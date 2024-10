Alarm nach Bestätigung der Stationierung amerikanischer Truppen in Israel durch das Pentagon.

„Netanjahu ist seinem ultimativen Wunsch so nahe wie nie zuvor: die USA dazu zu bringen, im Namen Israels gegen den Iran zu kämpfen“, schrieb ein Journalist.

Das Pentagon bestätigte am Sonntag, dass es die Stationierung eines hochmodernen Raketenabwehrsystems und von rund 100 US-Soldaten in Israel genehmigt habe , da sich die Regierung Netanjahu auf einen Angriff auf den Iran vorbereitet – ein Schritt, der voraussichtlich eine iranische Reaktion provozieren wird.

Generalmajor Pat Ryder, Pressesprecher des US-Verteidigungsministeriums, sagte in einer Erklärung , dass das Pentagon auf Anweisung von Präsident Joe Biden die „Stationierung einer THAAD-Batterie (Terminal High-Altitude Area Defense) und der dazugehörigen Besatzung aus US-Militärpersonal in Israel genehmigt habe, um die israelische Luftabwehr zu stärken“ nach dem iranischen Angriff mit ballistischen Raketen Anfang des Monats.

„Die THAAD-Batterie wird Israels integriertes Luftabwehrsystem verstärken“, sagte Ryder. „Diese Aktion unterstreicht das eisernes Engagement der Vereinigten Staaten zur Verteidigung Israels und zum Schutz der Amerikaner in Israel vor weiteren ballistischen Raketenangriffen durch den Iran.“

Die Erklärung des Pentagons erfolgte kurz nachdem das Wall Street Journal und andere Medien über die Pläne der Biden-Regierung berichtet hatten .

Es ist unklar, wann die US-Truppen in Israel eintreffen werden. Derzeit sind im Nahen Osten rund 40.000 US-Soldaten stationiert.

„Wir laufen Gefahr, in einen weiteren katastrophalen Krieg verwickelt zu werden, der unweigerlich unschuldige Zivilisten treffen wird und den US-Steuerzahler Milliarden kosten könnte.“

Als Reaktion auf die Ermordung des Hisbollah-Führers und des politischen Chefs der Hamas feuerte der Iran am 1. Oktober rund 200 ballistische Raketen auf Israel ab. Die meisten iranischen Raketen wurden mit Hilfe der USA abgeschossen, deren Marine Abfangjäger auf die Raketen abfeuerte .

Der Journalist Séamus Malekafzali argumentierte, dass die Stationierung von US-Truppen und das THAAD-System zeige, dass „die Israelis eindeutig etwas gegen den Iran planen, das einen Vergeltungsschlag auslösen wird, dem sie mit ihren eigenen Systemen nicht standhalten können.“

„Die Entsendung von US-Truppen nach Israel in dieser Angelegenheit ist ein Erdbeben“, fügte Malekafzali hinzu. „Das US-Militär ist nun untrennbar in diesen Krieg verwickelt, direkt, ohne jegliche Illusionen von Barrieren. Netanjahu ist seinem ultimativen Wunsch so nahe wie nie zuvor: die USA dazu zu bringen, im Namen Israels gegen den Iran zu kämpfen.“

Das israelische Kabinett traf sich am Donnerstag, um eine mögliche Reaktion auf den iranischen Raketenangriff vom 1. Oktober zu besprechen. Eine ungenannte israelische Quelle sagte der Times of Israel , dass bei der Kabinettssitzung „keine großen Entscheidungen“ getroffen worden seien. In einem Gespräch mit Reportern Anfang des Monats sagte Biden, dass US-amerikanische und israelische Beamte die Möglichkeit eines Angriffs auf die iranische Ölinfrastruktur „diskutieren“.

Der Iran hat vor einer „vernichtenden“ Reaktion auf jeden israelischen Angriff gewarnt .

In einer Erklärung vom Sonntag sagten die progressiven US-Abgeordneten Pramila Jayapal (Demokratin, Washington), Barbara Lee (Demokratin, Kalifornien), James McGovern (Demokrat, Massachusetts) und Greg Casar (Demokrat, Texas), dass „militärische Gewalt die Herausforderung durch den Iran nicht lösen wird.“

„Wir brauchen eine sinnvolle Deeskalation und Diplomatie – keinen größeren Krieg“, fügten die Abgeordneten hinzu. „Nichts im geltenden Recht berechtigt die Vereinigten Staaten zu offensiven Militäraktionen gegen den Iran. Wir laufen Gefahr, in einen weiteren katastrophalen Krieg verwickelt zu werden, der unweigerlich unschuldige Zivilisten treffen und die US-Steuerzahler Milliarden Dollar kosten wird.“