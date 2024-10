Mann sagt, er sei nach Covid-Impfung „dem Verfall preisgegeben“ worden – BBC-Bericht

Man weiß, dass sich die Zeiten ändern – und dass sich die Erzählungen verschieben -, wenn die BBC einen Bericht über einen Mann bringt, der „dem Verfall überlassen“ wurde, nachdem sein Covid-Booster von Pfizer „sein Leben zerstört“ und ihn mit dauerhaften Schmerzen zurückgelassen hat. Hier ist ein Auszug aus dem ungewöhnlichen Bericht.

Am 15. Dezember 2021 änderte sich das Leben von Larry Lowe.

Er war 54, selten krank, fit, gesund und lief die meisten Tage 10 km – bis er den Pfizer Covid Booster bekam.

Innerhalb weniger Tage entwickelte er ein Taubheitsgefühl in der rechten Gesichtshälfte und begann, Schmerzen zu verspüren.

„Ich hatte kein Gefühl mehr im Gesicht, in den Zähnen, in der Nase, in der Zunge, im Auge, in der ganzen Seite meines Kopfes“, sagte er.

Diese Symptome breiteten sich in seinem Körper aus und verstärkten sich im Laufe der Jahre, wobei Ärzte in ganz Großbritannien sagen, dass der Impfstoff dafür verantwortlich ist. …

Im April 2024 wurde bei Herrn Lowe von einem beratenden Neurologen des Southern Health Trust eine „schmerzhafte Trigeminusneuropathie“ diagnostiziert, die „hauptsächlich durch den Covid-Impfstoff ausgelöst wurde“.

Außerdem entwickelte er eine sensorische Neuropathie der kleinen Fasern, die laut dem Facharzt „ebenfalls zu den neurologischen Erscheinungen nach der Impfung gehört“.

„Ich kämpfe, wenn ich darüber nachdenke, was weitere 10 Jahre mit mir anstellen werden, denn in den drei Jahren, in denen ich das Problem habe, hat es mich zerstört und es wird immer schlimmer“, sagte Herr Lowe. …

Er sagte, er habe den Impfstoff in gutem Glauben genommen und fühle sich „dem Verfall preisgegeben“.

„Ich habe so große Schmerzen, dass mein Leben kaum noch lebenswert ist, außer für meine Familie“, sagte er. …

Er sagte, chronische Schmerzen seien schwer zu erklären, weil die Leute an „Zahnschmerzen oder einen Beinbruch“ denken.

„Sobald man sich das Bein bricht, wird es besser.

„Meine Schmerzen werden jeden Tag schlimmer.“