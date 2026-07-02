»MACHT – GELD – IDEOLOGIE«: Die bittere Wahrheit über Deutschlands Medien!

Alles, was Sie über Medien zu wissen glauben, ist nur das, was man Ihnen erzählt. Investigativ-Journalist Guido Grandt blickt hinter die Kulissen eines Systems aus Macht, Geld und Ideologie: Nachrichtenagenturen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Parteienfilz, Oligarchen, Stiftungen und politische Netzwerke. Er analysiert Vertrauensverlust, Nachrichtenfilter, Intendanten-Luxus, Hofberichterstattung, Geheimdienstnähe und Propaganda in Krieg, Krise und Klimadebatte – und stellt die entscheidende Frage: Wer bestimmt, was wir für Wirklichkeit halten? Grandts unbequemen Recherchen sind ein Weckruf für alle, die wissen wollen, wie Wirklichkeit gemacht wird – und warum Freiheit dort endet, wo Menschen aufhören, Medien zu hinterfragen.

Wer heute Nachrichten schaut, Zeitungen liest oder Online-Portale besucht, hat den Eindruck, bestens informiert zu sein. Rund um die Uhr liefern Medien Schlagzeilen, Analysen und Kommentare – scheinbar objektiv, s