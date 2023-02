Wird Googles soziales Kreditsystem über Ihre Zukunft entscheiden?

Genau wie Chinas Sozialkreditsystem ist dies eine alarmierende Entwicklung, die die Bürgerrechte in der ganzen Welt bedroht.

China hat 2018 mit der Einführung eines sozialen Kreditsystems begonnen, das Punkte für bestimmte Verhaltensweisen vergibt oder abzieht

Google ist das größte Monopol, das die Welt je gesehen hat, und seine datenfressenden Tentakel reichen tief in unser tägliches Leben hinein und sammeln Daten über jede Bewegung und jedes Gespräch, das wir online oder in der realen Welt führen

Bis Ende 2021 werden weltweit etwa 1 Milliarde Kameras die Bewegungen der Bürger überwachen. Die Städte laden auch Einwohner und Unternehmen dazu ein, ihre privaten Überwachungskameras an ihr Polizeinetz anzuschließen, wodurch das Überwachungssystem noch weiter ausgebaut wird

Um all dieses Filmmaterial sinnvoll auszuwerten, werden Videoanalysesoftware und künstliche Intelligenz eingesetzt. Zu den Videoanalysefunktionen gehören die Erkennung von Schlägereien und Stürzen, das Herumlungern und die Bewegungserkennung, das Gassigehen mit Hunden, das Überqueren von Straßen, das Hinterziehen von Mautgebühren und die Erkennung von Lügen.

Es gibt jetzt Vorschläge, dass all diese Daten in Kombination mit KI-gestützten Analysesystemen für eine „vorausschauende Polizeiarbeit“ genutzt werden könnten, wie sie im Film „Minority Report“ von 2002 gezeigt wurde, in dem mutmaßliche Straftäter verhaftet werden, bevor sie das Verbrechen tatsächlich begehen

Vielleicht haben Sie schon von Chinas Sozialkreditsystem gehört – einem dystopischen Überwachungssystem, das sich auf die moralische Dimension des menschlichen Lebens und Verhaltens konzentriert – das 2014 konzipiert und 2018 in vollem Umfang eingeführt wurde. Wie der Business Insider im Oktober dieses Jahres berichtete:

„Wie bei der privaten Kreditwürdigkeit kann sich der Sozialscore einer Person je nach ihrem Verhalten nach oben oder unten bewegen. Die genaue Methodik ist ein Geheimnis – aber Beispiele für Verstöße sind schlechtes Fahrverhalten, Rauchen in Nichtraucherzonen, der Kauf von zu vielen Videospielen und das Posten von Fake News im Internet. China hat bereits damit begonnen, Menschen zu bestrafen, indem es ihre Reisefreiheit einschränkt. Neun Millionen Menschen mit niedrigen Punktzahlen wurden für den Kauf von Tickets für Inlandsflüge gesperrt … Auch Luxusangebote können eingeschränkt werden – drei Millionen Menschen erhalten keine Zugtickets für die Business-Klasse. Das künftige System wird schlechte Fahrgäste gezielt bestrafen. Zu den möglichen Vergehen gehören der Versuch, ohne Ticket zu fahren, das Herumlungern vor den Flugsteigen oder das Rauchen in Nichtraucherbereichen.“

Die Bestrafung für „schlechtes Verhalten“ im Rahmen des Sozialkreditsystems kann nicht nur die Reisefreiheit einschränken, sondern auch zu einer langsameren Internetgeschwindigkeit, zum Verbot des Besuchs bestimmter Schulen oder höherer Bildungseinrichtungen, zum Ausschluss von bestimmten Beschäftigungsverhältnissen, zur Beschlagnahmung von Haustieren und natürlich zur öffentlichen Schande führen.

