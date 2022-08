Maajid Nawaz über den Great Reset: „Sie sagen uns jedes Mal genau, was sie vorhaben“.

Derzeit wird so viel Misstrauen wie möglich zwischen der Regierung und der Bevölkerung geschaffen. Je strenger die Maßnahmen sind, desto wütender sind die Menschen. Sie wollen das soziale Gefüge der Gesellschaft zerstören, erklärte der britische Radiomoderator Maajid Nawaz gegenüber Del Bigtree in seiner Sendung The Highwire.

„Man kann nicht wieder aufbauen, ohne vorher abzureißen“, betonte er. „Genau darum geht es beim Great Reset. Sie wollen unser Vertrauen in die Institutionen zerstören. Sie kontrollieren diese Institutionen, und deshalb können sie unser Vertrauen zerstören, indem sie eine unsinnige Politik einführen.

Dadurch entsteht eine Vertrauenslücke zwischen den Bürgern und der Regierung. Die Menschen werden sich schließlich von der Regierung abwenden. Es wird zu Nahrungsmittel-, Kraftstoff- und Energieknappheit kommen, was zu Unruhen, Kriminalität und einem Zusammenbruch der Gesellschaft führen wird, sagte Nawaz.

„Sie hoffen auf den totalen Zusammenbruch des Finanzsystems, damit sie es durch ihre Neue Weltordnung ersetzen können“, sagte er.

Anfang dieses Jahres verkündete US-Präsident Joe Biden, dass die neue Weltordnung kommen wird. Er sagte auch, dass das letzte Mal, als die Menschen versuchten, eine neue Ordnung einzuführen – zur Zeit des Zweiten Weltkriegs – 60 Millionen Menschen sterben mussten.

„Es handelt sich nicht um eine Verschwörungstheorie“, betonte Nawaz. „Sie sagen uns jedes Mal genau, was sie vorhaben. Es ist der Große Reset, dann Build Back Better und dann eine Neue Weltordnung, und das bedeutet eine technokratische Weltregierung.“