NGOs wie der ADL manipuliert werden, um den Anschein zu erwecken, dass Konservative „gewalttätiger” sind, obwohl dies nicht der Fall ist).

Es ist wichtig, eine entscheidende Sache zu verstehen, die der Schlüssel zum Verständnis der Wurzel des Problems der Linken ist: Die linke Ideologie, der Sozialismus, der Marxismus, der Kommunismus, der Globalismus, die „Wokeness“ usw. ziehen psychisch labile Menschen an.

Manchmal schafft sie diese Menschen, aber meistens gibt sie gefährlichen und instabilen Menschen ein Zuhause, einen Club, einen Ort, an dem sie sich fühlen können, als wären sie die Mehrheit und stünden auf der richtigen Seite der Geschichte.

Diese verkümmerten Abweichungen gibt es bereits überall, aber in einem gesunden System sind sie normalerweise voneinander und von der normalen Gesellschaft isoliert. In einem ungesunden System ohne Moral, Verantwortung oder Selbstbeherrschung gedeihen sie. Die Woke-Bewegung ist ein metastasierender Mechanismus, ein unerbittlicher Magnet, der die hässlichsten Elemente der Gesellschaft anzieht und sie zu Waffen macht, um den gesamten Körper anzugreifen.

So beginnt jede kommunistische Revolution – indem man den Abschaum der Bevölkerung versammelt und ihnen sagt, sie seien „die Opfer”. Dann lässt man diesen Mob los, mit dem einzigen Ziel, eine bestimmte Nation niederzubrennen.

Vor vielleicht 20 Jahren war das „falsche Links-Rechts-Paradigma” eine treffende Beschreibung für die Zwangslage unserer Nation. Heute trifft dieser Begriff nicht mehr zu. Die Linken und die Globalisten sind zu einem Körper, zu einer Einheit geworden. Sie sind derselbe Feind und arbeiten Hand in Hand. Man kann die Linken nicht besiegen, ohne die Globalisten zu besiegen, und man kann die Globalisten nicht besiegen, ohne die militanten Linken zu besiegen (übrigens sind auch die Neokonservativen Linke).

Ich möchte hier eine Unterscheidung treffen: Es gibt Menschen, die sich der liberalen Linken verbunden fühlen, aber eigentlich Zentrist*innen sind. Sie mögen fehlgeleitet oder uninformiert sein, sie mögen sich von ihren Emotionen leiten lassen, aber sie sind nicht unbedingt Freund*innen der Globalist*innen. Einige von ihnen hassen den Globalismus genauso sehr wie Konservative, aber sie glauben fälschlicherweise, dass der Globalismus ein Produkt des freien Marktkapitalismus und des Konservatismus ist.

Der Globalismus ist im Grunde genommen sozialistisch, nicht kapitalistisch. Er basiert in erster Linie auf Unternehmen, die nur aufgrund künstlicher staatlicher Chartas und staatlicher Schutzmaßnahmen existieren. Die Rettungsmaßnahmen der Zentralbanken beispielsweise schützten zahlreiche Unternehmen vor den finanziellen Folgen ihrer Misswirtschaft. Die Idee „too big to fail” ist eine sozialistische Politik, keine kapitalistische.

Zentralbanken sind ein Hauptbestandteil des Kommunistischen Manifests, nicht der Ideologie des freien Marktes. Darüber hinaus zwingt der Globalismus die Nationen in gegenseitige Abhängigkeit, anstatt für Selbstversorgung und Redundanz einzutreten. Mit anderen Worten, es geht um Kontrolle von oben und die Beseitigung der Wahlmöglichkeiten auf den freien Märkten. Die politische Linke fördert stolz diese Art von System. Sie verachtet die Wahlmöglichkeiten der Öffentlichkeit.

Deshalb sind Linke und Globalisten perfekte Verbündete.

Die Globalisten des Weltwirtschaftsforums (die Davos-Clique) treiben seit einem Jahrzehnt den „Great Reset“ voran. Dieser Reset ist in seinen Zielen eindeutig linksgerichtet. Sie wollen eine „Sharing Economy“, in der das Privateigentum abgeschafft wird. Die Bürger müssten sich alles, was sie haben, von der Regierung leihen, von Wohnungen über Autos bis hin zu Esstellern. Wie das WEF sagt, würde man „nichts besitzen und glücklich sein“.

Es handelt sich um ein rein kommunistisches Konzept, das von der politischen Linken voll und ganz unterstützt wird.

Dann gibt es noch die Klimaschutzagenda, die eine CO2-Steuer, den Abbau der Industrie, die staatliche Regulierung der öffentlichen Ernährung und Lebensmittelversorgung sowie die Bevölkerungskontrolle (basierend auf der Lüge der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung) fordert. Auch hier handelt es sich um drakonische Beschränkungen, die von den Linken bejubelt werden.

Wie wäre es mit offenen Grenzen und dem Ende des Nationalismus? Auch hier sind sich Linke und Globalisten einig. Beide Gruppen sind bereit, in den Krieg zu ziehen, um die westliche Bevölkerung zu zwingen, die Masseneinwanderung aus der Dritten Welt zu akzeptieren. Entropische Einwanderung ist ein Instrument zur Beendigung der westlichen Zivilisation, und Linke beschleunigen diesen Zusammenbruch freudig.

