Vergessen Sie Lockdown Files: Britischer Ex-Pflegeminister »ließ mindestens 100.000 ältere Menschen euthanasieren“.

Die Mainstream-Medien fangen an, spärlich über die Lockdown Files zu schreiben, aber im Vereinigten Königreich ist man schon viel weiter.

Kürzlich sprach Maajid Nawaz mit dem britischen Abgeordneten Andrew Bridgen und dem Medizinforscher Stuart Wilkie über ein sehr heikles Thema, nämlich dass die britische Regierung und insbesondere der ehemalige britische Gesundheitsminister Matt Hancock massenhaft ältere Menschen in Pflegeheimen und Krankenhäusern mit Midazolam und Morphium euthanasiert hat.

Dies geschah angeblich auf dem Höhepunkt der „Corona-Krise“, damit es niemand bemerken würde. Bridgen warf Fragen dazu auf. Es sind auch mehrere Fälle anhängig.

Wir sprechen hier von einem Massenmord an älteren Menschen, der von der Regierung begangen wurde. Es handelt sich um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, um Demozid.

Former global Head for Respiratory Illnesses at Pfizer (with a phd expertise in morphine) Dr Mike Yeadon for @TheRadicalShow with @MaajidNawaz:



"I am convinced that over 100,000 people were killed by government protocols of Midazolam and Morphine"pic.twitter.com/5T88qjxAxy