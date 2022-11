Mainstream-Medien warnen vor einer „Dreifach-Epidemie“ in diesem Winter – was steckt wirklich hinter dem Hype?

Experten warnen vor einer möglichen „Dreifach-Epidemie“ in diesem Winter, übersehen dabei aber, dass das Gebiet mit den meisten COVID-Krankenhausaufenthalten auch die höchsten Raten dieser Krankheit aufweist.

Den Mainstream-Medien zufolge nehmen die Krankenhauseinweisungen wegen Atemwegsinfektionen zu, und „Experten“ warnen vor einer möglichen „Dreifach-Emidemie“ in diesem Winter, da COVID, die saisonale Grippe und das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) im Umlauf sind

Die U.S. Centers for Disease Control and Prevention melden einen Anstieg der Neuaufnahmen von Patienten mit bestätigter COVID-19-Infektion um 1 %. Maine, das landesweit eine der höchsten COVID-Impfquoten aufweist, hat die meisten COVID-Krankenhauseinweisungen zu verzeichnen. Auch die RSV-Fälle sind für die Jahreszeit ungewöhnlich hoch

„Gesundheitsexperten“ fordern nun wieder freiwillige Schutzmasken für Innenräume, obwohl alle in den letzten drei Jahren gesammelten Erkenntnisse bestätigen, dass Gesichtsmasken die Ansteckung und Verbreitung von Viren nicht verhindern können

Die ersten RSV-Impfstoffe, die für Schwangere, Neugeborene und Senioren entwickelt werden, sind in Vorbereitung. Einige von ihnen basieren auf der mRNA-Technologie

Bisher wurde noch kein Impfstoff gegen RSV erfolgreich entwickelt, da die Impfstoffe eine anhaltende Tendenz zur Verschlimmerung der Krankheit hatten, ein Phänomen, das als Antikörper-abhängiges Enhancement (ADE) bekannt ist

Den Mainstream-Medien zufolge nehmen die Krankenhauseinweisungen wegen Atemwegsinfektionen zu, und „Experten" warnen vor einer möglichen „Dreifach-Emidemie" in diesem Winter, da sich die Menschen mit COVID, der saisonalen Grippe und dem Respiratory Syncytial Virus (RSV) infizieren.

„Die CDC [Centers for Disease Control and Prevention] meldet einen Anstieg der Neuaufnahmen von Patienten mit bestätigtem COVID-19 in den USA um 1%“ berichtete Yahoo! News Ende Oktober 2022

Es handelt sich jedoch keineswegs um eine Pandemie der Ungeimpften, sondern die meisten COVID-Patienten sind inzwischen vollständig geimpft. Wie Yahoo! News feststellt (bevor sie alle auffordert, ihre Impfungen auf dem neuesten Stand zu halten):

„Der Bundesstaat mit den meisten COVID-Krankenhausaufenthalten ist Maine, obwohl er eine der höchsten Vollimpfungsraten des Landes aufweist, was bedeutet, dass eine Person ihre erste Impfserie erhalten hat (unabhängig davon, ob es sich um eine oder zwei Dosen handelt) und seit der letzten Dosis zwei Wochen vergangen sind.“

Auch die RSV-Fälle sind für die Jahreszeit ungewöhnlich hoch. Laut Dr. Margaret R. Moon, Co-Direktorin des Johns Hopkins Children’s Center in Baltimore, erlebt das Krankenhaus „eine Flut von Patienten aufgrund eines Anstiegs der RSV-Fälle sowie aus anderen Gründen, und viele umliegende Krankenhäuser sind mit demselben Problem konfrontiert“.

Panikmache bei der RSV-Impfung

Angst verkauft sich gut, heißt es, und das ist sicherlich das Sprichwort, das von Big Pharma verwendet wird, wenn es um Impfstoffe geht. Ein perfektes Beispiel dafür wurde kürzlich von Vox veröffentlicht. „New RSV Vaccines Are Coming. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht“, lautete die Überschrift. Warum eine gute Nachricht? Weil RSV ein „Bösewicht ist, der für einen Großteil des Chaos“ verantwortlich ist, das derzeit in Krankenhäusern herrscht. Vox veröffentlicht klassischen Angst-Porno:

