„Man kann sich nicht verstecken“: Elon Musk und SpaceX helfen dem US-Geheimdienst beim Aufbau des weltweit größten Spionagesatellitennetzes

Von Derrick Broze

Warum nutzen so viele freiheitsliebende, auf ihre Privatsphäre bedachte Menschen den Satellitendienst eines Militärunternehmens und verschließen die Augen vor dem Überwachungsnetz, das er gemeinsam mit dem US-Militär und den Geheimdiensten aufbaut?

Am Montag teilte der ehemalige Kongressabgeordnete von Texas, Dr. Ron Paul, seinen Zuhörern auf Twitter/X mit, dass er aufgrund eines „Internetausfalls in unserer Region“ seine tägliche Live-Sendung, The Ron Paul Liberty Report, nicht ausstrahlen werde.

Elon Musk, der Vorstandsvorsitzende und Chief Technology Officer von Twitter, antwortete Paul mit den Worten: „Sie sollten sich Starlink zulegen“. Schließlich fragte Paul: „Das klingt nach einer großartigen Idee! Wie viel kostet das?“

Starlink ist eine sogenannte Satelliten-Internetkonstellation, die von Starlink Services betrieben wird, einem internationalen Telekommunikationsunternehmen, das sich vollständig im Besitz von Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX befindet. Die Starlink-Satelliten wurden erstmals 2019 von SpaceX gestartet und bieten Berichten zufolge Menschen in mehr als 100 Ländern Internetzugang. Sie erfreuen sich aufgrund ihrer einfachen Einrichtung und relativ geringen Kosten zunehmender Beliebtheit.

Die neuesten Zahlen zu den Starlink-Satelliten besagen, dass die Satellitenkonstellation aus mehr als 7.000 kleinen Satelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn besteht. SpaceX plant für die kommenden Jahre 12.000 Satelliten. Starlink soll weltweit mehr als 4 Millionen Abonnenten haben.

Ron Paul wusste offensichtlich, was Starlink ist, und er wusste vielleicht sogar, dass Starlink ein entscheidender Teil des Erfolgs von SpaceX war. Was Ron Paul und die meisten Menschen jedoch nicht wissen, ist, dass SpaceX zu einem wichtigen Partner des US-Militärs und des Geheimdienstapparats geworden ist und ihnen beim Aufbau eines massiven Überwachungsnetzes hilft.

SpaceX, Starshield und der militärisch-industrielle Komplex

Im September 2023 berichtete Bloomberg, dass SpaceX seinen ersten Auftrag von der US-Raumwaffe erhalten habe, im Rahmen des neuen „Starshield“-Programms von SpaceX „maßgeschneiderte Satellitenkommunikation für das Militär bereitzustellen“. Bloomberg merkte an, dass dieser Schritt die Rolle von Elon Musk als „Rüstungsunternehmer“ „ausweiten“ würde.

Starshield wird dem Militär ein Jahr lang Dienstleistungen unter Verwendung der bestehenden Starlink-Satelliten von SpaceX anbieten. Die Sprecherin der Luftwaffe, Ann Stefanek, erklärte gegenüber Bloomberg, dass der Vertrag „einen End-to-End-Service von Starshield über die Starlink-Konstellation, Benutzerterminals, Zusatzgeräte, Netzwerkmanagement und andere damit zusammenhängende Dienstleistungen vorsieht“.

Das heißt, das US-Militär und der Geheimdienst werden die Starlink-Satelliten nutzen, die dem Durchschnittsbürger als bequeme und schnelle Möglichkeit für den Internetzugang verkauft werden.

Das Streben nach Militärverträgen ist kein neues Merkmal des Geschäftsmodells von SpaceX. Im Jahr 2002 wurde berichtet, dass SpaceX einen Vertrag mit einem nicht genannten US-Geheimdienstkunden abgeschlossen hatte. In jüngerer Zeit schloss Musks Starlink einen Vertrag mit dem US-Verteidigungsministerium über einen nicht genannten Betrag ab, um dem ukrainischen Militär Starlink-Kommunikation zur Verfügung zu stellen.

Auf der offiziellen Website von Starshield heißt es, dass das Programm darauf abzielt, Kunden Satelliten für die Verarbeitung verschlüsselter Kommunikation sowie für die Erfassung von Daten über die Erde zur Verfügung zu stellen. Starshield bietet auch „Satellitenbusse“ für die „anspruchsvollsten Nutzlastmissionen von Kunden“ an.

