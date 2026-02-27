Von The Sociable

Der französische Präsident Emmanuel Macron und der ehemalige britische Premierminister Rishi Sunak loben Indien für seine digitalen Identitäts- und Gesundheitsausweissysteme.

In seiner Grundsatzrede auf dem India AI Impact Summit am Donnerstag lobte Macron die indische Regierung für ihre digitale öffentliche Infrastruktur (DPI), zu der der digitale Ausweis Aadhaar, das Schnellzahlungssystem Universal Payments Interface (UPI) und der digitale Gesundheitsausweis Ayushman Bharat gehören.

„Indien hat etwas geschaffen, was kein anderes Land der Welt geschaffen hat – eine digitale Identität für 1,4 Milliarden Menschen, ein Zahlungssystem, das mittlerweile 20 Milliarden Transaktionen pro Monat verarbeitet, eine Gesundheitsinfrastruktur, die 500 Millionen digitale Gesundheitsausweise ausgestellt hat.“ Emmanuel Macron, India AI Impact Summit, Februar 2026

Übersetzung von „X“: „Indien hat etwas geschaffen, was kein anderes Land der Welt geschaffen hat – eine digitale Identität für 1,4 Milliarden Menschen, ein Zahlungssystem, das mittlerweile 20 Milliarden Transaktionen pro Monat verarbeitet, eine Gesundheitsinfrastruktur, die 500 Millionen digitale Gesundheitsausweise ausgestellt hat.“ Macron

Der als „India Stack“ bezeichnete DPI besteht aus drei Hauptkomponenten: digitale Identität, schnelle Zahlungssysteme und massiver Datenaustausch zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen.

Sunak sagte in seiner Grundsatzrede: „Der India Stack hat den Menschen gezeigt, wie sie in ihrem Alltag von Technologie profitieren können.“

„Diese digitale öffentliche Infrastruktur: Aadhaar, UPI und nun auch die Ayushman Bharat-Gesundheitskonten bieten eine universelle, digital verifizierte Grundlage, auf der KI-Anwendungen nun 1,4 Milliarden Menschen erreichen können.“ Rishi Sunak, India AI Impact Summit, Februar 2026

Übersetzung von „X“: Rishi Sunak lobt Indiens digitale ID und schnelle Zahlungssysteme: „Diese digitale öffentliche Infrastruktur (DPI) – Aadhaar, UPI und jetzt auch Gesundheitskonten – bietet eine universelle, digital verifizierte Grundlage, auf der KI-Anwendungen 1,4 Milliarden Menschen erreichen können.“

Der indische Premierminister Narendra Modi kündigte die Ayushman Bharat Digital Mission am 15. August 2020 an, fünf Monate nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) COVID-19 zur Pandemie erklärt hatte.

Etwa ein Jahr später wurde die digitale Gesundheitskarte „Ayushman Bharat Digital Health ID Card“ eingeführt, um die Gesundheitsdaten und medizinischen Unterlagen aller Bürger, die einen Antrag gestellt hatten, zu speichern.

Sie wurde fast sofort als Impfpass verwendet.

Auf dem Sri Lanka DPI Summit im letzten Jahr erklärte Srikanth Nadhamuni, CTO und Gründer von Aadhaar, dass digitale Gesundheitskarten wichtig seien, um vor Reisen den Impfstatus nachzuweisen.

„COVID-19: Indien hat etwa zwei Milliarden COVID-Impfungen durchgeführt, und man musste lediglich sein digitales Zertifikat mit ins Flugzeug nehmen. Oft haben sie sich den QR-Code angesehen und gesagt, dass alles in Ordnung sei, aber wenn sie ihn tatsächlich überprüft hätten, hätten sie gesehen, dass er von der indischen Regierung unterzeichnet worden war. Es kann sich nicht um ein gefälschtes Zertifikat handeln. Das ist superwichtig.“ Srikanth Nadhamuni, Sri Lanka DPI Summit, Februar 2025

Übersetzung von „X“: Srikanth Nadhamuni, Gründer des indischen digitalen Ausweises Aadhaar, auf dem DPI-Gipfel in Sri Lanka: „COVID-19: Indien hat rund 2 Milliarden COVID-Impfungen durchgeführt, und man musste lediglich sein digitales Zertifikat mit ins Flugzeug nehmen. Oft haben sie sich den QR-Code angesehen und gesagt, dass alles in Ordnung ist.“

Zwei Jahre vor Nadhamunis Vortrag erklärte Nandan Nilekani, Mitbegründer von Infosys und wichtiger Architekt von Aadhaar, auf dem B20 India Summit 2023, wie wichtig Impfpässe seien.

„Als die Impfungen durchgeführt werden mussten, hat die Regierung eine COVID-Plattform eingerichtet, die es Indien ermöglichte, innerhalb von zwei Jahren 2,5 Milliarden Impfungen durchzuführen […] Man erhielt in Echtzeit einen Impfpass, den man überall in Indien und im Ausland vorzeigen konnte […] Digitale Technologie und DPI waren für die Entwicklung Indiens von grundlegender Bedeutung.“ Nandan Nilekani, B20 India Summit, August 2023

Übersetzung von „X“: Digitale ID und digitale öffentliche Infrastruktur (DPI) für Impfpässe, Steuererhebung, Mautzahlungen, Klimaanpassung und Kreislaufwirtschaft: Nandan Nilekani auf dem B20-Gipfel in Indien.

Unterdessen wurden die COVID-19-„Impfstoffe” von Pfizer nie auf Übertragbarkeit getestet, und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnte im August 2021 sogar, dass Impfpässe „das Risiko einer Ausbreitung der Krankheit erhöhen könnten”, da „das Ausmaß, in dem jeder Impfstoff die Übertragung von SARS-CoV-2 auf anfällige Personen verhindert, noch nicht bewertet wurde”.

Eine Person, die vollständig geimpft und maximal geboostet war, konnte COVID genauso wahrscheinlich verbreiten wie eine Person, die keine einzige Impfung erhalten hatte.

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG: In einer Anhörung zu COVID gibt ein Direktor von #Pfizer zu: Der #Impfstoff wurde nie auf seine Wirksamkeit bei der Verhinderung von Übertragungen getestet. „Lassen Sie sich für andere impfen” war immer eine Lüge. Der einzige Zweck des #COVID-Passes: Menschen zur Impfung zu zwingen. Die Welt muss das wissen. Teilen Sie dieses Video!

Hier sind wir nun, Jahre nachdem wir wissen, dass Impfpässe nichts zur Verhinderung der Übertragung beigetragen haben, sondern stattdessen diejenigen, die sich dagegen entschieden haben, zu Bürgern zweiter Klasse gemacht haben, und die Staats- und Regierungschefs der Welt loben auf dem India AI Impact Summit immer noch deren Einführung.