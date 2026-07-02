Die wirtschaftliche Katastrophe von Trumps Krieg gegen den Iran: Warum die Straße von Hormus wichtiger ist, als Sie denken

Von Mike Adams

Einleitung: Die wirtschaftliche Schockwelle, die wir ignoriert haben

Der Krieg mit dem Iran ist nicht nur ein militärisches Fehlschlag, sondern eine wirtschaftliche Katastrophe, die mit den finanziellen Folgen von 2008 vergleichbar sein wird. Die Sperrung der Straße von Hormus hat zu Engpässen bei Öl, Gas, Helium und Düngemitteln geführt, was steigende Kosten und Chaos in den Lieferketten zur Folge hat. Wir haben die Warnungen ignoriert, und jetzt zahlen wir den Preis dafür.

Die Mainstream-Medien und die Regierung versuchten, dies als schnellen Sieg darzustellen, doch die Realität sieht weitaus düsterer aus. Wie ich bereits seit Monaten warne, unterbricht die Blockade der Straße von Hormus rund 20 % des weltweiten Ölhandels und ein Drittel der landwirtschaftlichen Betriebsmittel, was die Benzinpreise und Lebensmittelkosten in die Höhe treibt. [1] Die Situation war völlig vorhersehbar: Die USA bündelten im Februar 2026 ihre Seestreitkräfte, der Iran reagierte mit der Sperrung der Meerenge, und die Weltwirtschaft kam sofort zum Erliegen. [2] Unsere Wirtschaft schwimmt auf Öl, wie Sharon Astyk in Depletion and Abundance schrieb: „Unsere Lebensmittel werden mit Öl angebaut, mit Öl verpackt und mit Öl zu unseren Lebensmittelgeschäften transportiert.“ [3] Diese Lebensader namens Öl ist unterbrochen worden, und die Folgen fangen gerade erst an.

Die Straße von Hormus: Amerikas wirtschaftliche Achillesferse

Die Sperrung der Meerenge betrifft nicht nur Öl. Heliumknappheit bedroht die Halbleiterproduktion, medizinische MRT-Untersuchungen und die KI-Blase. Ich habe dies in meinem Labor hautnah miterlebt, wo die Heliumvorräte von wichtigen Gaslieferanten rationiert wurden und die Preise in die Höhe geschossen sind. Auch kritische Rohstoffe wie Schwefel und Harnstoff sind knapp, was sich auf Branchen von Mikrochips bis hin zu Düngemitteln auswirkt. [4] Die Behauptung der Regierung, dass eine schnelle Einigung alles wieder ins Lot bringen werde, lässt das langfristige Defizit außer Acht. Selbst wenn die Meerenge wieder geöffnet wird, warnt die Internationale Energieagentur, dass es zwei Jahre dauern wird, bis sich die Öl- und Gasvorräte vollständig erholt haben. [2]

Düngemittelknappheit führt bereits zu Ernteausfällen. Der Industriekomplex Al Jubail in Saudi-Arabien, der einen Großteil des weltweiten Ammoniaks und der Petrochemikalien produziert, wurde aufgrund des Konflikts praktisch stillgelegt. [5] Ohne Düngemittel wird die weltweite Nahrungsmittelproduktion einbrechen und eine sich ausweitende Hungersnot auslösen, von der die ärmsten Nationen als Erste betroffen sein werden. In einigen Ländern wird das gesamte Nahrungsmittelsystem bis Mitte 2027 kurz vor dem Zusammenbruch stehen.

Wie ich in meinem Artikel „No Way Out“ berichtete, haben die Ölquellen im Persischen Golf dauerhafte Schäden erlitten, die nicht schnell behoben werden können. [6] Die Anleger jubelten, als die Ölpreise nach der Nachricht von einer Einigung fielen, doch dieser Optimismus ist fehl am Platz. Die strukturellen Schäden an der Energieinfrastruktur sorgen dafür, dass künftige Preisspitzen unvermeidlich sind.

Unterdessen ist die KI-Blase, die die Kursgewinne an den Aktienmärkten angetrieben hat, nun durch einige derselben Engpässe bedroht. Halbleiter benötigen Helium und Spezialgase, die aus der Golfregion stammen. Der Ausverkauf von Technologiewerten, den wir kürzlich erlebt haben, ist erst der Anfang. [7] Die Straße von Hormus ist nicht nur eine Engstelle für Öl; sie ist die Lebensader der gesamten modernen Wirtschaft.