Während zum Zeitpunkt der Ankündigung des Starshield-Programms nur wenig darüber bekannt war, hat die Öffentlichkeit inzwischen mehr Details über das Programm erfahren.

Im Februar 2024 berichtete The Wall Street Journal über die Existenz eines weiteren Vertrags zwischen SpaceX und der US-Regierung. Der bisher unbekannte Vertrag aus dem Jahr 2021 hatte einen Wert von sage und schreibe 1,8 Milliarden US-Dollar und bezog sich auf die geheime Satellitenkonstellation Starshield. Die US-Regierungsbehörde, die mit SpaceX zusammenarbeitete, war in den vom WSJ eingesehenen Dokumenten nicht aufgeführt.

„Der Umfang und die Geheimhaltung der Vereinbarung verdeutlichen die wachsende gegenseitige Abhängigkeit zwischen SpaceX – einer dominierenden Kraft in der Raumfahrtindustrie – und dem nationalen Sicherheitsapparat“, so das WSJ.

Das WSJ berichtete auch, dass Gwynne Shotwell, Präsidentin und COO von SpaceX, eine „sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Geheimdiensten und SpaceX“ bestätigte.

Im März sprach Reuters mit fünf Quellen, die über Insiderwissen zu einem geheimen Vertrag zwischen SpaceX und einem nicht genannten US-Geheimdienst verfügten. Diesen Quellen zufolge baut SpaceX im Rahmen des bereits gemeldeten 1,8-Milliarden-Dollar-Vertrags mit dem US-amerikanischen National Reconnaissance Office (NRO) ein Netzwerk von Spionagesatelliten auf.

Dieselben Quellen teilten Reuters mit, dass das Programm, wenn es erfolgreich ist, die Fähigkeit der US-Regierung und des Militärs, Ziele „fast überall“ auf der Welt schnell zu finden, „erheblich verbessern“ würde.

Im April schien sich der Bericht zu bestätigen, als bekannt wurde, dass SpaceX mit dem langjährigen Militärunternehmen Northrop Grumman bei dem geheimen Spionagesatellitensystem zusammenarbeiten würde. Das Projekt erfasste offenbar bereits hochauflösende Bilder des Planeten, so „mit dem Programm vertraute Personen“, die mit Reuters sprachen. Dieselben Quellen behaupteten, das geheime Projekt werde vom National Reconnaissance Office entwickelt.

Das National Reconnaissance Office und SpaceX

Das NRO ist ein Geheimdienst des US-Verteidigungsministeriums, der Aufklärungssatelliten für die Regierung entwirft, baut, startet und betreibt. Die Agentur wurde 1961 gegründet, ihre Existenz war jedoch bis 1992 geheim.

Die NRO stellt Satellitenaufklärung für mehrere Regierungsbehörden bereit, darunter die National Security Agency (NSA), die National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) und die Defense Intelligence Agency (DIA).

Im Mai führte SpaceX seine erste Mission durch, um der NRO beim Start von Satelliten in den Weltraum zu helfen. Die Schlagzeile „SpaceX startet erste Charge neuer Spionagesatelliten für NRO“ sagt alles, was man wissen muss. Die Anzahl der von der NRO und SpaceX in die Umlaufbahn gebrachten Satelliten wurde der Öffentlichkeit nicht bekannt gegeben.

SpaceX’s Starlink now has more than 5,000 satellites orbiting Earth 🌎 up from 0 operational satellites at the start of 2019



Here’s what that journey looks like 👀 pic.twitter.com/ZPTXcXOhjg — Evan (@StockMKTNewz) January 27, 2024

Während die Öffentlichkeit mit Freude und Ehrfurcht zusieht, wie Elon Musk und SpaceX Amerika in das „Weltraumrennen“ der nächsten Generation führen, startet Musk tatsächlich Spionagesatelliten an Bord der SpaceX-Raketen vom Typ Falcon 9.

„Diese Mission ist der erste Start der von der NRO verbreiteten Systeme, die eine reaktionsschnelle Erfassung und schnelle Datenlieferung ermöglichen. NROL-146 ist der erste Start eines einsatzfähigen Systems nach Demonstrationen in den letzten Jahren, um Kosten und Leistung zu überprüfen“, sagte die NRO.

