Warum Russland gegen die „Neue Weltordnung“ kämpfen muss

Der Krieg in der Ukraine dient also nicht nur dazu, die physischen Grenzen Russlands vor einer NATO-Aggression zu schützen, schreibt Robert Bridge.

Seit vielen Jahrzehnten wird in den Vereinigten Staaten wie besessen über den Begriff „neue Weltordnung“ diskutiert, doch nur wenige haben eine Ahnung, woher das Konzept stammt und wohin die Verfechter dieser großen Vision die Menschheit führen wollen. Eines ist jedoch sicher: Russland ist davon nicht begeistert.

In dieser Woche erklärte der russische Außenminister Sergej Lawrow, dass eines der Ziele der Moskauer Militäroperation in der Ukraine darin bestehe, die von den USA dominierte Weltordnung zu beenden, die dem Wunsch Russlands und seiner Verbündeten nach einem multipolaren globalen System kategorisch widerspreche.

„Unsere spezielle Militäroperation soll der unverschämten Expansion [der NATO-Streitkräfte] und dem … Streben nach vollständiger Vorherrschaft der USA und ihrer westlichen Untertanen auf der Weltbühne ein Ende setzen“, sagte Lawrow dem Nachrichtensender Rossija 24.

„Diese Vorherrschaft beruht auf groben Verstößen gegen das Völkerrecht und auf einigen Regeln, die sie jetzt so sehr aufbauschen und die sie von Fall zu Fall erfinden“, fügte der russische Spitzendiplomat hinzu.

Neben der Frage, ob die US-geführte NATO die Warnungen Moskaus beherzigen und den militärischen Vormarsch an Russlands Grenze stoppen wird, stellt sich eine weitere, ebenso kritische Frage: Was genau ist die Neue Weltordnung, und warum ruft der Begriff so viel Angst und Abscheu hervor?

Aufforderung zur globalen Kontrolle

In einem Brief vom 15. August 1871 schrieb der Konföderiertengeneral und prominente Autor Albert Pike einen Brief an den italienischen Politiker und revolutionären Agitator Giuseppe Mazzinni, in dem er die Schaffung einer „einen Weltordnung“ vorschlug, in der sich alle Nationen dem Diktat einer einzigen Autorität unterwerfen würden. Seitdem haben verschiedene US-Präsidenten Lippenbekenntnisse zu dieser noch zu verwirklichenden weltumspannenden Superstruktur abgegeben, an deren Spitze angeblich die Vereinigten Staaten stehen sollen.

„Die Weltordnung, die wir anstreben“, sagte Franklin D. Roosevelt 1941 in seiner Rede zur Lage der Nation, „ist die Zusammenarbeit freier Länder, die in einer freundlichen, zivilisierten Gesellschaft zusammenarbeiten.“

Später brachte auch US-Präsident Harry S. Truman, der in den letzten Stunden des Zweiten Weltkriegs nicht nur eine, sondern zwei Atombomben auf das fast besiegte Japan abwarf, seine Faszination für die „Weltordnung“ zum Ausdruck.

„Heute ist das große Streben der Menschheit nach einer Weltordnung, die den Weltfrieden aufrechterhalten kann“, sagte Truman vor einer Zuhörerschaft des Alten Arabischen Ordens der Adligen vom Mystischen Schrein, dessen stolzes Mitglied Truman war. „Die Art von Weltorganisation, die diese Nation und andere demokratische Nationen anstreben, ist eine Weltorganisation, die auf der freiwilligen Vereinbarung unabhängiger Staaten beruht“, fügte er hinzu.

In diesen quasi-demokratischen Zeiten kann man sich nur vorstellen, welche Art von Zwang erforderlich wäre, um die Nationen dazu zu bringen, ihre „freiwillige Zustimmung“ zu einer solchen unipolaren Macht zu geben.

Bis zu diesem Zeitpunkt scheuten sich die meisten Staats- und Regierungschefs der USA davor, den belasteten Begriff „Neue Weltordnung“ in den Mund zu nehmen, was ziemlich seltsam anmutet, wenn man bedenkt, dass „Novus Ordo Seclorum“ („Neue Ordnung der Zeitalter“) seit 1782 auf der Rückseite des Großen Siegels der Vereinigten Staaten eingraviert ist, als Charles Thomson, einer der Gründerväter, seinen Entwurf dem Kontinentalkongress vorlegte.

