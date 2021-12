Margarita Zikou: 48-Jährige aufstrebende griechische Politikerin lobte den Impfstoff und ist nun an Herzproblemen gestorben

Margarita Zikou, ein Mitglied der PASOK-Partei, die 2015 für das Parlament kandidierte, ist im Alter von 48 Jahren plötzlich gestorben. Wie mehrere griechische Nachrichtenagenturen berichten, starb Zikou letzte Woche an einem plötzlichen Herzinfarkt, nachdem sie in ein Krankenhaus in Thessaloniki eingeliefert worden war, wo sie sich am 27. November einer erfolglosen Notoperation unterzog.

Zikou hatte bei mehreren Gelegenheiten ihre Bewunderung für die COVID-Impfstoffe zum Ausdruck gebracht, indem sie diejenigen beschimpfte, die zögerten, und diejenigen, die nicht geimpft sind, warnte, dass sie gezwungen sein werden zu verstehen, wenn sie krank sind, warum die Impfstoffe „unsere einzige Waffe“ im Kampf gegen COVID-19 sind.

Zikou schrieb am 19. Mai auf Facebook:

Diejenigen, die das Argument anführen: ‚Ich will den Impfstoff von Astrazeneca nicht, weil ich Angst vor einer Thrombose als Nebenwirkung habe‘, sollten einmal darüber nachdenken, dass die Wahrscheinlichkeit nur 4 zu einer Million beträgt. Wenn Sie aber mit Covid geimpft werden (was sehr wahrscheinlich ist), liegt die Wahrscheinlichkeit einer Thrombose bei 160.000 zu einer Million. Impfstoffe waren schon immer die einzige Lösung für tödliche Krankheiten … Der beste Impfstoff ist der Covidimpfstoff …

WIR SIND GEIMPFT ….

Jemandem, der die Impfung von AstraZeneca bereits erhalten hatte, antwortete ihr:

Es ist unsere einzige Waffe im Kampf gegen das tödliche Virus. Diejenigen, die das nicht verstehen, werden leider gezwungen sein, es zu verstehen, wenn sie krank sind….

Als ein anderer mit „31.5.“ antwortete, was vermutlich bedeutete, dass er an diesem Tag geimpft worden war, antwortete Zikou:

Perfekt!!!

Sie werden ohne Angst überall hin reisen können!!

Zikous Rhetorik nahm dann eine noch dunklere Wendung, als eine andere Person die Frage stellte, ob der Impfstoff tödlich sein könne, und behauptete, dass sie in einem Bestattungsinstitut arbeite und dass der COVID-Impfstoff wie der Grippeimpfstoff eine Wahlmöglichkeit sein sollte. Zikou antwortete boshaft, sie hoffe, dass seine einzige Erfahrung mit einem Bestattungsunternehmen sein Job sei.

Trotz ihrer Vorliebe für den Impfstoff hat Zikou auf Facebook nicht genau gepostet, wann sie die Impfung erhalten hat, was angesichts ihres Enthusiasmus, anderen Menschen die Impfung aufzuzwingen, seltsam ist. Allerdings postete sie am 15. Juli, dass sie die Impfung verpflichtend machen wolle.

An der gestrigen Beerdigung von Zikou nahmen viele Freunde und Kollegen aus dem griechischen politischen Establishment teil.

Der Tod von Menschen aus der politischen Klasse wie Zikou ist eine Tragödie, aber vielleicht werden sie jetzt, da die negativen Auswirkungen des Aufzwingens von ungetesteten Medikamenten auf die Bevölkerung deutlich werden, innehalten und darüber nachdenken, warum das Aufzwingen von Entscheidungen zu treffen, die sie selbst treffen sollten, eine lange Geschichte negativer Folgen hat.