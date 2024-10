US-Daten zeigen, dass geimpfte Kinder im Alter von 5 bis 18 Jahren 5,7-mal häufiger sterben als ihre nicht geimpften Altersgenossen

Von Steve Kirsch

Unterschiede bei Komorbiditäten vielleicht? Nee, das kaufe ich Ihnen nicht ab und ich zeige Ihnen auch, warum. Außerdem zeigen neue neuseeländische FOIA-Ergebnisse einen 5-fachen Anstieg bei < 40-Jährigen bei Notrufen wegen Herzproblemen nach der Einführung der Impfung!

Zusammenfassung

Eine neue Studie, die in der medizinischen Fachliteratur (Yang) veröffentlicht wurde und über 300.000 Kinder im Alter von 5 bis 18 Jahren (hauptsächlich in den USA) untersucht, zeigt eine statistisch hochsignifikante 5,7-mal höhere Sterblichkeitsrate bei denjenigen, die sich für eine Impfung entschieden haben. Die Autoren haben das überhaupt nicht erwähnt. Als sie darauf angesprochen wurden, weigerten sie sich außerdem, sich dazu zu äußern. Das werde ich also tun.

Ich werde Ihnen zeigen, dass die allgemeine Anfälligkeit für Krankheiten in beiden Gruppen sehr ähnlich war, die Sterblichkeit (gemessen von einem Monat nach dem PCR-Test, der als Indexdatum für die Aufnahme verwendet wurde, bis zu einem Jahr nach der Aufnahme) in der Gruppe, die zum Zeitpunkt der Aufnahme geimpft wurde, jedoch 5,7-mal höher war.

Zweitens zeigt eine neue FOIA-Antwort in Neuseeland einen fast erstaunlichen 5-fachen Anstieg der kardialen Notaufnahmen bei Personen unter 40 Jahren nach der Einführung der COVID-Impfungen von 4406 im Jahr 2020 auf 21416 im ersten vollen Jahr nach der Einführung der Impfungen. Das ist ein Z-Score von 256, was bedeutet, dass etwas sehr Ernstes die Ursache dafür ist; es handelt sich in keiner Weise um einen statistischen Zufall.

Jeder dieser Fälle sollte die Gesundheitsbehörden veranlassen, eine Untersuchung einzuleiten. Aber in der heutigen Gesellschaft könnte man dafür gefeuert werden, dass man solche Fragen stellt. So viele Menschen werden weiterhin glauben, dass die Impfstoffe sicher sind.

Die Yang-Studie zeigte eine 5,7-mal höhere Sterblichkeit bei geimpften Kindern im Alter von 5 bis 18 Jahren

Der Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfstoff/Infektion und neu aufgetretenem Asthma bei Kindern – basierend auf der globalen TriNetX-Datenbank

Alex Berenson hat vor 11 Tagen zum ersten Mal darüber geschrieben, aber ich bin unabhängig davon darauf gestoßen, habe alles unabhängig überprüft und dann später von seinem Artikel erfahren.

Er hatte vollkommen Recht, darauf aufmerksam zu machen. Es ist erstaunlich.

Alex weist auch darauf hin, dass es in der Gruppe, die vor der Aufnahme in die Studie geimpft wurde, mehr Komorbiditäten gab. Ich stimme dem voll und ganz zu. Aber ich gehe noch einen Schritt weiter und zeige Ihnen, warum dies die 5,7-fach höhere Sterblichkeit nicht erklären kann.

