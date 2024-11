Machtverlust? Die Eliten und der linke Mob würden lieber alles niederbrennen

Von Brandon Smith

Es ist lange her, dass wir eine bedeutende positive Entwicklung in der amerikanischen Gesellschaft gesehen haben. Ich erinnere mich an die hoffnungsvolle Welle der Unterstützung für eine neue konservative Ära in den Anfängen der Ron-Paul-Bewegung, die ein wenig Libertarismus und die Erkenntnis annahm, dass die meisten „Verschwörungstheorien“ tatsächlich Verschwörungsrealitäten sind. Es war die Art von Katalysator, die nötig war, um das lang anhaltende falsche Paradigma von Neokonservativen gegen Demokraten zu durchbrechen; es war der Beginn der konservativen Rebellion, die wir heute erleben.

Wie weiß ich, dass sich die Dinge geändert haben? Zum einen werden die Neokonservativen von echten Konservativen fast überall gehasst. So sehr, dass diese Politiker gezwungen waren, ihr wahres Gesicht zu zeigen und sich für demokratische/globalistische Kandidaten wie Joe Biden und Kamala Harris auszusprechen. Die Maske ist wirklich gefallen und die Show ist vorbei. Man wird Leute wie Mitt Romney, Liz Cheney oder Lindsay Graham nicht mehr sehr ernst nehmen.

Die Rückkehr zu einer echten konservativen Philosophie wurde eingeleitet, und dieses Mal sieht es nicht so aus, als würde sie wie die Barry-Goldwater-Ära der frühen 1960er Jahre im Keim erstickt werden. Das Konzept einer begrenzten Regierung, ein Ende der Schuldenfinanzierung, solides Geld, die Beseitigung des politischen Einflusses elitärer NGOs, eine harte Haltung gegenüber dem Globalismus, legitime Grenzsicherheit, Meritokratie, eine Ablehnung des progressiven Dekonstruktivismus und des moralischen Relativismus – all diese Dinge sind konservative Grundprinzipien.

Solche Ideen wurden jahrzehntelang als „archaisch“ und „barbarisch“ abgetan, weil sie die Strukturen bedrohen, die die etablierten Eliten an der Macht halten. Heute erleben sie ein Comeback.

Manche werden sagen, dass das alles Donald Trump zu verdanken ist, aber das ist nicht der Fall. Diese Bewegung entwickelte sich schon lange vor Trump zu einem Moloch, auch wenn er sicherlich auf der Welle reitet, wenn sie sich voll entfaltet. Die Frage ist, ob Trump dem gerecht wird, wenn er diese Woche die Goldmedaille gewinnt. Ich habe im Vorfeld der Wahl monatelang einen Sieg Trumps im Jahr 2016 vorhergesagt, trotz der Heerschar von Neinsagern (ich sage auch voraus, dass er 2024 gewinnen wird). Aber für mich ließ seine erste Amtszeit viel zu wünschen übrig; das größte Problem waren die elitären Kriecher, die sein Kabinett füllten.

Aber hey, zumindest hat er keine transsexuellen Eingriffe bei Kindern befürwortet oder versucht, mit Russland den Dritten Weltkrieg zu beginnen, wie es die Demokraten getan haben. Ich gebe auch zu, dass Trumps Koalition der Verbündeten dieses Mal VIEL besser aussieht. Die Nachricht, dass Ron Paul dem Team beitreten wird, ist überraschend und gibt mir Hoffnung.

Während der Ron-Paul-Bewegung im Jahr 2012 wurde ich einmal zu einem konservativen Abendessen mit einigen damaligen Größen der Freiheitsbewegung eingeladen (die meisten von ihnen sind inzwischen nicht mehr im Geschäft, entweder im Ruhestand oder tot), und einige stritten über die Präsidentschaftswahlen. Es wurde die Position vertreten, dass eine Wahl von Romney anstelle von Ron Paul zumindest Obama aus dem Weißen Haus vertreiben würde. Andere meinten, dass dies einfach die Wahl des kleineren Übels sei.

Ich und andere argumentierten, dass es kein geringeres Übel gäbe. Beide waren gleichermaßen dämonisch. Ein Mann in der Gruppe sagte: „Nun, Jesus kandidiert nicht für ein Amt.“

Ich bezweifle, dass dieser Mann heute Mitt Romney verteidigen würde. Allerdings sehe ich die Wahl von 2024 nicht mehr so wie 2012. Jesus kandidiert nicht, das steht fest, aber der Teufel ist definitiv in Form der extremen politischen Linken. Sie sind das personifizierte Böse. Vielleicht stellt sich Trump als Enttäuschung heraus, aber er ist kein Teufel. Und wenn er seine Wahlversprechen nicht einhält, können die Konservativen ihn zur Rechenschaft ziehen, und das wird nicht als Aufstand, sondern nur als Korrektur behandelt.

Es gibt bereits Millionen von Konservativen, die den Kandidaten unter die Lupe nehmen, und wir funktionieren nicht so wie die Demokraten. Die Partei ist für uns bedeutungslos, es kommt auf die Politik und die Umsetzung an. Man kann Trump nicht in einer Gruppe von Konservativen erwähnen, ohne dass die Hälfte von ihnen seine Mängel anmerkt. Seine Fehler werden regelmäßig von genau den Menschen aufgezählt, die ursprünglich für ihn gestimmt haben.

Linke trauen sich nicht, das in ihren eigenen Kreisen zu tun. Sie interessieren sich nicht für Politik, sie interessieren sich nur für Macht.