„RSV verursacht in der Regel Erkältungssymptome, kann aber auch bei sehr jungen und sehr alten Menschen zu schweren Lungenentzündungen oder Infektionen führen. Und es hat die Erkältungssaison mit einem Paukenschlag begonnen: Am 22. Oktober war die Rate der Krankenhauseinweisungen bei Babys unter einem Jahr sechsmal höher als zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2019, und die Gesamtkrankenhauseinweisungsrate war bei Menschen aller Altersgruppen siebenmal höher. Jedes Jahr sterben Hunderte von Kindern an RSV, und Zehntausende weitere werden ins Krankenhaus eingeliefert … Die RSV-Erkrankung ist eine der ersten Kinderkrankheiten, die junge Kinderärzte zu fürchten lernen, sagte [Amy] Edwards [eine Spezialistin für pädiatrische Infektionskrankheiten in Cleveland]. Babys mit dieser Infektion haben einen schrecklichen Husten und geben keuchende Geräusche von sich, da sie darum kämpfen, Luft durch ihre geschwollenen Atemwege zu befördern. Wenn man es einmal gesehen hat, vergisst man es nie wieder“, sagte sie… In den USA führt die Infektion jedes Jahr zu etwa 58.000 Krankenhausaufenthalten und 100 bis 300 Todesfällen bei Kleinkindern und ist damit landesweit die häufigste Ursache für Krankenhausaufenthalte bei Säuglingen. Obwohl die Infektion für Frühgeborene und Kinder mit Lungenproblemen oder Herzanomalien besonders riskant ist, waren etwa 40 Prozent der amerikanischen Säuglinge, die in den letzten Jahrzehnten an RSV starben, ansonsten gesund. So schlimm RSV in den Vereinigten Staaten auch ist, weltweit ist es noch schlimmer. Jedes Jahr sterben weltweit schätzungsweise 120.000 Säuglinge an dieser Krankheit … Es gibt derzeit keine zugelassene antivirale Behandlung für RSV, weder für Erwachsene noch für Kinder, und die einzige präventive Option, die es derzeit gibt, ist bei weitem nicht perfekt … Babys brauchen etwas Besseres – etwas Erschwingliches, das alle Säuglinge, nicht nur die mit dem höchsten Risiko, vor dieser saisonalen Geißel schützen kann. Auch Erwachsene brauchen etwas, das sie vor einem Virus schützt, das zuverlässig eine große Zahl von Krankheiten verursacht – idealerweise etwas, das so gut wie eine Grippeimpfung oder besser ist.“

„Etwas, das so gut wie eine Grippeimpfung ist.“ Wirklich? Die bereinigte Gesamtwirksamkeit des saisonalen Grippeimpfstoffs 2017/2018 lag in den USA bei nur 36 % gegen Influenza-A- und Influenza-B-Virusinfektionen, und zwischen 2005 und 2015 lag die bereinigte Gesamtwirksamkeit des Grippeimpfstoffs in mehr als der Hälfte der Fälle unter 50 % – mit einem Tiefstand von nur 10 % in der Saison 2004-05.

Abgesehen von der COVID-Impfung gibt es kaum ein anderes Beispiel dafür, dass ein kommerzielles Produkt in mehr als der Hälfte der Fälle nicht wirksam ist und dennoch empfohlen oder sogar vorgeschrieben wird. Aber keine Sorge, denn laut Vox sind „RSV-Impfstoffe super wirksam“. Wo haben wir das schon einmal gehört?

Wiederaufnahme irrsinniger COVID-Maßnahmen zu erwarten

Wie vorhergesagt, rufen „Gesundheitsexperten“ wieder zur freiwilligen Vermummung in Innenräumen auf, obwohl alle in den letzten drei Jahren gesammelten Beweise bestätigen, was wir bereits 2020 wussten, nämlich dass Gesichtsmasken nichts gegen Virusinfektionen ausrichten können.

In Ermangelung tatsächlicher wissenschaftlicher Beweise konzentriert sich das Narrativ stattdessen auf die Tugend. Es wird behauptet, dass das Tragen von Gesichtsmasken alle schützt, also „tue deinen Teil“ und trage sie, auch wenn sie in Wirklichkeit niemanden schützen.

Das Gleiche gilt für Impfungen. Sowohl der Grippeimpfstoff als auch die COVID-Impfungen sind nachweislich unwirksam, und dennoch wird weiterhin empfohlen, sie zu erhalten. Und in dieser Saison wird von Ihnen erwartet, dass Sie sich beides geben lassen!

