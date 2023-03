Mainstream-Puppenspieler geben jetzt zu, dass ein Laborleck die Pandemie verursacht hat – Warum hat die US-Regierung in den vergangenen 3 Jahren jeden zensiert, der dies Thematisiert hat?

Fast zwei Jahre lang wurde die Theorie nicht diskutiert, aber jetzt haben die Mainstream-Medien endlich eine Kehrtwende vollzogen.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Fast zwei Jahre lang war die Diskussion über die COVID-19-Laborleck-Theorie komplett verboten

Im Juni 2021 änderte Facebook seine Zensurpolitik in Bezug auf die Laborleck-Theorie. Jetzt sind die Mainstream-Medien gezwungen, zuzugeben, dass die Pandemie höchstwahrscheinlich durch ein Laborleck verursacht wurde

Am 28. Januar 2023 veröffentlichten die Epidemiologen Colin Butler und Delia Randolph eine gemeinsame Erklärung, in der sie ein Leck in einem Labor als wahrscheinlichste Ursache für COVID-19 nannten. Die beiden hatten zuvor getrennte Berichte für das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) verfasst, das sie beauftragt hatte, die Möglichkeit zu untersuchen, dass die Pandemie das Ergebnis des „Missbrauchs der Natur durch die Menschheit“ ist

Am 26. Februar 2023 berichtete das Wall Street Journal, dass das US-Energieministerium seine Einschätzung über den Ursprung von SARS-CoV-2 revidiert hat und zu dem Schluss kommt, dass die Pandemie „höchstwahrscheinlich durch ein Leck in einem Labor entstanden ist“

Auch das FBI kam bereits 2021 zu dem Schluss, dass ein Leck in einem Labor das wahrscheinlichste Szenario sei, spielte jedoch eine zentrale Rolle bei der Zensur von Personen, die behaupteten, dass COVID von dort stamme

Fast zwei Jahre lang war es komplett verboten, die Theorie des COVID-19-Laborlecks zu diskutieren, und wie Robby Soave in einem Reason-Artikel vom Juni 2021 feststellte, ist dies ein perfektes Beispiel dafür, warum das Verbot von „Fehlinformationen“ eine schreckliche Idee ist. Oft genug hat sich das, was an einem Tag als „Fehlinformation“ bezeichnet wird, am nächsten Tag als wahr herausgestellt.

Ich habe die Laborleck-Theorie zum ersten Mal am 4. Februar 2020 angesprochen, und es dauerte bis Juni 2021, bis Facebook endlich seine Zensurpolitik zu diesem speziellen Thema umkehrte und erklärte: „Angesichts der laufenden Untersuchungen zur Herkunft von COVID-19 und in Absprache mit Experten für öffentliche Gesundheit werden wir die Behauptung, dass COVID-19 von Menschen gemacht oder hergestellt ist, nicht mehr aus unseren Apps entfernen.“

„Facebooks Zugeständnis, dass die Geschichte über das Laborleck, die es einst als nachweislich falsch ansah, in Wirklichkeit möglicherweise wahr ist, sollte die Idee, dass das Verbot oder die Regulierung von Fehlinformationen ein Hauptziel der öffentlichen Politik sein sollte, ad acta legen“ schrieb Soave.

Wissenschaftler sollen „die Klappe halten“

In einem Artikel vom 15. Februar 2023 im britischen Express berichtet Angus Dalgleish, Professor für Onkologie am St. George’s, University of London, wie er und seine norwegischen Kollegen Birger Sørensen (Virologe) und Andres Susrud (Molekularbiologe) systematisch zum Schweigen gebracht wurden.

Das Trio hatte die genetische Sequenz von SARS-CoV-2 untersucht und war zu dem Schluss gekommen, dass ein Fledermaus-Ursprung „extrem unwahrscheinlich ist … da es Einfügungen um die Rezeptor-Bindungsregion herum hat … die es infektiöser machen würden“. Aber so sehr sie sich auch bemühten, sie konnten die Arbeit nicht veröffentlichen.

