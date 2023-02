Hersh über den Angriff auf Nord Stream: „Die Befürchtung war, dass Europa aus dem Krieg aussteigen würde“

Der Nord Stream-Reporter Seymour Hersh kritisierte auf seiner Substack-Seite, dass die New York Times und die Washington Post sich weigerten, ein Wort über den Anschlag auf die Pipeline zu veröffentlichen: „Rufe nach einer umfassenden Untersuchung wurden von den US-Medien ignoriert“, beklagte Hersh.

Hersh schrieb:

Als ich von 1972 bis 1979 als investigativer Reporter für das Blatt tätig war, hat die New York Times alles veröffentlicht, was ich geschrieben habe – das meiste, wenn nicht sogar alles auf der Titelseite. Die Washington Post hat meine Karriere als loyale Opposition verfolgt und vor mehr als zwei Jahrzehnten ein langes Magazinprofil über mich veröffentlicht. Keine der beiden Zeitungen hat bisher ein Wort über die Pipeline-Story verloren, nicht einmal, um die Dementis des Weißen Hauses zu meiner Berichterstattung zu zitieren. In ähnlicher Weise wurden öffentliche Forderungen von Beamten in Russland und China nach einer vollständigen Untersuchung der Pipeline-Geschichte von den US-Medien ignoriert. (Ich kann mir nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, dass mich ein Reporter der Times an dem Tag anrief, an dem die Pipeline-Story erschien. Ich sagte ihm, dass ich keine Interviews geben würde. Er fragte, ob ich eine Frage beantworten würde. Ich willigte ein. Er fragte, wie vielen Publikationen ich die Pipeline-Story angeboten habe, bevor ich zu Substack kam. Solche Albernheiten sind ein Zeichen dafür, dass die amerikanische Mainstream-Presse heute mehr an Medienklatsch interessiert ist als an nationaler Sicherheit oder Fragen von Krieg und Frieden).

Vielleicht erfährt man noch mehr über Joe Bidens Entscheidung, die deutsche Regierung daran zu hindern, sich Gedanken über den Mangel an billigem Gas in diesem Winter zu machen.

Bleiben Sie dran. Wir sind erst bei der ersten Basis…

In einem Gespräch mit der Berliner Zeitung sagte Hersh: „Der Präsident der Vereinigten Staaten würde lieber sehen, dass Deutschland einfriert, als dass Deutschland möglicherweise aufhört, die Ukraine zu unterstützen.“ (Englische Version auf Jacobin Magazine.)

In einem Gespräch mit Democracy Now! sagte Hersh, dass die Entscheidung der USA, die Pipelines zu sprengen, dazu gedacht war, die Verbündeten in der Unterstützung für die Ukraine zu einem Zeitpunkt zu binden, an dem einige schwankten: „Die Befürchtung war, dass Europa sich aus dem Krieg zurückziehen würde.

„Es ist mir peinlich, das zu sagen, nach all den wunderbaren Jahren, die ich bei der New York Times verbracht habe, hätte ich nicht einmal daran gedacht, eine Geschichte wie diese an die New York Times zu bringen. Sie haben entschieden, dass der Krieg in der Ukraine von der Ukraine gewonnen wird, und das ist es, was ihre Leser bekommen, und so soll es sein. Das ist ihre Entscheidung. Also habe ich einfach meine Berichterstattung gemacht“, sagte Hersh zu Amy Goodmann in Democracy Now!

„Mich interessiert die mangelnde Aufmerksamkeit der Presse seit der Sabotage und auch die mangelnde Aufmerksamkeit des Kongresses“, sagte Goodman. „Die Medien scheinen überhaupt nicht daran interessiert zu sein, herauszufinden, was hier passiert ist, wie Sie es getan haben, oder im Kongress gibt es niemanden im Kongress, der Fragen aufwirft.“

„Es steht außer Frage, dass es eine Polarisierung der Presse gegeben hat, seit Trumps Amtsantritt“, sagte Hersh. „Wir sind jetzt auf zwei Seiten – wissen Sie, rechts, links, Demokrat, Republikaner, wie auch immer Sie es beschreiben. Wenn Sie Fox News schauen, schauen Sie nicht MSNBC usw. usw. Und wenn Sie die New York Times lesen, werden Sie nicht das bekommen, was die Rechten tun – wissen Sie, die Konservativen waren hinter The New her York Times und Washington Post für ihre, unzitiert, „liberalen“ Ansichten. Wir haben also eine Polarisierung am Laufen.“

