ENTLARVT: Fauci bezeichnete Daten zur natürlichen Immunität privat als „beeindruckend“, bevor er den Amerikanern Impfungen aufzwang

Von The Vigilant Fox

Wenn Fauci ein Trump-Anhänger wäre, säße er bereits im Gefängnis.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf der Daily Caller News Foundation und wurde mit Genehmigung erneut veröffentlicht.

Gastbeitrag von Emily Kopp

Anthony Fauci räumte privat ein, dass „beeindruckende Daten“ eine stärkere Immunität gegen eine COVID-19-Infektion als durch eine Impfung belegten, während er öffentlich für obligatorische Impfungen warb, wie neu veröffentlichte Dokumente zeigen.

Die obersten Pandemie-Beauftragten des ehemaligen Präsidenten Joe Biden diskutierten im August 2021 eine umfassende Studie aus Israel, die die Überlegenheit einer natürlichen Infektion belegte. Gleichzeitig wurden laut Dokumenten, die Protect the Public’s Trust über das Informationsfreiheitsgesetz erhalten hatte, am 24. August per Pentagon-Memo bundesweite Impfvorschriften eingeführt. Dies deutet darauf hin, dass die Beamten, die zur Durchsetzung der COVID-Impfungen beitrugen, zeitgleich über wissenschaftliche Beweise verfügten, dass diese für Millionen von Amerikanern nicht gerechtfertigt waren. Die Beamten verzerrten die Beweise in öffentlichen Erklärungen und behaupteten wiederholt, dass Impfungen für die Immunität notwendig seien.

„Was sagt es über unsere eigenen Institutionen aus, dass die Amerikaner trotz Milliardenausgaben jedes Jahr auf israelische Forschungsergebnisse angewiesen waren, um sich über Gesundheitsfragen zu informieren, und dass unsere eigenen Beamten versucht haben, alles zu vertuschen, was nicht in ihr bevorzugtes Narrativ passte?“, sagte Michael Chamberlain, Direktor von Protect the Public’s Trust, gegenüber der Daily Caller News Foundation. „Es gab viel Aufregung um Reformen und Personalmaßnahmen der neuen Führung des HHS, aber dies ist nur ein weiterer Beweis dafür, dass die Bürokratie im Bereich der öffentlichen Gesundheit reif für eine gründliche Säuberung war.“

Die Enthüllung erfolgt im Rahmen einer laufenden Untersuchung unter dem Leiter der Food and Drug Administration (FDA) unter Präsident Donald Trump, Marty Makary, zu Todesfällen nach COVID-Impfungen bei Kindern und jungen Erwachsenen. Weitere Details könnten aufdecken, ob Menschen an Impfungen starben, die von Beamten der Biden-Regierung vorgeschrieben wurden, obwohl diese sich ihrer Überflüssigkeit für Menschen mit vorheriger Immunität bewusst waren.

NEW FOIA'd documents show that Fauci privately acknowledged "impressive" data showed natural immunity was more protective than COVID vaccines even as the Biden admin implemented mandates in 2021.



Privately officials acknowledged the strength of a study of 770,000+ people showing… pic.twitter.com/NeklY4t9GT — Emily Kopp (@emilyakopp) January 14, 2026

Übersetzung von „X“: NEUE FOIA-Dokumente zeigen, dass Fauci privat anerkannt hat, dass „beeindruckende” Daten belegen, dass natürliche Immunität einen besseren Schutz bietet als COVID-Impfstoffe, obwohl die Biden-Regierung 2021 Impfpflichten eingeführt hat. Hinter verschlossenen Türen haben Beamte die Aussagekraft einer Studie mit über 770.000 Personen anerkannt, die zeigt, dass natürliche Immunität einen 13-mal besseren Schutz bietet. Öffentlich haben sie jedoch eine MMWR-Studie der CDC mit 250 Personen angepriesen. Dies stellt die gängige Behauptung in Frage, dass die Menschen das Vertrauen in NIH, CDC und FDA verloren hätten, weil die Politik nicht mit der sich weiterentwickelnden Wissenschaft Schritt halten konnte. Die E-Mails bestätigen ein für alle Mal, dass Fauci und andere zu diesem Zeitpunkt über wissenschaftliche Erkenntnisse verfügten, die zeigten, dass Impfvorschriften nicht gerechtfertigt waren. Die neue FDA-Führung untersucht Todesfälle nach der COVID-Impfung. Die Familien haben ein Recht darauf zu erfahren, ob ihre Angehörigen aufgrund von Impfvorschriften gestorben sind, von denen die Beamten wussten, dass sie überflüssig waren.