MDCCLXXVI is 1776 in Roman Numerals

The Babylonian numbering system is base 60 Mystery Babylon is the Biblical name for the Devil

The triangle is the mathematical representation of Diabalon

By applying the Delta to MDCCLXXVI gives us the numerical arrangement of 666 pic.twitter.com/Prp7yHk18u — Kelly (@Kelfalala) April 22, 2020

Dieses Siegel hat fieberhafte Spekulationen von „Verschwörungstheoretikern“ hervorgerufen, die das Siegel – mit einer ägyptischen Pyramide, die von einem alles sehenden Auge gekrönt wird – als Beweis dafür ansehen, dass die Vereinigten Staaten von einer geheimen Kabale regiert werden, die die Weltherrschaft anstrebt. Tatsächlich soll der Begriff „Novus Ordo Seclorum“ dem lateinischen Dichter Virgil entlehnt worden sein, der in seiner vierten Ekloge schrieb: „Die große Ordnung der Zeitalter ist neu geboren … jetzt die Gerechtigkeit und die Rückkehr der Herrschaft des Saturn“. Alles in allem erscheint es seltsam, dass eine christliche Nation ihr sichtbarstes Zahlungsmittel mit ägyptischen Motiven und Verweisen auf den alten heidnischen Kult schmückt.

Es ist jedoch nicht nötig, zu weit in die Tiefe zu gehen, um sich vor jedem Politiker oder jeder Regierung zu hüten, die die Idee eines „Eine-Welt“-Herrschaftssystems propagiert. Schließlich war dies die Moral hinter dem Turmbau zu Babel, bei dem Gott, verärgert über die Bemühungen der Menschen, eine Stadt und einen Turm zu bauen, die hoch genug waren, um den Himmel zu erreichen, die Arbeiter dazu brachte, in gemischten Sprachen zu sprechen, und sie in die vier Ecken der Erde verbannte. Biblische Allegorien haben jedoch nur selten dazu geführt, dass ehrgeizige Männer ihre fehlgeleiteten Pläne überdacht haben.

So ließ George H.W. Bush am 11. September 1990, begeistert von Amerikas Krieg am Persischen Golf, den gefürchteten Satz nicht nur einmal, sondern gleich zweimal los.

„Aus diesen unruhigen Zeiten“, sagte er vor dem Kongress in Bezug auf ein Paradies hinter dem Horizont, „kann eine neue Weltordnung entstehen… Eine Ära, in der die Nationen der Welt, Ost und West, Nord und Süd, gedeihen und in Harmonie leben können.“

Klingt sehr verlockend, nicht wahr? Alles, was es braucht, um den Weltfrieden zu genießen, scheint zu sein, dass die Nationen ihre Freiheit und Souveränität einem einzigen Herrscher unterstellen.

Und weiter unten in seiner Rede heißt es: „Wieder einmal dienen die Amerikaner … zusammen mit Arabern, Europäern, Asiaten und Afrikanern zur Verteidigung der Prinzipien und des Traums einer neuen Weltordnung.“ Ich vermute, dass sich in diesem politischen Paradies auch die Löwen zu den Lämmern legen.

Der kritische Teil von Bushs Passage ist seine Bemerkung: „Out of these troubled times“. Der Schlüssel zur Schaffung der „neuen Weltordnung“, nach der sich diese Leute so verzweifelt sehnen, ist ganz einfach Chaos. Der verquere Traum, alle Nationen unter einem Dach zu vereinen, kann nur durch ein katastrophales Ereignis verwirklicht werden, eine Tragödie, die so groß ist, dass sich die Länder eifrig dem Hegemon unterwerfen werden. Das ist natürlich die grundlegende Hegelsche Dialektik, bei der eine schreckliche Krise auftritt, die Menschen reagieren und der allmächtige Staat auf den Plan tritt, um eine Lösung zu finden, was komischerweise zu einem grundlegenden Verlust der Freiheit führt.

Kürzlich erwähnte US-Präsident Joe Biden das berühmt-berüchtigte Schlagwort, das übrigens auch Lawrow veranlasst haben könnte, seine Verurteilung der „neuen Weltordnung“ zu wiederholen.

„Jetzt ist eine Zeit, in der sich die Dinge verschieben“, sagte Biden letzten Monat bei einem Treffen der Lobbyorganisation Business Roundtable. „Wir werden – es wird eine neue Weltordnung geben, und wir müssen sie anführen.“ So viel dazu, dass es sich um eine Gruppenanstrengung handelt; Biden offenbarte, was unter der Washingtoner Elite als selbstverständlich gilt: Es wird eine neue Weltordnung geben, und die Vereinigten Staaten werden sie „anführen“.

