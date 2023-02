Eine erschütternde Geschichte: Vom Gipfel der Fitness zum Wunsch zu sterben – wie der COVID-Impfstoff das Leben eines Mannes ruinierte

Mit Mitte 40 war Adam Rowland so fit wie nie zuvor und hatte eine vielversprechende Karriere in der Betreuung von Spitzensportlern vor sich – bis zwei Dosen des COVID-19-Impfstoffs von AstraZeneca sein Leben in eine „lebende Hölle“ verwandelten.

Adam Rowland hatte eine vielversprechende Karriere, arbeitete mit Profisportlern auf der PGA Tour und in der Rugby-Premiership und teilte seine Zeit zwischen den USA und Großbritannien auf.

Außerdem war er so fit wie nie zuvor, so Rowland gegenüber The Defender – bis Anfang 2021, als er die Primärserie von zwei Dosen des Impfstoffs COVID-19 von AstraZeneca erhielt.

Heute ist der 48-jährige Rowland arbeitsunfähig, kann sich nicht hinlegen und leidet an mehreren Krankheiten, die von seiner Herzgesundheit bis zu seiner Sehkraft reichen, darunter Perikarditis, Lungenembolien, schwere thrombotische Vaskulitis und vaskuläre Neuropathie.

Er lebt nun von seiner Frau getrennt, verpasst die meisten Familienfeiern und wurde von den Ärzten immer wieder darauf hingewiesen, dass er sich seine schweren Verletzungen „nur einbildet“, was ihn an den Rand des Selbstmords brachte.

Er sagte, dass er durch die Entdeckung von Online-Selbsthilfegruppen für Impfgeschädigte eine neue Lebensperspektive erhalten habe.

Rowland, der seine Behauptungen mit umfangreichen Unterlagen belegte, erzählte seine Geschichte in einem Exklusivinterview mit The Defender.

„Ich war so fit wie nie zuvor in meinem Leben“.

Rowland hatte in den letzten 16 bis 17 Jahren als medizinischer Sportphysiotherapeut und Schlaganfallberater für Profigolfer gearbeitet.

„Ich war auf dem absoluten Höhepunkt meiner Karriere im Profisport“, sagte er, nachdem er auf der PGA Tour mit Jason Day und anderen hochkarätigen Golfspielern gearbeitet hatte.

„Ich arbeitete in Amerika, als COVID auftauchte“, sagte Rowland, „und lebte einen ziemlich luxuriösen Lebensstil. Und dann beschloss ich, nach Großbritannien zurückzukehren, weil ich natürlich nicht wusste, wann ich wieder nach Großbritannien zurückkehren könnte, wenn ich es nicht täte.“

Die US-Regierung erteilte Rowland eine Sondergenehmigung zur Rückkehr in das Land und zur Wiederaufnahme seiner Arbeit. Aber: „Sobald das Impfprogramm anlief, musste man doppelt geimpft werden.“

In dieser Zeit – vor der Impfung – war Rowland nach eigenen Angaben „sogar fitter als mit 18“, denn „jedes Trainingsprogramm, das ich einem Sportler gab, probierte ich selbst aus“, um aus erster Hand zu erfahren, wie anstrengend es war.

Er sagte:

„Deshalb habe ich sechs oder sieben Tage die Woche trainiert … Ich war so fit, dass ich auf dem Rudergerät 18 Minuten rudern konnte, also etwa fünf Kilometer. Ich konnte 20 km in weniger als 30 Minuten mit dem Fahrrad fahren. Irgendwann lief ich 5 km in 21 Minuten.“

Mehrere Verletzungen und Erkrankungen werden als „Angstzustände“ abgetan

Rowland erhielt zwei Dosen des Impfstoffs COVID-19 von AstraZeneca im Februar und Mai 2021. Ab diesem Zeitpunkt änderte sich alles.

Sehr schnell nach der Impfung begann ich, ziemlich krank zu werden“, sagte Rowland. „Ich kam nie wieder in die USA zurück.“ Nach seiner ersten Dosis arbeitete er noch sechs Monate lang weiter, musste sich aber wegen des Krankenhausaufenthalts eine lange Auszeit von der Arbeit nehmen.

