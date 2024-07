Martin Armstrong: CBDCs werden eingeführt, weil das Finanzsystem zusammenbricht

“CBDCs werden heute vor allem deshalb eingesetzt, weil das Finanzsystem zusammengebrochen ist. Seit dem Zweiten Weltkrieg leihen sie sich Geld, ohne die Absicht, es zurückzuzahlen.

In einem neuen Interview mit Big Picture erklärt Martin Armstrong, ein ehemaliger Finanzberater mit einem Portfolio von einer Billion Dollar, warum die US-Regierung eine Zentralbank-Digitalwährung (CBDC) einführen will. Im Wesentlichen stellt Martin fest, dass die USA pleite sind, ihre Schulden nicht zurückzahlen können und glauben, durch die Einführung einer CBDC Bargeldtransaktionen besteuern zu können. An anderer Stelle im Interview weist Martin darauf hin, dass eine CBDC auch als striktes Instrument der Finanzkontrolle eingesetzt werden wird.

Übersetzung des Videos:

“CBDCs werden heute hauptsächlich eingesetzt, weil das Finanzsystem zusammenbricht. Seit dem Zweiten Weltkrieg leihen sich die Leute Geld, ohne es zurückzahlen zu wollen. Das Problem ist, dass zum Beispiel hier im Jahr 2024 die Zinsausgaben eine Billion Dollar pro Jahr betragen werden. Als Ronald Reagan 1980 an die Macht kam, betrug die Staatsverschuldung eine Billion Dollar. An diesem Punkt gerät das Spiel völlig außer Kontrolle.

“Die Art und Weise, wie Länder zahlungsunfähig werden, wenn sie sich in diesen Schneeballsystemen befinden, ist, dass sie neue Schulden machen, nur um die alten zu bezahlen. Wenn niemand die neuen Schulden kauft, kann man die alten nicht bezahlen, und dann kommt es zum Zahlungsausfall. Der Zustand der Fiskalpolitik in allen westlichen Regierungen ist, dass sie diesem Modell folgen, ständig neue Schulden zu machen.

“Und wenn man zurückblickt und sich Keynes ansieht, dann sagt er während einer Rezession, okay, man kann die Steuern senken, was sie nie tun werden, oder Defizitausgaben machen, weil die Leute ihr Geld nicht ausgeben, sondern sparen. Das ist ihre Rechtfertigung. Sie sehen, wir können Defizitausgaben machen. Aber dann haben sie das für eine Rezession gesagt. Und sie haben Defizitausgaben während eines Booms.

“Und deshalb sind die Zentralbanken, denen viele die Schuld geben, nicht schuld. Sie befinden sich in einem echten Dilemma, weil die keynesianische Wirtschaftslehre nicht mehr funktioniert. Die Zinsen zu erhöhen, um die Inflation zu stoppen, stammt aus den 1930er Jahren, als die Regierung einen ausgeglichenen Haushalt hatte. Die Erhöhung oder Senkung der Zinsen betraf uns direkt. Heute ist der Staat der größte Schuldner. Also erhöht sie die Zinsen, um die Inflation zu stoppen. Gut, wir geben weniger aus. Aber sagt jemand in der Regierung: ‘Oh, die Zentralbank will, dass wir weniger ausgeben, also kürzen wir unsere Ausgaben’? Natürlich nicht … Und die Zinsausgaben steigen trotzdem.

