Antwort an Röper: Ja, die wollen das wirklich!

Wir möchten hier einmal unsere Ansicht zu der von Thomas Röper auf dem Anti-Spiegel aufgeworfene Frage skizzieren, ob die „europäischen“ Sprechpuppen tatsächlich wollen, dass Russland den Krieg verliert.

Er fragt sich nämlich in seinem Artikel, ob die europäischen Politiker das entsprechende Szenario nicht durchgerechnet haben (also, wenn die russische Armee tatsächlich auf dem Schlachtfeld verliert). Was würde dann passieren? Russland würde atomar zuschlagen.

Klammern wir