„Seitdem habe ich nie wieder gearbeitet“, sagte er. „Ich habe meinen Job verloren und bin jetzt arbeitsunfähig.“

Rowlands Symptome begannen mit einem „Fieber, wie ich es noch nie in meinem Leben hatte“, sagte er. „Ich war vier Tage lang im Bett.“ Das Fieber ging schließlich zurück, „aber ich fühlte mich einige Wochen lang sehr krank. Ich begann, entsetzliche Schmerzen in meinem linken Arm und meinem linken Bein zu spüren. Und meine Frau bemerkte, dass ich im Bett Anfälle bekam … es waren im Grunde genommen keine epileptischen Anfälle.“

Die Symptome traten innerhalb einer Woche nach seiner ersten Einnahme auf.

Rowland konnte wegen der Pandemie keinen persönlichen Termin bei seinem Arzt bekommen, sodass er sich mit einem Telefontermin begnügen musste. Der Arzt diagnostizierte bei ihm „Angstzustände“ und „sagte, es handele sich um eine Panikattacke“ – nicht unähnlich dem, was anderen Opfern von Impfschäden widerfuhr, deren Beschwerden ebenfalls auf „Angstzustände“ zurückgeführt wurden.

Rowlands Zustand verschlimmerte sich weiter. „Ich konnte fünf Tage lang nicht schlafen, weil [die Anfälle] 15 oder 20 Mal pro Nacht auftraten“, sagte er. „Es wurde furchtbar. Ich konnte mich einfach nicht mehr hinlegen.“

Rowland nahm sich sechs Wochen Urlaub von der Arbeit. Als er jedoch erneut mit seinem Arzt sprach, „sagte er, dass es sich um Angstzustände und Depressionen handelt und verschrieb mir Antidepressiva. Ich probierte also dieses Medikament aus, und es ging mir noch schlechter.“

Rowlands Arzt verschrieb daraufhin „drei oder vier“ weitere Antidepressiva, aber keines davon half. Schließlich sagte sein Arzt: „Ich weiß nicht, was ich für Sie tun kann, ich werde Sie zu einem Psychiater schicken, weil ich glaube, dass es sich um ein psychisches Problem handelt.

„Er glaubte nicht, dass es etwas Körperliches war“, sagte Rowland, „und wir beide … Ich glaubte nicht, dass es ein Impfstoff war, weil ich mein ganzes Leben lang geimpft wurde. Ich kam nicht auf die Idee, dass es am Impfstoff lag … niemand führte es auf den Impfstoff zurück.“

Rowland kehrte schließlich zur Arbeit zurück.

Ich wurde kränker und kränker

Das Gefühl der Normalität, das Rowland wiedererlangte, war jedoch nur von kurzer Dauer. Nachdem er die zweite Dosis des AstraZeneca-Impfstoffs erhalten hatte, „brach in meinem Leben die Hölle los“.

Rowland sagte gegenüber The Defender:

Unmittelbar nach der zweiten Impfung … wurde ich einmal bei der Arbeit ohnmächtig. Ich wurde zu Hause ohnmächtig … Unmittelbar nach der Impfung bekam ich Schmerzen in der Brust. Ich bekam solche Schmerzen in der Brust und Schwindelgefühle, und ich habe geschwitzt. Die Schmerzen waren furchtbar. Ich konnte nicht atmen. Ich dachte, ich hätte einen Herzinfarkt.

Rowland wurde ins Krankenhaus gebracht, wo man ihm sagte: „Wir können nichts finden, was mit Ihnen nicht stimmt. Wir glauben, dass es sich nur um eine Panikattacke handelt“, und er wurde nach Hause geschickt.

Da er mit dieser Diagnose nicht zufrieden war, wandte sich Rowland an einen Kardiologen an seinem Arbeitsplatz und bat um ein Elektrokardiogramm (EKG). „Er machte also ein 24-Stunden-EKG … und es zeigte im Grunde, dass mein Herz in eine ventrikuläre Tachykardie (VT) verfiel, als mir ganz schwindelig wurde. Das ist sehr gefährlich und kann zum plötzlichen Tod führen.“

Der Kardiologe wies Rowland an, die Ergebnisse dieser Untersuchung dem Krankenhaus vorzulegen, falls er wiederkommen sollte.

„Eine weitere Woche verging“, sagte Rowland, „ich bekam enorme Schmerzen und Schwindelgefühle, und ich hatte einen weiteren Vorfall, bei dem ich fast wieder zusammenbrach.“ Er zeigte den Sanitätern die Ergebnisse seines EKGs und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Doch Rowlands Schwierigkeiten mit den Ärzten waren damit noch nicht zu Ende.

