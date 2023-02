Big Pharma, Big Food, Big Oil treiben die Ausbreitung tödlicher Antibiotika-resistenter „Superbugs“ an

childrenshealthdefense.org: Bis 2050 könnten jährlich bis zu 10 Millionen Menschen an den Folgen der Antibiotikaresistenz sterben, die durch Umweltverschmutzung und unverantwortliche Praktiken der Pharma-, Agrar- und anderer Industrien verursacht wird.

Von Julia Conley

Ein neuer Bericht des UN-Umweltprogramms (UNEP), der am 7. Februar veröffentlicht wurde, warnt davor, dass bis zum Jahr 2050 jährlich bis zu 10 Millionen Menschen an sogenannten „Superbugs“ sterben könnten, die auf antimikrobielle Resistenzen zurückzuführen sind, die durch Umweltverschmutzung und unverantwortliche Praktiken verschiedener Industriezweige entstehen.

Der Bericht mit dem Titel „Bracing for Superbugs“ erklärt, wie die Verschmutzung durch Krankenhausabwässer, Abwässer aus pharmazeutischen Produktionsanlagen und Abwässer aus der Tier- und Pflanzenzucht „nicht nur resistente Mikroorganismen, sondern auch antimikrobielle Mittel, verschiedene Arzneimittel, Mikroplastik, Metalle und andere Chemikalien enthalten kann, die alle das Risiko von AMR [antimikrobielle Resistenz] in der Umwelt erhöhen“.

Je weiter sich AMR ausbreitet, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Weltgemeinschaft mit einem sich schnell ausbreitenden „Superbug“ konfrontiert wird, der sowohl die Menschen in den wohlhabenden Ländern mit gut ausgestatteten Gesundheitssystemen als auch die Menschen im globalen Süden bedrohen würde.

Die Verhinderung der Ausbreitung von antibiotikaresistenten Superbugs ist nur der jüngste Grund für globale politische Entscheidungsträger, für eine solide Regulierung von Einleitungen und eine Stärkung der Abwasserbehandlung zu sorgen“, schreiben UN-Forscher in dem Bericht, und UNEP-Exekutivdirektorin Inger Andersen merkte an, dass der Bericht die weitreichenden Vorteile von Maßnahmen zum Schutz der Umwelt zeige.

„Verschmutzte Wasserwege, insbesondere solche, die bereits seit einiger Zeit verschmutzt sind, beherbergen wahrscheinlich Mikroorganismen, die die Entwicklung und Verbreitung von AMR in der Umwelt fördern.“

„Die gleichen Faktoren, die die Umweltzerstörung verursachen, verschlimmern auch das Problem der Antibiotikaresistenz“, sagte Andersen auf der sechsten Sitzung der Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance (GLGAMR) in Barbados. „Die Auswirkungen der antimikrobiellen Resistenz könnten unsere Gesundheits- und Lebensmittelsysteme zerstören. Die Verringerung der Verschmutzung ist eine Voraussetzung für ein weiteres Jahrhundert des Fortschritts in Richtung Null-Hunger und gute Gesundheit.“

Gegenwärtig wird die Antibiotikaresistenz mit bis zu 1,27 Millionen Todesfällen pro Jahr in Verbindung gebracht, und wie die Premierministerin von Barbados, Mia Mottley, die Vorsitzende der GLGAMR, auf der Konferenz sagte, trifft die Krise „unverhältnismäßig viele Länder im globalen Süden“.

Der Studie zufolge leitet die Pharmaindustrie häufig unbehandelte Abwässer ein, die „pharmazeutische Wirkstoffe“ wie „Antibiotika, Virostatika und Fungizide sowie Desinfektionsmittel“ enthalten.

Diese Verunreinigungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass „resistente Superbakterien“ in unbehandeltem Abwasser „überleben“, so The Guardian.

Laut UNEP ist es wahrscheinlicher, dass chronisch verschmutzte Wasserwege „Mikroorganismen beherbergen, die die Entwicklung und Verbreitung von AMR in der Umwelt fördern.“

In Bezug auf die Landwirtschaft warnt der Bericht, dass die „Verwendung von antimikrobiellen Mitteln zur Behandlung von Infektionen und zur Wachstumsförderung“ in der Viehzucht, die „Verwendung von wiederaufbereitetem Abwasser zur Bewässerung von Pflanzen, die Verwendung von Dung als Dünger und eine unzureichende Abfallentsorgung“ allesamt als Eintrittspunkte für AMR-Organismen in die Umwelt dienen.

UNEP stellte fest, dass Länder wie Belgien, China, Thailand, die Niederlande und Dänemark den Einsatz antimikrobieller Mittel in der Nutztierhaltung deutlich reduziert haben.

Laut einer Studie, die 2014 in OnEarth veröffentlicht wurde, führte Dänemark Reformen ein, die u. a. die Gewinne von Tierärzten aus dem Verkauf von Antibiotika ab 1995 erheblich einschränkten, und verbot vier Jahre später den gesamten „nichttherapeutischen Einsatz von Antibiotika bei Schweinen … eine große Veränderung in einem Land, das der weltweit führende Exporteur von Schweinefleisch ist.“

„Obwohl sich die Situation in einigen Teilen der Welt verbessert, werden riesige Mengen an antimikrobiellen Mitteln zur Behandlung und Vorbeugung von Infektionen bei Nutztieren eingesetzt“, sagte Matthew Upton, Professor für medizinische Mikrobiologie an der Universität Plymouth in Großbritannien, dem Guardian. „Verbesserte Tierhaltung und andere Methoden der Infektionsprävention und -kontrolle wie Impfungen sollten eingesetzt werden, um Infektionen und den Bedarf an antimikrobiellen Mitteln zu verringern, was wiederum die Umweltverschmutzung durch antimikrobielle Mittel, antimikrobielle Rückstände und resistente Mikroben einschränkt.

Weitere Schritte, die politische Entscheidungsträger laut UNEP unternehmen können, sind:

Verstärkte globale Anstrengungen zur Verbesserung des integrierten Wassermanagements und zur Förderung von Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene, um die Entwicklung und Verbreitung von AMR in der Umwelt zu begrenzen sowie Infektionen und den Bedarf an antimikrobiellen Mitteln zu verringern;

Einbeziehung von Umweltaspekten in nationale Aktionspläne zu AMR, die 2016 im Rahmen der „One Health“-Kampagne der Vereinten Nationen entwickelt wurden, um das Wohlergehen der Menschen mit dem der Umwelt und der Tierwelt zu verknüpfen;

Festlegung internationaler Standards für gute mikrobiologische Indikatoren für AMR aus Umweltproben, die als Richtschnur für Entscheidungen zur Risikominderung dienen können und wirksame Anreize für die Befolgung dieser Leitlinien schaffen; und

Sondierung von Möglichkeiten zur Umlenkung von Investitionen, zur Schaffung neuer und innovativer finanzieller Anreize und Systeme sowie zur Schaffung von Investitionsanlässen, die eine nachhaltige Finanzierung der Bekämpfung von AMR gewährleisten.

„AMR ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit“, twitterte Andersen am 7. Februar. „Die Umweltverschmutzung in den Griff zu bekommen, ist entscheidend.“