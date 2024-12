Marco Rubio: Von der „perfekten Marionette“ zum gefährlichsten Mann der Welt

Von Alan Macleod

Mit der Ernennung von Marco Rubio zum Außenminister hat die Trump-Regierung einen der kriegsbegeistertesten Extremisten, die jemals im Kabinett der Vereinigten Staaten von Amerika gedient haben, in eine höhere Position gehoben. In diesem Artikel hebt MintPress Rubios Geschichte als eine der verlässlichsten kriegstreiberischen Stimmen in Washington hervor, eine Person, die viele der aggressivsten außenpolitischen Entscheidungen Amerikas angeführt oder unterstützt hat, darunter militärische Interventionen, Staatsstreiche und Sanktionen.

Trump, der verspricht, der „pro-israelischste Präsident aller Zeiten“ zu werden, hat ein Kabinett zusammengestellt, das voll von neokonservativen, kriegsfreundlichen Stimmen ist. Rubio könnte jedoch der kriegerischste von allen sein, und sein Aufstieg in die mächtigste Position in Trumps Team verheißt nichts Gutes für die Welt.

Sanktionen gegen China, The World

Von allen Situationen, die einen globalen Atomkrieg auslösen könnten, scheint eine Konfrontation mit Peking am wahrscheinlichsten zu sein. Die USA haben ein Netzwerk von über 300 Militärbasen aufgebaut, die China – einen weiteren Atomwaffenstaat – umschließen. Rubio tut mehr als fast jeder andere, um dieses Weltuntergangsszenario zu einer Eventualität zu machen. Er hat deutlich gemacht, dass er die Unabhängigkeit Taiwans unterstützt und damit mit mehr als einem halben Jahrhundert offizieller US-Politik bricht. Sein „Taiwan Peace Through Strength Act“ fördert die direkte militärische Zusammenarbeit zwischen den USA und Taiwan und fordert höhere Rüstungsausgaben für die Insel.

Rubio war auch eines der Gesichter der Hongkonger Protestbewegung von 2014, einem von den USA unterstützten Versuch, die Inselstadt dem chinesischen Einfluss zu entreißen. Er lud die Anführer der Bewegung nach Washington, D.C., ein und versuchte, Gesetze einzuführen, die die Vereinigten Staaten dazu zwingen sollten, die Unabhängigkeit Hongkongs zu unterstützen.

Zu Hause hat er das harte Vorgehen gegen chinesische Unternehmen wie Huawei angeführt und eine Bewegung angeführt, um den vermeintlichen unangemessenen Einfluss Chinas auf amerikanische Medien und Bildungseinrichtungen aufzudecken und zu unterbinden.

Es ist daher nicht überraschend, dass der ehemalige Senator von Florida auch einen Handelskrieg und Sanktionen gegen China und in der Tat gegen einen Großteil der Welt, einschließlich Russland, die Demokratische Volksrepublik Korea und den Iran, unterstützt.

Einseitige Sanktionen sind nach internationalem Recht natürlich illegal. Rubio ist jedoch der Meinung, dass die Vereinigten Staaten ihre wirtschaftliche Macht nutzen können und sollten, um Länder zu zerschlagen, die sich Washingtons Diktat widersetzen. Die schwindende Macht des Dollars als globale Reservewährung macht dies jedoch immer schwieriger. Wie Rubio letztes Jahr bei Fox News beklagte, hat Brasilien, das größte Land Lateinamerikas, ein umfassendes Handelsabkommen mit China unterzeichnet, wonach Waren und Dienstleistungen in lokaler Währung und nicht in Dollar bezahlt werden sollen:

„Sie schaffen eine Sekundärwirtschaft in der Welt, die völlig unabhängig von den Vereinigten Staaten ist. In fünf Jahren werden wir nicht mehr über Sanktionen sprechen müssen, weil es so viele Länder geben wird, die ihre Geschäfte in anderen Währungen als dem Dollar abwickeln, dass wir nicht in der Lage sein werden, Sanktionen gegen sie zu verhängen.“

🇺🇸 U.S. Senator @MarcoRubio slams 🇧🇷🇨🇳 Brazil-China deal to do trade in own currencies for undermining U.S. power to impose sanctions:



"In 5 years… there will be so many countries transacting in currencies other than the dollar that we won't have the ability to sanction them." pic.twitter.com/RbWTn6tpIB — No Cold War (@NoColdWar) April 11, 2023