„Ich hatte einen hohen D-Dimer-Wert, also begannen sie, nach Blutgerinnseln in meiner Lunge zu suchen und behielten mich im Krankenhaus, ließen mich nicht aus dem Bett.

Er fügte hinzu:

Sie glaubten immer noch nicht, dass es der Impfstoff war, als sie keine Blutgerinnsel finden konnten … sie schickten mein EKG an ein spezialisiertes Herzkrankenhaus … und ließen sie das EKG ansehen. Niemand dachte, es sei der Impfstoff.

Daraufhin wurde Rowland entlassen und ihm gesagt, dass er „in ein paar Wochen“ eine MRT-Untersuchung erhalten würde, in der Erwartung, eine Kardiomyopathie zu finden. Doch das MRT ergab nichts.

„Die Ärzte waren sehr, sehr verwirrt darüber, was diese VT verursachte“, sagte er. „Sie hielten es für ein Nebennierenproblem und überwiesen mich dann an einen Endokrinologen, und damit begann meine schreckliche Verleumdungsgeschichte und mein Trauma. Denn auch hier konnten sie die Ursache nicht finden und schoben alles auf Angstzustände.

Rowland beschrieb, was dann geschah:

Und dann … wurde ich immer kränker und kränker. Ich bekam verschwommenes Sehen, Ausschläge im Gesicht, Gelbsucht und Tinnitus in meinem Kopf. Ich begann, Neuropathie in meinen Händen zu entwickeln … einige meiner Finger lassen sich nicht mehr strecken.

Ich habe entsetzliche Schmerzen unter beiden Knien … Ich kann die Temperatur in meinen Unterschenkeln nicht mehr spüren. Meine Zehennägel sind abgestorben … Ich habe keinen Puls mehr in meinen Füßen.

Er wurde aus dem Krankenhaus entlassen, kam aber jeden Monat wieder. Jedes Mal sagten ihm die Ärzte: „Wir können nicht herausfinden, was mit Ihnen los ist.“

Im Juni 2022 brach Rowland „mit drei Lungenembolien“ in seiner Lunge zusammen – aber als er ins Krankenhaus ging, sagte man ihm wieder, es sei nur eine Angsterkrankung.

„Also sagte ich: ‚Sehen Sie sich meine Augen an. Ich habe zwei Steine [ein Stein = 6,35 Kilogramm] an Gewicht verloren … Ich verlasse dieses Krankenhaus nicht, bevor Sie nicht weitere Scans und Tests durchgeführt haben. Das ist definitiv keine Angst.'“

Also wurde seine Lunge gescannt, und dabei wurden die drei Lungenembolien und „hundert winzige Embolien in meiner Lunge“ entdeckt.

Rowland landete einen Monat lang im Krankenhaus, wo man eine Herzbeutelentzündung diagnostizierte und ihm sagte, dass er gestorben wäre, wenn man die Embolien nicht gefunden hätte.

Seitdem“, so Rowland, „habe ich vier weitere Monate in verschiedenen Krankenhäusern verbracht. Und jetzt wurde bei mir eine schwere thrombolytische Vaskulitis meiner Blutgefäße diagnostiziert“.

Aber das ist nicht alles, was mit seiner Gesundheit nicht in Ordnung ist. Erzählte Rowland The Defender:

„Mein Zwerchfell funktioniert nicht mehr richtig. Einige meiner Augenmuskeln und meine Gesichtsmuskeln funktionieren nicht richtig, und meine Beinmuskeln funktionieren nicht richtig … Sie haben einen sogenannten CPET-Test [Herz-Lungen-Belastungstest] durchgeführt und … festgestellt, dass meine Muskelzellen nicht genug Sauerstoff und Nährstoffe bekommen.

„Ich warte auf einen Termin bei einem Gefäßchirurgen wegen des Blutes – es gelangt nicht in meine Beine und Muskeln. Ich warte auch auf einen Termin bei einem Immunologen und einem anderen Hämatologen, weil ich drei blutverdünnende Medikamente nehme und sie nicht glauben, dass sie die Blutgerinnung verhindern.