Die dritte Charge von Satelliten für die NRO wurde von SpaceX im September gestartet. Wieder einmal wurden die Satelliten der NRO mit einer SpaceX Falcon 9-Rakete gestartet.

Die jüngste Partnerschaft zwischen SpaceX und der NRO kam im Oktober zustande, als das Unternehmen den Zuschlag für neun Starts im Rahmen des National Security Space Launch (NSSL) Phase 3 Lane 1-Programms erhielt. Der Auftrag im Wert von 733,5 Millionen US-Dollar umfasste sieben Missionen für die Space Development Agency (SDA) und zwei für die NRO, die voraussichtlich Ende 2025 und 2026 gestartet werden sollten.

Einige Befürworter von Musk könnten argumentieren, dass er einfach ein kluger Geschäftsmann ist, der mit Geldern der US-Regierung Kasse macht, während er sich nicht darum kümmert, wie die von ihm gelieferte Technologie eingesetzt wird. Eine solche Ausrede ist nicht nur eine Ausflucht und ein Versuch, Musk und seine Mitstreiter von ihrer persönlichen Verantwortung zu entbinden, sondern es ist auch völlig ignorant, die Gefahr zu leugnen, die darin besteht, dem größten Militär der Welt noch mehr Möglichkeiten zu geben, die Welt auszuspionieren.

Werfen Sie einen Blick auf die Worte von Christopher Scolese, dem Direktor der NRO, um die Gefahr zu verstehen, die von Starshield ausgeht. Scolese berichtet direkt an den Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes und den Verteidigungsminister.

Im Oktober sprach Scolese auf einer Veranstaltung des Center for Strategic & International Studies und erläuterte, wie die NRO die Satelliten von Unternehmen wie SpaceX nutzen will.

„Von Juni letzten Jahres bis Dezember dieses Jahres werden wir wahrscheinlich 100 Satelliten gestartet haben. Wir gehen also von der Demo-Phase in die Betriebsphase über, in der wir wirklich in der Lage sein werden, all diese Dinge auf eine betriebsfähigere Weise zu testen“, sagte Scolese zu diesem Zeitpunkt.

„Was werden sie tun? Sie sind Teil der sich ausbreitenden Architektur, um von dort aus hochauflösende Bilder der Erde mit hoher Geschwindigkeit zu erhalten“, sagte Scolese. ‚Jetzt kann man sich nicht mehr verstecken, weil man ständig beobachtet wird.‘

Scolese warnte jedoch davor, dass die Menschen angesichts der großen Anzahl von Satelliten im Orbit und der „Unmengen an Daten“, die eingehen, nicht mehr mithalten können. Daher, so Scolese, wird die NRO Unterstützung durch künstliche Intelligenz (KI) erhalten. Zweifellos wird Musk bereit sein, Unterstützung in Form von Daten anzubieten, die von Grok, dem in Twitter integrierten KI-Bot, gesammelt wurden und Milliarden von Datenpunkten von den Plattformen von Hunderten von Millionen Nutzern umfassen.

„Der Betrieb einer stark gewachsenen Architektur bedeutet, dass es nicht mehr möglich ist, dass eine Person in einem Kontrollzentrum sagt: Ich weiß, was der Satellit tut. Wir brauchen also Maschinen, die uns dabei helfen. Wir brauchen künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und automatisierte Prozesse, die uns dabei helfen“, sagte er.

Die NRO ist ein weiterer Geheimdienst innerhalb des riesigen Überwachungsnetzwerks, das von der US-Regierung betrieben wird. Die Beziehung zwischen der NRO und Musks SpaceX und Starshield wächst offensichtlich von Tag zu Tag. Musk verbündet sich zunehmend mit dem US-Militär und dem Geheimdienstapparat und verankert sich und seine Unternehmen weiter als Teil des militärisch-industriellen Komplexes. Deshalb ist es wichtig, den Mann hinter dem Spionagesatellitenprogramm Starshield zu verstehen.

Der Mann hinter Starshield

Starshield ist Teil der Special Programs Group von SpaceX, und der Vizepräsident von SPG ist der pensionierte General der Luftwaffe Terrence O’Shaughnessy. Im Jahr 2020 ging Terrence O’Shaughnessy nach einer 39-jährigen Karriere in der US-Luftwaffe in den Ruhestand und wurde später „Senior Advisor von Elon Musk in Angelegenheiten, die SpaceX betreffen“.

