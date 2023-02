„Man muss es nur machen wollen“, Prof. Dr. med. Arne Burkhardt

Wird hier endlich ein Präzedenzfall geschaffen?

stattzeitung.org bringt Gewebeprobe ins Labor nach Reutlingen.

Der Pathologe Arne Burkhardt untersucht den Fall „Leonhard“.

Familienvater aus Konstanz, schon seit einem Jahr berufsunfähig.

Krank seit „Impfung“, immer mehr Geschädigte werden laut.

Zu Besuch beim Pathologen Prof. Dr. med. Arne Burkhardt in seinem Labor in Reutlingen, im Gepäck eine brisante Probe. Es handelt sich hierbei um die Gewebeprobe von Benjamin Leonhard aus Konstanz. Der 39-jährige Familienvater ist nach zwei „Corona-Impfungen“ so schwer erkrankt, dass er bis zum heutigen Tag und das ist fast exakt ein Jahr nach der zweiten „Spritze“ arbeitsunfähig ist. Leonhard war sportlich aktiv, jetzt kann er seinen dreijährigen Sohn nur noch ein paar Schritte weit tragen. Herzstiche, Fatigue-Syndrom, rasende Kopfschmerzen- die Liste seiner Beschwerden ist lang. stattzeitung.org hatte im Januar ausführlich über den Fall berichtet. Einen Link zum Artikel sowie eine Kurzfassung der Krankengeschichte Leonhards finden Sie im Anschluss.