Sie schickten ihre Ergebnisse sogar an die britische Regierung und an Kabinettsmitglieder, nur um zu erfahren, dass es sich auf keinen Fall um einen Laborausbruch handeln könne.

„Was folgte, war eine vollständige Unterdrückung jeglicher Debatte über den Ursprung, die anscheinend von Tony Fauci vom NIAID in Amerika vorangetrieben wurde“, schreibt Dalgleish. „Er war sogar so sehr darauf bedacht, jegliche Beweise für den Ursprung des Virus zu unterdrücken, dass er ein Papier bei einer Gruppe von Wissenschaftlern in Auftrag gab, von denen wir heute wissen, dass sie ebenfalls Bedenken hatten, dass es sich nicht um ein natürliches Virus handeln könnte, aber dennoch veröffentlichten sie das Papier in Nature Medicine, in dem es hieß, dass alle Beweise zeigten, dass es sich um ein völlig natürliches Virus handelte und nicht um ein im Labor entstandenes Virus. Diese Arbeit wurde in Nature Medicine veröffentlicht und dann von Tony Fauci als absoluter Beweis dafür verwendet, dass es sich nicht um ein Leck im Labor handelte. Unglaublich war, dass dieses Narrativ von Regierungen auf der ganzen Welt, allen Mainstream-Medien und der Mehrheit der Wissenschaftler aufgegriffen wurde, die es besser hätten wissen müssen, als das Narrativ zu akzeptieren, anstatt sich die Beweise anzusehen … Chinas Zurückweisung war besonders heftig, und es war so offensichtlich, dass sie etwas vertuschen wollten, da alle Proben und Datenbanken entweder verändert oder zurückgezogen wurden. Mit großer Verspätung gestattete China einem internationalen Expertenteam, die Ursache von COVID zu untersuchen, und ein Team durfte nach China einreisen, um im Wesentlichen einen offiziellen Bericht vorzulegen, in dem es hieß, dass die Krankheit eindeutig natürlichen Ursprungs war. Jetzt, mehr als zwei Jahre später, haben zwei der an der Untersuchung beteiligten Personen, Professor Colin Butler aus Australien und Delia Randolph von der Universität Greenwich in London, erklärt, es sei nun klar, dass alle Beweise für ein Laborleck sprechen und dass die Wahrheit unterdrückt worden sei. Es gab eine Geheimhaltung und Vertuschung dieser Angelegenheit in einem wahrhaft orwellschen Ausmaß … [In Zukunft] muss jede neue Bedrohung, ob Infektionskrankheit oder Pandemie, mit einer offenen wissenschaftlichen Debatte angegangen werden und nicht mit einer vollständigen Unterdrückung der Wahrheit, Geheimhaltung und Vertuschung …“

Beweise unterstützen Labor-Leck und haben es immer getan

Wie Dalgleish feststellte, haben sich Butler und Randolph kürzlich dazu geäußert, dass es von Anfang an Beweise für ein Leck im Labor gab. Aus diesem Grund unterzeichnete Butler einen offenen Brief an die Weltgesundheitsorganisation im März 2021 und forderte eine „vollständige und uneingeschränkte internationale forensische Untersuchung der Herkunft von COVID-19“.

Der Brief wurde abgeschickt, nachdem das Team der WHO einen eindeutig voreingenommenen Bericht veröffentlicht hatte, in dem die Theorie des Laborlecks als unwürdig für weitere Untersuchungen zurückgewiesen wurde. Am 28. Januar 2023 veröffentlichte Butler zusammen mit Randolph eine gemeinsame Erklärung in der Daily Mail, in der er feststellte, dass:

„Die entscheidende Debatte über die Ursprünge von Covid wurde abgekapselt … Und diese Weigerung, offen darüber zu diskutieren, was jeder für wahr hält – oder zumindest stark für möglich hält – hat die katastrophale Folge, dass das öffentliche Vertrauen in die Wissenschaft untergraben wird.“

Butler und Randolph versuchen nun, die Sache richtig zu stellen. Wie in ihrem Artikel erläutert, beauftragte das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) beide Anfang 2020 mit der Untersuchung und Erstellung von Berichten über die Möglichkeit, dass die Pandemie das Ergebnis des „Missbrauchs der Natur durch die Menschheit“ ist.

