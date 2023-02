Mike Yeadon: Ich glaube, es wird alle umbringen.

Die Regierungen sind mit den mRNA-Impfungen so „zufrieden“, dass sie alle alten Impfstoffe, einschließlich der Kinderimpfstoffe, durch mRNA-Impfstoffe ersetzen wollen. Mike Yeadon, ehemaliger Vizepräsident des Impfstoffherstellers Pfizer, hat deswegen schlaflose Nächte, wie er in der Sendung CHD Friday Roundtable sagte.

Das würde bedeuten, dass der Körper Ihres Kindes ein bestimmtes Protein herstellt, wenn es gegen eine bestimmte Krankheit geimpft wird. Infolgedessen beginnt sein Immunsystem, das Gewebe anzugreifen, das das Protein herstellt.

“They intend to inject each of us ten times over with mRNA ~ I think that will kill everybody” Dr Mike Yeadon pic.twitter.com/pmj22dQ6PU