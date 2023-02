Der Westen hat die Ukraine seit 2014 ausgebildet und bewaffnet, so NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

„Seit 2014 beschießt und tötet die Ukraine russischsprachige Zivilisten im Osten des Landes“, sagte der FVD-Europaabgeordnete Marcel de Graaff im Europäischen Parlament. „Und seit einem Jahr schießt Russland zurück und setzt dieser rassistischen Gewalt ein Ende.“

Een jaar geleden pakte #Rusland de handschoen op in #Oekraïne.



Sindsdien staan we er alleen maar slechter voor. De economie stort in; onze vrienden blijken onze vijanden.



De #EU moet kiezen voor vrede.



Mijn bijdrage in het debat: pic.twitter.com/hvEw414tq1 — Marcel de Graaff🇳🇱 (@MJRLdeGraaff) February 15, 2023

Papst Franziskus sagt es klar und deutlich: Dieser Krieg wurde vom Westen provoziert. Der Grund dafür ist klar: Russland stehe den „Gentleman-Ambitionen“ der Vereinigten Staaten im Weg, weil es souverän bleiben und seine eigene Identität bewahren wolle, betonte De Graaff.

Nach einem Jahr ist die EU in schlechter Verfassung. Schwer getroffen von den eigenen Sanktionen, schlechten wirtschaftlichen Aussichten und das Schlimmste: Nord Stream wird von den USA gesprengt“, so der Abgeordnete, woraufhin das Parlament in Bewegung geriet.

„Ich fordere die Europäische Kommission auf, sich um Verhandlungen mit Russland zu bemühen und Norwegen für seine Rolle bei diesem schrecklichen Anschlag zur Rechenschaft zu ziehen“, so De Graaff. „Stoppt die Sanktionen und arbeitet für den Frieden. Wir müssen zusammenarbeiten, um die Wirtschaft, die Identität und die Souveränität der Mitgliedstaaten wiederherzustellen“.