Google macht orwellsche Überwachung einfach

Im obigen Bitchute-Video zeigt Truthstream Media detailliert auf, wie diese Art der öffentlichen Bewertung der „Vertrauenswürdigkeit“ das Verhalten der Menschen verändern kann – ja sogar ihre Sicht der Realität selbst und die umfangreiche Datenauswertung, die für das Funktionieren des Systems erforderlich ist. Wie im Video erwähnt:

„Social Credit Scores“ vergeben oder entfernen Punkte auf der Grundlage von Verhalten. Das ist wie Big Data und Big Brother. Dies wird eine Welt sein, in der es keine persönlichen Erfahrungen mehr gibt, sondern nur noch Transaktionen für das soziale Kreditsystem. Es [das System] kennt jede Person, jedes Fahrrad, jedes Auto, jeden Bus. Das liegt daran, dass es im Grunde jede öffentliche Interaktion in eine Transaktion verwandelt, bei der man Punkte verdienen oder verlieren kann.“

Google eignet sich natürlich perfekt für diese Art von Orwellschem Überwachungsschema. Es ist bei weitem das größte Monopol, das die Welt je gesehen hat, und seine datenabsaugenden Tentakel reichen tief in unser tägliches Leben hinein und sammeln Daten über jede Bewegung und jedes Gespräch, das Sie führen, ob online oder in der realen Welt.

Google verfolgt sogar Ihre Bewegungen im Internet, selbst wenn Sie nicht glauben, dass Sie die Produkte des Unternehmens nutzen. Die meisten Websites, die Sie besuchen, verwenden das „kostenlose“ Programm Google Analytics, um alles zu verfolgen, was Sie auf einer Website tun. Google kaufte Urchin Software im Jahr 2005 und konnte dieses wichtige Überwachungsinstrument in einen Großteil des Internets integrieren, indem es es verschenkte.

Google Analytics ist mit dem Werbenetzwerk-Monopol von Google sowie mit dem größten E-Mail-Dienst Gmail integriert. Diese Systeme sind nicht kostenlos, sondern stellen ein eng integriertes Paket von Überwachungsinstrumenten dar – Verkauf Ihrer Daten, Verkauf von Anzeigen, die Ihnen angezeigt werden, und Manipulation von Inhalten, um Ihr Verhalten zu steuern.

Diese Tools sammeln Daten zusammen mit anderen Google-Produkten wie den Android-„Smart“-Telefonen, dem Nest-Heimsicherheitssystem und sogar dem Google Home Assistant. Sie können davon ausgehen, dass diese Überwachungsprodukte im Laufe der Zeit kostenlos werden, da das absolute Ziel darin besteht, jedes bisschen an Daten, das sie von Ihnen sammeln können, zu nutzen.

Ein Wired-Artikel aus dem Jahr 2015 enthüllte einige Details zum Aufbau von Googles Online-Imperium: „Einer der Cluster-Switches des Unternehmens bietet eine Bandbreite von etwa 40 Terabit pro Sekunde – das entspricht 40 Millionen privaten Internetanschlüssen“, und „Google sendet jetzt mehr Informationen zwischen seinen Rechenzentren als es mit dem Internet als Ganzem handelt.“

Wie in einem Artikel vom 27. Januar 2020 von The Intercept hervorgehoben wurde

von The Intercept hervorgehoben wird, werden intelligente Kameranetzwerke, die mit Gesichtserkennung und Videoanalysesoftware ausgestattet sind, die globale Überwachung noch weiter vorantreiben und sollten verboten werden, um ein unvermeidliches Abgleiten in einen unsichtbaren und doch allumfassenden Autoritarismus zu verhindern.

„Das Aufkommen von allsehenden intelligenten Kameranetzwerken ist eine alarmierende Entwicklung, die Bürgerrechte und Freiheiten auf der ganzen Welt bedroht. Strafverfolgungsbehörden haben eine lange Geschichte des Einsatzes von Überwachung gegen marginalisierte Gemeinschaften, und Studien zeigen, dass Überwachung das Recht auf freie Meinungsäußerung beeinträchtigt – negative Auswirkungen, die sich ausbreiten könnten, wenn die Kameranetzwerke größer und ausgefeilter werden“, schreibt The Intercept.

