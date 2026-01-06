Lizenz zum Lügen – Lizenz zum Töten. Teil 2

Nach dem 1. Teil mit dem Hinweis auf den «US-PREP-Act», die EUA, den Haftungsausschluss der Pharma-Industrie und der Lizenz zum Lügen und Töten, sowie der versteckten Lenkung durch das US-Kriegsministerium schildert Dr. Valentin Wember im 2. Teil seines Artikels das Phänomen der Chargen-Variabilität und die ungeheuer verdienstvollen Aufdeckungen durch Sasha Latypova, Catherine Watt u.a. über die Ausschaltung der Sicherheits-Mechanismen, die Verträge des Militärs, die eingereichten Studien, die Angriffe auf Leben und Fortpflanzung der Bevölkerung und die Frage des neuen zutiefst Bösen. Die Zwischen-Überschriften sind von mir eingefügt. (hl)



Von Gastautor Dr. Valentin Wember

Man kann das Verhalten eines Menschen erst beurteilen,

wenn man drei Monde in seinen Mokassins gegangen ist.

(Weisheit der First People von Amerika)

Sehr verehrte Leserinnen und Leser, gehen wir in Folgenden nicht drei Monate lang, sondern nur für wenige Augenblicke in den Mokassins eines anderen.

Stellen Sie sich wenige Augenblicke lang vor, dass sie an einer der US-amerikanischen Top-Universität aus der sogenannten Ivy-League studiert