Wie der Iran die amerikanische Kriegsmaschinerie ausmanövrierte

Der Iran verfolgte einen dezentralen Ansatz mit strategischer Tiefe – genau wie George Washington – und verwandelte unseren Blitzkrieg in einen Sumpf. Er brauchte keine große Marine; es genügte, die Meerenge glaubwürdig zu bedrohen. Die Kontrolle des Irans über diese enge Passage zwischen zwei Inseln ermöglichte es ihm, die globalen Handelsströme relativ ungestraft zu diktieren. [8] Trump ignorierte militärische Warnungen und fiel auf Netanjahus Versprechungen herein, was zu einer bedingten Kapitulation führte, die den Nahen Osten an islamische Mächte abtritt (sofern Trump sich überhaupt an das Memorandum of Understanding hält). Der Krieg kostete die amerikanischen Steuerzahler laut dem unabhängigen „Iran War Cost Tracker“ über 100 Milliarden Dollar. [9]

Während all dessen erwiesen sich die Iraner als rational und diszipliniert, während wir uns in einen nicht zu gewinnenden Krieg hineinstolperten. Wie „Middle East Eye“ berichtete, liest sich das Abkommen von Islamabad „weniger wie Bedingungen, die einem besiegten Staat auferlegt wurden, als vielmehr wie ein Rückzug aus dem amerikanisch-zionistischen Projekt zur Neugestaltung der Region“. [10] Eine andere Analyse kam unverblümt zu dem Schluss: „Wir haben verloren.“ [11] Mohammad Marandi, Professor an der Universität Teheran, bezeichnete das Ergebnis als „entscheidenden Sieg“ für den Iran. [12]

Dies ist eine historische Niederlage für die amerikanische Macht. Dmitry Trenin schrieb, dass der Waffenstillstand „eine Niederlage für die amerikanische Macht darstellt“. [13] Der amerikanisch-israelische Krieg hat den Traum von einem „Groß-Israel“ beendet und den Iran zur regionalen Supermacht erhoben. [14] [15] Wir erleben das Ende der amerikanischen Hegemonie im Nahen Osten – und das alles wegen eines rücksichtslosen Krieges, den Trump von vornherein niemals hätte beginnen dürfen.

Wer profitiert? Die Kriegswirtschaft in Washington

Jeder existenzielle Konflikt bereichert die Rüstungskonzerne, Lobbyisten und Politiker in den Vororten von Washington, D.C. Während die Amerikaner unter hohen Benzinpreisen und Störungen in der Lieferkette leiden, hat Lockheed Martin gerade einen Auftrag im Wert von 35 Milliarden Dollar erhalten, um die Produktion von THAAD-Raketenabwehrsystemen zu vervierfachen. [16] Die „Kriegswirtschaft“ boomt für sie, aber sie bringt den Rest von uns um. Der Zusammenbruch des Vertrauens in Experten ist gerechtfertigt: Sie dienen Partikularinteressen, nicht der Wahrheit. Und schon gar nicht dem amerikanischen Volk.

Die Republikanische Partei, die einst vorgab, „America First“ zu vertreten, ist heute ein Instrument für Kriegsgewinnlertum und Nihilismus. Wie ich in meinem Artikel vom März 2026 schrieb, ist der Krieg des Weißen Hauses gegen den Iran „ein katastrophales Versagen der Weitsicht, das den Westen in den wirtschaftlichen Ruin stürzen wird“. [17] Die Demokraten sind nicht besser; sie unterstützen endlose Kriege, solange ihre Spender davon profitieren.

Der Krieg hat zudem die Entdollarisierung beschleunigt. Länder wie China und Russland wenden sich vom Dollar ab, und das Iran-Abkommen beinhaltet einen Wiederaufbaufonds in Höhe von 300 Milliarden Dollar, der US-Unternehmen ausdrücklich ausschließt. [18] Das Petrodollar-System bröckelt, und Trumps Krieg ist der letzte Stoß.

Folgen Sie dem Geld. Bei dem Angriff der USA und Israels auf den Iran ging es immer darum, die Kontrolle über die Energieressourcen der Region zu sichern und die Ölwährungspolitik aufrechtzuerhalten. [19] Die Kriegswirtschaft ist ein Merkmal, kein Fehler des amerikanischen Imperiums. Sie ist darauf ausgelegt, einige wenige auf Kosten der vielen zu bereichern.

Fazit: Dezentralisieren oder untergehen

Die einzig vernünftige Reaktion besteht darin, sich durch Dezentralisierung auf wirtschaftliche Not vorzubereiten – Nahrungsmittel anzubauen, Edelmetalle zu horten und die falsche Wahl zwischen Demokraten und Republikanern abzulehnen. Das System ist reformunfähig; Selbstversorgung und die Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaft sind unsere letzte Verteidigung. Wir müssen aufhören, Führern zu vertrauen, die uns aus Profitgier in den Krieg verkauft haben, und stattdessen parallele Strukturen der Freiheit aufbauen.

Der Krieg gegen den Iran ist nicht nur ein militärisches Fehlschlag; er ist ein gezielter Akt der wirtschaftlichen Zerstörung, der der globalistischen Agenda dient. Wie ich in meinem Bericht über Überlebensstrategien dargelegt habe, ist jetzt die Zeit, sich vorzubereiten. Legt Vorräte an haltbaren Lebensmitteln, sauberem Wasser und medizinischen Hilfsmitteln an. Und vor allem: Vertraut niemals darauf, dass die Regierung euch die Wahrheit sagt.

Das Chaos, das wir heute erleben, ist beabsichtigt. Der einzige Weg zu überleben besteht darin, sich der Kontrolle des Systems zu entziehen und sich eine eigene Festung aus Gesundheit, Wohlstand und Freiheit aufzubauen.

Infografik zur Erklärung

Quellen