„Dies ist der Beweis dafür, dass die wissenschaftlichen Führungskräfte unseres Landes nicht wissenschaftlich gehandelt haben, und dafür muss jemand zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte Stephanie Edewaard Weidle, Geschäftsführerin von Feds For Freedom, gegenüber dem DCNF. „Wir, die wir für medizinische Freiheit kämpfen, wussten das bereits, aber es in diesen FOIA-Dokumenten schwarz auf weiß zu sehen, macht es nur noch schlimmer. Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren und ihr Leben wurde auf den Kopf gestellt, weil man argumentierte, dass die natürliche Immunität nicht ausreiche.“

„Sieht ziemlich beeindruckend aus“

Hinter verschlossenen Türen räumten Fauci und Francis Collins, Direktor der National Institutes of Health (NIH), die Aussagekraft einer israelischen Studie ein, die in der Nachrichtenrubrik der renommierten Fachzeitschrift Science veröffentlicht wurde und zeigte, dass Menschen, die sich von einer natürlichen Infektion erholt hatten, 13-mal besser vor Folgeinfektionen geschützt waren als diejenigen, die mit dem Pfizer-Impfstoff geimpft worden waren. Öffentlich startete das NIH eine PR-Kampagne für wahllose Impfvorschriften.

„Die Daten [in der israelischen Studie], wie sie in dem Nachrichtenartikel berichtet werden, sehen ziemlich beeindruckend aus . . . aber ich könnte mir vorstellen, dass es komplizierter ist, als wir denken . . . Es ist denkbar und sogar wahrscheinlich, dass Menschen, die eine schwere systemische Infektion durchgemacht haben, ein hohes Maß an Immunität entwickeln, das sogar das einer vollständigen Impfung übertrifft“, räumte Fauci in einer E-Mail vom 27. August 2021 mit dem Betreff „RE: Schutz nach Infektion vs. Impfimmunität“ ein.

Obwohl Fauci bereits im August von den „beeindruckenden Daten“ wusste, die die Stärke der natürlichen Immunität belegen, sprach er sich im Herbst in Medienauftritten für eine breite Impfpflicht aus.

„In einer Krise der öffentlichen Gesundheit erfordern ungewöhnliche Situationen manchmal ungewöhnliche Maßnahmen“, sagte Dr. Anthony Fauci im Oktober in der Sendung „Fox News Sunday“. „In diesem Fall sind das Dinge wie Vorschriften, sei es zum Tragen von Masken oder zu Impfungen.“

Fauci sagte im selben Herbst, dass Impfvorschriften „sehr wichtig“ seien, weil „wir in einer Gesellschaft leben und die Gesellschaft geschützt werden muss, und das tut man nicht nur, indem man sich selbst schützt, sondern auch, indem man die Menschen um sich herum schützt, indem man sich impfen lässt.“

Collins beschrieb die Studie in einer E-Mail vom 30. August als „rätselhaft“, aber „gut konzipiert“.

„Die meisten von uns haben bisher gesagt, dass Impfstoffe tatsächlich besser für die Immunität sind – was sagt nun die Gesamtsynthese der Daten?“, fragte er.