Silicon Valley baut Amerikas soziales Kreditsystem auf

Laut Fast Company, ist Chinas Sozialkredit-System nicht völlig einzigartig. „Ein paralleles System entwickelt sich in den Vereinigten Staaten, zum Teil als Ergebnis der Nutzerpolitik des Silicon Valley und der Technologiebranche, zum Teil durch die Überwachung der Aktivitäten in den sozialen Medien durch private Unternehmen“, schreibt Fast Company.

So können beispielsweise Lebensversicherungsunternehmen jetzt Inhalte, die in sozialen Medien geteilt werden, zur Bestimmung Ihrer Prämie verwenden. „Das Instagram-Bild, auf dem Sie einen Grizzlybären im Yellowstone mit einem Martini in der einen Hand, einem Eimer Käsepommes in der anderen und einer Zigarette im Mund necken, könnte Sie teuer zu stehen kommen“, schreibt Fast Company.

PatronScan ist ein weiteres Beispiel. Diese Geräte werden von Restaurants eingesetzt, um gefälschte Ausweise und unerwünschte Gäste zu identifizieren – Personen, die zuvor aus dem Lokal verwiesen wurden, weil sie eine Schlägerei verursacht, einen sexuellen Übergriff begangen, gestohlen oder Drogen genommen haben.

Die Liste wird unter den PatronScan-Kunden geteilt, so dass man, wenn man in einer Bar oder einem Restaurant ausgeschlossen wird, effektiv für bis zu einem Jahr aus allen Bars und Restaurants in den USA, Kanada und Großbritannien ausgeschlossen wird. Weitere Beispiele finden Sie im Originalartikel von Fast Company.

Die Ausweitung der öffentlichen Videoüberwachung

Viele Fernsehgeräte sind inzwischen mit einer Kamera ausgestattet, mit der man seine Emotionen aufzeichnen kann, während man Präsidentschaftsdebatten oder die Abendnachrichten verfolgt. Der bereits zitierte Intercept-Artikel beschreibt detailliert den Aufstieg und die Ausbreitung der Videoüberwachung, angefangen bei der internetfähigen Überwachungskamera von Axis Communications, die Ende der 90er Jahre auf den Markt kam, bis hin zu modernen Videomanagementsystemen, die all diese visuellen Daten in Datenbanken organisieren.

Das Marktforschungsunternehmen IHS Markit prognostiziert, dass bis Ende 2021 weltweit 1 Milliarde Kameras die öffentlichen Bewegungen überwachen werden. Damit nicht genug, laden die Städte auch Einwohner und Unternehmen dazu ein, ihre privaten Überwachungskameras an ihr Polizeinetzwerk anzuschließen, wodurch das System noch weiter ausgebaut wird.

Laut The Intercept haben Detroit, Chicago, New Orleans, New York City und Atlanta diese Art von „Plug-in-Überwachungsnetzwerken“ bereits eingerichtet, und viele andere ziehen dies ebenfalls in Betracht. Um all dieses Filmmaterial sinnvoll auszuwerten, werden Videoanalysesoftware und künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt.

Zu den Funktionen der Videoanalyse gehören „Kampferkennung, Bewegungserkennung, Sturzerkennung, Herumlungern, Hundeausführen, Überqueren der Straße, Mautprellerei und sogar Lügenerkennung“, berichtet The Intercept.

