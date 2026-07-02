Scheinwirtschaft: Die KI-Blase, die Ihre Altersvorsorge als Geisel nimmt | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Ihr 401(k)-Konto wurde in die KI-Blase eingebunden, noch bevor jemand Sie um Erlaubnis gefragt hatte. Ed Dowd erklärt, wer dafür verantwortlich ist und wohin das „Smart Money“ still und leise fließt.

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Wenn er in einem S&P-500-Fonds angelegt ist, hängt fast die Hälfte davon mittlerweile von einer einzigen Wette ab: dass sich KI auszahlt, bevor die Rechnung fällig wird.

Ed Dowd sagt, das werde nicht passieren.

Der Ökonom und ehemalige Wall-Street-Fondsmanager legt die Zahlen auf den Tisch. 45 % des Index entfallen auf KI oder KI-nahe Bereiche. Das Ganze basiert auf Fremdkapital. Und die Leute, die Ihre Altersvorsorge verwalten, haben Ihre Ersparnisse bereits umgeleitet, ohne Sie zu fragen.

Von außen sieht alles gut aus. Der Markt ist im Aufwind. Die Schlagzeilen berichten von einer gesunden Wirtschaft.

Unterdessen wechseln diejenigen, die beruflich die Kreditmärkte beobachten, still und leise in Bargeld.

Was passiert also mit Ihrem Konto, wenn sich die Wette, auf die sich alle verlassen, als Blase herausstellt?

Das Interview mit deutschen Untertiteln hier direkt.

Die Beschäftigungszahlen, über die sich alle freuen, sind gefälscht, und die Daten der Regierung selbst beweisen das.

Maria bezeichnete dies als „eine komplett gefälschte Wirtschaft“, und Dowd widersprach ihr nicht wirklich. „‚Gefälscht‘ ist ein interessantes Wort“, sagte er, bevor er die Beweise darlegte.

Es gibt einen Bericht, von dem die meisten Menschen noch nie gehört haben – die vierteljährliche Erhebung über Einkommen und Löhne (Quarterly Census of Earnings and Wages) –, der etwa neun Monate nach der Schlagzeilenzahl, auf die alle reagieren, still und leise das Bild der Beschäftigungslage korrigiert. Als die ehrlichen Zahlen für 2024 veröffentlicht wurden, wichen sie um acht Standardabweichungen von der Schätzung ab – eine Lücke, die so weit außerhalb der Norm liegt, dass sie eigentlich unmöglich sein sollte. Ein riesiger Anteil der Arbeitsplätze, über die das Land jubelte, war in Wirklichkeit nie vorhanden.

„Die Zahlen sprechen im Laufe der Zeit für sich.“

Dein Cousin wurde entlassen, und das Unternehmen schob die Schuld auf KI. Dowd sagt, das sei nur ein Vorwand. Diese Firmen waren aufgebläht und verschwendeten Geld für ihre eigenen KI-Ausgaben, und sie brauchten einen Grund für den Stellenabbau. KI ist das Alibi, nicht der Übeltäter.

Und die Technologie selbst? Er ist nicht beeindruckt. Sie wurde billig verteilt, um alle süchtig zu machen, der Preis stieg, und die amerikanische Wirtschaft sah sich die Rechnung an und schreckte zurück. Eine von ihm zitierte MIT-Studie ergab, dass die meisten KI-Pilotprojekte in Unternehmen überhaupt keinen Ertrag brachten.

„KI ist eine großartige Technologie, aber sie wurde überbewertet“, sagte er. „Sie ist eine Massenware.“

Das ist genau richtig. Eine Massenware kann keine Bewertungen in Billionenhöhe rechtfertigen. Wer bleibt also auf den Kosten sitzen, wenn der Hype schließlich auf die Bilanz trifft?

The jobs numbers everyone is celebrating are fake, and the government’s own data proves it.@zeeemedia called it “a completely fake economy,” and Ed Dowd didn’t really push back. “Fake is an interesting word,” he said, before laying out the evidence.



There’s a report most… pic.twitter.com/KwPnpFHOfu — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 30, 2026

Das Geld, das den KI-Boom finanziert, stammt nicht von Milliardären. Es ist das Geld auf Ihrem Rentenkonto.