Übersetzung von „X“: US-Senator @MarcoRubio kritisiert das Abkommen zwischen Brasilien und China, den Handel in eigenen Währungen zu betreiben, weil es die Macht der USA, Sanktionen zu verhängen, untergräbt: „In fünf Jahren … werden so viele Länder Transaktionen in anderen Währungen als dem Dollar durchführen, dass wir nicht in der Lage sein werden, Sanktionen gegen sie zu verhängen.“

Der Völkermordleugner

Rubio hat Israel in seinem Feldzug gegen seine Nachbarn nachdrücklich unterstützt. „Israel unternimmt außergewöhnliche Schritte, um zivile Verluste zu vermeiden“, sagte er bei einem Solidaritätsbesuch in Tel Aviv Anfang dieses Jahres und fügte hinzu, dass das Problem darin bestehe, dass seine Feinde „Menschenleben nicht wertschätzen“.

„Israel hat sich stets um Frieden mit den Palästinensern bemüht … Israelis, die zu Recht in ihrer historischen Heimat leben, sind nicht das Hindernis für den Frieden, sondern die Palästinenser“, schrieb er in einem Brief an seinen Vorgänger Antony Blinken.

Auf die Frage von Aktivisten der Friedensgruppe CODEPINK, ob er ein Ende der israelischen Gräueltaten unterstütze, antwortete er mit Nein und erklärte: „Im Gegenteil. Ich möchte, dass sie jedes Element der Hamas zerstören, das sie in die Finger bekommen können. Diese Leute sind bösartige Tiere.“

Narco Rubio

Rubio stammt aus der notorisch konservativen kubanisch-amerikanischen Gemeinschaft in Florida, und die Politik gegenüber Lateinamerika gehörte schon immer zu seinen Hauptinteressen. Er wurde während der ersten Amtszeit von Trump als inoffizieller „Außenminister für Lateinamerika“ bezeichnet und wird in den kommenden Jahren zweifellos einen enormen Einfluss auf die US-Politik in der Region haben. Das sind schlechte Nachrichten für die Menschen in Kuba, Nicaragua, Bolivien und Venezuela, die alle mit ansehen mussten, wie Rubio Putschversuche gegen ihre Länder unterstützte. Im Jahr 2019 ging er beispielsweise so weit, dass er während eines laufenden, von den USA unterstützten Putsches gegen den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro Bilder von der Gefangennahme, dem Tod und der blutigen Ermordung des libyschen Staatschefs Muammar Gaddafi twitterte.

.@marcorubio tweets bloodied Gaddafi photo as he calls for Maduro to step down in Venezuela. https://t.co/eNYdUPaUyI pic.twitter.com/dzVp3jPBTt — Miami Herald (@MiamiHerald) February 24, 2019

Rubio hat sich immer für einen aggressiveren, strafenden Ansatz gegenüber Kuba ausgesprochen. So brachte er beispielsweise im vergangenen Jahr ein Gesetz ein, das sicherstellen sollte, dass Kuba auf der US-amerikanischen Liste der Staaten, die den Terrorismus unterstützen, verbleibt, ohne dass Beweise für die angebliche Unterstützung solcher Gruppen durch die Insel vorgelegt wurden.

Als rechtsgerichteter konservativer Christ hat Rubio auch seine Verachtung für weitaus weniger radikale lateinamerikanische Staats- und Regierungschefs wie den Mexikaner Andrés Manuel López Obrador und den Brasilianer Lula da Silva deutlich gemacht. Andererseits hat er sich offen für rechtsextreme Präsidenten wie den Brasilianer Jair Bolsonaro (an der Macht zwischen 2019 und 2023) und den Argentinier Javier Milei ausgesprochen.

Rubio hat versucht, Maduro mit dem organisierten Drogenhandel in Verbindung zu bringen, und besteht mit wenig Beweisen darauf, dass der venezolanische Staatschef ein Drogenboss ist. In dieser Angelegenheit scheint er in einem Glashaus zu leben; sein eigener Schwager ist ein Kokain-Drogenboss. Orlando Cicilia verbrachte 12 Jahre in einem Gefängnis in Florida wegen Verbrechen im Zusammenhang mit dem Schmuggel und dem Vertrieb von Kokain. Rubio unterhält eine sehr enge Beziehung zu Cicilia und nutzte nach dessen Entlassung aus dem Gefängnis seine politische Position, um eine Aufsichtsbehörde in Florida unter Druck zu setzen, ihm eine Immobilienlizenz zu erteilen. In weiten Teilen Lateinamerikas ist der neue Außenminister als „Narco Rubio“ bekannt.