Objekterkennung und die Erkennung von „anomalem oder ungewöhnlichem Verhalten“ werden ebenfalls eingesetzt, um bestimmte Vorfälle zu markieren, die dann von menschlichen Augen überprüft werden. The Intercept berichtet, wie diese Informationen von den Strafverfolgungsbehörden genutzt werden können, um potenzielle Verbrechenssituationen zu erkennen:

„In Connecticut hat die Polizei Videoanalysen eingesetzt, um bekannte oder mutmaßliche Drogendealer zu identifizieren oder zu überwachen. Sergeant Johnmichael O’Hare, ehemaliger Direktor des Hartford Real-Time Crime Center, demonstrierte kürzlich, wie BriefCam der Polizei von Hartford dabei half, innerhalb von 24 Stunden herauszufinden, ‚wo sich die Leute am meisten aufhalten‘, indem er das Videomaterial in nur neun Minuten zusammenfasste. Mithilfe einer Funktion namens ‚Pathways‘ entdeckte er Hunderte von Personen, die nur zwei Häuser in der Straße aufsuchten, und erwirkte einen Durchsuchungsbefehl, um zu überprüfen, ob es sich um Drogenhäuser handelte.“

Kommt als Nächstes eine Abteilung zur Verbrechensbekämpfung?

Unternehmen arbeiten auch an durchsuchbaren Datenbanken, die auf visuelle Daten von einer Reihe verschiedener Plattformen zugreifen und diese sinnvoll nutzen können, was „die Fähigkeit zur Suche und Überwachung öffentlicher Räume enorm verbessern wird“, so The Intercept.

Darüber hinaus gibt es jetzt Vorschläge, die darauf hindeuten, dass all diese Daten in Kombination mit KI-gestützten Analysesystemen für eine „vorausschauende Polizeiarbeit“ verwendet werden könnten, wie im Film „Minority Report“ von 2002, in dem mutmaßliche Straftäter verhaftet werden, bevor sie das Verbrechen tatsächlich begehen.

Klingt zu verrückt, um wahr zu sein? The Intercept zitiert ein Dokument von 2018 des Datenspeicherunternehmens Western Digital und des Beratungsunternehmens Accenture, „Value of Data: Seeing What Matters – A New Paradigm for Public Safety Powered by Responsible AI“, in dem vorhergesagt wird, dass intelligente Überwachungsnetzwerke „in drei Reifegraden“ eingesetzt werden könnten.

Die erste Stufe ist die derzeitige, bei der die Strafverfolgungsbehörden Videoüberwachungsnetzwerke nutzen, um Verbrechen zu untersuchen, nachdem sie bereits geschehen sind.

Auf der zweiten Stufe, die für das Jahr 2025 prognostiziert wird, werden die Kommunen in vollständig vernetzte „Smart Cities“ umgewandelt, in denen die Kameras von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen mit einem von der Regierung betriebenen KI-gestützten Analysesystem verbunden sind. Die dritte Stufe, die für 2035 prognostiziert wird, wird über Vorhersagefähigkeiten verfügen. Wie von The Intercept berichtet:

„Ein „Ökosystem für die öffentliche Sicherheit“ wird Daten zentralisieren, die „aus unterschiedlichen Datenbanken wie sozialen Medien, Führerscheinen, Polizeidatenbanken und dunklen Daten“ stammen. Eine KI-gestützte Analyseeinheit wird es der Polizei ermöglichen, „Anomalien in Echtzeit zu bewerten und ein Verbrechen zu unterbrechen, bevor es begangen wird. Das heißt, um Verbrechen im Vorfeld zu erkennen.“

Das Werbenetzwerk-Monopol von Google

Das Monopol von Google geht weit über die Websuche hinaus. Das Unternehmen hat auch ein potenziell gefährliches Monopol auf Online-Werbung. Im Jahr 2007 kaufte Google DoubleClick, das den Markt für digitale Werbung bereits beherrschte. Wie von InfoWorld berichtet:

