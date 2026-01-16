Macht euch bereit für noch mehr Chaos – weltweit und innerhalb der USA –, denn Trump beansprucht totale, unkontrollierte Macht, um neue Kriege im Ausland zu beginnen

Während er im Inland mit der Ausrufung des Insurrection Act droht Der Präsident fordert eine Erhöhung des Kriegsbudgets um 50 Prozent und sagt, es gebe keine Kontrolle über seine Macht außer seinem eigenen Verstand.

In Minnesota baut sich ein Pulverfass auf, das man im Auge behalten sollte.

Ich habe vor mehreren Jahren vorhergesagt, dass der einfachste und wahrscheinlichste Weg für die Globalisten, den endgültigen Sturz Amerikas zu orchestrieren, darin bestehen würde, das Land gleichzeitig in einen Weltkrieg und einen Bürgerkrieg zu verwickeln.

Angesichts der Ereignisse der vergangenen Woche scheint dieses gut durchdachte Szenario wahrscheinlicher denn je das zu sein, dem die Mächtigen folgen.

Präsident Trump hat in den vergangenen Wochen mehrere Gerichtsverfahren verloren, die seine Pläne betrafen, Bundes­truppen in Städte und Bundesstaaten zu entsenden, deren Bürgermeister und Gouverneure dies nicht wollen.

Der Hauptgrund, warum er diese Verfahren verloren hat, ist das Posse-Comitatus-Gesetz von 1878, das der Bundesregierung verbietet, das US-Militär für die innere Strafverfolgung einzusetzen. Es gibt jedoch einen Weg, diese Beschränkungen zu umgehen, und zwar durch die Berufung auf den bundesweiten Insurrection Act von 1807.

Angesichts all der Machtspiele, die ich aus Washington kommen sehe, frage ich mich, ob der Zeitpunkt der Eskalation in Minnesota wirklich rein zufällig ist. Als ICE-Agenten nach Minneapolis kamen, um eine neue Reihe von Razzien durchzuführen, setzte ein Bundesagent tödliche Gewalt gegen eine Frau, Renee Good, ein, die ihr Fahrzeug auf fragwürdige Weise manövrierte. Einige sagen, sie habe versucht, den ICE-Agenten zu überfahren. Andere sagen, sie sei lediglich unkontrolliert gefahren, habe Angst bekommen, als sie die Agenten sah, und versucht zu fliehen. Ich werde mich nicht zu ihren Motiven oder dazu äußern, ob der Einsatz tödlicher Gewalt gerechtfertigt war, weil ich nicht genug über den Fall weiß. Aber so oder so war die Schießerei garantiert geeignet, Proteste in derselben Stadt auszulösen – Minneapolis, wo 2020 die George-Floyd-Proteste begannen.

Sollten sich diese Proteste weiter ausbreiten und verschärfen, spielt das Trump direkt in die Hände. Rechnen Sie damit, dass er den Insurrection Act ausruft – und dann ist der Weg frei für ein neues Maß an Chaos, Spaltung und inneren Unruhen. Trump hat bereits mehrfach damit gedroht, den Insurrection Act zu nutzen, er sucht also nach einem Vorwand dafür. Wird Minneapolis diesen Vorwand liefern?

Wir könnten nur Tage oder Wochen davon entfernt sein, dass der Präsident das Gesetz ausruft, gefolgt von Massenverhaftungen und Szenen von Gewalt, die die Städte überrollen. Es wäre, als würde man Salz in Amerikas größte offene Wunde streuen.

Sollte er das tun, werden die globalistischen Machteliten, die Amerika, wie wir es kennen, einen Todesstoß versetzen wollen, geradezu entzückt sein. Ihr Traumszenario ist der Dritte Weltkrieg, bei dem das US-Militär an mehreren Fronten gegen Russen, Chinesen, Iraner und Nordkoreaner überdehnt wird, während im Inland ein Bürgerkrieg – oder zumindest extreme innere Unruhen – entfesselt werden.

Donald Trump kümmert sich derzeit um den ersten Schritt, indem er den Bären unablässig reizt und stichelt. Offenbar will er herausfinden, wie weit er seine Agenda der amerikanischen Hegemonie treiben kann, wobei seine Regierung sogar über den bloßen Vorschlag lacht, sie könne an die Verfassung oder die Rechtsstaatlichkeit gebunden sein.

Trump erklärte diese Woche in einem Interview mit der New York Times, er „brauche kein internationales Recht“.

