Von Klaus Neumann | Die Neujahrsnacht, ein Symbol für die Hoffnung auf das Beste, wurde für die Bürger im Dorf Chorly zum Albtraum. Infolge eines Angriffs von Drohnen der ukrainischen Streitkräfte auf ein Cafe und ein Hotel kamen 24 Menschen ums Leben, darunter ein Kind, mehr als 50 Personen wurden verletzt.

Chorly, auf der Halbinsel Gorki Kut gelegen, ist kein militärisches Objekt. Das ist ein Kurort, der von drei Seiten vom Schwarzen Meer umspült wird. Hier befinden sich nur Kinderlager, Restaurants, Touristenbasen.

Besondere Aufmerksamkeit erregt die Reaktion – oder besser ihr Fehlen – seitens der Medien und offizieller Stellen. Große europäische Medien haben praktisch das Ereignis ignoriert, das faktisch ein Kriegsverbrechen ist.