„Hier liegt die Gefahr: Google weiß bereits sehr viel über den Datenverkehr, den es auf einzelne Websites schickt – woher er kommt, wonach die Leute suchen, sogar einige grundlegende demografische Daten. Mit der Einbeziehung von DoubleClick weiß Google auch, welche Anzeigen auf einer bestimmten Seite geschaltet werden. Dadurch erhält Google einen noch nie dagewesenen Einblick in das Geschäft der Publisher. Und vergessen Sie nicht, dass diese Verleger zwar Partner sind, aber auch Konkurrenten, die oft versuchen, dieselben Anzeigenkunden wie Google zu umwerben. Websites leben und sterben von den Werbeeinnahmen und davon, dass sie den Werbetreibenden einen bestimmten Preis in Rechnung stellen, der von der Anzahl der angezeigten Seiten und der Qualität ihrer Leserschaft/Nutzerbasis abhängt. Ich könnte mir eine nicht ganz paranoide Fantasie vorstellen, in der Google die Zahlen durchgeht, sich umdreht und den Anzeigenkunden bessere Preise für ein ähnliches Publikum anbietet.“

Wenn Sie mehr über Googles Überwachung Ihrer Person und derjenigen, die Sie lieben, erfahren möchten, sehen Sie sich bitte mein ausführliches Interview mit Robert Epstein an. Epstein, ehemaliger Chefredakteur von Psychology Today, ist jetzt leitender Forschungspsychologe für das American Institute of Behavioral Research and Technology, wo er in den letzten zehn Jahren dazu beigetragen hat, die manipulativen und betrügerischen Praktiken von Google aufzudecken.

Google ist hinter Ihren Gesundheitsdaten her

In jüngster Zeit hat sich auch gezeigt, dass Google hinter den Gesundheitsdaten von jedermann her ist. Fitbit, das vor kurzem von Google gekauft wurde, wird dem Unternehmen all Ihre physiologischen Informationen und Ihr Aktivitätsniveau zur Verfügung stellen, zusätzlich zu allem anderen, was Google bereits über Sie hat.

Wie in „Wie Google Ihre persönlichen Gesundheitsdaten stiehlt“ beschrieben, sammeln Google, Amazon und Microsoft auch Daten, die auf Gesundheits- und Diagnoseseiten eingegeben werden, die dann an Hunderte von Drittanbietern weitergegeben werden – und diese Daten sind nicht anonymisiert, d. h. sie werden ohne Ihr Wissen oder Ihre Zustimmung speziell mit Ihnen in Verbindung gebracht.

Mit anderen Worten: DoubleClick, der Anzeigendienst von Google, weiß zum Beispiel, nach welchen Rezepten Sie auf Drugs.com gesucht haben, und kann Ihnen so personalisierte Arzneimittelwerbung anzeigen. „Es gibt ein ganzes System, das versucht, einen Vorteil aus Ihnen zu ziehen, weil Sie sich in einem kompromittierten Zustand befinden“, so Tim Libert, Informatiker an der Carnegie Mellon University, gegenüber der Financial Times.

Google und verschiedene Tech-Start-ups haben sogar die Möglichkeit untersucht, psychische Gesundheitsprobleme mithilfe einer Kombination aus elektronischen Krankenakten und der Verfolgung Ihrer Internet- und Social-Media-Nutzung zu beurteilen.

Auch in Krankenhäusern wird unbemerkt Data Mining betrieben. Ein Whistleblower hat kürzlich aufgedeckt, dass Google im Rahmen seines Projekts Nightingale Gesundheitsdaten von Millionen Amerikanern in 21 Bundesstaaten gesammelt hat, ohne dass die Patienten über diese Datenerfassung informiert worden wären. Wie The Guardian berichtet:

„Der geheime Plan … beinhaltet die Übertragung von Gesundheitsdaten, die sich im Besitz von Ascension, dem zweitgrößten Gesundheitsdienstleister in den USA, befinden, an Google. Die Daten werden mit vollständigen persönlichen Angaben, einschließlich Name und Krankengeschichte, übertragen und können von Google-Mitarbeitern eingesehen werden. Im Gegensatz zu anderen ähnlichen Bemühungen wurden die Daten nicht anonymisiert, indem persönliche Informationen entfernt wurden, was als De-Identifizierung bekannt ist …“

Nach Angaben von Google und Ascension werden die ausgetauschten Daten verwendet, um ein Suchtool mit Algorithmen des maschinellen Lernens zu entwickeln, das Diagnoseempfehlungen und Vorschläge für Medikamente ausspuckt, die dann von medizinischen Fachkräften bei der Behandlung verwendet werden können.