Als Larry Fink von BlackRock sagte, dass Pensionsfonds zur Finanzierung der KI-Revolution beitragen müssten, lautete Dowds Antwort, dass Fink zu spät dran sei. „Das ist bereits geschehen.“ Pensionsfonds, Versicherer, private Kreditinstitute – all das wurde bereits investiert. Ihr 401(k), Ihr IRA, der Indexfonds, den Ihr Arbeitgeber für Sie ausgewählt hat, alles wurde bereits eingezahlt, bevor irgendjemand danach gefragt hat. Sie sind ein Teilnehmer, der nie ein Mitspracherecht hatte.

Befürchten Sie, dass der Börsengang von SpaceX Ihren Fonds verschlingt? Das müssen Sie nicht. Ja, die NASDAQ hat ihre Regeln gebogen, um ihn zu beschleunigen. Aber der S&P blieb standhaft, und SpaceX hat nur etwa 5 % seiner Aktien an die Börse gebracht. Zu wenig, um viel Platz einzunehmen. Selbst wenn sich der Wert halbiert, spürt Ihr Fonds das kaum.

„SpaceX ist also nicht das Problem“, sagte er. „Es ist nur ein Symptom.“

Das haben wir schon einmal gesehen. Blasen sind „ein Merkmal des Kapitalismus, kein Fehler“. Der Dotcom-Boom schuf das günstige Breitband, über das später Ihr iPhone lief, aber die Unternehmen, die es aufgebaut hatten, gingen zuerst bankrott und wurden für einen Spottpreis verkauft. Die Träumer haben verloren. Die Zulieferer haben gewonnen.

„Wer hat beim Goldrausch in Kalifornien das meiste Geld verdient?“, fragte Dowd. „Es waren die Leute mit Pickel und Schaufel.“

Heute sind die „Leute mit Spitzhacke und Schaufel“ die Chiphersteller. Dowd sagt, Micron, ein reines Speicherunternehmen, sei aufgrund einer Versorgungskrise innerhalb von etwa einem Jahr von 60 Milliarden Dollar auf 1,1 Billionen Dollar gewachsen. Nicht durch Gewinne. Sondern durch Schulden – in der Hoffnung, dass sich die KI auszahlt, bevor die Kreditgeber ihr Geld zurückfordern.

Und Kreditgeber wollen immer ihr Geld zurück. Was passiert, wenn sie aufhören, daran zu glauben?

The cash funding the AI boom isn't coming from billionaires. It's the money in your retirement account.



When BlackRock's Larry Fink said pensions would have to help fund the AI revolution, Dowd's reply was that Fink is late. "It's already occurred." Pension funds, insurers,… pic.twitter.com/bbBNAQW8jp — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 30, 2026

Ein Finanzsegment im Wert von 2 bis 3 Billionen Dollar, von dem Sie noch nie gehört haben, ist gerade eingefroren, und Dowd bezeichnet es als „die neuen Subprime-Kredite“ – dieselbe Art von verstecktem Risiko, das 2008 zur Krise führte.

Man nennt es „Private Credit“. Die Aufsichtsbehörden wiesen die Banken an, keine riskanten Kredite mehr zu vergeben, also verlagerte sich die riskante Kreditvergabe in private Fonds, wo niemand sie sehen kann. Man legt Geld an in der Annahme, man könne es wieder abheben. Das geht aber nicht. Auszahlungen werden „gesperrt“, sobald zu viele Leute danach fragen.

„Der private Kreditmarkt ist leider eingefroren“, sagte er.

Ende 2025 kam es zum Zusammenbruch, als Kreditgeber wie First Brands und Tricolor Auto zusammenbrachen – teilweise in Verbindung mit Betrugsfällen. Die Investoren prüften schließlich die Bücher und stellten keine Schecks mehr aus. Dowd steht hier nicht allein da. Er verwies auf den Chief Investment Officer von PIMCO, der warnte: „Der Kreditausfallzyklus hat begonnen und wird schlimmer ausfallen, als die Leute denken.“

Das betrifft auch Sie. Weniger Kredite, mehr Zahlungsausfälle, ein Druck auf die Realwirtschaft. Der Immobilienmarkt ist bereits eingefroren. „Die Immobilienpreise müssen um 30 % sinken, bevor sich die Menschen diese wirklich leisten können“, sagte Dowd. Ihr Kind kann sich bei den heutigen Preisen kein Haus leisten.

