Mariupol: Reden wir über „Chemiewaffen“-Propaganda

Während ich dies schreibe, berichtet die BBC, dass die britische Außenministerin Liz Truss Berichten über einen Chemiewaffenangriff in der ukrainischen Stadt Mariupol „dringend“ nachgeht. Das US-Verteidigungsministerium hält die Berichte für „äußerst besorgniserregend“.

Wenn die westlichen Regierungen von „chemischen Angriffen“ sprechen, bedeutet das in der Regel, dass sie irgendwelche Maßnahmen planen – Luftangriffe in Syrien, Sanktionen gegen Russland oder ähnliches – und nach einem Vorwand suchen.

Dies sieht nicht nach einer Ausnahme von dieser Regel aus: Weiter unten in dem Bericht bezeichnet die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maliar die wahrscheinliche Waffe als „Phosphormunition“.

Dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich um weißen Phosphor, ein Element, das nach dem Chemiewaffenübereinkommen nicht als chemische Waffe eingestuft ist. Es wird als Bestandteil von Rauch-, Beleuchtungs-, Brand- und Leuchtspurmunition für alle Arten von Kleinwaffen bis hin zu großer Artillerie sowie in Granaten von den meisten großen Militärs der Welt verwendet.

Theoretisch ist es illegal, weißen Phosphor für Angriffe auf „Personal“ zu verwenden, aber akzeptabel, ihn für „Ausrüstung“ einzusetzen.

Das ist ein ziemlich großes Schlupfloch. Als 81-mm-Mörserschütze im US Marine Corps habe ich oft an so genannten „Shake and Bake“-Einsätzen teilgenommen, bei denen eine Mischung aus weißem Phosphor und hochexplosiven Geschossen eingesetzt wurde. Die Rechtfertigung? Wir würden auf die „Ausrüstung“ des Feindes schießen. Dazu gehörten ihre Uniformen, Feldflaschen usw. Wenn sie es vorzogen, bei dieser „Ausrüstung“ zu bleiben, dann war das ihr Problem.

Wenn es sich bei der fraglichen Waffe tatsächlich um weißen Phosphor handelt, ist es weder rechtlich korrekt noch neu, den Vorfall als „chemischen“ Angriff zu bezeichnen. Es ist ein böses Zeug – es brennt unglaublich heiß und lässt sich mit Wasser nicht löschen -, aber es wird seit dem Ersten Weltkrieg in großem Umfang eingesetzt. Wahrscheinlich auch von beiden Seiten im Ukraine-Konflikt.

In Wahrheit sind chemische Waffen auf dem modernen Schlachtfeld nicht besonders nützlich. Soldaten aller Nationen tragen Schutzkleidung und sind darin geschult, sie zu benutzen. Solche Waffen sind von gewissem Nutzen, wenn es darum geht, ein Gebiet kurzfristig zu blockieren, d. h. den Feind davon abzuhalten, einen bestimmten Ort zu betreten, weil er Angst hat, entdeckt zu werden. Sie sind jedoch kein entscheidender Faktor. Und, mit einer Ausnahme, werden die meisten Regime sie nicht einsetzen, weil die Wirkung die negativen Reaktionen nicht wert ist.

Diese Ausnahme ist CS, gemeinhin als „Tränengas“ bekannt.

Im Gegensatz zu weißem Phosphor ist „Tränengas“ nach dem Chemiewaffenübereinkommen verboten. Es darf nicht legal auf den Schlachtfeldern internationaler Konflikte eingesetzt werden.

Die meisten Regime, darunter auch die US-Regierung, setzen es jedoch frei gegen „ihre eigenen Leute“ ein (ein weiterer Begriff, der in der Propaganda vor der Eskalation häufig verwendet wird), um Proteste aufzulösen, Verdächtige bei Auseinandersetzungen mit der Polizei zu vertreiben usw.

CS, das leicht entflammbar ist, war das Mittel, das die US-Regierung 1993 bei dem feurigen Massaker an 76 Davidianern, darunter 25 Kinder, in der Nähe von Waco, Texas, einsetzte.

Die USA verfügen auch über Bestände tödlicherer Kampfstoffe, zu deren Vernichtung sie sich 1997 vertraglich verpflichtet haben, und zwar bis 2007. Woher kommt die Verzögerung?

In Anbetracht der Tatsache, dass die amerikanische Regierung selbst Chemiewaffen lagert und mehr oder weniger häufig einsetzt, erscheint die Charakterisierung eines angeblichen Angriffs mit weißem Phosphor in einem Kriegsgebiet als „zutiefst besorgniserregend“ bestenfalls als unaufrichtig und opportunistisch.