Erster RSV-Impfstoff wird für 2023 erwartet

Die Tatsache, dass RSV jetzt als ernstes Risiko hervorgehoben wird, ist verständlich, wenn man bedenkt, dass die allerersten RSV-Impfstoffe in Vorbereitung sind. Laut CNN1stehen vier verschiedene RSV-Impfungen „kurz vor der Prüfung durch die US-Arzneimittelbehörde“, und mehr als ein Dutzend weitere befinden sich in der Testphase.

Dazu gehört auch eine „Langzeitinjektion“ speziell für Säuglinge, die „direkt nach der Geburt“ verabreicht werden soll, um sie „bis zu sechs Monate lang“ vor RSV zu schützen. Wenn das kein perfektes Beispiel dafür ist, wie die Medien versuchen, die Wahrnehmung der grundlegenden Bedeutung eines Begriffs zu verändern, dann weiß ich nicht, was es ist. Sechs Monate sind kaum eine lange Wirkungsdauer!

Historisch gesehen haben die meisten Impfstoffe zumindest einen reinen Antikörper-„Schutz“ für Jahre, nicht für Monate, geboten. Bitte bedenken Sie, dass alle Impfstoffe die zelluläre Immunität nicht nutzen, um Sie zu schützen, die viel wichtiger ist als der humorale Antikörperschutz. Diese extrem kurze Dauer des reinen Antikörperschutzes scheint jedoch ein Markenzeichen der mRNA-Technologie zu sein, und tatsächlich basieren zumindest einige dieser neuen RSV-Impfungen auf mRNA.

Moderna hat angekündigt, dass es an einer mRNA-Impfung gegen RSV arbeitet, die 2023 auf den Markt kommen soll. Das Unternehmen arbeitet auch an einer mRNA-Kombinationsimpfung gegen COVID, RSV und Grippe (Moderna möchte letztlich eine jährliche mRNA-Impfung entwickeln, die alle zehn wichtigsten Viren abdeckt, die jedes Jahr zu Krankenhausaufenthalten führen.

Janssen arbeitet ebenfalls an einer RSV-Impfung mit einem Adenovirus-Vektor, der gleichen Technologie wie bei der COVID-Impfung, während Pfizer und GlaxoSmithKline (GSK) RSV-Impfstoffe mit „Protein-Untereinheiten“ für Schwangere und Senioren testen.

Laut Forbes gab Pfizer am 1. November 2022 bekannt, dass das Unternehmen bereit ist, die FDA-Zulassung für seinen RSV-Impfstoff zu beantragen. In klinischen Studien wurde diese Impfung schwangeren Müttern verabreicht, und die Wirksamkeit wurde nicht daran gemessen, ob sie RSV verhinderte, sondern an der Schwere der Infektion bei hospitalisierten Babys in den ersten Lebensmonaten.

Warum kein RSV-Impfstoff jemals auf den Markt gekommen ist

Bisher wurde noch kein Impfstoff gegen RSV erfolgreich entwickelt. Warum? Weil die Impfstoffe eine anhaltende Tendenz zur Verschlimmerung der Krankheit hatten, ein Phänomen, das als Antikörper-abhängiges Enhancement (ADE) bekannt ist. Wie von CNN erklärt:

„Die Suche nach einem wirksamen Schutz gegen RSV geriet jahrzehntelang ins Stocken, nachdem in den 1960er Jahren zwei Kinder bei einem katastrophalen Impfstoffversuch gestorben waren. In dieser Studie wurde ein Impfstoff getestet, der aus einem RSV-Virus hergestellt wurde, das chemisch behandelt worden war, um es inaktiv zu machen, und mit einem Inhaltsstoff namens Alaun vermischt wurde, um das Immunsystem zu wecken und seine Reaktion zu fördern. Der Impfstoff wurde zwischen 1966 und 1968 in klinischen Versuchszentren in den USA getestet. Zunächst sah alles gut aus. Der Impfstoff wurde an Tieren getestet, die ihn gut vertragen haben, und dann an Kindern verabreicht, die ebenfalls gut darauf anzusprechen schienen. Leider mussten in diesem Herbst, als die RSV-Saison begann, viele der geimpften Kinder ins Krankenhaus eingeliefert werden und erkrankten schwerer an RSV, als es normalerweise der Fall gewesen wäre“, so Steven Varga, Professor für Mikrobiologie und Immunologie an der Universität von Iowa, der sich seit mehr als 20 Jahren mit RSV beschäftigt und einen Nanopartikel-Impfstoff gegen das Virus entwickelt. Eine über die Studie veröffentlichte Studie ergab, dass 80 % der geimpften Kinder, die später an RSV erkrankten, ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten, verglichen mit nur 5 % der Kinder, die ein Placebo erhielten. Zwei der Säuglinge, die an der Studie teilgenommen hatten, starben. Die Ergebnisse der Studie waren ein seismischer Schock für die Impfstoffwissenschaft. Die Bemühungen um die Entwicklung neuer Impfstoffe und Behandlungen gegen RSV kamen zum Stillstand, während die Forscher versuchten, die Ursachen für die Fehlentwicklung zu entschlüsseln … ‚Das ist in vielerlei Hinsicht der Grund, warum wir heute einige der Maßnahmen zur Überwachung der Impfstoffsicherheit haben‘, sagte Varga.“

