Premierministerin Hasina Wajed musste vergangene Woche nach gewaltsamen Protesten in Bangladesch zurücktreten. Sie floh ins Ausland. Bilder von Hindu-Massakern durch Muslime gingen um die Welt. Die Medien schwiegen.

Hasina glaubte, die USA hätten geputscht. Sie könne im Gegenzug für einen Stützpunkt der US-Armee in Bangladesch an der Macht bleiben, schrieb die Economic Times. Sie wollte keine US-Militärbasis in ihrem Land.

„Ich hätte an der Macht bleiben können, wenn ich die Souveränität der Insel St. Martin aufgegeben und Amerika die Kontrolle über den Golf von Bengalen gegeben hätte. „Ich flehe das Volk meines Landes an, lasst euch nicht von den Radikalen manipulieren“, zitierte sie die Zeitung.

Hasina bezog sich auf die bangladeschische Insel im nordöstlichen Teil des Golfs von Bengalen, die Washington gerne unter seine Kontrolle bringen würde. Mehrere bangladeschische Beamte sagten in den vergangenen Monaten, die USA hätten wiederholt angeboten, die Insel zu pachten, aber keine Antwort erhalten.

Hasina sagte, sie habe sich vor der Wahl mit US-Beamten getroffen, die sich für einen Luftwaffenstützpunkt auf St. Martin eingesetzt hätten.

Die 76-jährige Politikerin, die 15 Jahre lang an der Macht war, floh am vergangenen Montag ins benachbarte Indien. Sie versprach, „bald“ nach Dhaka zurückzukehren.

Armeechef Waker-Uz-Zaman sagte in einer Fernsehansprache, es werde eine Übergangsregierung geben. Außerdem rief er zu Ruhe und Vertrauen in die Armee auf, die seiner Meinung nach „den Frieden ins Land zurückbringen“ werde.

Am vergangenen Sonntag war es in ganz Bangladesch zu Ausschreitungen zwischen Regierungsanhängern und Demonstranten gekommen. Sicherheitskräfte eröffneten das Feuer.