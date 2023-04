Long Covid kann von Masken ausgelöstes Erschöpfungssyndrom (MIES) sein

Er wurde in den westlichen Ländern mit der gleichen Grausamkeit, Akribie und kategorischen Unversöhnlichkeit durchgesetzt, mit der der Hidschab den Frauen in islamischen Ländern aufgezwungen wird. Niemals zuvor hatte die Regierung einen Trend in die Gesellschaft eingeführt, der so invasiv und störend für das menschliche Leben war, und niemals zuvor war ein solches Eindringen auf einer solchen Grundlage wissenschaftlicher Lügen aufgebaut worden. Es ist die westliche, heidnische Version der Burka.

Leider wird sie bis heute, trotz neuer Forschungsergebnisse, die mögliche Langzeitnebenwirkungen und keinerlei Nutzen des Maskentragens belegen, vielen Beschäftigten im Gesundheitswesen aufgezwungen und bleibt eine drohende Gefahr für die Gesellschaft. Es ist an der Zeit, das Tragen der Maske mit der gleichen Härte und Entschlossenheit zu verbieten, mit der sie uns aufgezwungen wurde.

Bis heute, drei Jahre nach Einführung dieser unmoralischen, unlogischen und unmenschlichen Politik, zwingen Einrichtungen des Gesundheitswesens in den roten Bundesstaaten immer noch Mitarbeiter und oft auch Patienten in Not, die heidnische Burka zu tragen. Jetzt zeigt eine neue Studie aus London, dass die Masken in Krankenhäusern, in denen uns gesagt wurde, dass das Tragen der Masken über Leben und Tod entscheidet, absolut keinen Unterschied machen.

Die britische Daily Mail berichtet, dass Forscher des St. George’s Hospital keine „statistisch signifikante Veränderung“ der im Krankenhaus erworbenen COVID-Infektionsrate zwischen dem Zeitraum, in dem ein Maskenmandat bestand, und dem Zeitraum, in dem es gelockert war, feststellen konnten. In der ersten Phase der Studie – vom 4. Dezember 2021 bis Juni 2022 – mussten alle Mitarbeiter und Besucher des Krankenhauses überall Masken tragen. Von Juni bis September 2022 gab es keine Vorschrift, mit Ausnahme von „Hochrisikostationen“ wie Krebsbehandlung und Intensivstationen.

Das Ergebnis? In Anbetracht der Tatsache, dass Vergewaltigungsopfer gnadenlos zur Maske gezwungen wurden, hätten wir in Phase zwei eine eindeutige Anzahl von Todesfällen erwarten müssen. Stattdessen wurde in beiden Phasen kein Unterschied bei den Infektionsraten festgestellt. Darüber hinaus wurde in den Hochrisikostationen – die als Kontrollgruppe dienten – „keine unmittelbare oder verzögerte Veränderung der Infektionsrate festgestellt“, d. h. es gab keinerlei Vorteile.

Diejenigen von uns, die kritisch denken können, wussten vom ersten Tag an, dass Masken nicht funktionieren, ebenso wie unsere Regierung, die sich auf 10 randomisierte kontrollierte Studien zur Grippe stützt. Aber diese Studie zeigt deutlich, dass der heilige Gral der Maskierung in Krankenhäusern eine Farce ist. Menschen, die Schmerzen haben oder an Krebs, Alzheimer oder einer anderen akuten Krankheit leiden und regelmäßig medizinische Versorgung in Anspruch nehmen müssen, leiden am meisten unter diesem widerwärtigen Mandat. Es ist an der Zeit, diese Mandate dauerhaft zu verbieten.

In vielerlei Hinsicht spiegelt die Maskierung das Ergebnis der COVID-Spritzen wider: Gerade die am meisten gefährdeten Menschen sind am anfälligsten für Schäden durch Maskierung. In einer anderen Studie, in der ein breites Spektrum von Symptomen durch Maskierung gemessen wurde, wurde ein massiver, statistisch signifikanter Anstieg von Nebenwirkungen durch Langzeitmaskierung festgestellt – die Art von Symptomen, die man bei akut kranken Patienten nicht hervorrufen möchte. Deutsche Forscher haben eine Meta-Analyse von 2168 Studien über schädliche Wirkungen von medizinischen Masken veröffentlicht – die größte ihrer Art – und die Ergebnisse aus einer Vielzahl von Studien und Erhebungen sind erschreckend, aber vorhersehbar.

Es kommt zu einem statistisch signifikanten Rückgang der Sauerstoffaufnahme, einem Anstieg des Kohlendioxidgehalts, einer erhöhten Herzfrequenz, einer Zunahme der Kurzatmigkeit und einer Reihe von unangenehmen Symptomen. Das Tragen von Masken wurde mit einer 62%igen Zunahme von Kopfschmerzen und vielen Hautkrankheiten in Verbindung gebracht. Es ist nicht in Ordnung, dass Menschen dies jeden Tag über Jahre hinweg tun. Es führt zu dem, was die Autoren als Masken-induziertes Erschöpfungssyndrom (MIES) bezeichneten.

Doch genau das ist es, was das Gesundheitspersonal und die chronisch kranken Patienten bis zum heutigen Tag ertragen müssen.