Auf die Frage, ob es irgendwelche Grenzen seiner Macht gebe, sagte Trump:

„Ja, es gibt eine Sache. Meine eigene Moral. Mein eigener Verstand. Das ist das Einzige, was mich aufhalten kann. Ich brauche kein internationales Recht. Ich habe nicht vor, Menschen zu schaden.“

Doch es wird nicht nur internationales Recht missachtet. Trump äußerte auch seine Absicht, den War Powers Act von 1973 zu ignorieren und bezeichnete ihn als „verfassungswidrig“.

Vizepräsident J. D. Vance stimmte Trump zu und griff den War Powers Act scharf an, der 1973 aus gutem Grund nach dem Vietnam-Debakel vom Kongress verabschiedet wurde. Das Gesetz verpflichtet den Präsidenten, die Zustimmung des Kongresses einzuholen, bevor er US-Truppen in Gefahr auf ausländischem Boden schickt.

Vance sagte am Donnerstag zu Reportern:

„Jeder Präsident, egal ob Demokrat oder Republikaner, glaubt, dass der War Powers Act im Kern ein falsches und verfassungswidriges Gesetz ist. Er wird nichts daran ändern, wie wir in den nächsten Wochen oder Monaten Außenpolitik betreiben.“

Der War Powers Act wurde mit einer Zweidrittelmehrheit in Repräsentantenhaus und Senat verabschiedet und setzte damit das Veto von Präsident Richard Nixon außer Kraft. Ob Trump oder frühere Präsidenten ihn mögen oder nicht – damit ist er geltendes Recht.

Doch anstatt zu versuchen, ein Gesetz zu ändern, das ihnen nicht gefällt, erklären sie es einfach für falsch und ignorieren es. Vances Aussage beweist lediglich, dass unsere Republik bereits gefallen ist. Wenn es hart auf hart kommt, zählt nur eine einzige Staatsgewalt, und das ist das Amt der imperialen Präsidentschaft. Die Gerichte können ignoriert werden. Die Legislative kann ignoriert werden. Ein einzelner Exekutivchef hält alle Karten in der Hand – zumindest wenn es um Außenpolitik geht, die sich direkt auf die Innenpolitik und das Leben in diesem Land auswirkt.

Diese Regierung hat bereits rote Linien überschritten, indem sie immer mächtigere und ausgefeiltere Waffensysteme an Russlands Gegner Ukraine geliefert hat; sie soll der CIA die Beteiligung an einem jüngsten Attentatsversuch auf Putins Leben erlaubt haben, bei dem sein Wohnsitz gezielt angegriffen wurde; und sie beschlagnahmt nun russisch beflaggte Öltanker auf hoher See. Und laut Vance fängt das alles gerade erst an.

Trump droht, dieselben aggressiven Taktiken, die in Venezuela angewandt wurden, auch gegen andere Länder einzusetzen. Ebenfalls am Donnerstag forderte Trump eine massive Erhöhung des US-Verteidigungshaushalts um 50 Prozent – von einer Billion auf 1,5 Billionen Dollar. Die zusätzlichen 500 Milliarden Dollar sollen in das ohnehin aufgeblähte und nie vollständig geprüfte Verteidigungsministerium fließen, das Trump zutreffend in „Kriegsministerium“ umbenannt hat.

Trump verlangt ein Kriegsbudget, das unser Land wirtschaftlich in einen Kriegszustand versetzt, ohne eine Kriegserklärung. Was könnte da schon schiefgehen?

Der ehemalige Präsidentschaftskandidat Ron Paul reagierte in einem kürzlichen Podcast auf Trumps massives Kriegsbudget und den ausgeweiteten außenpolitischen Abenteurismus mit den Worten:

„Leider haben wir eine Regierung, die in der Außenpolitik mit jedem Tag neokonservativer wird. Und wir haben auch eine Wirtschaftspolitik, die keine freien Märkte sind, wie man uns gesagt hat, dass sie es sein würden … Seht euch dieses Defizit an. Es steigt und steigt.“

Paul sagte, Amerika werde von Vetternwirtschaft regiert, nicht von echtem freien Marktkapitalismus. Die zusätzlichen 500 Milliarden Dollar seien kein Geld, das man ausgeben werde, sondern Geld, das man leihen werde, und diese Kosten würden direkt der Mittel- und Arbeiterklasse in Form höherer Inflation aufgebürdet. Man werde einfach aus dem Nichts weiteres Geld drucken, um die zusätzlichen 500 Milliarden zu decken.