„Sie glauben, dass mein Blut immer noch gerinnt. Sie wollen, dass ich einen speziellen Test mache, bei dem sie mir Blut abnehmen, es schleudern und die Blutplättchen herausnehmen, um dann zu sehen, wie mein Blut auf die drei Blutverdünner, die ich nehme, reagiert, weil es aus einem Grund seine Aufgabe nicht erfüllt.“

Rowland konnte diesen Test nicht machen lassen, weil das britische Gesundheitssystem „die Kosten dafür nicht übernimmt“.

Er hat versucht, den Text über die private Krankenversicherung zu bekommen. In der Zwischenzeit sagen ihm seine Ärzte, dass sie sehen können, dass er wirklich krank ist, „aber wir wissen nicht, wie man es besser machen kann“, weil sie nicht wissen, was in den Impfstoffen enthalten ist. Sie schlugen ihm vor, nach Deutschland zu reisen, um sich von einem Spezialisten behandeln zu lassen.

„Sie sind die 239. Person, die wir mit ähnlichen Symptomen durch die Impfstoffe gesehen haben“.

Rowland beschrieb, wie er schließlich eine Diagnose erhielt, die einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und seinen Verletzungen herstellte:

„Nachdem ich mit den Blutgerinnseln kollabiert war und man mich nach Hause schicken wollte und ich sagte: ‚Nein, ich gehe nirgendwohin, Sie haben mich betrogen, etwas stimmt nicht‘, gab man schließlich zu, dass es wahrscheinlich der Impfstoff war.

„Ich benötigte einen Rollstuhl, und sie entließen mich einfach und sagten: ‚Nehmen Sie dieses Morphium, wir sehen uns in vier oder fünf Monaten wieder‘. Und ich sagte: ‚Ich kann nicht einmal laufen, wissen Sie? Und sie sagten: ‚Nun, wir können Ihnen nicht helfen.'“

Rowland stellte eigene Nachforschungen an und suchte ein Spezialkrankenhaus und einen privaten Lungenarzt auf, den er in London besuchte und die Scans der Untersuchungen in seinem örtlichen Krankenhaus mitbrachte.

Er sagte:

Ich sagte zu ihm: ‚Ich fühle mich, als würde ich sterben, können Sie sich meine Scans ansehen und mir sagen, ob ich in Kürze sterben werde? Ich möchte, dass Sie ehrlich zu mir sind, damit ich es meinen Kindern sagen kann.‘ Er sah sich meine Scans an und sagte: ‚Ich glaube nicht, dass Sie unmittelbar an Ihrer Lunge sterben werden‘ … aber er sagte zu mir: ‚Es ist zu 100 % eine Impfstoffverletzung.‘

Er sagte: „Sie sind die 239. Person, die wir mit ähnlichen Symptomen durch die Impfstoffe gesehen haben. Und das war in einem Krankenhaus in London … Er sagte: ‚Ich mache mir mehr Sorgen, dass Sie mit Ihrem Herzen sterben werden, und ich möchte, dass Sie dringend einen meiner Kollegen aufsuchen.“

Also suchte Rowland einen Kardiologen auf, der ihm sagte, es sei „eine komplette Impfverletzung. Eine VT, wie sie sich bei Ihnen entwickelt hat, bekommt man nicht ohne Grund. Bei allem, was seitdem mit Ihnen passiert ist, ist es definitiv der Impfstoff.“

Der Arzt drängte ihn, sofort zur Behandlung nach London zu fahren. „Sie brachten mich also für einen Monat nach London und stellten dann die Diagnose … Sie stellten fest, dass alle meine Organe befallen waren. Es ist in meinem Herzen, meinen Lungen … also diagnostizierten sie bei mir ein multisystemisches Entzündungssyndrom.“

„Im Moment nehme ich also Steroide gegen die Perikarditis in meinem Herzen“, sagte er. „Ich nehme zwei verschiedene Herzmedikamente, ein weiteres für die Perikarditis [und] eines für mikrovaskuläre Angina … und ich nehme drei Blutverdünner wegen der Blutgerinnung und verschiedene Schmerzmittel und solche Dinge.“

Es ist wie ein Leben in der Hölle

Wie sein Leben heute aussieht, sagte Rowland:

„Ich spreche diese Worte nicht leichtfertig aus, aber es ist wie ein Leben in der Hölle. Es ist wie Folter, und ich würde es meinem schlimmsten Feind nicht wünschen.“

Er sagte, dass er so gut wie ans Haus gefesselt ist und wegen seiner Atemprobleme und Schmerzen in der Brust nur schwer laufen kann.