„Zurzeit haben wir einen Präsidenten, einen demokratischen Präsidenten, der innenpolitisch einige gute Dinge getan hat, aber ich kann Ihnen sagen, dass ich das totale Engagement für die Ukraine nicht verstehe“, sagte Hersh. „Die Geschichten, die ich über den Krieg höre, vorwiegend ab Herbst – und das ist es, was interessant wird – waren ziemlich düster. Ich glaube nicht, dass es an den Russen liegt – ich glaube, das Ende ist nur eine Frage der Zeit. Gegenwärtig ist es eine Frage, wie viele Menschen Zelensky noch von seinen eigenen Leuten töten will. Es wird vorbei sein.“

Im Gespräch mit Alexander Zevin von New Left Review sagte Hersh: „Ich weiß nicht, ob er (Joe Biden) einen Krieg mit Russland will. Ich weiß nicht, ob er einen Krieg mit China will. Ich weiß nicht, was er will. Aber es ist verdammt beängstigend, denn vielleicht weiß er es nicht einmal.“

Es wäre „ein auffallender Kontrast, wenn diese amerikanischen Beamten einen etwas höheren IQ hätten“, sagte Hersh. „Aber wissen Sie, Nuland ist keine Raketenwissenschaftlerin. Sie neigt dazu, Dinge auszuplaudern – wie vor ein paar Wochen bei der Anhörung im Senat, wo sie dem Lieblingssenator aus Texas sagte, die Regierung sei froh, dass Nord Stream 2 jetzt ‚ein Stück Metall auf dem Meeresgrund‘ sei. Und Biden tut es natürlich auch. Am 7. Februar 2022 traf er sich mit Olaf Scholz im Weißen Haus, und auf der anschließenden Pressekonferenz sagte er: „Wenn Russland einmarschiert … wird es Nord Stream 2 nicht mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen. Wenn ich im Deutschen Bundestag säße, würde ich eine öffentliche Anhörung veranstalten und die Regierung Scholz fragen, was sie über den amerikanischen Plan wusste, zumal diese Äußerungen bereits im Januar und Februar gemacht wurden.“

„Zu einem anderen Zeitpunkt, aus wirtschaftlichen Gründen, hat Scholz vielleicht gesagt: Ich bin raus aus dem Spiel – die Ukraine kann ein paar deutsche Panzer mehr haben, aber ich öffne das Gas, weil ich meine Leute warm halten und die Geschäfte am Laufen halten muss“, so Hersh. „Aber indem er Nord Stream stoppte, nahm Biden diese Option vom Tisch. Und wenn man ein vernünftiger Mensch wäre, der im US-Staat arbeitet, würde man sich sagen: Dieser Mann hat eine Entscheidung getroffen, die ihm auf lange Sicht wirklich schaden wird. Diese Art von Aktion könnte es für Amerika unmöglich machen, seinen Einfluss in Westeuropa aufrechtzuerhalten. Denn wenn die Energiepreise in die Höhe schießen und wenig getan wird, um den Rückgang des Lebensstandards abzumildern, wird die extreme Rechte in verschiedenen Ländern an Popularität gewinnen.“

Die USA „liefern immer noch Flüssigerdgas an ihre europäischen Verbündeten, verlangen dafür aber das Drei- bis Vierfache“, so Hersh. „Der Präsident steht also vor der Wahl, die Verbindung zwischen Deutschland und Russland zu kappen oder die politische Unterstützung für Amerika und einige der Staaten zu verlieren, die wir am meisten schätzen. Das würde jeden vernünftigen Menschen in der Geheimdienstgemeinschaft nachdenklich stimmen. Aber die Geschichte zeigt, dass es in dieser Welt viele Leute gab, die glaubten, dass die Entwicklung der Fähigkeit, die Pipelines zu zerstören, nützlich wäre, um eine Botschaft an Putin zu senden.“