Verwendung der globalen TriNetX-Datenbank (hauptsächlich US-Kinder) Alter 5 bis 18 Jahre mit einem Durchschnittsalter von etwa 12 Jahren Es wurde eine Gruppe von Geimpften und Ungeimpften definiert, basierend auf dem Impfstatus vor dem Indexdatum. Der Propensity-Matching erfolgte NUR innerhalb der COVID-/Nicht-COVID-Gruppe jeder Kohorte. Die beiden Kohorten wurden NICHT per Propensity-Matching aufeinander abgestimmt. Die geimpfte Kohorte (Kohorte 2) wies höhere Komorbiditäten auf als die ungeimpfte Kohorte (Kohorte 1), aber die COVID- und Nicht-COVID-Gruppen wurden aufeinander abgestimmt. Die Indexdaten (Einschreibedatum) basierten auf PCR-Testergebnissen. Der Impfstatus wurde zum Indexzeitpunkt festgelegt. Das Indexdatum lag zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Dezember 2022 und wurde auf den Tag des Tests festgelegt. Die Teilnehmer wurden ein Jahr lang nach der Aufnahme beobachtet, aber der Zeitraum von 30 Tagen nach dem COVID-Test wurde ignoriert. Die Anzahl der Todesfälle in den beiden Gruppen ist nur im Anhang 1 des Papiers zu finden. Dies hätte im Abstract erwähnt werden müssen, da die Unterschiede erstaunlich sind. Ich vermute, dass sie ihr Papier lieber veröffentlichen als ablehnen lassen wollten. Im Papier selbst wurde nicht erwähnt, dass die geimpften Kinder mit einer 5,7-mal höheren Rate starben als die ungeimpften Kinder. Dies wurde nur in einer Tabelle im Anhang erwähnt, und die Autoren machten nicht darauf aufmerksam. Wie Berenson in seinem Substack feststellte, weigerten sich die Autoren, sich zu den Unterschieden bei den Todesfällen zwischen den Gruppen zu äußern. Es handelte sich also nicht um ein „Versehen“. Sie wollen einfach nicht darüber sprechen. In der Wissenschaft kann man gefeuert werden, wenn man sich der vorherrschenden Meinung widersetzt.

Für mich und meine Freunde, die Falschinformationen verbreiten, ist der Kern dieses Papiers vollständig in Anhang 1 vergraben, einem Word-Dokument, das die meisten Menschen nie zu Gesicht bekommen werden. Hier ist es

Dies ist Tabelle S2, die in Anhang 1 des Papiers enthalten ist. Wenn Sie sich nur die Prozentzahlen (in Klammern) ansehen, sehen Sie, dass die Sterblichkeitsrate in der geimpften Gruppe fünf- bis sechsmal höher war als in der Gruppe der ungeimpften Kinder (0,1 % gegenüber 0,6 %).

Hier sind die genauen Teststatistiken von Fisher zu den Zahlen:

Der p-Wert beträgt 6e-103 und die Konfidenzintervalle liegen eng um das Odds Ratio OR von 5,75.

Kurz gesagt: Bei den geimpften Kindern war die Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines Jahres nach ihrem COVID-Test zu sterben, fast sechsmal höher als bei ihren ungeimpften Altersgenossen.

Hier ist also die Frage: Liegt das daran, dass die Kinder in der geimpften Gruppe einfach kränker waren und ihre Eltern sie deshalb impfen ließen?

Es steht außer Frage, dass die Geimpften höhere Komorbiditäten hatten; die Studie zeigt, dass die Komorbiditäten bei ihnen höher waren. Aber die einzigen Komorbiditäten, die hier von Bedeutung sind, sind diejenigen, die mit dem Tod in Verbindung stehen.

Schauen wir uns die häufigsten Gründe für den Tod von Kindern im Alter von 5 bis 18 Jahren an.

Von ChatGPT:

Die fünf häufigsten Todesursachen bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 18 Jahren in den Vereinigten Staaten sind für fast 90 % aller Todesfälle in dieser Altersgruppe verantwortlich.

Im Einzelnen:

Unbeabsichtigte Verletzungen (einschließlich Autounfälle, Ertrinken und Stürze) sind die häufigste Todesursache und machen etwa 36,7 % der Todesfälle aus.

