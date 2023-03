Top-Wissenschaftler finden „substanziellen wissenschaftlichen Beweis“ dafür, dass RF-Strahlung Krebs verursacht

Auf der Grundlage der Ergebnisse ihrer bahnbrechenden Überprüfung der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse riefen vier der weltweit führenden Umweltexperten dazu auf, der Exposition der Bevölkerung gegenüber hochfrequenter Strahlung vorzubeugen und Vorsorge zu treffen.

Vier der weltweit führenden Umweltexperten plädieren für Vorbeugung und Vorsorge, wenn es um die Exposition der Bevölkerung gegenüber hochfrequenter Strahlung (HF) geht.

Die Wissenschaftler – darunter der ehemalige Direktor des Nationalen Toxikologieprogramms der USA (NTP) – veröffentlichten im vergangenen Monat eine Übersicht über die neuesten Studien zu den Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung (EMR) und HF-Strahlung auf verschiedene Lebensformen und den Menschen sowie über die epidemiologischen Beweise für Krebs durch HF-Strahlung bei der Nutzung von Mobiltelefonen.

Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass es „substanzielle wissenschaftliche Beweise“ dafür gibt, dass „HF-Strahlung Krebs, endokrinologische, neurologische und andere schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit hat“ – und dass die US Federal Communications Commission (FCC) es versäumt hat, die öffentliche Gesundheit zu schützen.

Sie warfen der FCC vor, bei der Bewertung der Risiken von HF-Strahlung das in der Toxikologie übliche „Vorsorgeprinzip“ sowie die Bradford-Hill-Kriterien zu ignorieren, eine Reihe von Grundsätzen, die in der Epidemiologie zur Feststellung eines Kausalzusammenhangs üblich sind.

„Dieser Artikel ist ein klarer Aufruf zur Vorbeugung und Vorsorge“, sagte Devra Davis, Ph.D., M.P.H., eine Toxikologin und Epidemiologin, die die Studie mitverfasst hat.

„Wir wissen jetzt genug, um Maßnahmen zu ergreifen, um die Exposition zu reduzieren. … Es ist an der Zeit“, sagte Davis, der auch Gründer und Präsident des Environmental Health Trust und Gründungsdirektor des Center for Environmental Oncology und des University of Pittsburgh Cancer Institute ist.

Die anderen Autoren der Studie sind:

Paul Ben Ishai, Ph.D., Physiker an der Universität Ariel in Israel.

Dr. Hugh Taylor, Professor und Lehrstuhlinhaber für Geburtshilfe, Gynäkologie und Reproduktionswissenschaften an der Yale School of Medicine.

Linda Birnbaum, Ph.D., Toxikologin und ehemalige Direktorin des National Institute of Environmental Health Sciences und des NTP der National Institutes of Health.

Birnbaum und Taylor sind Mitglieder der U.S. National Academy of Medicine, der bedeutendsten Vereinigung angesehener Wissenschaftler des Landes.

Davis war Gründungsdirektor des Ausschusses für Umweltstudien und Toxikologie des Nationalen Forschungsrates der Nationalen Akademie der Wissenschaften der USA, einer privaten Gesellschaft angesehener Wissenschaftler.

Insgesamt haben die vier Autoren mehr als 1.600 von Experten begutachtete Artikel veröffentlicht.

Davis sagte gegenüber The Defender, es gebe eine „Fülle“ von experimentellen und epidemiologischen Beweisen, die einen kausalen Zusammenhang zwischen EMR-RF und Krebs belegen.

Studien haben auch gezeigt, dass EMR/RF DNA-Schäden verursachen und die fötale Entwicklung sowie das endokrine System beeinträchtigen können.

„EMF/RF wirken wie ein klassischer endokriner Disruptor, indem sie sowohl die männlichen als auch die weiblichen Fortpflanzungsfunktionen beeinträchtigen“, so die Autoren.

Sie wiesen darauf hin, dass hochrangige Berater der Weltgesundheitsorganisation, darunter Dr. Lennart Hardell, gesagt haben, dass HF-Strahlung, wenn sie auf der Grundlage aktuellerer Studien bewertet würde, wahrscheinlich zu einem wahrscheinlichen – wenn auch nicht bestätigten – menschlichen Karzinogen hochgestuft würde.