Rowland fügte hinzu:

„Weil ich Anfälle bekomme, wenn ich versuche, mich hinzulegen, kann ich nicht in einem normalen Bett schlafen … mein Bett ist so angepasst, dass es in einem Winkel von 45 Grad steht, sodass es so ist, als säße man auf einem Stuhl, weil die Anfälle ausgelöst werden, wenn ich mich hinlege.

Ich schlafe nicht. Ich bekomme einfach diese Anfälle. Jeden Tag fürchte ich mich davor, ins Bett zu gehen, weil die Anfälle so beängstigend sind. Und manchmal setzt mein Herz ein paar Schläge aus und bleibt für einen Sekundenbruchteil stehen. Und wenn das passiert, habe ich das Gefühl, dass ich sterben werde.

Rowlands wache Stunden sind nicht viel besser. Er erzählt dem The Defender:

Wegen meiner Schmerzen und meiner Verletzlichkeit kann ich an manchen Tagen nicht lange aufstehen. Es fällt mir schwer, Essen zu machen. Ich kann mir ein Frühstück und vielleicht ein Mittagessen machen, wenn ich Glück habe, aber ich kann mir kein Abendbrot kochen. Wenn ich ins Krankenhaus fahre, weiß ich nie, ob ich es schaffe, vom Parkplatz zum Krankenhaus zu gehen …

An manchen Tagen kann ich sehr kurze Strecken gehen, 50 Meter, vielleicht 100 Meter. Ich bin sehr, sehr atemlos … die Schmerzen in der Brust sind so schlimm, dass ich nicht mehr weitergehen kann. Und es macht verrückte Dinge in meinem Herzen, ich bekomme Herzrhythmusstörungen.

Rowland sieht auch verschwommen und hat wegen der Neuropathie in seinen Händen und der Tatsache, dass er einige seiner Finger nicht gerade halten kann, Schwierigkeiten beim Tippen und Schreiben.

An den meisten Tagen muss er „in den vier Wänden des Hauses leben“, sagt er. „Wenn ich einen guten Tag habe, holt mich vielleicht ein Freund ab und fährt mit mir in ein nahe gelegenes Café, um einen Kaffee zu trinken. Das ist so ziemlich die größte Freude, die ich in meinem Leben habe. Ich kann nicht mehr mit meinem Hund spazieren gehen. Ich kann meinen Enkel nicht mehr mit in den Park nehmen und ihn auf der Schaukel anschieben.“

Rowland sagte, er habe seine Frau und seine Familie wegen der Belastung verloren. „Sie konnten sich nicht mehr um mich kümmern“, sagte er. „Ich habe seit zwei Jahren kein Weihnachtsessen mit der Familie mehr gehabt, weil ich zu krank war.“

Was seine Prognose betrifft, so sagte Rowland, dass seine Ärzte „nicht wissen, inwieweit ich heilen oder ob ich einfach langsam sterben werde, denn seit meiner Verletzung ist es mir linear immer schlechter gegangen.“

„Mir geht es nicht besser“, sagte er, „also wissen wir nicht, was die Zukunft bringen wird.“

„Ich kam an einen Punkt, an dem ich selbstmordgefährdet war“.

Das Gaslighting, das Rowland von mehreren Ärzten erfuhr, das Fehlen definitiver Antworten und die Infragestellung seiner geistigen Gesundheit trieben ihn an den Rand des Selbstmords.

„Weil sie mir nicht glaubten … hatte ich das Gefühl, verrückt zu werden“, sagte er. „Und ich kam an einen Punkt, an dem ich selbstmordgefährdet war.“

Rowland sagte, dass viele der Ärzte, die er aufsuchte, wollten, dass er „eine Menge Schmerzmittel bekommt: Morphium, Oxycontin, Pregabalin.“ Er sagte, sein örtliches Krankenhaus sei „ganz froh darüber, mir Morphium und all diese anderen Medikamente zu geben und mich für den Rest meines Lebens so zu lassen.“

Er wolle nicht wieder viele Medikamente einnehmen, sagte er und merkte an, dass Morphium „nicht funktioniert … es nimmt den Schmerzen ein wenig die Schärfe, aber es beseitigt sie nicht.“

Rowland sagte dem Defender, er sei „niemand, der fernsieht oder soziale Medien nutzt“. Aber die Nutzung sozialer Medien hat Rowland letztlich geholfen, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen.

