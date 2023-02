Schweden wirft 8,5 Millionen Dosen Covid-Impfstoffe weg – Die Menschen wollen es nicht mehr

Endlich gibt es eine gute Nachricht, diesmal aus meinem Heimatland Schweden.

Nur wenige Wochen nach einer großen Konferenz in Stockholm, auf der führende Ärzte vor den Gefahren der mRNA-Impfungen warnten, kommt die Nachricht, dass Schweden fast 8,5 Millionen Dosen der Covid-Impfungen weggeworfen hat.

Das bedeutet, dass etwa 1/5 aller von Schweden gekauften Covid-Impfstoffe vernichtet wurde. Die Kosten für den Steuerzahler für den Kauf dieser Impfungen, die dann weggeworfen werden, belaufen sich auf satte 144 Millionen Dollar. Das ist Geld, das direkt den Bach heruntergeht, weil der Staat etwas gekauft hat, das die Menschen nicht wollen.

Und sie geben sogar zu, dass der Grund dafür, dass sie gezwungen waren, all diese Dosen wegzuwerfen, der ist, dass die Menschen sie nicht mehr wollen. Die Menschen haben die Nase voll von diesem Müll und den gefährlichen Spritzen.

Es scheint, als ob die Menschen aufgewacht sind und erkannt haben, dass die „Verschwörungstheoretiker“ recht hatten.

Der schwedische Rundfunk interviewte eine 43-jährige Frau auf der Straße, um sie zu fragen, warum sie ihre Dosen nicht wie vom Staat empfohlen eingenommen hatte.

Frau: Ich hatte dreimal Covid und es war überhaupt kein Problem ohne Impfung, es ist etwas, das sie entwickelt haben, dem ich nicht traue. Reporter: Gibt es Informationen, die Ihre Meinung ändern könnten?

Frau: Nein, nein. Jahre. Wenn die Jahre kommen und gehen und ich sehe, was mit all den Geimpften passiert, dann vielleicht. Aber nicht jetzt.

Was für eine kluge Frau. Sie denkt für sich selbst und benutzt ihren Verstand. Sie will nicht die Testperson von Pfizer sein.

Diese Impfungen sind keine herkömmlichen Impfstoffe. Es handelt sich um eine brandneue Gentherapietechnologie, für die es noch keine Langzeitsicherheitsdaten gibt. Jede einzelne Person, die die Spritzen erhalten hat, war eine Versuchsperson. Wir wissen nicht, was in den nächsten 5 oder 10 Jahren mit ihnen geschieht.

Hoffentlich wird es ihnen gut gehen. Aber leider gibt es immer mehr Hinweise auf plötzliche Todesfälle und massive Überschreitungen der Sterberate, die zufällig mit der Einführung dieser Impfungen zusammenfallen.

Wir wissen, dass sie unter anderem Herzmuskelentzündungen und Menstruationsblutungen bei Frauen verursachen können.

Ich habe viele Berichte von Lesern erhalten, die von diesen Impfungen betroffen sind. Sie können ihre Geschichten hier lesen.

Schweden hat also große Mengen an Impfstoffdosen, die mit Steuergeldern gekauft wurden, weggeworfen. Geld, das direkt in die Taschen von Pfizer und Moderna geflossen ist. Sie haben dafür bezahlt, und Pfizer ist reich geworden.

Im Grunde ist das eine Form von Sozialismus/Faschismus. Der Staat nimmt Ihr Geld, um es den Wohlhabenden und der Elite zu geben.

Wir haben das während der Pandemie gesehen. Es war ein massiver Vermögenstransfer, die Reichen wurden reicher als je zuvor, während die Menschen immer ärmer wurden.

Vergessen Sie nie, was sie getan haben.