Kein Konservativer wird seine Meinung über die Sicherung der Grenze, die Abschiebung der Illegalen, die Verkleinerung der Regierung, die Beendigung der amerikanischen Beteiligung am Ukraine-Krieg und die Beendigung der Transen-Umwandlung von Kindern auf Bundesebene (um nur einige zu nennen) ändern. Diese Dinge werden irgendwann passieren, mit oder ohne Trump.

Und ich kann nicht umhin zu bemerken, wie sehr das Establishment in Panik zu verfallen scheint, wenn es an die Idee einer neuen konservativen Renaissance denkt. Ich glaube nicht, dass ich die Eliten der neuen Weltordnung jemals so besorgt und verzweifelt gesehen habe wie jetzt. (Ich denke dabei insbesondere an Lynn de Rothchild, die zu Beginn dieses Jahres schmollend über die öffentliche Enthüllung von ESG sprach und darüber, dass die Globalisten dies zugunsten eines diskreteren Programms aufgeben müssten. Oder an John Kerry, der diesen Monat bei den Klimaverhandlungen in New York die freie Meinungsäußerung im Internet bitterlich anprangerte und darüber, wie sie die globalistische Agenda sabotiere).

Wann haben Sie das letzte Mal gesehen, dass WEF-Globalisten in den Medien im Mittelpunkt standen? Was ist mit dem Council For Inclusive Capitalism passiert? ESG-Kontrollen und -Kreditvergaben wurden zerschlagen. DEI stirbt schnell, wie es sein sollte. Männer der Generation Z sind Berichten zufolge die konservativste Gruppe junger Männer seit Generationen. Im Moment vollzieht sich ein grundlegender Wandel, und wenn Sie seit einem Jahrzehnt oder länger aus der alternativen Sphäre heraus aufgepasst haben, dann haben Sie ihn wahrscheinlich bemerkt.

Dies ist kein vorübergehender Ausbruch kulturellen Bewusstseins. Dies ist ein dauerhafter gesellschaftlicher Wandel. Leider folgt auf solche Ereignisse in der Regel eine herbeigeführte Katastrophe.

Globalisten und ihre linken Marionetten können sich nicht vorstellen, zu verlieren. Sie können sich nicht vorstellen, dass ihre Ideologie scheitert und dass die Öffentlichkeit ihnen ihre Lügen nicht abkauft. Sie werden sich beraten und vorschlagen, dass die Bevölkerung einfach „zu dumm“ ist, um die Notwendigkeit der globalistischen Vision zu verstehen. Sie werden sagen, dass der Aufstieg der konservativen Rechten ein „großer Rückschritt“ und ein „dunkles Zeitalter“ ist. Sie werden behaupten, dass dies zu einer epischen Katastrophe auf planetarischer Ebene führen wird.

Und dann … ergreifen dieselben Leute Maßnahmen, um diese Katastrophe zu ERZEUGEN.

Meine ursprüngliche Vorhersage für 2024 war, dass es keine weitere Präsidentschaftswahl geben würde; dass es ein Ereignis geben würde, das die Wahl stört und das Land ins Chaos stürzt. Mit zwei verschiedenen Attentatsversuchen auf Donald Trump wäre das beinahe passiert. Aber wie es der Zufall will, habe ich mich wohl geirrt und die Wahl findet statt. Was bedeutet das für die Zukunft?

Ich denke, die meisten von uns im Bereich der alternativen Wirtschaft wissen, dass die komplexe Manipulation von Finanz- und Beschäftigungsdaten durch die Biden/Harris-Regierung plötzlich enden würde, wenn Trump wieder ins Weiße Haus einzieht. Das heißt, die echten Daten würden ans Licht kommen, und es würde sehr schlecht aussehen. Die Medien würden Trump und die Konservativen sofort beschuldigen, die Wirtschaft zu zerstören.

Darüber hinaus werden die Konservativen zwei separate Stellvertreterkriege von den Demokraten erben – den Krieg mit Russland über die Ukraine und den Krieg mit dem Iran über Israel. Beide Szenarien haben das Potenzial, zu einem Weltkrieg zu eskalieren. Ich würde behaupten, dass ein Weltkrieg zu diesem Zeitpunkt unvermeidlich ist (die erste Phase hat bereits begonnen) und Trump wird Amerika nicht heraushalten können, selbst wenn er es wollte. Zu viele Dominosteine wurden in Bewegung gesetzt.

Dann gibt es noch die möglichen innenpolitischen Folgen eines Wahlsiegs von Trump mit landesweiten Ausschreitungen der Linken (sobald das Wetter warm genug ist, damit ihre zarten kleinen Hände Ziegel und Molotowcocktails werfen können). Das Ziel des linken Mobs ist es, die Konservativen dazu zu zwingen, sich wie die „Faschisten“ zu verhalten, die uns die Aktivisten vorwerfen. Natürlich wären sie in diesem Fall tot, aber sie hätten dabei das moralische Ideal der Konservativen zerstört.

Mit solchen Leuten haben wir es zu tun. Sie werden sich nicht zurücklehnen und uns beweisen lassen, dass das Land ohne progressiven Einfluss und aufgeklärte Sozialtechnik viel besser funktionieren kann. Sie würden lieber erst alles niederbrennen.

Mein Punkt ist, dass man immer auf der Hut sein sollte, wenn man glaubt, zu gewinnen. Dann sind die Menschen, die einem schaden wollen, am wütendsten, am unberechenbarsten und am streitlustigsten.