Überwacht jemand die Sicherheit von Impfstoffen?

Die traurige Ironie dabei ist, dass wir zwar über Instrumente zur Überwachung der Impfstoffsicherheit verfügen, die Daten aber nicht ordnungsgemäß ausgewertet und im Entscheidungsprozess verwendet werden. Wenn die FDA und die CDC die Sicherheit tatsächlich überwachen und die ihnen zur Verfügung stehenden Instrumente wie vorgesehen einsetzen würden, wären die COVID-Impfungen bereits wenige Monate nach ihrer Freigabe zurückgezogen worden.

„Wenn es keine Sicherheitsüberwachung für die COVID-Impfung gibt, gibt es keinen Grund, eine Sicherheitsüberwachung für irgendeinen anderen neuen Impfstoff oder eine mRNA-Spritze zu erwarten.“

Es handelt sich dabei um die gefährlichsten und tödlichsten Injektionen, die jemals in der Geschichte auf den Markt gebracht wurden. Dennoch haben die FDA und die CDC alle Sicherheitssignale ignoriert und die COVID-Impfung kürzlich in den Impfplan für Kinder aufgenommen. Wenn es keine Sicherheitsüberwachung für die COVID-Impfung gibt, gibt es keinen Grund, eine Sicherheitsüberwachung für irgendeinen anderen neuen Impfstoff oder eine mRNA-Spritze zu erwarten.

Darüber hinaus gibt es keinen Grund anzunehmen, dass die Forscher tatsächlich herausgefunden haben, wie man eine RSV-Impfung herstellt, die keine ADE oder Immunprägung verursacht, die beide die Immunreaktion auf nachfolgende Expositionen gegenüber dem Erreger, gegen den man „immunisiert“ wurde, pervertieren, so dass man tatsächlich kränker wird, als wenn man nie geimpft worden wäre.

Die Technokraten des öffentlichen Gesundheitswesens glauben törichterweise, dass die mRNA-Technologie das zuvor aufgetretene Problem umgehen wird, aber wenn man bedenkt, dass wir jetzt Anzeichen für ADE und Immunprägung – oder ursprüngliche antigene Sünden – bei denjenigen sehen, die die COVID-Impfung erhalten haben, gibt es keinen Präzedenzfall, der so etwas vermuten lässt.

Es ist wichtig zu erkennen, dass die COVID-Pandemie die Zulassungs- und Genehmigungsverfahren für medizinische Eingriffe radikal verändert hat. Alles ist jetzt auf der Überholspur, was schnellem Profit Tür und Tor öffnet.

Anstelle von Studien, die sich über ein Jahrzehnt oder länger erstrecken, werden mRNA-Spritzen nach nur wenigen Monaten der Erprobung auf den Markt gebracht, und ein Großteil der Sicherheit wird auf der Grundlage der angeblichen Sicherheit der COVID-Spritzen angenommen.

„Angebliche Sicherheit“ ist hier das Schlüsselwort, denn im Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) wurden mehr als 1,4 Millionen Berichte über unerwünschte Ereignisse nach der COVID-Impfung erfasst, darunter weit über 31.600 Todesfälle. Nach Angaben der FDA und der CDC ist KEINER dieser Todesfälle auf die Impfung zurückzuführen, was statistisch gesehen eine Unmöglichkeit ist.