Vor seinem Eintritt bei SpaceX war O’Shaughnessy bei der Luftwaffe, dem United States Northern Command (NORTHCOM) und dem North American Aerospace Defense Command (NORAD) tätig, wo er dem Präsidenten und dem Verteidigungsminister unterstellt war. O’Shaughnessy war Berichten zufolge auch dafür verantwortlich, dass das Verteidigungsministerium während der nationalen COVID-Reaktion des US-Militärs 16.000 medizinische Mitarbeiter zur Verfügung stellte.

In einem 2019 geführten Interview mit National Defense University Press sprach O’Shaughnessy über die Verbreitung von Satelliten in erdnahen Umlaufbahnen und die Beziehung des Militärs zu Unternehmen wie Starlink und One Web. Diese Beziehung, so sagte er, sei „etwas, das unser Militär nutzen muss, und zwar nicht nur wegen des Zugangs zum Weltraum, sondern auch wegen der erheblichen Senkung der Kosten für den Zugang zum Weltraum. Wir können auch die Fähigkeiten nutzen, die LEOs in Zukunft für die Kommunikation bieten werden.„

O’Shaughnessy forderte ‚ein intuitives Sensornetz – von der Unterwasser- über die See-, Land- und Luft- bis hin zur Weltraumebene‘, das ‚letztendlich zu einem System von Systemen‘ führen kann.

Er betonte jedoch, dass dieses Raster in einer „belastbaren, redundanten Architektur“ zusammengeführt wird, in der das Militär die „vernetzten Fähigkeiten“, die es in einem „All-Domain-Sensornetzwerk“ aufgebaut hat, in dem alles alles wahrnehmen kann, „effektiv befehligen und kontrollieren“ kann.

„Informationen könnten in eine zentrale Datenbank eingespeist werden, wo diese Daten letztlich dazu verwendet werden könnten, eine Lösung zur Abwehr zu finden, und diese Lösung könnte unabhängig an eine Fähigkeit zur Abwehr einer Bedrohung weitergegeben werden“, stellte sich O’Shaughnessy vor.

Es ist wichtig zu wissen, dass diese Aussagen von O’Shaughnessy gemacht wurden, bevor er sich aus dem Militär zurückzog und als Berater zu SpaceX kam, um das Starshield-Programm zu leiten. Jetzt, da er in den „privaten Sektor“ eingetreten ist, kann er seine Vision für das Militär, ein „All-Domain-Sensornetzwerk“ als Teil eines „intuitiven Sensornetzes“ zu etablieren, weiter in die Realität umsetzen.

Die Skandalgeschichte der NRO: Milliarden Dollar verloren, Geheimnisse gestohlen und Verletzung der Privatsphäre

Die geheimen Budgets einer Geheimagentur führen zu Milliardenverlusten, sagen Beamte, lautete die New York Times im Januar 1996. In der Geschichte wurde detailliert beschrieben, wie die NRO – die erst vier Jahre zuvor von der US-Regierung öffentlich anerkannt worden war – 1995 „den Überblick über mehr als 2 Milliarden Dollar an geheimen Geldern verloren“ hatte.

Ein Mitarbeiter des Geheimdienstausschusses des Senats machte die „eigene interne Geheimhaltung“ der NRO für den Verlust der Gelder verantwortlich. Mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Geldern wurden schließlich wiedergefunden.

„Kritiker des Aufklärungsbüros sagten heute, dass das Geld auf mehreren Rücklagenkonten versteckt worden sei, die sich heimlich zu einem ‚Schmiergeldfonds‘ entwickelt hätten“, berichtete die Times.

Interessanterweise heißt es in dem Bericht, dass die NRO „unter strengster Geheimhaltung“ arbeitet, mehr als jede andere Regierungsbehörde. Die Times beschreibt die NRO als eine Reihe von ineinandergreifenden, abgeschotteten Gruppen, die größtenteils im Dunkeln darüber arbeiten, woran die jeweils anderen arbeiten. Ab 1996 verfügte die NRO über ein „28 Milliarden Dollar schweres Schwarzbudget pro Jahr“ für Militär- und Geheimdienstprogramme, das als „streng geheim“ oder höher eingestuft wurde.