Google behauptet, dass nur eine begrenzte Anzahl von Personen Zugang zu den Daten haben wird, aber wie vertrauenswürdig ist Google heutzutage noch? Da die Daten vollständige persönliche Angaben enthalten, werden sie früher oder später wahrscheinlich einen Weg finden, sie zu nutzen.

Google und Mastercard verfolgen Ihre Einkaufsgewohnheiten

Auch Ihre Kreditkartendaten, die auf den ersten Blick völlig losgelöst von Google erscheinen, werden vom Internetgiganten zum Anpassen von Anzeigen verwendet. Wie Bloomberg am 31. August 2018 berichtet,

behaupten vier ungenannte Insider, von denen drei behaupten, direkt an den Verhandlungen beteiligt gewesen zu sein, dass Google und Mastercard eine Geschäftsallianz vermittelt haben, die Google Zugang zu den Einzelhandelsausgaben der Mastercard-Nutzer gewährt.

Die beiden Unternehmen machten die Vereinbarung jedoch nie öffentlich. Christine Bannan, Anwältin der Interessenvertretung Electronic Privacy Information Center (EPIC), sagte gegenüber Bloomberg:

„Die Menschen erwarten nicht, dass das, was sie physisch in einem Geschäft kaufen, mit dem verknüpft ist, was sie online kaufen. Die Unternehmen bürden den Verbrauchern einfach viel zu viel auf und übernehmen nicht genug Verantwortung, um die Nutzer darüber zu informieren, was sie tun und welche Rechte sie haben.“

Laut Google können Mastercard-Nutzer das Anzeigen-Tracking über die Online-Konsole Web & App Activity von Google deaktivieren. Die Frage ist, woher die Nutzer wissen, dass sie das tun können, wenn sie nie darüber informiert wurden, dass ein solches Tracking überhaupt stattfindet.

Googles Dienst zur Messung von Ladenverkäufen legt außerdem nahe, dass nicht nur Mastercard-Nutzer verfolgt werden. Wie Bloomberg berichtet, behauptete Google bei der Ankündigung des neuen Dienstes zur Umsatzmessung im Jahr 2017, dass es Zugang zu etwa 70 % der US-amerikanischen Kredit- und Debitkartenumsätze habe.

Auf Wiedersehen Google

Wenn Sie eine Chance haben wollen, Ihre Privatsphäre zu schützen, müssen Sie Google-Produkte einfach meiden, da sie für die meisten persönlichen Datenlecks in Ihrem Leben verantwortlich sind. Zu diesem Zweck ist Mercola.com jetzt Google-frei. Wir verwenden weder Google Analytics noch Google-Anzeigen oder die Google-Suche für interne Suchen. Um Google zu boykottieren, müssen Sie die Seite löschen oder ersetzen:

Gmail , da jede E-Mail, die Sie schreiben, dauerhaft gespeichert wird. Sie wird Teil Ihres Profils und wird verwendet, um digitale Modelle von Ihnen zu erstellen, die es ihnen ermöglichen, Vorhersagen über Ihre Denkweise und jeden Wunsch zu treffen. Auch viele andere ältere E-Mail-Systeme wie AOL und Yahoo werden auf die gleiche Weise wie Gmail als Überwachungsplattform genutzt. ProtonMail.com, das eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwendet, ist eine gute Alternative und das Basiskonto ist kostenlos.