Ferner stellen die Autoren der Studie infrage, ob viele der angeblich langanhaltenden COVID-Symptome tatsächlich das Ergebnis einer langen Maske sind.

Im Hinblick auf die zahlreichen Maskensymptome stellt sich eine wichtige Frage: Können Masken für ein fehlinterpretiertes long COVID-19-Syndrom nach einer wirksam behandelten COVID-19-Infektion verantwortlich sein? Fast 40 % der Hauptsymptome des Long-COVID-19-Syndroms überschneiden sich mit maskenbezogenen Beschwerden und Symptomen, die von Kisielinski et al. als MIES beschrieben wurden, wie Müdigkeit, Dyspnoe, Verwirrtheit, Angst, Depression, Tachykardie, Schwindel und Kopfschmerzen, die wir auch bei der qualitativen und quantitativen Analyse der Auswirkungen von Gesichtsmasken in unserer systematischen Übersichtsarbeit festgestellt haben. Es ist möglich, dass einige der Symptome, die dem Langzeit-COVID-19 zugeschrieben werden, in erster Linie auf die Maske zurückzuführen sind.

Die Herren des Universums haben den Menschen eingeredet, dass ständige Müdigkeit, Kopfschmerzen und Kurzatmigkeit das „neue Normal“ sind oder von COVID herrühren. Aber wie viel von diesen Symptomen ist auf die Maskierung zurückzuführen, insbesondere bei denjenigen, die dies täglich taten?

Die Studie ergab außerdem, dass N-95er noch schlimmer sind. Es sei daran erinnert, dass Studien bereits gezeigt haben, dass sie keinen besseren Schutz gegen Atemwegsviren bieten als chirurgische Masken; sie verursachen jedoch definitiv mehr Nebenwirkungen.

Im Einklang mit den jüngsten Erkenntnissen von Kisielinski et al. und Sukul et al. zeigen die vorliegenden Ergebnisse eindeutig, dass N95-Masken zu deutlich ausgeprägteren und ungünstigeren biochemischen, physiologischen und psychologischen Auswirkungen führen (Abbildung 7) als chirurgische Masken. Insgesamt können die Ergebnisse in Bezug auf Blutsauerstoffversorgung, Unbehagen, Herzfrequenz, CO2, Anstrengung, Feuchtigkeit, Blutdruck, VE, Temperatur, Dyspnoe und Juckreiz usw. auf den größeren (fast verdoppelten) Totraum und den höheren Atemwiderstand der N95-Maske zurückgeführt werden.

Verglichen mit der chirurgischen Maske bei den kurzfristigen Auswirkungen könnten N95-Masken bei längerem Gebrauch erhöhte Gesundheitsrisiken mit sich bringen. Interessanterweise zeigen aktuelle Daten aus einer großen, mehrere Länder umfassenden RCT-Studie keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Maskentypen in Bezug auf die SARS-CoV-2-Infektionsraten. Dennoch wurde die Verwendung von N95-Masken z. B. in Österreich und Deutschland lange Zeit durchgesetzt.

So werden viele medizinische Fachkräfte entweder unter Druck gesetzt oder einer Gehirnwäsche unterzogen, damit sie N-95-Masken tragen. Vor allem Menschen mit akuten oder langfristigen Erkrankungen des Herzens und der Atemwege werden durch eine Gehirnwäsche zum Tragen von N-95-Masken gezwungen, obwohl diese Studie zeigt, dass sie durch diese besonderen Symptome am meisten gefährdet sind.

Vergangenes Jahr wurde in einer italienischen Vorabdruckstudie festgestellt, dass selbst die kurzzeitige Verwendung einer chirurgischen Maske bei 90 % der 10- bis 18-Jährigen in der Stichprobe mit einem erhöhten CO2-Gehalt in der Atemluft von mehr als 5000 ppm verbunden war.

Sollen wir also weiterhin so tun, als wäre dies nie geschehen? Wie kommt es, dass die Republikaner es versäumt haben, eine Abstimmung über die bedeutendste soziale Veränderung unseres Lebens und die Einschränkung unserer körperlichen Autonomie durchzuführen? Sie haben noch nicht einmal dafür gestimmt, das Maskenmandat in Flugzeugen aufzuheben (nachdem es den Senat passiert hatte, während Pelosi noch das Repräsentantenhaus kontrollierte), geschweige denn, der Bundesregierung dauerhaft zu verbieten, jemals wieder Masken vorzuschreiben oder zu empfehlen.

Anfang dieser Woche empörten sich westliche Medien über die neue iranische Politik des Einsatzes intelligenter Kameras zur Durchsetzung des Hidschab-Zwangs für Frauen. Dabei vergessen sie jedoch, dass auch bei uns „Robocops“ eingesetzt wurden, um den säkularen Hidschab auf amerikanischen Flughäfen durchzusetzen, bis ein Bundesrichter in Florida eine einstweilige Verfügung gegen das Maskengebot erließ. Wenigstens haben die Islamisten eine Art religiöse Grundlage für ihr Mandat. Unseres hat weder eine wissenschaftliche noch eine religiöse Grundlage – nur eine sinnlose, entmenschlichende Kontrolle.