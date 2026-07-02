Vance warnt: „Die USA haben Optionen“, während der Iran direkte Gespräche in Doha ablehnt – Trump betont, die Diplomatie sei „sehr gut“ und weitere Updates

Von Tyler Durden

Update (13:15) : Die amerikanische Seite hält an der Illusion von Fortschritten bei den Iran-Gesprächen fest, obwohl Teheran am Mittwoch erneut bestätigt hat, dass in Doha kein direktes Treffen stattgefunden hat – und es auch keine Pläne für einen direkten Dialog gibt, wie der stellvertretende Außenminister erklärte. Präsident Trump hat gleichzeitig die „sehr guten“ Gespräche zum Iran in Doha gelobt – wobei er sich offenbar lediglich auf die Gesandten Witkoff und Kushner bezog, die lediglich mit Vermittlern aus Drittländern im Gespräch standen.

Am selben Tag spielte Vizepräsident JD Vance ein wenig den „bösen Polizisten“ – er warnte, dass die USA reagieren und die Situation auf verschiedene Weise eskalieren lassen könnten, sollte der Iran nicht nachgeben und die Region destabilisieren. „Wenn der Iran versucht, sein Atomprogramm wieder aufzubauen, seine Nachbarn zu bedrohen und den Terrorismus zu unterstützen, hat Präsident Trump Optionen, um damit umzugehen“, sagte Vance, ohne näher darauf einzugehen. Zuvor hatte das WSJ berichtet, dass Trump über mehrere militärische Optionen informiert worden sei – darunter auch einen „totalen Krieg“; allerdings soll der US-Präsident der Diplomatie mehr Zeit geben wollen.

Vance erklärte zudem, die USA hätten „Bomben auf den Iran geworfen, weil dieser auf Schiffe geschossen habe, und wir hätten unseren Einfluss genutzt, um eine sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu gewährleisten“ – und deutete an, dass dies erneut geschehen könnte. Er erwähnte zudem, dass die aktuellen indirekten Doha-Gespräche dazu dienten, „die Details und den Ablauf des Seeverkehrs zu erörtern“. Laut weiteren Informationen:

In einer Ansprache vor Soldaten auf einem Marinefliegerstützpunkt in Virginia sagte US-Vizepräsident JD Vance, das iranische Atomprogramm sei dank der amerikanischen Militärschläge um Jahrzehnte zurückgeworfen worden.

„Wenn man sich ansieht, was unsere eigenen Geheimdienste über ihr Atomprogramm sagen, sind sie weiter davon entfernt, eine Atombombe zu entwickeln, als sie es im Grunde seit den letzten 20 oder 30 Jahren jemals waren“, so Vance, der jedoch nicht so weit ging wie US-Präsident Donald Trump, der behauptete, das iranische Atomprogramm sei „vollständig ausgelöscht“ worden.

„Was der Präsident von euch verlangt, ist, die militärisch-industrielle Basis dieses Landes zu zerstören, damit sie, sollten sie sich jemals entschließen, ihr Militär wieder aufzubauen oder ihr Atomprogramm wieder aufzunehmen, dazu nicht in der Lage wären. Genau das habt ihr auch getan“, sagt Vance zu den US-Soldaten.

Der Iran hat unterdessen stets bestritten, nach Atomwaffen zu streben, doch sehr wahrscheinlich fordern viele Hardliner der IRGC genau das.

An der Hormuz-Front glauben die USA, wieder an Einfluss zu gewinnen:

USA SEHEN 10 MILLIONEN FASS ÖL ÜBER HORMUZ ALS SCHLAG GEGEN IRANS ÖL-EINFLUSS

VANCE: WIR HABEN SEIT DREI TAGEN FREIEN HANDELSTRANSPORT

VANCE: WIR KÖNNEN NICHT BOMBEN ABWERFEN, NUR UM BOMBEN ABZUWERFEN

VANCE: WENN DER IRAN VERSUCHT, SEIN ATOMPROGRAMM WIEDER AUFZUBAUEN, HABEN DIE USA OPTIONEN

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Präsident Trump begann diese Woche mit der Behauptung, der Iran habe direkte Gespräche in Katar „beantragt“, doch bislang sieht die Realität vor Ort in Doha so aus, dass iranische Vertreter dies abgelehnt haben, sodass die US-Vertreter Steve Witkoff und Jared Kushner nun abwarten und sich mit katarischen und pakistanischen Vermittlern begnügen müssen.

Vor dem Hintergrund, dass Teheran direkte Kontakte auf Eis gelegt hat, wurde Trump Berichten zufolge über Optionen für eine mögliche Rückkehr zu einem umfassenderen Krieg mit dem Iran informiert, hat sich jedoch vorerst dafür entschieden, die diplomatischen Verhandlungen fortzusetzen, wie aus einem Bericht des Wall Street Journal unter Berufung auf Regierungsvertreter hervorgeht.

In dem am späten Montag veröffentlichten Bericht hieß es, an den Beratungen zur Planung eines „totalen Krieges“ seien Kriegsminister Pete Hegseth und der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, General Dan Caine, beteiligt gewesen; im Mittelpunkt der Besprechung habe die Frage gestanden, ob die Vereinigten Staaten die Gespräche mit Teheran abbrechen und wieder umfassende Militärschläge einleiten sollten. Das Journal charakterisierte unter Berufung auf die Beamten die letztgenannte Option als—

…einen Schritt, den einige von ihnen als „die Sache zu Ende bringen“ bezeichnen. Obwohl Trump noch keine endgültige Entscheidung getroffen hat, hat er seinen Beratern mitgeteilt, dass er der Ansicht ist, eine weitere Runde umfassender Angriffe könnte die Diplomatie zum Scheitern bringen und Washingtons Chancen schmälern, das iranische Atomprogramm letztendlich zu zerschlagen.