In philosophischer Hinsicht verflechten sich progressive Ideologie und globalistische Theorie zu einem symbiotischen Ungeheuer namens „moralischer Relativismus”. Jedes Element der Woke-Bewegung basiert auf egoistischer Selbstverherrlichung. Alle ihre Ideen erfordern einen moralisch relativen Rahmen, der Hedonismus über Selbstbeherrschung stellt. In ihren Köpfen kann man erst dann frei sein, wenn man alle Verantwortung und jedes Gewissen aufgibt.

Es ist eine verwirrende Gegenüberstellung: Sie glauben, dass sie erst dann frei sind, wenn sie ihren dunkelsten Fetischen nachgehen dürfen. Gleichzeitig wollen sie das Verhalten aller anderen bis ins Detail kontrollieren.

Konservative würden niemals versuchen, diese Denkweise zu verteidigen. Linke hingegen tun dies ständig. Meiner Meinung nach machen zwei aktuelle Ereignisse unsere unüberbrückbaren Differenzen deutlich: die Reaktion auf die Pandemie und die Schüsse auf Charlie Kirk.

Während der Pandemie konnten wir eine klare Kluft zwischen Konservativen und Linken in Bezug auf unsere Auffassung von Freiheit beobachten. Die meisten Linken begrüßten die Lockdowns, die Vorschriften und die Impfpflicht. Nicht weil sie Angst vor Covid hatten: Sie schwelgten in der stellvertretenden Macht.

Sie wurden zu Tieren, die nach mehr lechzten. Sie forderten, dass Konservative mit Geldstrafen belegt, inhaftiert und zur Einhaltung der Vorschriften gezwungen werden sollten. Viele wollten sogar, dass uns unsere Kinder weggenommen werden.

Nach der Ermordung von Charlie Kirk durch einen schwulen Linken (der seinen Eltern gestand, dass er den Angriff begangen hatte, nachdem sie ihn auf Fotos von Verdächtigen erkannt hatten), tanzten, sangen und jubelten Millionen anderer Linker über den Mord. Sie forderten mehr Blut, mehr Tod. Sie waren in Ekstase.

Das war ein entscheidender Moment für mich, und ich glaube, es war ein entscheidender Moment für unsere Nation. Die Maske war vollständig weggerissen. Jetzt wissen wir ohne den geringsten Zweifel, dass die „woke“ Linke eine rein böse Bewegung ist. Nicht fehlgeleitet. Nicht missverstanden. Nicht gut gemeint, aber dumm. Sie sind böse.

Wir müssen die Realität akzeptieren, dass wir diese Menschen nicht länger wie unsere Landsleute behandeln können. Wie Präsident John Adams einmal sagte:

„Unsere Verfassung wurde nur für ein moralisches und religiöses Volk geschaffen. Sie ist für die Regierung jedes anderen Volkes völlig ungeeignet.“

Unsere Nation wurde nicht für Linke geschaffen. Das heißt, wir befinden uns im Krieg mit einem moralisch relativistischen Feind, der uns aus der Geschichte tilgen will. Die Tatsache, dass dieser Feind nebenan wohnt, ist nebensächlich. Ich bin bereit, für unsere verfassungsmäßigen Rechte zu kämpfen, aber nicht für die Rechte von Menschen, die die Verfassung verbrennen wollen.

Kaum einer der Gründerväter hätte die woke Linke zu Lebzeiten toleriert. Sie hätten sie ohne Bedauern aus dem Land geworfen.

Die friedlichste Lösung für unser Problem wäre nichts weniger als eine gemeinsame Vereinbarung über eine nationale Scheidung. Die politische Linke und die Globalisten müssen von uns anderen getrennt und in ihre eigene degenerierte kommunistische Enklave verbannt werden. Ein Ort, an dem sie aufgrund ihrer wahnsinnigen dystopischen Theorien über die Gesellschaft untergehen oder sich behaupten können (ähnlich wie in Nordkorea).

Sie könnten ihre Ideologie aufgeben, moralische Objektivität, Leistungsgesellschaft und nationale Identität annehmen, aber wir alle wissen, dass das nicht passieren wird.

Die letzte und wahrscheinlichste Option ist, dass wir in den Krieg ziehen. In diesem Fall würden die Linken nicht lange durchhalten und die Globalisten würden ins Ausland fliehen.

Merken Sie sich meine Worte: Die Ermordung von Charlie Kirk und die zahlreichen Angriffe linker Aktivisten sind nur der Anfang. Ich habe dieses Ergebnis unmittelbar nach Donald Trumps Wahlsieg vorhergesagt und davor gewarnt, dass die Gewalt wie bei allen kommunistischen Aufständen weiter eskalieren wird. Die Morde werden sich häufen, wenn nichts unternommen wird.

Im Grunde genommen entspricht alles, wofür die politische Linke eintritt, genau der globalistischen Vision für die Zukunft. Sie sind nicht voneinander getrennt, sie sind ein und derselbe Organismus. Wenn Sie einen Antifa-Schläger, einen NGO-Aktivisten oder einen militanten Transgender sehen, dann sehen Sie einen willigen Anhänger des Globalismus, keinen „Patrioten“, der versucht, sich Gehör zu verschaffen.

Deshalb kann ich die machtlosen Rufe einiger Konservativer und Libertärer nach „Einheit” nicht länger tolerieren. Ebenso wenig wie die Rufe nach „Vergebung” und „Versöhnung”. Unsere grundlegendsten Überzeugungen schließen sich gegenseitig aus. Es ist eine kindische Vorstellung zu glauben, man könne mit dem Teufel unter einem Dach leben, wenn sein einziges Verlangen darin besteht, einen zu vernichten.