, da jede E-Mail, die Sie schreiben, dauerhaft gespeichert wird. Sie wird Teil Ihres Profils und wird verwendet, um digitale Modelle von Ihnen zu erstellen, die es ihnen ermöglichen, Vorhersagen über Ihre Denkweise und jeden Wunsch zu treffen. Auch viele andere ältere E-Mail-Systeme wie AOL und Yahoo werden auf die gleiche Weise wie Gmail als Überwachungsplattform genutzt. ProtonMail.com, das eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwendet, ist eine gute Alternative und das Basiskonto ist kostenlos. Googles Chrome-Browser , da alles, was Sie dort tun, überwacht wird, einschließlich Tastatureingaben und jeder Webseite, die Sie jemals besucht haben. Brave ist eine großartige Alternative, die den Datenschutz ernst nimmt. Brave ist außerdem schneller als Chrome und unterdrückt Werbung. Es basiert auf Chromium, demselben Softwarecode, auf dem auch Chrome basiert, sodass Sie Ihre Erweiterungen, Favoriten und Lesezeichen problemlos übertragen können.

, da alles, was Sie dort tun, überwacht wird, einschließlich Tastatureingaben und jeder Webseite, die Sie jemals besucht haben. Brave ist eine großartige Alternative, die den Datenschutz ernst nimmt. Brave ist außerdem schneller als Chrome und unterdrückt Werbung. Es basiert auf Chromium, demselben Softwarecode, auf dem auch Chrome basiert, sodass Sie Ihre Erweiterungen, Favoriten und Lesezeichen problemlos übertragen können. Google-Suchmaschine oder eine Google-Erweiterung wie Bing oder Yahoo, die beide Suchergebnisse von Google beziehen. Das Gleiche gilt für den persönlichen Assistenten Siri auf dem iPhone, der alle Antworten von Google bezieht. Zu den alternativen Suchmaschinen gehören SwissCows und Qwant. Vermeiden Sie StartPage, da es kürzlich von einem aggressiven Online-Marketing-Unternehmen aufgekauft wurde, das wie Google auf Überwachung angewiesen ist.

wie Bing oder Yahoo, die beide Suchergebnisse von Google beziehen. Das Gleiche gilt für den persönlichen Assistenten Siri auf dem iPhone, der alle Antworten von Google bezieht. Zu den alternativen Suchmaschinen gehören SwissCows und Qwant. Vermeiden Sie StartPage, da es kürzlich von einem aggressiven Online-Marketing-Unternehmen aufgekauft wurde, das wie Google auf Überwachung angewiesen ist. Android-Handys , die auf einem Google-eigenen Betriebssystem laufen, können Sie auch dann verfolgen, wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind, unabhängig davon, ob Sie Geo-Tracking aktiviert haben oder nicht. Blackberry ist sicherer als Android-Handys oder das iPhone. Blackberrys kommendes Modell, das Key3, könnte eines der sichersten Handys der Welt sein.

, die auf einem Google-eigenen Betriebssystem laufen, können Sie auch dann verfolgen, wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind, unabhängig davon, ob Sie Geo-Tracking aktiviert haben oder nicht. Blackberry ist sicherer als Android-Handys oder das iPhone. Blackberrys kommendes Modell, das Key3, könnte eines der sichersten Handys der Welt sein. Google-Home-Geräte zeichnen alles auf, was in Ihrer Wohnung oder in Ihrem Büro geschieht, sowohl Sprache als auch Geräusche wie Zähneputzen oder Wasseraufkochen, selbst wenn sie scheinbar inaktiv sind, und senden diese Informationen an Google zurück. Auch Android-Telefone hören immer mit und zeichnen auf, ebenso wie Googles Heimthermostat Nest und Amazons Alexa.