Neokonservativer Kriegstreiber

Als absoluter Washingtoner Insider bejubelte Rubio die US-Aktion in Libyen, die zur Hinrichtung Gaddafis führte und das Land in einen gescheiterten Staat mit zahlreichen Sklavenmärkten unter freiem Himmel verwandelte. Er unterstützte auch die Kriege im Irak und in Afghanistan und verurteilte Biden für seinen Abzug aus Kabul im Jahr 2021. Darüber hinaus unterstützte er Saudi-Arabien bei seinem Völkermord im Jemen, während er seine Empörung über angebliche Menschenrechtsverletzungen der Huthis zum Ausdruck brachte, die im Vergleich zu dem von Saudi-Arabien angeführten und von den USA unterstützten Völkermord verschwindend gering sind.

Studien der Brown University haben gezeigt, dass die Kriege Amerikas nach dem 11. September mindestens 4,5 Millionen Menschen getötet und mindestens 37 Millionen weitere vertrieben haben. Eine der schockierendsten Geschichten, die sich aus dem globalen Krieg gegen den Terror ergeben, ist das Folterlager in Guantánamo Bay. Mitte der 2010er Jahre sorgte die Einrichtung für so viel negative Publicity für die USA, dass die Obama-Regierung Berichten zufolge erwog, sie zu schließen. Rubio hingegen unterstützte das Zentrum mit Begeisterung und versprach, es wieder zu eröffnen, falls er zum Präsidenten gewählt würde.

Er unterstützte auch die dramatische Ausweitung des Überwachungsstaats auf das amerikanische Leben, indem er dafür stimmte, die Praxis der Sammlung riesiger Datenmengen über gewöhnliche amerikanische Bürger fortzusetzen, und argumentierte effektiv, dass der Schutz des ersten Verfassungszusatzes nicht auf antiisraelische Campus-Demonstranten angewendet werden sollte.

Sheldon Adelsons „perfekte kleine Marionette“

Nur wenige hätten 2016 Rubios Aufstieg zum wohl mächtigsten Mann in Trumps Kabinett vorhergesagt. Der Floridianer war einst einer der schärfsten Kritiker Trumps und bezeichnete ihn als Betrüger, als die beiden um die Nominierung zum republikanischen Präsidentschaftskandidaten kämpften. ‚Ich denke, es ist an der Zeit, [Trump] als das zu entlarven, was er ist‘, sagte er während einer Wahlkampfrede in Oklahoma City und fügte hinzu:

„Er versucht, die konservative Bewegung zu übernehmen, obwohl er kein Konservativer ist, aber was noch wichtiger ist, er ist ein Betrüger. Ich meine, er ist ein Betrüger, der die Ängste und Sorgen der Menschen vor der Zukunft ausnutzt und sich als eine Art starker Mann darstellt. Er ist kein starker Mann.“

Trump war, wenn überhaupt, noch vernichtender gegenüber Rubio und erklärte: „[Der pro-israelische Milliardär] Sheldon Adelson will Rubio mit viel Geld versorgen, weil er glaubt, er könne ihn zu seiner perfekten kleinen Marionette formen. Ich stimme zu!“

Eines der Hauptanliegen von Adelson ist es, den Vormarsch sauberer, erneuerbarer Energien zu stoppen, und darin fand er in Rubio einen Verbündeten, der die Realität des vom Menschen verursachten Klimawandels konsequent leugnete und behauptete, es gäbe „keine wissenschaftlichen Beweise“ für diese Theorie. Mit großzügigen Spenden aus der Öl- und Gasindustrie stimmte er sogar gegen Gesetze zum Schutz tief gelegener Städte wie Miami vor Unwettern.

Seit ihrem öffentlichen Streit hat Trump das Kriegsbeil sowohl mit Rubio als auch mit Adelson eindeutig begraben. Die Witwe des Letzteren, Miriam, spendete gigantische 100 Millionen US-Dollar für Trumps jüngste Präsidentschaftskandidatur und wurde damit zu seiner größten Spenderin. Es ist also offensichtlich, dass sowohl Trump als auch Rubio bereit sind, für die Macht große Zugeständnisse zu machen. Angesichts Rubios Erfolgsbilanz verheißt seine Ernennung zum Außenminister jedoch nichts Gutes für Amerika oder den Rest der Welt.