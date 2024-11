Neue Stabschef des Weißen Hauses Lobbyfirma half Chinas ZTE, Sanktionen zu entgehen

Von Lee Fang

Der neue Stabschef des Weißen Hauses, ein ehemaliger registrierter Agent für nigerianische Klienten, hat umfangreiche Verbindungen zu Gruppen, die mit der MAGA-Agenda nicht einverstanden sind.

Diese Nachricht wurde in Zusammenarbeit mit Unherd veröffentlicht.

Ein politischer Berater, der seit langem Unternehmensinteressen und ausländischen Agenten Gefälligkeiten der Regierung verschafft, soll die mächtigste Person im Weißen Haus werden.

In seiner ersten wichtigen Personalentscheidung seit dem Wahlsieg am Dienstag gab Donald Trump gestern bekannt, dass Susie Wiles seine Stabschefin wird. Wiles ist eine einflussreiche Akteurin, die ihre Karriere in der Politik des republikanischen Establishments verbracht hat, von Stationen mit dem Abgeordneten Jack Kemp über die Bush-Quayle-Kampagne bis hin zu Mitt Romneys Präsidentschaftskandidatur 2012. In jüngerer Zeit war sie zusammen mit Chris LaCivita die Managerin hinter den Kulissen von Trumps erfolgreicher Kampagne, sodass ihre Ernennung eine erwartete Wahl war.

Doch es ist ihre Arbeit jenseits des Wahlkampfs, die bei den Anhängern, die hoffen, dass der designierte Präsident seine America-First-Versprechen einhält, für Bedenken sorgen könnte. Denn Wiles ist Co-Vorsitzende von Mercury Public Affairs, einer der größten Lobbyfirmen in den USA. Das Unternehmen zählt viele Kunden, die mit verschiedenen Aspekten der Trump-Agenda nicht einverstanden sind. Im letzten Jahr standen Kraft Heinz und Nestlé auf ihrer Liste der Kunden, Hersteller von stark verarbeiteten Junk-Food-Produkten, die im Widerspruch zu den versprochenen „Make America Healthy Again“-Reformen der Gesundheitsbehörden stehen werden. Laut den beim Kongress eingereichten Formularen ist Wiles direkt als Lobbyistin für das Tabakunternehmen Swisher International in Angelegenheiten im Zusammenhang mit „FDA-Vorschriften“ registriert.

Auf der Kundenliste stehen AT&T, Airbnb, eBay, Archer Daniels Midland und viele andere Unternehmensriesen. Es ist jedoch die umfangreiche ausländische Lobbyarbeit ihres Unternehmens, die für die meisten Stirnrunzeln sorgen wird.

Mercury vertritt derzeit den Staat Katar, die nationale Ölgesellschaft Libyens und drei große chinesische Unternehmen: JinkoSolar, Hikvision USA und Alibaba. Die chinesischen Firmen haben mit amerikanischen Zöllen und anderen Beschränkungen zu kämpfen. Insbesondere Hikvision hat sich mit verschärften Sanktionen der Biden-Regierung konfrontiert gesehen, weil dem Unternehmen vorgeworfen wird, seine Überwachungskameras für Menschenrechtsverletzungen und militärische Zwecke einzusetzen.

Wie aus Ethik-Unterlagen hervorgeht, haben sich Quecksilberlobbyisten in diesem Jahr bei Hikvision dafür eingesetzt, das Außen- und das Finanzministerium zu kontaktieren, vermutlich um die Beschränkungen aufzuheben. In Washington gibt es Tausende von Lobbyisten, aber ein Unternehmen mit einem direkten Draht zum Präsidenten und einer Vorgeschichte der Gestaltung der Außenpolitik – gegen Geld – gegenüber China ist alles andere als die Norm.

Nehmen wir den Fall von ZTE, einem großen chinesischen Telekommunikationsunternehmen, das als Bedrohung für die nationale Sicherheit angesehen wird, da es den chinesischen Geheimdiensten angeblich einen Hintertürzugang zu wichtigen Kommunikationsnetzen auf der ganzen Welt verschafft. Im April 2018 bemühte sich die erste Trump-Regierung, das Wachstum von ZTE entscheidend einzudämmen, indem sie dem staatlich unterstützten Unternehmen den Kauf von in Amerika hergestellten Geräten untersagte. Dies war der erste Schuss in einer Auseinandersetzung, die sich zu einer globalen Konfrontation mit der chinesischen Telekommunikationsindustrie entwickeln sollte.

Als Reaktion darauf beauftragte ZTE Mercury mit einem monatlichen Vorschuss von 75.000 US-Dollar, um die Entscheidung rückgängig zu machen. Einer der wichtigsten Lobbyisten der Kampagne war Bryan Lanza, ein ehemaliger Mitarbeiter der Trump-Kampagne von 2016, der als Partner in der Firma arbeitet. Aufzeichnungen zeigen, dass er sich im Namen von ZTE umgehend mit dem Weißen Haus und den für Sanktionen zuständigen Beamten in Verbindung setzte.

Lanza und Eric Branstad – der Sohn von Trumps Botschafter in China, Terry Branstad – reisten im darauffolgenden Monat ebenfalls nach China. Das Treffen wäre nicht bekannt geworden, wenn chinesische Beamte die Zusammenkunft nicht öffentlich gemacht hätten. Die China Development Research Foundation, eine Gruppe, die mit der United Work Department der Kommunistischen Partei Chinas verbunden ist und sich für die Verbreitung des politischen Einflusses Chinas im Ausland einsetzt, veröffentlichte Bilder von Lanzas Delegation im Juni 2018.

In einer für Beobachter schockierenden Wendung twitterte Trump im Mai desselben Jahres, dass er die Beschränkungen überdenken und einen Deal aushandeln würde, um einen Rückzieher zu machen. „Präsident Xi von China und ich arbeiten zusammen, um dem chinesischen Telekommunikationsunternehmen ZTE einen Weg zu ebnen, schnell wieder ins Geschäft zu kommen“, schrieb er. „In China sind zu viele Arbeitsplätze verloren gegangen.“ Im Juli 2018 änderte das Handelsministerium seinen Kurs und hob das Verbot für ZTE auf.

Für einige Trump-Insider fühlt sich die Beförderung von Wiles, die zuvor Lobbyarbeit für andere ausländische Interessen, darunter eine nigerianische politische Partei, betrieben hat, wie ein Déjà-vu an. John Kelly, ein ehemaliger General des Marine Corps, war eine etablierte Persönlichkeit, die ebenfalls durch die Drehtür ging und in den Vorständen mehrerer Rüstungsunternehmen saß. Später wandte er sich gegen Trump und beschuldigte ihn, ein Faschist zu sein, der als Diktator regieren würde.

„Es wird sechs bis zwölf Monate dauern, und Trump wird herausfinden, dass er wieder von seinem eigenen Stabschef betrogen wird“, sagte mir ein ehemaliger Mitarbeiter der Trump-Kampagne, der nicht namentlich genannt werden wollte. “Und dann wird er versuchen, das zu korrigieren. Und bis dahin ist es zu spät.“