Live auf Fox: US-Regierung gibt zu – Reichtum beruht auf globaler Dominanz

„Amerikanische Stärke“ um jeden Preis: Fox-TV-Auftritt offenbart die Logik der Machtpolitik

Selten wird geopolitische Macht so unverblümt formuliert wie in diesem Moment im US-Fernsehen. In einer Sendung von Fox News legte der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, Stephen Miller, eine Sicht auf die Welt dar, die Kritiker als bemerkenswert offen – und beunruhigend – bezeichnen dürften.

Im Gespräch verteidigte Miller die Politik von Donald Trump nicht nur, sondern formulierte sie als grundlegendes Prinzip: wirtschaftliche Stärke, geopolitischer Druck und militärische Macht als zentrale Instrumente zur Sicherung globaler Dominanz.

🇺🇸🔥 Offen im US-TV: Weißes Haus erklärt Macht als Grundlage des Wohlstands



In einer Sendung auf Fox legt der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, Stephen Miller, ungewöhnlich offen dar, worauf der amerikanische Lebensstandard basiert:



💬 „Der Grund, warum unser BIP… pic.twitter.com/I7dFsIhXBS — Don (@Donuncutschweiz) April 15, 2026

Macht als Fundament des Wohlstands

Miller argumentierte, der amerikanische Lebensstandard sei kein Zufall, sondern das direkte Ergebnis harter Machtpolitik. Handels-, Energie- und Industriepolitik seien gezielt eingesetzt worden – ergänzt durch militärische Stärke – um „ein weiteres Jahrhundert amerikanischer Dominanz“ zu sichern.

Besonders aufschlussreich ist dabei seine zentrale Aussage:

Der wirtschaftliche Vorsprung der USA gegenüber anderen Nationen sei nicht allein auf Innovation oder Marktmechanismen zurückzuführen, sondern auf „amerikanische Stärke“ im umfassenden Sinne.

Damit wird ein Narrativ bestätigt, das sonst oft nur implizit bleibt: Wohlstand als Produkt geopolitischer Durchsetzungskraft.

Abrechnung mit der Vergangenheit

Gleichzeitig zeichnete Miller ein Bild des Niedergangs, verursacht durch politische Fehlentscheidungen der vergangenen Jahrzehnte.

Die USA hätten ihre Industrie ausgelagert, Arbeitsplätze verloren und anderen Ländern ermöglicht, wirtschaftlich aufzuholen oder sogar gegen amerikanische Interessen zu agieren.

Diese Entwicklung, so die Darstellung, sei erst durch eine aggressive Neuausrichtung unter Trump gestoppt worden.

Der Preis der Dominanz

Was in der Sendung jedoch kaum thematisiert wurde, ist die Kehrseite dieser Strategie.

Eine Außenpolitik, die offen auf wirtschaftlichen Druck, Sanktionen und militärische Abschreckung setzt, hat globale Folgen: geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Verwerfungen und steigende Kosten – nicht nur international, sondern auch für die eigene Bevölkerung.

Dass Miller dennoch genau diese Politik als Grundlage des amerikanischen Wohlstands darstellt, wirkt wie eine seltene Offenlegung der Prioritäten: Stabilität und Kooperation treten hinter Machtprojektion zurück.

Eine ungewöhnlich offene Botschaft

Der Auftritt ist deshalb bemerkenswert, weil er eine Sichtweise bestätigt, die sonst meist diplomatisch verpackt wird.

Die Botschaft lässt sich auf einen einfachen Nenner bringen:

Amerikanischer Wohlstand basiert – zumindest aus Sicht der Regierung – nicht nur auf wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, sondern auf der Fähigkeit, diese global durchzusetzen.

Für Beobachter ist genau das der brisante Punkt. Denn was hier als Stärke verkauft wird, kann von außen ebenso als Druck, Dominanz oder Zwang wahrgenommen werden.

Fazit

Der Fox-Auftritt liefert weniger neue Informationen als vielmehr eine ungewöhnlich klare Formulierung bestehender Strategien.

Gerade deshalb sorgt er für Aufmerksamkeit:

Weil selten so offen ausgesprochen wird, was sonst hinter Begriffen wie „Sicherheit“, „Stabilität“ oder „Interessen“ verborgen bleibt.