John T. Brooks, Chief Medical Officer für COVID bei den Centers for Disease Control and Prevention (CDC), sammelte weitere Beweise und übermittelte die Nachricht an Bidens oberste COVID-Beauftragte: „Hier ist etwas im Gange.“

Brooks teilte mit, dass andere Studien ebenfalls zeigten, dass eine frühere Infektion stärker war, darunter eine Studie, die belegte, dass die Antikörper nach einer Impfung im Vergleich zu einer früheren Immunität jeden Monat schneller abnahmen (um 40 % gegenüber weniger als 5 %). Brooks teilte eine Folie mit den Ergebnissen und einer Warnung am unteren Rand: „Nur für den internen Gebrauch – Nicht zur weiteren Verbreitung bestimmt.“

Die E-Mails zeigen Brooks‘ Lösung für den raschen Rückgang der Schutzwirkung der Impfstoffe: mehr Impfungen.

„Aus mindestens drei sehr unterschiedlichen Analysen verschiedener Daten geht nun hervor, dass die durch Impfstoffe induzierte Immunität mit der Zeit nachlässt (insbesondere die durch [Pfizer] induzierte), während die durch Infektionen induzierte Immunität mindestens bis zu 4–6 Monaten anhalten kann“, schrieb Brooks. „Die gute Nachricht dabei ist, dass Auffrischungsimpfungen eine Lösung zu sein scheinen.“

„[Vielleicht] wird es doch ein Dreifach-Impfstoff werden …“, sagte er.

Zu den führenden Pandemie-Beauftragten der Biden-Regierung, die sich an der Diskussion über die offensichtliche Überlegenheit der vorherigen Immunität beteiligten, gehörten Fauci, Collins, Generalchirurg Vivek Murthy, CDC-Direktorin Rochelle Walensky und Eric Lander vom Büro für Wissenschafts- und Technologiepolitik des Weißen Hauses, wie aus den E-Mails hervorgeht.

Fauci, Murthy, Walensky und Lander reagierten nicht auf E-Mail-Anfragen um Stellungnahme. Eine E-Mail mit der Bitte um Stellungnahme an Collins‘ Buchverlag wurde nicht beantwortet.

Im selben Monat warben dieselben Beamten für Impfvorschriften, die nach der Zulassung des Pfizer-Impfstoffs durch die FDA am 27. August ernsthaft in Kraft traten.

„Ich bin froh, dass Präsident [Biden] darauf besteht, dass wir Impfungen vorschreiben oder, wenn die Menschen dazu nicht bereit sind, regelmäßige Tests mindestens ein- oder zweimal pro Woche, was sehr unbequem sein wird“, sagte Collins in einer Sendung von ABC News am 8. August 2021.

Senator Rand Paul just revealed to Joe Rogan that the Trump DOJ won’t investigate Anthony Fauci.



“Under the Biden administration, I sent criminal referrals for Anthony Fauci to Merrick Garland twice, and I sent them evidence that he had lied to Congress, which is a felony.”… pic.twitter.com/7MBbYDI16F — End Tribalism in Politics (@EndTribalism) January 13, 2026

Übersetzung von „X“: Senator Rand Paul hat Joe Rogan gerade mitgeteilt, dass das Justizministerium unter Trump keine Ermittlungen gegen Anthony Fauci einleiten wird. „Unter der Biden-Regierung habe ich Merrick Garland zweimal Strafanzeigen gegen Anthony Fauci übermittelt und ihm Beweise dafür vorgelegt, dass er den Kongress belogen hat, was eine Straftat darstellt.“ „Sie haben mich einfach ignoriert.“ „Ich habe mit Bobby Kennedy zusammengearbeitet, und er war sehr hilfreich, und ich habe ein gutes Verhältnis zu ihm.“ „Wir haben jetzt Beweise dafür, dass Anthony Fauci in seinen Mitteilungen den Leuten gesagt hat: ‚Lest das und vernichtet es.‘“ „Das darf man nicht tun.“ „Ich habe es noch einmal in einer Strafanzeige an Trumps Generalstaatsanwalt zusammengefasst, aber es ist immer noch nichts passiert.“ „Er sollte nicht ungestraft davonkommen, wenn er lügt, und er sollte nicht ungestraft davonkommen, wenn er Unterlagen vernichtet.“ „Ich habe ihnen Strafanzeigen geschickt, aber ich kann sie nicht dazu bringen, etwas zu unternehmen.“ „Sie sollten vor Gericht gehen, sie sollten vor Gericht bringen.“

