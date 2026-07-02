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„Lieber Jens Spahn, hier spricht Dein Gewissen!“

Jens Spahn an der Universität Zürich (2023): WHO, Pandemie, Great Reset, NATO, Aufrüstung — und eine eingespielte „Gewissens-Stimme“, die ihn unterbricht. Mit Blick auf 2026: derselbe Mann, größere Bühne, dieselbe Methode.

Worum es hier geht — in Klartext: Wie bringt man vernünftige, gebildete Menschen dazu, Aufrüstung gut zu finden? Dieser Bericht zeigt es an einem konkreten Fall — einem Vortrag des CDU-Politikers Jens Spahn an der Universität Zürich (2023) — Satz für Satz: wie aus Kriegsvorbereitung „Verantwortung“ wird,

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