Angstmacherei ist ein Mittel zur Förderung von Gehorsam

Die Biosicherheitskrise muss auf unbestimmte Zeit andauern, denn sie ist die wichtigste Rechtfertigung für den Großen Reset. Aus diesem Grund wurde in den letzten drei Jahren der Zielpfosten für die „öffentliche Sicherheit“ immer weiter weggerückt. In regelmäßigen Abständen gab es eine weitere „Chicken Little“-Warnung, dass der Himmel immer noch einstürzt und wir nicht unvorsichtig werden dürfen.

Wenn Herbst und Winter kommen, werden wir eine weitere Welle von Unkenrufen erleben, die jedem drohen, der sich weigert, eine Maske zu tragen und alle Impfungen zu machen. Irgendwann muss man erkennen, dass man umso mehr nachgeben und gehorchen muss, je mehr man nachgibt und gehorcht. Es gibt wirklich kein Ende für das, was sie einem wegnehmen können und wollen, und an dem Glauben festzuhalten, dass die Regierung niemals [füllt die Lücke aus], wird von Tag zu Tag gefährlicher.

Es ist auch wichtig zu erkennen, dass Ihre Regierung nicht die letzte Macht ist. Auch unsere Regierungsbeamten nehmen Befehle entgegen, und zwar von dem, was oft als „tiefer Staat“ bezeichnet wird. Dabei handelt es sich gar nicht um eine Regierung, sondern um eine globale, verborgene Machtstruktur, die niemandem Rechenschaft schuldig ist, aber jeden beeinflusst und manipuliert, um eine neue Weltordnung zu schaffen.

In den vergangenen Jahren wurde diese schattenhafte Kabale von Machtmaklern unter dem Begriff „Neue Weltordnung“ zusammengefasst. Im Jahr 2020 trat das Weltwirtschaftsforum an die Öffentlichkeit und kündigte The Great Reset an, was nichts anderes als die NWO in neuem Gewand ist.

Im obigen Video spricht der Enthüllungsjournalist Harry Vox über Seuchenausbrüche, Quarantänen und Ausgangssperren als wesentliche Werkzeuge der herrschenden Klasse und darüber, wie diese Werkzeuge eingesetzt werden sollten, um die nächste Phase der Kontrolle einzuleiten.

Das Interview, das 2014 stattfand, klingt heute mehr als nur ein wenig prophetisch, da diese drei unverzichtbaren Werkzeuge der totalitären Kontrolle seit drei Jahren Teil unserer Realität sind. Darin bezieht sich Vox auch auf „Scenarios for the Future of Technology and International Development“, ein Dokument der Rockefeller Foundation, in dem sie ein „Lockstep“-Szenario entwirft, das die globale Reaktion auf eine fiktive Pandemie beschreibt.

Sie haben Ihnen bereits gesagt, was das Endspiel ist

Auch wenn der Name und der Ursprung des Virus unterschiedlich sind, entspricht das in „Scenarios for the Future of Technology and International Development “ beschriebene Szenario weitgehend dem, was wir in der Ära von COVID erlebt haben, insbesondere seine tödlichen Auswirkungen auf die Volkswirtschafte.

Das Szenario sagt voraus, dass die internationale Mobilität zum Erliegen kommt und die Industrie, der Tourismus und die globalen Lieferketten geschwächt werden. „Selbst auf lokaler Ebene standen normalerweise belebte Geschäfte und Bürogebäude monatelang leer, ohne Mitarbeiter und Kunden“, heißt es in dem Dokument.

In der Darstellung von Rockefeller wird China für die rasche Verhängung allgemeiner Quarantänen für alle Bürger gelobt, die sich als wirksam erwiesen haben, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass universelle Quarantäne – das Einsperren gesunder Menschen – noch nie bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten eingesetzt wurde, und dafür gibt es einen Grund. Wir wussten bereits, dass es nicht funktioniert.

Viele andere Länder, in denen die Staatsoberhäupter „ihre Autorität spielen ließen“ und ihren Bürgern strenge Beschränkungen auferlegten – „vom obligatorischen Tragen von Gesichtsmasken bis hin zu Körpertemperaturkontrollen an den Eingängen von Gemeinschaftsräumen wie Bahnhöfen und Supermärkten“ -, schnitten in diesem Rockefeller-Szenario ebenfalls gut ab.