Randolphs Bericht, der als erster erschien, ging schließlich nicht auf die Möglichkeit eines nicht natürlichen Ursprungs ein, obwohl dies „bei der Abfassung aktiv in Betracht gezogen“ wurde. „Selbst Anfang 2020 hatte es den Anschein, dass das UNEP nicht bereit war, etwas so Umstrittenes wie die Laborleck-Theorie in den Bericht aufzunehmen“, schreiben die beiden.

Butler verfasste den zweiten UNEP-Bericht. Anfangs war er skeptisch, was eine Verbindung zum Labor anging, aber „als die Indizien, die für eine Verbindung zum Labor sprechen, dank der Arbeit einiger mutiger Wissenschaftler, Internet-Detektive und Journalisten zunahmen“, kam Butler schließlich zu dem Schluss, dass die Theorie des Laborlecks in Betracht gezogen werden musste. Butlers Bericht enthielt daher eine ausführliche Diskussion über die Möglichkeit eines Laborlecks.

„Der Laborweg scheint der wahrscheinlichste zu sein“

Butlers erste Entwürfe wurden von UNEP-internen Gutachtern heftig kritisiert, und als sich der Bericht der Fertigstellung näherte, begann Butler zu vermuten, dass die Veröffentlichung „absichtlich verzögert“ wurde. Laut Butler und Randolph:

„Der erste Bericht wurde innerhalb weniger Wochen nach seiner Fertigstellung veröffentlicht, aber der zweite brauchte zehn Monate – und erschien erst, nachdem ein zunehmend beunruhigter Autor einflussreiche Persönlichkeiten kontaktiert hatte … Er wurde schließlich vor drei Monaten mit wenig Publicity veröffentlicht. Diese beiden Berichte sind mit einem Gesamtumfang von 152 Seiten, 387 zitierten wissenschaftlichen Veröffentlichungen und 94 Gutachtern sehr umfangreich. Sie können weder als wissenschaftlich leichtfertig abgetan werden, noch sind sie das Produkt voreingenommener oder naiver Autoren. Im Gegensatz zu einigen der Hauptakteure in der COVID-Ursprungsdebatte war keiner von uns an Arbeiten zum „Funktionsgewinn“ beteiligt, die eine Manipulation virologischer Strukturen zur Steigerung der Virulenz beinhalten. Wir haben auch keine Zusammenarbeit mit dem Wuhan Institute of Virology (WIV). Keiner von uns hat Gelder von den US National Institutes of Health, der US Defense Advanced Research Projects Agency oder der EcoHealth Alliance erhalten – die alle an der Finanzierung von Arbeiten am WIV beteiligt waren, die unter die Definition von „Funktionsgewinn“ fallen. Auch wurde keiner von uns für die Arbeit mit dem Wellcome Trust finanziell belohnt … dessen Direktor Sir Jeremy Farrar unserer Meinung nach neben den US-Finanzchefs eine Schlüsselfigur bei der skandalösen Unterdrückung der Debatte zu diesem Thema war … Die meisten erst kürzlich entdeckten Krankheitserreger „brennen“ in der menschlichen Bevölkerung aus. Einige werden dann in Labors gehalten, auch in Wuhan … Wird mit einigen von ihnen experimentiert? Mit ziemlicher Sicherheit, ja. Doch diese Arbeit ist von einem Mantel verdächtiger Geheimhaltung, Täuschung und Interessenkonflikten umhüllt … Wir können auch Inkompetenz erkennen. In einem neuen Bericht des US-amerikanischen Office of Inspector General wurden Fehler sowohl bei den National Institutes of Health, dem weltweit größten öffentlichen Geldgeber für biomedizinische Forschung, als auch bei der EcoHealth Alliance, die sie eigentlich überwachen sollte, festgestellt. In diesem Bericht wurde vernichtend festgestellt, dass beide Organisationen es versäumt haben, „die Art der durchgeführten Forschung zu verstehen, potenzielle Problembereiche zu identifizieren und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen“. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass diese Risiken besser verstanden werden, dass Wissenschaftler die Gefahren akzeptieren und dass dieser Bereich besser reguliert wird. Wir sind der Ansicht, dass nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse ein Laborweg die wahrscheinlichste Ursache der Pandemie ist … Unabhängig von der Ursache der Pandemie hat diese Debatte jedoch gezeigt, dass die Selbstregulierung der ‚gain of function‘-Forschung ein klägliches Versagen war.“