(einschließlich Autounfälle, Ertrinken und Stürze) sind die häufigste Todesursache und machen etwa der Todesfälle aus. Schusswaffenverletzungen sind die zweithäufigste Todesursache und tragen zu 19,4 % der Todesfälle bei. Diese Kategorie umfasst sowohl Tötungsdelikte als auch Selbstmorde mit Schusswaffen.

sind die zweithäufigste Todesursache und tragen zu der Todesfälle bei. Diese Kategorie umfasst sowohl Tötungsdelikte als auch Selbstmorde mit Schusswaffen. Selbstmord ist für 15,6 % der Todesfälle verantwortlich und stellt damit eine der Hauptursachen bei Jugendlichen dar, insbesondere angesichts der zunehmenden psychischen Probleme.

ist für der Todesfälle verantwortlich und stellt damit eine der Hauptursachen bei Jugendlichen dar, insbesondere angesichts der zunehmenden psychischen Probleme. Krebs (bösartige Neubildungen) ist für etwa 9,1 % der Todesfälle verantwortlich und damit die häufigste nicht verletzungsbedingte Todesursache.

(bösartige Neubildungen) ist für etwa der Todesfälle verantwortlich und damit die häufigste nicht verletzungsbedingte Todesursache. Mord (ohne Schusswaffen) ist für 6,3 % der Todesfälle in dieser Altersgruppe verantwortlich.

Zusammen machen diese fünf Hauptursachen über 87 % aller Todesfälle bei Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 5 und 18 Jahren in den Vereinigten Staaten aus.

In der Studie wurde Krebs nicht als Begleiterkrankung untersucht, aber selbst wenn er bei den Geimpften zehnmal höher war (was höchst unwahrscheinlich ist, da die größte Differenz nur 2,76-mal höher war), könnte dies die Gesamtmortalität nur um das Zweifache und nicht um das Sechsfache erhöhen (da Krebs nur 9 % aller Todesfälle ausmacht).

Von den untersuchten Begleiterkrankungen ist die größte Diskrepanz zwischen geimpften und ungeimpften Gruppen die chronische Nierenerkrankung (CKD), die in der geimpften/nicht-COVID-Gruppe 2,76-mal höher war als in der ungeimpften/nicht-COVID-Gruppe. Der absolute Prozentsatz der Menschen mit CKD betrug jedoch weniger als ein halbes Prozent (0,47 %). Selbst in der schlimmstmöglichen Welt, in der die Komorbiditäten insgesamt in der geimpften Gruppe um 2,76 höher lagen und 100 % der Todesfälle auf Komorbiditäten zurückzuführen waren (was aufgrund der obigen Aufschlüsselung sehr unwahrscheinlich ist), können Komorbiditäten bestenfalls immer noch nicht den fast 6-fachen Unterschied in der Sterblichkeitsrate erklären.

Schauen Sie sich außerdem Abbildung S1 aus Anhang 2 an:

Abbildung S1: Kaplan-Meier-Kurven der kumulativen Wahrscheinlichkeit (%) der Ergebnisse im Vergleich von COVID-19- und Nicht-COVID-19-Gruppen, von Tag 30 bis Tag 730 nach dem Indexdatum. Die Felder (a), (c) und (e) zeigen Kohorte 1; die Felder (b), (d) und (f) zeigen Kohorte …

Dies zeigt im Wesentlichen die Morbiditätsrate (für Asthma, Asthmamedikamente oder Tod) bei Ungeimpften (links) und Geimpften (rechts). Sie sind fast identisch!!! Wenn die Begleiterkrankungen bei den Geimpften wirklich so viel schlimmer wären, dass sie anfällig für Krankheiten sind, würden wir einen Unterschied zwischen den Kurven erwarten. Sie sehen sehr ähnlich aus.

Also ja, es gibt eine 5,6-mal höhere Sterblichkeitsrate bei den geimpften Kindern, und nein, das lässt sich nicht durch Komorbiditäten erklären.

Die Impfungen müssen gestoppt werden, bis die Forscher herausgefunden haben, was wirklich die Ursache dafür ist.

Die neuseeländischen FOIA-Daten zeigen einen 5-fachen Anstieg der Notrufe wegen Herzproblemen bei Personen im Alter von 40 Jahren und jünger

Aus dem Artikel:

In einem Antrag auf Informationsfreiheit (OIA) an Health New Zealand wurde gefragt, „Wie viele Personen unter 40 Jahren wurden in den Notaufnahmen (A&E) in neuseeländischen Krankenhäusern mit Brustschmerzen oder Herzproblemen pro Jahr behandelt?“ Die Antwort von Health New Zealand (OIA-Referenz: HNZ00061156) enthält erschütternde Informationen: Jahr | Anzahl der Patienten, die mit Brustschmerzen in Notaufnahmen eingeliefert wurden 2019 2219 2020 4406 2021 13063 2022 21416 2023 20005 2024 (bis Juni) 14639 (wow … nur in den ersten 6 Monaten!!!!)