Es muss immer wieder betont werden, dass diese machtbesessenen Individuen die Krise brauchen, um ihre Pläne durchzusetzen. Dies wurde zu Beginn der Covid-19-Pandemie deutlich, als Klaus Schwab, Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums und Autor des Buches „The Great Reset“, sagte, die „Pandemie stellt eine seltene, aber enge Gelegenheit dar, über unsere Welt nachzudenken, sie neu zu denken und neu zu gestalten.“ Jedes Mal, wenn eine mächtige, sehr einflussreiche Person, insbesondere eine, die nicht durch ein demokratisches Verfahren zur Rechenschaft gezogen wird, anfängt, von einer Krise als „Chance“ zu schwafeln, sollten die Alarmglocken schrillen.

Bedenken Sie, dass es derselbe WEF-Chef war, der in Zusammenarbeit mit der Johns Hopkins University und der Bill and Melinda Gates Foundation das so genannte Event 201 organisierte, das fast bis ins Detail vorhersagte, wie sich die tatsächliche Pandemie ein paar Monate später entwickeln würde. Das soll nicht heißen, dass Schwab wusste, was auf uns zukommen würde, sondern dass er und seine Kollegen sich auf einen solchen Moment vorbereiteten, um den „Great Reset“ herbeizuführen.

Dann war da noch das Project for a New American Century (PNAC), eine inzwischen aufgelöste neokonservative Denkfabrik, die 1997 von William Kristol und Robert Kagan gegründet wurde und eine wichtige Rolle dabei spielte, für die Invasion des Irak im Jahr 2003 zu werben. In einer ihrer einflussreichsten Veröffentlichungen mit dem Titel Rebuilding America’s Defenses (2000) beklagten die Autoren, von denen viele wichtige politische Positionen in der Bush-Regierung innehatten, dass „der Transformationsprozess, selbst wenn er revolutionäre Veränderungen mit sich bringt, wahrscheinlich langwierig sein wird, wenn nicht ein katastrophales und auslösendes Ereignis eintritt – wie ein neues Pearl Harbor“.

Und siehe da, fast genau ein Jahr später, am 11. September 2001, hatte das PNAC mit den Terroranschlägen auf Manhattan sein „katastrophales und katalytisches Ereignis“. Dieses Ereignis läutete einen jahrzehntelangen „Krieg gegen den Terror“ ein, in dem die Vereinigten Staaten versuchen mussten, mit Russland und China gleichzuziehen, die in aller Stille ihre offensiven und defensiven Fähigkeiten ausbauten, während sich das US-Militär in verschwenderischen und unnötigen Konflikten im Ausland verausgabte.

Auf welche anderen Krisen sollte die Menschheit vorbereitet sein, die diese „neue Weltordnung“ einleiten könnten? Alles, vom wirtschaftlichen Zusammenbruch über die Invasion von Außerirdischen bis hin zu einer Viruspandemie, würde ausreichen, um das Problem zu lösen. Die wichtigere Frage ist jedoch, welche Art von „neuer Weltordnung“ die Vereinigten Staaten dem Planeten aufzwingen würden, wenn sie nur die geringste Chance dazu hätten.

Ein flüchtiger Blick auf die soziale, kulturelle und politische Entwicklung in den USA, wo seltsame fortschrittliche Experimente (z. B. das Lehren von Transgender-Ideologie, kritischer Rassentheorie und alternativen sexuellen Lebensweisen auf Grundschulniveau durch Cancel-Culture-Extremisten) für große Aufregung sorgen sollten. Logik und anständiges Verhalten wurden auf den Kopf gestellt, und das lässt konservative Länder wie Russland begreifen, dass dies nicht die Art von „neuer Weltordnung“ ist – selbst wenn sie theoretisch bereit wären, ein solch grandioses Projekt mitzutragen -, an der sie nicht teilhaben wollen.

Der Krieg in der Ukraine dient also nicht nur dem Schutz der physischen Grenzen Russlands vor einer NATO-Aggression. Der Krieg in der Ukraine soll Russland vor dem geistigen Untergang bewahren, der das Endergebnis einer vom moralisch bankrotten Westen diktierten „neuen Weltordnung“ sein würde. In dieser Hinsicht kämpft Russland in einem existenziellen Kampf um seine eigene Seele.