Bericht des Energieministeriums stützt Theorie über Lecks im Labor

Am 26. Februar 2023, einen Monat nach der gemeinsamen Erklärung von Butler und Randolph, berichtete das Wall Street Journal, dass das US-Energieministerium seine Einschätzung des Ursprungs von SARS-CoV-2 revidiert hat und zu dem Schluss kommt, dass die Pandemie „höchstwahrscheinlich durch ein Leck in einem Labor entstanden ist“.

„Die Änderung des Energieministeriums, das zuvor unschlüssig war, wie das Virus entstanden ist, wird in einer Aktualisierung eines Dokuments von 2021 durch das Büro des Direktors des Nationalen Nachrichtendienstes Avril Haines erwähnt … Das Energieministerium schließt sich nun der Auffassung des Federal Bureau of Investigation an, wonach sich das Virus wahrscheinlich durch ein Missgeschick in einem chinesischen Labor verbreitet hat … Die Schlussfolgerung des Energieministeriums ist das Ergebnis neuer Erkenntnisse und von Bedeutung, da die Behörde über beträchtliches wissenschaftliches Fachwissen verfügt und ein Netzwerk von nationalen US-Labors beaufsichtigt, von denen einige fortschrittliche biologische Forschung betreiben. Nach Angaben von Personen, die den als geheim eingestuften Bericht gelesen haben, hat das Energieministerium sein Urteil mit „geringem Vertrauen“ gefällt. Das FBI kam zuvor mit ‚mäßigem Vertrauen‘ zu dem Schluss, dass die Pandemie wahrscheinlich auf ein Leck in einem Labor im Jahr 2021 zurückzuführen ist, und hält an dieser Einschätzung fest.“

US-Geheimdienst vermutete von Anfang an ein Leck im Labor

Im Jahr 2021 hielt das FBI die Theorie des Laborlecks also nicht nur für plausibel, sondern auch für wahrscheinlich, und dennoch war die Behörde maßgeblich daran beteiligt, die öffentliche Diskussion darüber zu zensieren. Darüber hinaus hat das Energieministerium Berichten zufolge bereits im Mai 2020 eine Studie erstellt, die zu dem Schluss kam, „dass die Hypothese eines Laborlecks plausibel ist und weitere Untersuchungen verdient“.

Mit anderen Worten: Big Tech wurde angewiesen, eine Wahrheit zu zensieren, die von mindestens zwei verschiedenen Stellen innerhalb der Geheimdienste unterstützt wurde. In einem Twitter-Thread vom 27. Februar 2023 weist der Enthüllungsjournalist Paul D. Thacker auch darauf hin, dass nicht nur ein, sondern zwei verschiedene Wissenschaftlerteams in verschiedenen Labors des Energieministeriums zu dem Schluss gekommen sind, dass ein Laborunfall die wahrscheinlichste Ursache der Pandemie war. Wir haben also wirklich drei Einschätzungen der Geheimdienste, die in dieselbe Richtung weisen.