Er sagte:

Eines Abends ging ich auf Twitter. Ich weiß nicht, was mich dazu veranlasst hat. Das war, als ich selbstmordgefährdet war. Ich fand einen Mann namens Alex Mitchell in Großbritannien, der ein Bein [durch eine Impfverletzung] verloren hatte. Ich fing an, mich mit ihm zu unterhalten, und er meinte: „Es klingt, als ob du eine Impfverletzung haben könntest.„

Er wies mich auf eine Selbsthilfegruppe hin, UK COVID Vaccine Family. Ich konnte es nicht glauben, dass es – ich glaube, zu der Zeit waren in Großbritannien etwa 600 Menschen in dieser Gruppe – und ich dachte: ‚Da sind all diese Menschen, die die gleichen Symptome haben wie ich‘ … Das hat mir die Augen geöffnet.

Von diesem Moment an“, so Rowland, „war es zwar schön, Unterstützung zu bekommen, aber ich erkannte auch, dass die Ärzte keine Ahnung hatten, was sie taten. Ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich nicht mehr selbstmordgefährdet war, sondern jetzt um mein Leben kämpfen wollte.

Rowland sagte, dass er anfing, Spezialisten aufzusuchen, die Patienten mit Impfstoffverletzungen behandelten und „wussten, dass es nicht nur in ihren Köpfen war und welche Art von Tests zu machen waren.“

Er „ging auch auf Twitter und beschloss, dass ich mich äußern musste, weil ich dachte: ‚Nun, wenn ich sterben werde‘ – und ich wusste nicht, wie schlimm meine Geschichte war – dachte ich: ‚Nun, ich wollte nicht, dass jemand anderes das durchmacht, was ich durchmache.“

„Ich wollte die Leute nur davor warnen, dass, wenn sie dir eine Spritze geben und es schief geht,“ sagte er, „sie dir sagen, dass es sicher und wirksam ist, aber es ist niemand da, der dir hilft.“

Er sagte, er habe einige wunderbare Menschen getroffen, „die mir die Hand gereicht und mir Unterstützung angeboten haben“.

„Es macht mir einfach Freude, mit diesen Menschen und den Menschen, die versuchen, mir zu helfen, zu sprechen“, sagte Rowland.

Gleichzeitig erklärte Rowland gegenüber The Defender, dass er auch „einen juristischen Weg einschlagen“ werde.

Ich möchte wissen … was mein Blut gerinnen lässt und mir Vaskulitis beschert. [Die Ärzte] scheinen dazu nicht bereit zu sein. Das ist also der Kampf, den ich führe … Ich möchte beweisen, dass es sich um Fahrlässigkeit handelt, denn dann muss die Regierung [Großbritanniens] für meine private Behandlung aufkommen, auch wenn sie im Ausland stattfindet. Es geht also darum, mich am Leben zu erhalten, sagte er.

Er hatte einige Ratschläge für andere Impfgeschädigte parat:

Ich denke, das Erste, was sie tun sollten, ist, nicht allein in der Stille zu leiden … vertrauen Sie Ihrem eigenen Körper und Ihrer Intuition. Wenn man Ihnen das sagt, sollten Sie das nicht einfach akzeptieren, wenn Ihre Intuition etwas anderes sagt.

„Versuchen Sie einen zweigleisigen Ansatz. Suchen Sie sich eine Selbsthilfegruppe und befragen Sie die Menschen in dieser Selbsthilfegruppe. Nehmen Sie auch online Kontakt zu mir auf. Dafür bin ich ja da. Und dann, wenn Ihr Arzt Sie unter Druck setzt … drucken Sie eine Menge Beweise aus. Wenn Ihr Arzt Ihnen nicht hilft, müssen Sie sich einen anderen Arzt suchen, was, wie ich weiß, nicht so einfach ist, aber akzeptieren Sie keinen Arzt, der Ihnen sagt, dass es nur in Ihrem Kopf ist.“

Rowland ermutigte die Opfer von Impfschäden, „an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn Sie die Kraft dazu haben, denn es gibt Hunderttausende und wahrscheinlich Millionen von uns auf der ganzen Welt.“

„Wir waren Teil des schlimmsten Experiments, das meiner Meinung nach jemals stattgefunden hat“, sagte Rowland. „Und ich denke, es wird wie ein Damm sein, der Ende 2023 brechen wird … Ich glaube nicht, dass sie es noch viel länger vertuschen können.“