Zwar soll Trump zur Diplomatie neigen, doch deutet der Bericht darauf hin, dass er noch keine endgültige Entscheidung getroffen habe, da neue groß angelegte Angriffe die ohnehin schon fragilen Verhandlungen mit Sicherheit zunichte machen würden.

Das WSJ präzisierte ferner, der Präsident habe seinen Beratern mitgeteilt, er sei bereit, eine Verlängerung der Atomverhandlungen mit Teheran über die Frist vom 18. August hinaus zuzulassen, um den Verhandlungen Spielraum und Flexibilität zu geben, damit sie zu echten Ergebnissen führen können.

Es sei darauf hingewiesen, dass das Pentagon und die US-Geheimdienste dem Oberbefehlshaber regelmäßig „Optionen“ vorlegen:

Briefings des Pentagons zu den militärischen Optionen eines Präsidenten in einem Konflikt sind nichts Ungewöhnliches, da Trump regelmäßig formelle und spontane Treffen zum Thema Iran abhält. Die jüngsten Diskussionen deuten jedoch darauf hin, dass er nach Wegen sucht, die Pattsituation mit Teheran zu durchbrechen, und eine Rückkehr zu Kampfhandlungen noch nicht ausgeschlossen hat. Eine Wiederaufnahme des Konflikts, so räumen einige Beamte ein, wäre ein stillschweigendes Eingeständnis, dass das viel gepriesene Iran-Abkommen gescheitert ist.

Zentrale Knackpunkte bleiben die anfängliche Freigabe von 6 Milliarden US-Dollar an eingefrorenen iranischen Vermögenswerten sowie die Frage nach Mautgebühren oder Abgaben für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus. Die US-Seite sieht bislang noch nicht genügend positives Verhalten seitens des Irans, um die Gelder freizugeben – doch vielleicht ist die Regierung eher besorgt über innenpolitische Kritik seitens der Falken. Keine der beiden Seiten hat eine Einigung gefunden, um voranzukommen.

Unterdessen üben sogenannte Hardliner im Iran Druck auf ihre Verhandlungsführer aus, Washington „bezahlen“ zu lassen, sollte es sich nicht an die im MoU festgelegten Vereinbarungen halten. Wie der geopolitische Blog „Moon of Alabama“ dargelegt hat:

Die USA sind offensichtlich nicht bereit, die in ihrem Memorandum of Understanding mit dem Iran festgelegten Bedingungen zu erfüllen. Es bedarf weiteren Drucks seitens des Irans, um die USA dazu zu bewegen, seinen Forderungen nachzukommen.

Das derzeitige Team der iranischen Führung, das das MoU ausgehandelt und unterzeichnet hatte, besteht aus Präsident Masoud Pezeshkian – einem guten Herzchirurgen, aber unerfahrenen Politiker –, Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf – einem ehemaligen IRGC-Führer und Berufspolitiker – sowie Außenminister Abbas Araghchi – einem langjährigen Berufsdiplomaten.

Alle drei stehen nun in der Kritik wegen mehrfacher Verstöße der USA gegen die Absichtserklärung und der vermeintlich ausbleibenden iranischen Reaktionen darauf.

Etwa 68 Mitglieder der 88-köpfigen Expertenversammlung haben (auf Farsi, auf auf Englisch) eine scharfe Mahnung an die Verhandlungsführer veröffentlicht, sich an die zehn Punkte zu halten, die der Oberste Führer des Iran festgelegt hatte.

Die Expertenversammlung ist das gewählte Gremium hochrangiger islamischer Rechtsgelehrter, das den Obersten Führer wählen und abberufen kann. Sie hat ihren Sitz in Qom. Ihr Versammlungsgebäude war bei einem der US-Angriffe auf den Iran zerstört worden.

In der Erklärung der Versammlung von vor wenigen Tagen hieß es unter anderem: „Entsprechend der Verpflichtung der angesehenen Amtsträger gegenüber der Führung und dem Volk wird erwartet, dass auf jeden Verstoß gegen das Abkommen und jede Verletzung der Klauseln der Absichtserklärung unverzüglich reagiert wird.“

Die Rhetorik des iranischen Außenministers selbst ist mittlerweile noch schärfer und hitziger geworden:

The terms of the Islamabad MoU are crystal clear and public for all to see.



POTUS has committed the U.S. to muzzling its pets in Tel Aviv. If they ignore their master, Iran will school them.



Any threat against our People and Leadership will receive Immediate Powerful Response. pic.twitter.com/VrKa259gYd — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 1, 2026

Übersetzung von „X“: Die Bedingungen des Islamabad-Abkommens sind glasklar und für alle öffentlich einsehbar. POTUS hat die USA dazu verpflichtet, seine Schoßhündchen in Tel Aviv zu maßregeln. Wenn sie ihren Herrn ignorieren, wird Iran ihnen eine Lektion erteilen. Jede Bedrohung gegen unser Volk und unsere Führung wird mit sofortiger, kraftvoller Reaktion beantwortet.

Bislang hat das Weiße Haus solche scharfen Äußerungen von Araghchi eher ignoriert – wohl auch hier aus der Sorge heraus, die Verhandlungen nicht durch gegenseitige Sticheleien in den sozialen Medien zu gefährden.

All dies zeigt jedoch zweifellos, dass Teheran nicht so leicht nachgeben wird, und die beiden Seiten könnten auf direktere Auseinandersetzungen zusteuern, da weiterhin kompromisslose Forderungen und Interpretationen vorgebracht werden.

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