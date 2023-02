EU-Gesetzgeber unterstützen EU-weite digitale Brieftasche

Digitaler Zugang zu wichtigen öffentlichen Dienstleistungen.

Die Mitglieder des Europäischen Parlaments (MdEP) haben einen Gesetzesentwurf angenommen, der den Weg für die Einführung einer digitalen ID-Brieftasche in der EU ebnen soll.

Das System, das für die gesamte EU gelten soll, ist eine Aktualisierung des europäischen Rahmens für die digitale Identität (eID) und wird vom Europäischen Parlament (EP) als „All-in-One“-Digitalidentität bezeichnet.

Die Identifikationsdaten und elektronischen Zertifikate werden online und offline für den Zugang zu öffentlichen und privaten Dienstleistungen und Gütern verwendet.

Die neue digitale Brieftasche wird auf der Schaffung von Interoperabilität zwischen verschiedenen nationalen Programmen beruhen und den Bürgern Online-Identifizierungs- und Authentifizierungsdienste bieten, die laut EP nicht von kommerziellen Anbietern abhängig sein werden.

Das bedeutet, dass die Regierung(en) eine zentralisierte Lösung betreiben werden und die digitale Brieftasche Daten der Bürger aus ihrem persönlichen und beruflichen Leben enthält: persönliche Ausweise, Kontakte sowie soziale, finanzielle und medizinische Informationen.

Die digitale Identität ist nicht mehr nur ein „Nice-to-have“-Feature, sondern eine neue Triebfeder für bürgerschaftliches Engagement und soziales Empowerment sowie ein Instrument für ein integratives digitales Europa“, wird die Berichterstatterin Romana Jerkovic in einer Erklärung des EP zitiert.

Einige der Änderungsanträge zum ursprünglichen Entwurf sehen vor, dass die Brieftasche elektronische Dokumente lesen und verifizieren sowie Peer-to-Peer-Interaktionen ermöglichen kann. Andere betreffen die Stärkung des Datenschutzes und der Sicherheit sowie die Registrierung aller Transaktionen, „um sicherzustellen, dass Dritte zur Verantwortung gezogen werden“.

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie des Europäischen Parlaments stimmte mit 55 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen über die Aktualisierung der eID ab.

In einer weiteren Abstimmung mit fast identischem Ergebnis (57-7-3) wurde der Vorschlag zur Aufnahme von interinstitutionellen Verhandlungen angenommen, und es wird erwartet, dass die für Mitte März geplante Plenarsitzung des Europäischen Parlaments ihn formell billigen wird.

Die Befürworter der neuen digitalen EU-Geldbörse versprechen, dass die Nutzung freiwillig sein wird und dass Maßnahmen ergriffen werden, damit diejenigen, die sich nicht für das System entscheiden, nicht diskriminiert werden.

Das EP erklärte, der Vorschlag enthalte Bestimmungen, die es den Bürgern ermöglichen, persönliche ID-Daten und elektronische Zertifikate auf sichere Weise anzufordern, zu erhalten, zu speichern, zu kombinieren und zu nutzen.

Zu den Gründen, warum die EU eine aktualisierte eID benötigt, erklärt das EP, dass öffentliche und private Dienstleistungen zunehmend online abgewickelt werden, insbesondere im Bereich der Zahlungssysteme.

Aber, so heißt es in der Erklärung, „laut der (EU-)Kommission geht diese Bequemlichkeit mit dem Verlust der Kontrolle über persönliche Daten einher, während diese Lösungen nicht mit einer verifizierten physischen Identität verbunden sind, was es schwieriger macht, Betrug und Cybersicherheitsbedrohungen zu entschärfen“.