Marine Le Pen verspricht, die Gehälter von 15.000 entlassenen ungeimpften Pflegekräften zu zahlen

Die Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen hat versprochen, dass die 15.000 französischen Pflegekräfte, die als „Unreine“ entlassen oder freigestellt wurden, ihren Arbeitsplatz zurückbekommen, falls sie zur Präsidentin gewählt wird.

Auf einer Kundgebung in der Stadt Avignon sagte sie, sie werde die Gehälter zahlen, die ihnen „zu Unrecht vorenthalten“ worden seien.

In Frankreich weigerten sich 15 000 Beschäftigte im Gesundheitswesen weiterhin, den Corona-Impfstoff spritzen zu lassen, woraufhin sie entlassen wurden.