Dies ist ein Z-Score von 256. Ich habe noch nie einen so hohen Z-Score gesehen.

Das bedeutet, dass dieses Ereignis kein statistischer Zufall war. Es wurde durch etwas verursacht.

Dieses „Etwas“ hat die Gesundheit von über 30.000 Neuseeländern sehr ernsthaft beeinträchtigt.

Was ist es?

Health New Zealand will natürlich nicht darüber sprechen!

Vielleicht kann uns Sean Plunket aufklären? 🙂

21416/4406=4,9X, also fast eine 5-fache Zunahme der kardialen Notfälle in der Notaufnahme nach der Impfung.

In New York City waren die Zahlen sogar noch höher, wie Sie in diesem Video von O’Brian Pastrana, einem ehemaligen Mitglied der New Yorker Feuerwehr, sehen können. Brian beobachtete einen 20-fachen Anstieg der Sterblichkeitsrate nach der Einführung der Impfungen. Sehen Sie sich die ersten 60 Sekunden des Videos an. Gegen Ende des Videos spricht er von einem 100-fachen Anstieg der Myokarditis-Rate (von 0 in 7 Jahren auf 1 pro Woche).

Ähnliche Zahlen hörte ich von einem Polizeibeamten aus Denver, der mir erzählte, dass die Zahl der „natürlichen Todesfälle“ von „5 pro Jahr auf einige pro Woche“ gestiegen sei, was einem 20-fachen Anstieg der seltsamen Ereignisse nach der Einführung der Schüsse entspricht. Als ich versuchte, eine FOIA-Anfrage an die Abteilung zu richten, wurde mir gesagt, ich solle mit dem medizinischen Gutachter sprechen.

Und schließlich erzählte mir der Rettungssanitäter Harry Fisher, dass er mehr als … gesehen hat:

10-fache Zunahme der Anrufe wegen Herzstillstand (von 1 Anruf alle 3 Monate auf 1 oder 2 Anrufe pro Woche). Schlaganfälle waren noch schlimmer, besonders bei Kindern. Aortenaneurysma: 1 in seiner 27-jährigen Karriere vor den Impfungen bis zu 1 alle 2 Wochen, eine erstaunliche 700-fache Zunahme

Zusammenfassung

Nach der Einführung des Impfstoffs liegen uns glaubwürdige Berichte vor über

Todesraten:

5,6-mal höhere Sterblichkeitsrate bei geimpften Kindern im Vergleich zu ungeimpften Kindern (Yang-Papier) 20-mal höhere Sterblichkeitsrate (Pastrana) 20-mal höhere Sterblichkeitsrate (Polizeibeamter aus Detroit)

Anrufe wegen Herzstillstand:

5-mal höhere Zahl von Notrufen wegen Herzstillstand bei Personen unter 40 Jahren in Neuseeland (NZ FOIA) 10-fache Zunahme der Herzstillstand-Anrufe (Harry Fisher)

Myokarditis-Fälle:

100-fache Zunahme der Myokarditis-Fälle (Pastrana) Weit über 10-fache Zunahme der Myokarditis-Fälle bei geimpften im Vergleich zu ungeimpften Kindern (Oxford-Studie)

Aortenaneurysma:

700-fache Zunahme der Aortenaneurysma-Fälle (Harry Fisher)

Experten sagen mir, dass dies alles Zufälle sind und ich mich impfen lassen soll.

Es erscheint mir jedoch seltsam, dass alle Störfaktoren die Morbidität erhöhen. Wenn dies wirklich alles auf Störfaktoren zurückzuführen wäre, könnten wir leicht ebenso viele Rettungssanitäter und Feuerwehrleute finden, die von einem Rückgang der Todesfälle und Herzstillstände um das Zehnfache berichten. Und doch gibt es keine.