Die Times berichtet, dass die Satelliten der NRO 1996 in der Lage waren, „detaillierte Bilder aus dem Weltraum zu übertragen, Kommunikation abzuhören und mithilfe von Radar durch Wolken hindurchzusehen“.

Einen Monat vor den Terroranschlägen vom 11. September 2001 wurde der ehemalige Geheimdienstoffizier der Luftwaffe Brian P. Regan von FBI-Agenten am internationalen Flughafen Dulles verhaftet, weil er geheimes Material von der NRO gestohlen hatte.

Regan hatte geheimes Material gestohlen, darunter Fotos von irakischen Raketenstellungen und „verschlüsselte taktische Informationen“, auf die er über geheime Netzwerke zugegriffen hatte. Der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter vergrub das gestohlene Material an verschiedenen unterirdischen Orten. Etwa 20.000 Seiten geheimer Dokumente, Videobänder und CDs wurden später in den State Parks von Maryland und Virginia vergraben aufgefunden.

Das FBI gab nicht bekannt, ob Regan in der Lage war, die geheimen Materialien an andere Parteien weiterzugeben, behauptete jedoch, er wolle die Informationen an den Irak, Libyen und China verkaufen.

Ein Jahrzehnt später, im Jahr 2012, veröffentlichte McClatchyDC eine Untersuchung, in der detailliert beschrieben wurde, wie das NRO beschuldigt wurde, seine professionellen Polygraphen unter Druck gesetzt zu haben, um intime Details über das Privatleben von Tausenden von Bewerbern und Mitarbeitern zu erhalten.

„Das National Reconnaissance Office ist so sehr darauf bedacht, Geständnisse über persönliches oder illegales Verhalten zu erzwingen, dass Beamte Lügendetektoren, die sich weigerten, ihnen nachzugehen, ermahnt und diejenigen, die es taten, belohnt haben, manchmal mit Geldprämien“, berichtete McClatchy damals.

Zu den von den Lügendetektoren erzwungenen Geständnissen gehören Drogenkonsum, Kindesmissbrauch, Selbstmordversuche, Depressionen und sexuelle Vorlieben. Das NRO zeichnet die Lügendetektorsitzungen auf und speichert sie in einer privaten Datenbank.

McClatchy überprüfte Hunderte von Dokumenten, internen Memos und E-Mails und stellte fest, dass die NRO ethische und potenziell rechtliche Grenzen überschritt, indem sie eine Datenbank einrichtete, die die Anzahl der Geständnisse pro Bewerber oder Mitarbeiter erfasst und die Anzahl der von Polygraphen extrahierten Geständnisse dann zur Einstufung in jährlichen Leistungsbeurteilungen verwendet. Die NRO wurde auch beschuldigt, von Mitarbeitern und Bewerbern mehrere Lügendetektortests zu verlangen, um Details über ein breites Spektrum persönlichen Verhaltens zu erhalten.

Obwohl die NRO Berichten zufolge daran interessiert war, den kriminellen Hintergrund ihrer derzeitigen und zukünftigen Mitarbeiter zu kennen, gab die Behörde seltsamerweise keine Informationen an die Strafverfolgungsbehörden weiter, als ein Auftragnehmer zugab, ein Kind missbraucht zu haben. Der Auftragnehmer war Ersatzlehrer in Escondido, Kalifornien, und gab zu, 2005 einen Drittklässler missbraucht zu haben. McClatchy berichtete, dass die NRO nie die Polizei von Escondido oder den Schulbezirk kontaktierte, in dem der Mann beschäftigt war.

Schließlich startete die NRO im Dezember 2013 einen Aufklärungssatelliten namens USA-247, NRO Launch 39 oder NROL-39. Während der Start dieser Satelliten in der Regel von der Öffentlichkeit unbemerkt bleibt, sorgte NROL-39 für Kontroversen, nachdem das Office of the Director of National Intelligence (ODNI) das Logo des Satelliten getwittert hatte. Das Logo zeigte einen animierten Tintenfisch, der seine Tentakel um die Welt schlang, mit dem Satz „Nichts ist außerhalb unserer Reichweite“.

