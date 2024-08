London Calling: Polizeichef droht damit, Menschen auf der ganzen Welt wegen Online-Reden zu verhaften

Von Tyler Durden

Verfasst von Jonathan Turley,

In ihrem Hit London Calling warnen The Clash:

“London ruft in die fernen Städte Jetzt, wo der Krieg erklärt ist und die Schlacht niedergeschlagen wurde London ruft in die Unterwelt Kommt aus dem Schrank, all ihr Jungs und Mädels”

Einem neuen Bericht zufolge könnte die britische Punkrock-Band 1979 auf eine Weise prophetisch gewesen sein, die in ihren apokalyptischen Texten nie vorhergesehen wurde. In dieser Woche erklärte der Polizeipräsident der Metropolitan Police, Sir Mark Rowley, dass die Polizei ihre Verhaftungen wegen Sprachverbrechen nicht unbedingt auf London oder gar das Vereinigte Königreich beschränken wird. Rowley deutet an, dass Amerikaner und andere Bürger wegen Online-Postings ausgeliefert und nach London gebracht werden könnten.

In London gab es tagelang gewalttätige Proteste gegen die Einwanderungspolitik, darunter Anschläge und Brandstiftungen auf Einwanderungszentren. Diese Gewalt wurde durch im Internet verbreitete Falschmeldungen über die Person angeheizt, die für einen Angriff auf eine Tanzveranstaltung zum Thema Taylor Swift verantwortlich war, bei dem drei Mädchen getötet und weitere verletzt wurden. Trotz falscher Behauptungen, er sei ein Asylbewerber, handelte es sich bei dem Täter um einen 18-jährigen britischen Staatsbürger, der von ruandischen Eltern abstammt.

Nachrichtenagenturen und Experten haben die Falschmeldungen und die gewalttätigen Proteste verurteilt. Die Polizei geht jedoch gegen diejenigen vor, die falsche Behauptungen wiederholen oder sich an Hetzreden beteiligen. Rowley warnt, dass sie nicht an der Stadtgrenze oder gar an den Landesgrenzen Halt machen werden.

Er warnte : “Wir werden mit der ganzen Härte des Gesetzes gegen die Leute vorgehen. Und egal, ob Sie in diesem Land sind und auf der Straße Verbrechen begehen oder ob Sie von weiter weg online Verbrechen begehen, wir werden hinter Ihnen her sein.”

Rowley wurde von einem Reporter auf die Kritik von Elon Musk und anderen an der Reaktion der Regierung angesprochen. Musk wies auf ein Video hin, in dem jemand angeblich wegen beleidigender Online-Kommentare verhaftet wurde, und fragte: “Ist das Großbritannien oder die Sowjetunion?”

Experten und Politiker im Vereinigten Königreich haben eine Untersuchung oder die Verhaftung von Musk gefordert, nur weil er sich öffentlich zu der Kontroverse geäußert hat.

Die Reporterin sagte, dass hochkarätige Persönlichkeiten “den Hass schüren” und dass “Leute wie Elon Musk” an der Online-Rede beteiligt seien. Sie fragte dann, was die Londoner Polizei zu tun bereit sei, “wenn es darum geht, mit Leuten umzugehen, die diese Art von Verhalten hinter der Tastatur anheizen und sich vielleicht in einem anderen Land befinden”.

Rowley antwortete der Reporterin:

“Wenn man ein Keyboard-Krieger ist, ist man vor dem Gesetz nicht sicher. Man kann sich der Anstiftung zum Rassenhass schuldig machen, und es gibt zahlreiche terroristische Straftaten im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Material. All diese Straftatbestände sind gegeben, wenn Menschen auf der Straße Hass und Gewalt provozieren, und wir werden gegen diese Personen vorgehen, genauso wie wir auf der Straße gegen Schläger und Rowdys vorgehen werden, die die Probleme für die Gemeinden verursachen.”

Die Botschaft ist erschreckend, denn die Meinungsfreiheit befindet sich im Vereinigten Königreich wie auch in anderen westlichen Ländern im freien Fall. Ich erörtere diesen Trend in meinem neuen Buch, The Indispensable Right (Das unabdingbare Recht): Freie Meinungsäußerung in einem Zeitalter der Wut.

