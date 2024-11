Hochrangiger COP-Klimabeauftragter in verdeckten Aufnahmen beim Werben für Geschäfte mit Öl- und Gasfirmen erwischt

Ein hochrangiger COP29-Beamter in Aserbaidschan soll seine Position im Kampf gegen den Klimawandel genutzt haben, um Investoren für die Öl- und Gassektoren des Landes zu gewinnen. Aserbaidschans Energiesektor, der 60 % der Wirtschaft des Landes ausmacht, wird von Elnur Soltanov, stellvertretender Energieminister und COP29-Leiter, gefördert. Soltanov wurde heimlich aufgenommen, wie er Investitionsmöglichkeiten in der staatlichen Ölgesellschaft SOCAR besprach, berichtete PJ Media.

„SOCAR Trading handelt mit Öl und Gas weltweit, auch in Asien. Für mich sind das Möglichkeiten, die es zu erforschen gilt. In jedem Fall sollten Sie mit SOCAR sprechen, und ich würde gerne den Kontakt herstellen,“ wurde er auf Band festgehalten.

Er fügte hinzu: „Wir haben viele Gasfelder, die entwickelt werden müssen.“

Laut PJ Media reagierte SOCAR offenbar auf eine fingierte Investorengruppe mit Interesse an einem Treffen, so ein Bericht von Global Witness.

Während des Treffens sprach der COP29-Leiter und stellvertretende Energieminister Aserbaidschans, Elnur Soltanov, über die Ziele der Veranstaltung und erklärte, COP ziele darauf ab, die „Klimakrise zu lösen“, indem man sich „von Kohlenwasserstoffen wegbewegt“. Dennoch äußerte er sich offen für Investitionen in Öl und Gas und verwies auf Aserbaidschans Gasexpansionspläne und neue Pipeline-Infrastruktur. Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem ein petrostaatlicher COP-Vorsitz fossile Brennstoffe bewirbt und Fragen zur Aufsicht der UN aufwirft.

Simon Roach von Global Witness bezeichnete dies als „endemische Korruption im planetarischen Maßstab“ und betonte, dass die COP-Standards der UN-Klimarahmenkonvention solche Interessenkonflikte strikt verbieten.

COP29 dürfte eine geringere hochrangige Teilnahme verzeichnen, da Führungspersönlichkeiten wie die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, der französische Präsident Emmanuel Macron und der deutsche Kanzler Olaf Scholz ihre Teilnahme absagen. Scholz sieht sich einer politischen Krise im Inland gegenüber, während andere möglicherweise mit nachlassender Unterstützung für Klimainitiativen rechnen, insbesondere mit dem politischen Wiederaufstieg des klimaskeptischen Donald Trump.