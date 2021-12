Rittenhouse-Urteil bringt „kaputtes“ Jury-System ins Fadenkreuz des Establishments

Dieses Zitat des Late-Night-Moderators Stephen Colbert ist eine der besorgniserregenderen Reaktionen auf den Freispruch von Kyle Rittenhouse von der Anklage des Mordes.

Welches Gesetz genau Herr Colbert geändert sehen möchte, wird nicht erwähnt. Diese Unklarheit macht die Äußerung nur noch beunruhigender.

Andere Reaktionen waren ebenso unehrlich, manipulativ und warfen Schatten voraus.

Amber Ruffin, eine weitere Late-Night-„Komikerin“, brach in (sehr unecht aussehende) Tränen aus. Sie schimpfte über die „beschissenen“ Geschworenen, „weiße Leute, die mit Mord davonkommen“ und das „kaputte System“. Sie versuchte, rassistische Themen einzubringen, die nicht zutrafen, und erzählte Lügen über die Fakten des Falles:

In case you needed to be reminded of this after today’s verdict. pic.twitter.com/CufF7l3vtw