Der Niedergang der freien Meinungsäußerung im Vereinigten Königreich bereitet den Verfechtern der freien Meinungsäußerung schon lange Sorgen. Ein Mann wurde verurteilt, weil er in betrunkenem Zustand einen Tweet über tote Soldaten abgesetzt hatte. Ein anderer wurde wegen eines Anti-Polizei-T-Shirts verhaftet . Ein anderer wurde verhaftet, weil er den irischen Freund seiner Ex-Freundin einen “Kobold” genannt hatte. Wieder ein anderer wurde verhaftet, weil er “Kung Fu Fighting” gesungen hatte. Ein Teenager wurde verhaftet, weil er vor einem Scientology-Zentrum mit einem Schild protestiert hatte, auf dem die Religion als “Sekte” bezeichnet wurde.

Wir haben auch über die Verhaftung einer Frau gesprochen, die in der Nähe einer Abtreibungsklinik zu sich selbst gebetet hat. Englische Gerichte haben “giftige Ideologien” als Teil dieses harten Vorgehens gegen die freie Meinungsäußerung unter Strafe gestellt.

Die Londoner Polizei ist nun befugt, Personen zu stoppen oder zu verhaften, die sich aufrührerisch oder hetzerisch äußern. Letztes Jahr hat die Polizei einen Mann daran gehindert, auf die Straße zu gehen, weil dort pro-palästinensische Demonstranten waren und seine Anwesenheit aufrührerisch wäre, weil er “ganz offen jüdisch” war.

Im Vereinigten Königreich gibt es eine Vielzahl von Gesetzen zur Kriminalisierung von Äußerungen, deren vage Formulierungen eine willkürliche Durchsetzung ermöglichen.

Abschnitt 18 des Gesetzes schließt ausdrücklich jede Äußerung ein, die “bedrohlich, missbräuchlich oder beleidigend” ist. Eine Verhaftung muss nicht auf dem Nachweis der Absicht beruhen, “Rassenhass zu schüren”, sondern kann sich lediglich auf den Vorwurf stützen, dass “unter Berücksichtigung aller Umstände dadurch wahrscheinlich Rassenhass geschürt wird”.

Das Land hat auch Social-Media-Unternehmen ins Visier genommen, um sie zu zwingen, Nutzer für Äußerungen zu zensieren, die von der Regierung als bedrohlich, missbräuchlich oder beleidigend angesehen werden.

Diese zweideutigen Gesetze beruhen auf der gleichen Logik des “Vertraut uns, wir sind die Regierung”. Die Polizei besteht darauf, dass sie ihren Ermessensspielraum bei der Entscheidung, welche Äußerungen zu einer Verhaftung führen, weise nutzen wird.

Normalerweise würde man von der US-Regierung erwarten, dass sie sich gegen die Andeutung wehrt, dass diese Gesetze dazu verwendet werden könnten, ihre Bürger wegen freier Meinungsäußerung zu verhaften und auszuliefern. Die Biden-Harris-Regierung ist jedoch seit Jahren ein Befürworter von Zensur und schwarzen Listen. Gleichzeitig haben führende Demokraten dazu aufgerufen, Gesetze nach europäischem Vorbild zu erlassen oder gegen US-Bürger wegen ihrer Ansichten in sozialen Medien durchzusetzen.

Wir haben bereits darüber berichtet, wie führende Demokraten wie Hillary Clinton ausländische Länder dazu aufforderten, Zensurgesetze anzuwenden oder zu verabschieden, um Elon Musk daran zu hindern, den Schutz der freien Meinungsäußerung auf Twitter wiederherzustellen.

Die Bemühungen dieser Politiker würden es ermöglichen, dass die freie Meinungsäußerung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner reduziert wird, wenn Länder ihre Gesetze gegen die freie Meinungsäußerung exportieren. Als Clinton die Europäer dazu aufforderte, die Amerikaner zu zensieren, sah das genau so aus, wie solche Aktionen aussehen würden. Diese ausländischen Länder könnten die Amerikaner unter Androhung ruinöser finanzieller Strafen oder sogar einer Verhaftung dazu zwingen, ihre Redefreiheit einzuschränken.

Wie einige von uns vorausgesagt haben, haben sich diese Gesetze ausgeweitet, da der Wunsch, andere zum Schweigen zu bringen, zu einem unstillbaren Verlangen wird. Interessengruppen haben die Polizei dazu gedrängt, gegen ihre Kritiker vorzugehen. Jetzt wird die Drohung, “mit der ganzen Härte des Gesetzes gegen Menschen vorzugehen”, möglicherweise auf die Menschen anderer Nationen ausgeweitet.

Schon bald könnten wir alle nach der gleichen Melodie tanzen:

“London ruft, wir haben keinen Schwung mehr Außer dem Ring dieses Knüppeldings”