Dann kam noch der Krieg hinzu. Der Ölschock hat die Benzinpreise in die Höhe getrieben, und die Verknappung bei Düngemitteln hat die Regale noch nicht erreicht. Sowohl er als auch Maria rechnen damit, dass sich dies bis weit ins Jahr 2027 hinein auf die Lebensmittelpreise auswirken wird.

Die Menschen spüren es bereits. Maria erlebt es hautnah: „Ich spreche mit Leuten, die sagen, dass sie sich keine Tomaten mehr leisten können.“

Es gibt nun zwei Wirtschaftssysteme. Das eine auf dem Börsenticker und das andere an Ihrer Kasse. Wie lange können sie noch so weit auseinanderliegen?

A $2-3 trillion slice of finance you’ve never heard of just froze, and Dowd says it's “the new subprime,” the same kind of hidden risk that blew up in 2008.



It’s called private credit. Regulators told banks to stop making risky loans, so the risky lending moved into private… pic.twitter.com/Z81iJr9VAK — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 30, 2026

Die COVID-19-Abrechnung, die allen versprochen worden war, wurde stillschweigend begraben, und Dowd hat es satt, darauf zu warten, dass jemand an der Macht sie wieder ausgräbt.

„Ich bin zutiefst enttäuscht von allem, was diese Regierung in Bezug auf COVID und die COVID-Impfstoffe getan hat“, sagte er. Er nennt Trump „Mr. Operation Warp Speed“ und merkt an: „Er hat nie zugegeben, dass die Impfstoffe irgendwelche Schäden verursacht haben.“ Er verweist auf einen Anstieg der Suchanfragen zum Thema Krebs, den er auf das Frühjahr 2021 zurückführt, sowie auf die Erkenntnis von Senator Ron Johnson, dass die FDA Sicherheitshinweise verschwiegen habe.

Es erreicht Ihre Küche trotzdem. Die neuen mRNA-Grippeimpfstoffe sind auf dem Weg zum Apotheken-Tresen, an dem Sie bei jedem Einkauf vorbeikommen. Dowd ist so besorgt, dass er seinem eigenen Sohn sagte: „Lass dich nicht gegen Grippe impfen“, „du darfst dich nicht mehr impfen lassen.“

Seine Antwort auf all das ist keine Panik. Es ist der Ausstieg. „Unsere Gesundheit selbst in die Hand nehmen, aus dem System aussteigen.“ Hört auf, auf die Verantwortlichen zu warten, sagt er, denn der Deep State sei „wie Zecken eingebettet“. Er geht noch weiter und verweist auf Catherine Austin Fitts und ihre Warnung, dass der Ausbau der KI in Wirklichkeit „das Kontrollnetz, das Sklavensystem“ sei, sowie auf seine eigene Befürchtung, dass diese Theorie nicht mehr abwegig klingen würde, sollte die Blase platzen und die Regierung die Trümmer billig aufkaufen.

Er startet einen Substack, um weiter den Kampf aufzunehmen, passenderweise unter dem Namen Beyond the Narrative.

Das kluge Geld fließt bereits in sichere Anlagen. Worauf wartest du noch?

The COVID-19 reckoning everyone was promised got quietly buried, and Dowd's done waiting for anyone in power to dig it back up.



“I’m deeply disappointed in everything COVID and COVID vaccine related from this administration,” he said. He calls Trump “Mr. Operation Warp Speed”… pic.twitter.com/b8t3pEQ4uE — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 30, 2026

Wir möchten uns bei Ed Dowd dafür bedanken, dass er heute bei uns zu Gast war – und vor allem möchten wir Ihnen dafür danken, dass Sie zuschauen und Ihrer Pflicht nachkommen, sich zu informieren, während so viele andere sich dagegen entscheiden.



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