Die Kentucky-Studie

Ein wichtiges Instrument der Regierung: Eine Beobachtungsstudie mit Daten aus Kentucky, die am 13. August 2021 in der medizinischen Fachzeitschrift der CDC, dem Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), veröffentlicht wurde, zeigt, dass es nach einer Infektion und anschließender Impfung zu weniger Reinfektionen kommt als nach einer alleinigen Genesung – wobei die Reinfektionsraten in beiden Gruppen sehr niedrig sind. Die Behörden deuteten jedoch an, dass nach der Impfung weniger Reinfektionen auftreten als bei natürlicher Immunität. Protect the Public’s Trust reichte eine Beschwerde ein, dass das HHS in seiner öffentlichen Kommunikation über die Studie gegen seine Richtlinien zur wissenschaftlichen Integrität verstoßen habe.

Während die israelische Studie, die zeigte, dass eine vorherige Infektion einen 13-mal höheren Schutz bietet als eine Impfung, 778.658 Personen untersuchte, untersuchte die MMWR-Studie laut der Beschwerde 246 Personen mit einer Durchbruchsinfektion, was nur einem winzigen Bruchteil der 275.000 Personen entspricht, die sich in diesem Bundesstaat von einer COVID-Infektion erholt hatten.

Die Beschwerde von Protect the Public’s Trust zitiert einen Social-Media-Beitrag und einen Leitartikel von Makary, damals Professor an der Johns Hopkins School of Medicine und der Bloomberg School of Public Health, in dem er sich mit der israelischen Studie und dem MMWR aus Kentucky befasste.

„Eine Studie mit 700.000 Personen aus Israel vor zwei Wochen ergab, dass diejenigen, die zuvor eine Infektion durchgemacht hatten, 27-mal weniger wahrscheinlich eine zweite symptomatische Covid-Infektion bekamen als diejenigen, die geimpft waren“, schrieb er in der Washington Post.

„Die Rate einer Folgeinfektion bei Personen mit natürlicher Immunität lag bei 0,09 %. Bei denjenigen, die in diesem Zeitraum geimpft wurden, lag sie bei 0,03 %. Die Schlussfolgerung lautet, dass dies in beiden Gruppen äußerst selten vorkommt“, schrieb er laut der Beschwerde in den sozialen Medien über die Kentucky-Studie. „Warum haben sie Kentucky ausgewählt? Sie haben Daten zu allen 50 Bundesstaaten. Sie haben nur über Kentucky berichtet, weil sie eine statistische Methode namens „Fishing“ verwendet haben, bei der man die Daten aller 50 Bundesstaaten auswertet und den einen Bundesstaat, der das Signal liefert, das mit dem übereinstimmt, was man sagen will, als den Bundesstaat angibt, über den man berichtet.“

Was Makary zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass die von ihm kritisierten Biden-Beamten hinter verschlossenen Türen über den offensichtlichen Kontrast zwischen diesen beiden Studien diskutierten.

Als er 2022 vom Senator von Kentucky, Rand Paul, auf das Fehlen von Studien zur natürlichen Immunität angesprochen wurde – Fauci leitete damals die 6 Milliarden Dollar schwere Abteilung für Infektionskrankheiten der NIH –, verteidigte Fauci die Politik der Regierung mit der Begründung, dass die Impfung Menschen mit einer früheren Infektion einen „zusätzlichen Schub” verschaffe.

Fauci destroyed records, evaded FOIA, and lied to Congress. If Fauci were a Trump supporter, he’d already be in jail.



It's time for the DOJ to indict him, challenge his pardon in court, and let the truth come out. @Bannons_WarRoom pic.twitter.com/uY39vWXKgm — Rand Paul (@RandPaul) January 8, 2026

Übersetzung von „X“: Fauci hat Unterlagen vernichtet, sich der FOIA entzogen und den Kongress belogen. Wäre Fauci ein Trump-Anhänger, säße er bereits im Gefängnis. Es ist an der Zeit, dass das Justizministerium ihn anklagt, seine Begnadigung vor Gericht anficht und die Wahrheit ans Licht bringt. @Bannons_WarRoom