Es ist bemerkenswert, dass Russland und China auf all diese globale Aggression Trumps bislang verzichtet haben, ernsthaft zurückzuschlagen. Solange sie keinen tatsächlichen Widerstand leisten, halte ich es für sicher anzunehmen, dass Trump die Grenzen dessen, womit er durchkommt, weiter austesten wird. So beginnen Kriege. Eine Macht drängt eine andere in die Enge und unterschätzt deren Fähigkeit, zurückzuschlagen. Irgendwann erkennt die in die Ecke gedrängte Macht, dass der Aggressor nicht nachgeben wird. Der einzige Ausweg aus der Ecke ist dann, sich freizuschießen.

Es scheint, dass Trumps Handlungen darauf abzielen, zu provozieren, und ich glaube, diese Provokationen werden letztlich erfolgreich sein und Putin und Xi zu einer starken Reaktion verleiten. Wenn das geschieht, werden Amerikaner und Briten mit dem Finger zeigen und sagen: Seht ihr, wir haben euch gesagt, dass sie gefährliche Feinde sind, denen man entgegentreten muss. In Wirklichkeit waren es jedoch die Provokateure, die die Gefahr darstellten, indem sie ihren Gegner rücksichtslos in die Enge trieben.

Doch die Globalisten, die in Washington die Fäden ziehen, werden sich nicht mit dem Dritten Weltkrieg zufriedengeben. Sie wollen auch einen Bürgerkrieg oder etwas, das dem nahekommt, hier an der Heimatfront.

Hier kommt die Situation ins Spiel, die sich derzeit in Minnesota zusammenbraut. Sie könnte der Funke sein, der einen Bürgerkrieg entfacht – oder zumindest einen massenhaften landesweiten Aufstand, der eine drastische Reaktion zu seiner Niederschlagung erfordert. Ja, ich denke an Kriegsrecht und alles, was damit einhergeht.

All dies – von der aggressiven Verfolgung ausländischer Kriege bis zur Ausweitung der Bundesmacht innerhalb der US-Städte – endet damit, dass Trump unkontrollierte Macht ausübt. Das wird zu weniger Freiheit und weniger Respekt vor der Verfassung führen, der ohnehin bereits auf einem historischen Tiefstand ist.

Rechnen Sie damit, dass die Rechte aus dem Ersten Verfassungszusatz im Jahr 2026 weiter unter Beschuss geraten. Nicht von links, wie wir es unter Biden gesehen haben, sondern von rechts. Und die konservativen Medien, die Trumps aggressive Machtausübung bejubelt haben, werden ihn auch bejubeln, wenn er gegen abweichende Meinungen vorgeht und den Ersten Verfassungszusatz vollständig zerstört. Dissidenten werden schlicht als „Demokraten“ oder „Linke“ abgetan, ohne jede Sorge darüber, dass sie die Nächsten sein werden, die zensiert und zum Schweigen gebracht werden, wenn ein demokratischer Präsident Trump ersetzt. Wenn Sie Biden für schlimm hielten, warten Sie ab, wenn Gavin Newsom an die Macht kommt.

Sobald der Erste Verfassungszusatz neutralisiert ist, werden die übrigen in der Bill of Rights festgeschriebenen Rechte wie Dominosteine fallen.

Dazu gehört auch der Zweite Verfassungszusatz.

Der Vierte Verfassungszusatz ist bereits zerschreddert worden, als Politiker nach dem 11. September das Recht für sich beanspruchten, Ihre E-Mails, Textnachrichten, Telefonate und andere Kommunikationsformen ohne richterlichen Beschluss auszuspionieren.

Werden wir, das Volk, uns für die fortgesetzte Usurpation unserer Rechte einfach hinlegen? Wenn das, was wir im Vereinigten Königreich sehen, ein Hinweis ist – mit rund 10.000 Verhaftungen im vergangenen Jahr von Menschen, die lediglich eine Meinung in sozialen Medien geäußert haben, die der Regierung nicht gefiel –, bin ich nicht optimistisch. Einige Briten wurden zu längeren Haftstrafen verurteilt als Vergewaltiger und andere Gewaltverbrecher.

Bislang sehe ich keinen Hinweis darauf, dass Donald Trump davon absehen wird, denselben Weg einzuschlagen. Ein Autokrat wird autokratisch handeln – bis er von der Mehrheit herausgefordert wird.

Der beste Weg, unsere Meinungsfreiheit zu schützen und zu verteidigen, besteht darin, Meinungsfreiheit zu praktizieren. Halten Sie sich nicht zurück, schonen Sie niemanden. Sprechen Sie jetzt, denn wenn sie einmal weg ist, bekommt man sie nicht zurück. Das ist ein Hügel, auf dem es sich zu sterben lohnt.