Ready for launch? An Atlas 5 will blast off at just past 11PM, PST carrying an classified NRO payload (also cubesats) pic.twitter.com/ll7s0nCOPg — Office of the DNI (@ODNIgov) December 5, 2013

„NROL-39 wird durch den Oktopus repräsentiert, ein vielseitiges, anpassungsfähiges und hochintelligentes Wesen. Sinnbildlich gesprochen können Feinde der Vereinigten Staaten erreicht werden, egal wo sie sich verstecken“, sagt Karen Furgerson, Sprecherin des National Reconnaissance Office (NRO). „Nichts ist außerhalb unserer Reichweite“ definiert diese Mission und den Wert, den sie für unsere Nation und die von ihr unterstützten Kriegsteilnehmer hat, die überall auf der Welt tapfer für den Schutz unserer Nation kämpfen.“

Es versteht sich von selbst, dass das Logo und die Aussage nach den Snowden-Enthüllungen, die nur wenige Monate zuvor veröffentlicht wurden, als unsensibel und ‚unpassend‘ empfunden wurden.

Elon Musk ist ein Technokrat, kein Held

Mit einem umfassenden Verständnis der Geschichte des National Reconnaissance Office, des Starshield-Programms und der umfangreichen Beziehungen zwischen SpaceX und den militärischen Geheimdienstnetzwerken können wir eindeutig feststellen, dass Elon Musk ein Werkzeug für den militärisch-industriellen Komplex ist. Darüber hinaus ist Elon Musk ein Technokrat, ein Befürworter der Technokratie, eines Systems, bei dem die Verwaltung von Regierungen von technischen Experten übernommen wird, wobei häufig technologieorientierte Lösungen zum Einsatz kommen.

Frühe Befürworter der Technokratie behaupteten, dass das Konzept zu einer besseren Ressourcenverwaltung und zum Schutz des Planeten führen würde. Dieses System der Regierungsführung durch Technologieexperten und ihre Technologie würde jedoch auch einen Verlust der Privatsphäre sowie eine Zentralisierung der Macht und die Verwaltung des gesamten menschlichen Verhaltens mit sich bringen. Obwohl der Begriff weitgehend in Vergessenheit geraten zu sein scheint, sind die technokratische Philosophie und ihr Einfluss überall in unserer modernen digitalen Welt zu sehen.

Wenn wir die Welt des Jahres 2024 betrachten, sehen wir deutlich die Zeichen des technokratischen Einflusses. Zum Beispiel können wir diesen Einfluss in den reichsten Unternehmen und bei den einflussreichsten CEOs erkennen. Diese Personen leiten Unternehmen, die große Mengen an finanziellem Vermögen angehäuft haben, sowie unermessliche Mengen an digitalen Daten über all ihre Kunden.

Von Jeff Bezos bei Amazon, Bill Gates von Microsoft, Mark Zuckerberg bei Facebook, weniger bekannten Namen bei Google und Apple und natürlich Elon Musk von Tesla/SpaceX/Twitter – wir können die technokratische Ideologie erkennen. Tatsächlich hat sich Elon Musk bei Tesla den Titel „Technoking“ gegeben, ein Begriff, der dem „Technate King“ der Technokraten ähnelt.

Diese Männer und ihre Kollegen in verschiedenen Technologiebranchen verfügen durch ihre Unternehmen, ihren Reichtum und ihren kulturellen Einfluss über immense Macht. Diese Personen haben genug Geld, Ressourcen und Verbindungen, um Wahlen zu beeinflussen, das Klima zu manipulieren und Einbrüche an der Börse zu verursachen, um nur einige Beispiele zu nennen. Sie sind die Technokratenklasse von 2024.

Elon Musk ist vielleicht der berüchtigtste Technokrat, der jetzt direkt mit dem designierten Präsidenten Trump zusammenarbeitet. Er hat sich für das Implantieren von Chips in menschliche Gehirne, Transhumanismus, die Umwandlung von Twitter in eine „Alles-in-einer-App“ ähnlich wie Chinas WeChat und die Verschmelzung mit KI eingesetzt und arbeitet jetzt direkt mit dem US-Militär und dem Geheimdienst zusammen, um ein geheimes Spionagesatellitennetzwerk zu entwickeln.

Was braucht es, um Menschen, die vorgeben, die Freiheit zu lieben und die Privatsphäre zu schätzen, dazu zu bringen, Musks Starlink abzulehnen?