„Das FBI kam bereits 2021 zu dem Schluss, dass ein Leck im Labor das wahrscheinlichste Szenario sei, spielte aber eine zentrale Rolle bei der Zensur von Personen, die darauf hinwiesen, dass COVID von dort stammt.“

Seltsamerweise scheint das FBI immer noch wild entschlossen zu sein, die Vertuschung fortzusetzen, selbst wenn die erfundene Geschichte bröckelt. Wie Dr. Robert Malone feststellt, haben die Republikaner im Repräsentantenhaus und im Senat, die den Ursprung der Pandemie untersuchen, das FBI um weitere Informationen gebeten, insbesondere darum, welche Art von Informationen sie dazu veranlassten, ein Laborleck zu vermuten.

Die Behörde weigert sich jedoch, diese Details mitzuteilen, und beruft sich dabei auf die Richtlinien des Justizministeriums zur „Wahrung der Integrität laufender Ermittlungen“. Mit anderen Worten: Mit der Behauptung, dass eine aktive Untersuchung im Gange ist, muss das FBI keine der vom Kongress angeforderten Informationen weitergeben, was ziemlich praktisch erscheint.

Die Frage ist nur, wie lange braucht das FBI, um diese angebliche Untersuchung abzuschließen? Wie von Malone angemerkt „Das FBI muss das, was es weiß, zeitnah bekannt geben. Wir haben keine Zeit, darauf zu warten, dass ihre endlosen Untersuchungen abgeschlossen werden. Drei Jahre sind schon zu lange. Der Kongress und die amerikanische Öffentlichkeit verdienen jetzt Antworten.“

Die Marionetten des Mainstreams, die versuchen, der großen Geschichte zuvorzukommen?

Eine Reihe von Marionetten der Mainstream-Medien berichten nun, dass ein Laborleck die wahrscheinlichste Erklärung für die Pandemie ist. Entschuldigungen für ihre frühere Unprofessionalität haben wir allerdings noch nicht gesehen. Ein Grund für diese Kehrtwende könnte sein, dass sie jetzt versuchen, einer noch größeren Geschichte zuvorzukommen, nämlich der endgültigen Bestätigung, dass SARS-CoV-2 ein künstlich hergestelltes Virus ist, das auf die Menschheit losgelassen wurde.

Die Mainstream-Medien müssen den Anschein erwecken, dass sie nicht an der Vertuschung von Demozid (der absichtlichen Tötung unbewaffneter Zivilisten durch die Regierung) beteiligt waren, denn die Theorie der undichten Stellen im Labor führt direkt zur absichtlichen Manipulation von Viren und zur Entwicklung von Biowaffen durch die Regierung.

Die globalistischen Strippenzieher fangen auch an, mögliche Fluchtwege auszutesten, indem sie die Öffentlichkeit mit einer „Amnestie“ für COVID-Fehler an Bord holen und so tun, als wären sie diejenigen gewesen, die auf Antworten drängten. Wie der Twitter-Nutzer Clandestine bemerkte:

