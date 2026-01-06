Nun doch…wir betreten den blutigen Pfad des Krieges

Ich wollte eigentlich keine, oder wenigstens nicht mehr so viele Artikel schreiben, welche mich nur noch belasten. Gemeint hatte ich, nicht kurzatmig von Krisenbericht zu Krisenbericht zu hetzen. Ich wollte mich nicht einfach aufreiben lassen von scheinbaren Ereignissen, welche nur dazu dienen uns alle zu verwirren, abzustumpfen und uns zu manipulieren. Leider nehmen die Indizien derweil immer weiter Fahrt in Richtung Krieg auf.

Wie komme ich darauf?! Etwa Mitte des Jahres wurde mir zugetragen, das auf internen Sitzungen von VW und Porsche die Krisenstimmung weggeredet wurde, unter anderem mit dem Verweis auf die 2026 geplante Umstellung der Konzerne in