Zusätzliche Tipps zum Schutz der Privatsphäre

In meinem kürzlichen Interview (siehe oben) mit Epstein gab er auch folgende Ratschläge für alle, die ihre Online-Daten schützen wollen:

Verwenden Sie ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) wie Nord, das nur etwa 3 Dollar pro Monat kostet und auf bis zu sechs Geräten genutzt werden kann. Meiner Meinung nach ist dies ein Muss, wenn Sie Ihre Privatsphäre schützen wollen. Epstein erklärt:

„Wenn Sie Ihr Mobiltelefon, Ihren Laptop oder Ihren Desktop auf die übliche Weise benutzen, ist Ihre Identität für Google und andere Unternehmen sehr leicht zu erkennen. Sie können sie über Ihre IP-Adresse feststellen, aber es gibt immer mehr ausgefeiltere Methoden, mit denen sie wissen, dass Sie es sind. Eine davon ist das so genannte Browser-Fingerprinting. Das ist etwas, das sehr beunruhigend ist. Im Grunde ist die Art Ihres Browsers und die Art und Weise, wie Sie Ihren Browser verwenden, wie ein Fingerabdruck. Sie verwenden Ihren Browser auf einzigartige Weise, und allein durch die Art und Weise, wie Sie tippen, können diese Unternehmen Sie jetzt sofort identifizieren. Brave bietet einen gewissen Schutz gegen Browser-Fingerabdrücke, aber Sie müssen wirklich ein VPN verwenden. Ein VPN leitet alles, was Sie tun, über einen anderen Computer an einem anderen Ort um. Das kann überall auf der Welt sein, und es gibt Hunderte von Unternehmen, die VPN-Dienste anbieten. Das Unternehmen, das mir im Moment am besten gefällt, heißt Nord VPN. Sie laden die Software herunter und installieren sie, wie jede andere Software auch. Es ist unglaublich einfach zu bedienen. Man muss kein Techniker sein, um Nord VPN zu nutzen, und es zeigt eine Weltkarte an, auf der man einfach auf ein Land klicken kann. Das VPN lässt es im Grunde so aussehen, als wäre Ihr Computer nicht Ihr Computer. Es schafft im Grunde eine Art falsche Identität für Sie, und das ist eine gute Sache. Sehr oft werde ich über die Computer von Nord in den Vereinigten Staaten gehen. Manchmal muss man das tun, oder man kann bestimmte Dinge nicht erledigen. PayPal mag es zum Beispiel nicht, wenn man sich im Ausland aufhält.“

Nord, wenn es auf Ihrem Mobiltelefon verwendet wird, maskiert auch Ihre Identität bei der Verwendung von Anwendungen wie Google Maps.

Löschen Sie Ihren Cache und Ihre Cookies – wie Epstein in seinem Artikel erklärt:

„Unternehmen und Hacker aller Art installieren ständig invasiven Computercode auf Ihren Computern und Mobilgeräten, hauptsächlich, um Sie im Auge zu behalten, manchmal aber auch für schändlichere Zwecke. Auf einem mobilen Gerät können Sie den größten Teil dieses Mülls löschen, indem Sie das Einstellungsmenü Ihres Browsers aufrufen, die Option „Datenschutz und Sicherheit“ auswählen und dann auf das Symbol klicken, das Ihren Cache und Ihre Cookies löscht. Bei den meisten Laptop- und Desktop-Browsern gelangen Sie durch gleichzeitiges Drücken von drei Tasten – STRG, UMSCHALT und ENTF – direkt in das entsprechende Menü; ich verwende diese Technik mehrmals täglich, ohne überhaupt darüber nachzudenken. Sie können auch die Browser Brave und Firefox so konfigurieren, dass Ihr Cache und Ihre Cookies automatisch gelöscht werden, wenn Sie Ihren Browser schließen.

Verwenden Sie Fitbit nicht, da es vor kurzem von Google aufgekauft wurde und alle Ihre physiologischen Daten und Aktivitätswerte an Google weitergibt, zusätzlich zu allem anderen, was Google bereits über Sie hat.