„Wir sind in eine neue Phase der COVID-Saga eingetreten. Die US-Regierung gibt langsam zu, dass es sich bei SARS-CoV-2 um einen vom Menschen geschaffenen Erreger handelt, der aus einem Labor in China ausgetreten ist. Dies ist im Grunde das Ende der COVID-Geschichte. Das ist die Totenglocke für die Globalisten. Und warum? Weil die breite Öffentlichkeit nun ermutigt ist, mehr Fragen zu stellen: Wer hat es gemacht? Wer hat es „durchsickern lassen“? Warum haben die MSM/Tech gelogen? Warum hat die US-Regierung in den letzten 3 Jahren jeden zensiert, der dies vorgeschlagen hat? Die Biden-Administration versucht bereits, der Sache auf den Grund zu gehen. NSA Jake Sullivan über den Ursprung von SARS-CoV-2 heute: Präsident Biden hat wiederholt jeden Teil unserer Geheimdienstgemeinschaft angewiesen, alle Anstrengungen und Ressourcen darauf zu verwenden, dieser Frage auf den Grund zu gehen. Jeder, der einen Puls hat, kann Ihnen sagen, dass Jake Sullivan nach Strich und Faden lügt. Nicht nur, dass die Biden-Administration NICHT den Antworten auf den Ursprung von SARS-CoV-2 nachgegangen ist, die Geheimdienstgemeinschaft hat sich mit Big Tech verschworen, um die Leute zu zensieren, die dies seit drei … Jahren sagen. Russland und China haben seit über einem Jahr offiziell behauptet, dass das Virus von westlichen Oligarchen künstlich erzeugt wurde. Sie fordern vom UN-Sicherheitsrat eine Untersuchung des biologischen US-Netzwerks in der Ukraine. Der Westen schrie ‚Desinformation‘ … Die Biden-Administration wird damit beginnen, ihren Schafen vorzugaukeln, dass sie die ganze Zeit nach dem Ursprung von SARS-CoV-2 gesucht haben. In Wirklichkeit haben sie den Planeten einer Gehirnwäsche unterzogen und gegen die Verfassung verstoßen, um jeden zum Schweigen zu bringen, der tatsächlich nach dem Ursprung gesucht hat.“

COVID-Antikörper ab September 2019 in Blutkonserven gefunden

Auf der anderen Seite haben Forscher COVID-Antikörper in Blut entdeckt, das in europäischen Blutbanken gesammelt und gelagert wurde, und zwar im September 2019 im Falle Italiens und im November 2019 im Fall von Frankreich.

Wie der Stanford-Professor Jay Bhattacharya feststellt, sind die Auswirkungen dieser Ergebnisse „enorm“, denn dies bedeutet, dass die Sperren erst mehrere Monate nach dem Beginn der weltweiten Ausbreitung des Virus verhängt wurden. Abriegelungen haben, wenn überhaupt, nur eine winzige Wirkung, und alle abzuriegeln, nachdem sich ein Virus bereits seit Monaten ausgebreitet hat, ist mehr als nutzlos.

Dennoch hat niemand in der Regierung oder den Mainstream-Medien über diese Ergebnisse berichtet, die im November 2020 bzw. Februar 2021 veröffentlicht wurden. Hätten sie es getan, wäre Ende 2020 klar gewesen, dass die Abriegelungen von Anfang an sinnlos waren und beendet werden mussten.

Virus Engineering ist eine der größten Bedrohungen für die Menschheit

Wenn uns die COVID-Pandemie etwas gelehrt hat, dann, dass die gentechnische Entwicklung von Viren mit Pandemiepotenzial eine der größten Bedrohungen für die Menschheit darstellt und beendet werden muss.

In einem Forschungsantrag an die DARPA aus dem Jahr 2018 wurden Pläne zur Schaffung eines Virus beschrieben, das dem SARS-CoV-2 unheimlich ähnlich, wenn nicht sogar identisch ist und obwohl der Vorschlag abgelehnt wurde, gibt es keinen Grund, warum dies nicht im Rahmen eines anderen Programms möglich gewesen wäre.

COVID-19 hat angeblich fast 6,8 Millionen Menschen auf der ganzen Welt getötet, und die gesamte Weltwirtschaft wurde dezimiert. Wenn die Art der genetischen Manipulation, die SARS-CoV-2 hervorgebracht hat, fortgesetzt wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein von Menschenhand geschaffenes Virus anfängt, bestimmte Bevölkerungsgruppen auszulöschen, da sie schließlich einen Weg finden werden, spezifische genetische Merkmale zu erreichen.

Die einzige sinnvolle Maßnahme für die Zukunft ist ein vollständiges Verbot der Funktionsforschung und eine strenge Bestrafung bei Verstößen. Die Industrie ist eindeutig nicht in der Lage, sich selbst zu regulieren, und Vorschriften für diese Art von Forschung führen immer zu Schlupflöchern.