Hören Sie sich den Unglauben in der Stimme des Interviewers an, als er fragt, ob Vox tatsächlich glaubt, dass so etwas passieren könnte, dass wir in der Schlange stehen müssten, um unsere Körpertemperatur überprüfen zu lassen, bevor wir ein Gebäude betreten.

Nun, jeder Einzelne von uns hat das schon einmal machen müssen, also wissen wir, dass es möglich ist. Und wenn das möglich ist, warum dann nicht auch der Rest des Lockstep-Plans, der uns sagt, dass: „Auch nach dem Abklingen der Pandemie blieb diese autoritärere Kontrolle und Überwachung der Bürger und ihrer Aktivitäten bestehen und wurde sogar noch verstärkt.“

Täusche mich einmal, schäme dich, täusche mich zweimal …

Wir können es uns nicht länger leisten, nicht zu glauben, wie weit die globalistischen Eliten, der nicht gewählte tiefe Staat, gehen können und werden, um die totale Kontrolle zu erlangen. Sie haben uns bereits gesagt, was der ultimative Plan ist – den Bioterrorismus zu nutzen, um die Kontrolle über die Ressourcen, den Reichtum und die Menschen der Welt zu übernehmen.

Alles, was wir tun müssen, ist, es zu glauben und zu erkennen, dass das Einzige, was ihnen die Macht gibt, ihren Willen durchzusetzen, unsere Angst ist. Solange wir uns für die Angst entscheiden und von unserer Regierung verlangen, uns zu schützen, haben sie alle Chancen zu gewinnen. Hoffentlich hat eine deutliche Mehrheit der Menschen diese Lektion inzwischen gelernt und fällt nicht ein zweites Mal auf die gleichen Tricks herein.

Werden sie in diesem Winter das gleiche Spielbuch verwenden? Darauf können Sie wetten. Schon jetzt sehen wir den Aufruf zur Tugendhaftigkeit. Sie sagen uns, dass das Tragen von Masken und die Impfung freiwillig sind, aber empfohlen werden, „um andere zu schützen“. So fing alles im Jahr 2020 an, und schauen Sie, wo wir gelandet sind.

Wollen Sie das wirklich alles noch einmal durchmachen? Wenn nicht, sagen Sie einfach von Anfang an „Nein“. Sagen Sie nein zu Masken. Sagen Sie Nein zur sozialen Distanzierung. Sagen Sie Nein zur Streichung der Ferien. Sagen Sie Nein zu Abriegelungen. Sagen Sie Nein zu Grippeimpfungen und COVID-Impfungen. Sagen Sie einfach „NEIN“ zu ihrer Angstmacherei und leben Sie Ihr Leben. Angst ist ein Mittel, um dich zu kontrollieren, aber das funktioniert nur, wenn du dich darauf einlässt.

Lassen Sie die Angst hinter sich und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Gesundheit

Während Influenza, RSV und COVID für bestimmte Risikopersonen problematisch und gefährlich sein können, sind die damit verbundenen Gesamtrisiken für die meisten vernachlässigbar. Denken Sie einfach an Ihr Leben zurück – wie oft hatten Sie schon eine Erkältung oder Grippe? Sind Sie noch am Leben? Wie viele Menschen kennen Sie, die an einer Erkältung oder Grippe gestorben sind?

Die große Mehrheit der Menschen hatte auch schon COVID und ist hier, um zu bezeugen, dass es nicht tödlich ist. Leider gehören diejenigen, die bereits mehrere COVID-Impfungen erhalten haben, jetzt zur Risikogruppe und können tatsächlich eine schwerere Infektion bekommen. Für diejenigen, die nicht geimpft sind, stellen die neuesten Varianten ein außergewöhnlich geringes Risiko dar.

Ein starkes Immunsystem ist der beste Weg, sich gegen alle Infektionen zu schützen, und es gibt viele wirksame Möglichkeiten, dies zu tun, einschließlich der folgenden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter den angegebenen Hyperlinks.

NAC ist ein Vorläufer von reduziertem Glutathion, das speziell bei COVID-19 eine entscheidende Rolle zu spielen scheint. Zu den Vorteilen von NAC gehören die Hemmung der Expression von proinflammatorischen Zytokinen, die Verbesserung der T-Zell-Reaktion und die Hemmung der Hyperkoagulation, die zu Schlaganfällen und/oder Blutgerinnseln führen kann, die die Fähigkeit zum Sauerstoffaustausch in der Lunge beeinträchtigen.