Davis bezeichnete den Artikel als „Meilenstein“ – „aber der Meilenstein ist auf den Schultern einer Reihe von anderen aufgebaut“, fügte sie hinzu.

Viele Forscher – darunter James Lin, Ph.D., Louis Slesin, Ph.D., Joel Moskowitz, Ph.D., Lennart Hardell, M.D., Ph.D., Cindy Sage, M.A. und Dr. David Carpenter – haben „unermüdlich“ an der Frage der Hochfrequenzstrahlung gearbeitet, sagte sie.

Der Industrie nahestehende Wissenschaftler“ verzerren den öffentlichen Diskurs über RF-Strahlung

Nach Ansicht der Autoren wurde der öffentliche Diskurs über HF-Strahlung durch einige „grundlegend fehlerhafte“, aber dennoch weitverbreitete Berichte verzerrt, die von „der Industrie nahestehenden Wissenschaftlern“ verfasst wurden und vorgeben, „kein Gesundheitsrisiko“ aufzuzeigen.

Das Papier entstand aus den Diskussionen der Autoren über „mehrere von Experten begutachtete Arbeiten, die eine voreingenommene Analyse lieferten, insbesondere die 2021 in JAMA Oncology veröffentlichte Studie von David Robert Grimes, Ph.D.“, so Davis gegenüber Microwave News.

„Es ist zwingend notwendig, auf ein vollständiges Bild der Beweise zu bestehen und nicht auf die beschönigte oder verzerrte Version, die derzeit verbreitet wird“, so die Autoren.

Mehr unabhängige Forschung über HF-Strahlung – frei von Voreingenommenheit durch die Telekommunikationsindustrie – ist erforderlich. Ohne diese, so die Autoren, „führen wir effektiv ein unkontrolliertes Experiment an uns selbst, unseren Familien und unseren Kindern durch“.

Die Autoren kritisierten auch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) dafür, dass sie viele der Studien, die schädliche Auswirkungen von HF-Strahlung gezeigt haben, zurückgewiesen hat, darunter die 30 Millionen Dollar teure NTP-Studie aus dem Jahr 2018, die „klare Beweise“ dafür lieferte, dass elektromagnetische Strahlung mit Krebs und DNA-Schäden in Verbindung steht.

Davis zufolge war die Ablehnung der NTP-Studie durch die FDA „zutiefst fehlerhaft“ und „zutiefst heuchlerisch“.

Die FDA habe das NTP 1999 aufgefordert, die Strahlung von Mobiltelefonen zu untersuchen, sagte sie. FDA-Beamte waren eng in die Überprüfung der Studienpläne eingebunden.

„Als dann die Ergebnisse herauskamen und einigen Leuten nicht gefielen, fing die FDA an, ihre eigene Studie schlechtzureden“, sagte Davis.

Davis sagte, der wissenschaftliche und regulatorische Kampf um die RF-Strahlung erinnere sie und ihre Mitautoren an den früheren Kampf um den Tabakkonsum.

„Wir waren in den frühen Tagen dabei, als – ob Sie es glauben oder nicht – 70 % der Chirurgen rauchten. Und in den 1970er und 1980er-Jahren gab die Tabakindustrie dem National Cancer Institute 11 Millionen Dollar, um zu untersuchen, wie man eine sichere Zigarette herstellen kann“, sagte Davis.

Es gab eine wissenschaftliche Debatte darüber, ob Tabak in der Umgebung von Kindern sicher ist oder nicht, die sich über Jahre hinzog, länger als es nötig gewesen wäre.

„1983, als ich geschäftsführender Direktor des Ausschusses für Umweltstudien und Toxikologie der Nationalen Akademie der Wissenschaften war, stellten wir einen Ausschuss zusammen, der die Frage beantworten sollte, ob das Rauchen in Flugzeugen in Ordnung sei“, so Davis.

Damals sei dies eine wissenschaftliche Frage gewesen, sagte sie, und fügte hinzu, dass der Ausschuss nach Prüfung der Forschungsergebnisse als erster in der Welt ein Rauchverbot in Flugzeugen erlassen habe.

Davis sagte, Wissenschaftler und die Öffentlichkeit hätten erkannt, dass die Studien, die die Unbedenklichkeit von Tabak suggerierten, von der Tabakindustrie „fabriziert“ worden seien – und dasselbe geschehe jetzt mit Hochfrequenzstrahlung und der Telekommunikationsindustrie, fügte sie hinzu.